По фигурантам "Миндичгейта" нет ни одной подозрительной операции, - глава Госфинмониторинга Пронин
Никаких подозрительных операций у фигурантов коррупционной схемы в энергетике не было.
Об этом во время заседания ВСК Рады заявил глава Госфинмониторинга Филипп Пронин, передает Цензор.НЕТ.
Председатель ВСК Ярослав Железняк спросил, почему Финмониторинг не заметил работы бэк-офиса.
"Они переводили в крипту и выводили на зарубежные счета. В частности, 6 млн для сестры Миндича. У нее, по моей информации, есть паспорта Канады и Израиля. Каким-то образом эта же транзакция прошла из Украины?" - сказал парламентарий.
Что ответил Пронин?
"Без фамилий. В целом по фигурантам дела, по физическим лицам. Нет ни одной подозрительной операции", - сказал он.
По его словам, есть банковское регулирование, есть отработка банковских учреждений Финмониторингом.
"Я вам говорю о том, что ни один банк не направил подозрительную финансовую операцию. Были пороговые - где-то, что-то по мелочам купили. Но не в тех масштабах, как мы видим из пленок, как звучит из заявлений", - добавил Пронин.
Миндичгейт
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что НАБУ проводит обыски у Миндича, который выехал из Украины за несколько часов до обысков.
- Как сообщалось, во вторник, 4 ноября, в одном из филиалов обособленных подразделений НАЭК "Энергоатом" прошли обыски по делу о коррупции.
- Также НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики Галущенко и в "Энергоатоме".
- НАБУ и САП заявили о проведении масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики.
- Действующая министр энергетики Светлана Гринчук фигурирует на записях НАБУ в рамках расследования коррупции в энергетике.
- Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро разоблачило офис в центре Киева, принадлежавший семье экс-нардепа и нынешнего сенатора РФ Андрея Деркача. Там вели "черную бухгалтерию", учет денег и организовывали отмывание.
- 11 ноября НАБУ обнародовало записи, на которых фигурируют министр Галущенко и Миндич.
- Чернышову сообщено о подозрении в незаконном обогащении в рамках операции "Мидас".
- Одного из подозреваемых - Дмитрия Басова - отправили под стражу с залогом в 40 млн грн.
- Экс-советника Галущенко Миронюка отправили под стражу с залогом в 126 млн грн.
- Кабинет Министров внес на рассмотрение СНБО предложения о применении персональных санкций в отношении Тимура Миндича и Александра Цукермана после расследования НАБУ о коррупции в энергетике.
- Ранее под стражу на 60 дней отправили Игоря Миронюка и исполнительного директора по безопасности "Энергоатома" Дмитрия Басова, фигурировавшего на пленках НАБУ под прозвищем Тенор.
- Также на 60 дней в СИЗО отправили другую фигурантку – Лесю Устименко.
- Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для подозреваемого по делу о коррупции в энергетике Игоря Фурсенко (на записях НАБУ – Рёшик).
- 13 ноября ВАКС арестовал Людмилу Зорину, залог – 12 млн грн.
- Зеленский ввел санкции против Миндича и Цукермана.
Вони - "сліпі", лишилися зору від блиску золота і коштів!!!
Просто НАБУ розслідує справи відносно проніна за багатомільйонні розкрадання на фортифікації Донбасу в період його "праці" на посаді голови Полтавської ОДА...
Звідкіля там взятися любові?!
Нафіга таке СБУ???
Бойове брехливе чихуа-хуа ЗЕленого режиму...
Запросто. 50 бомжів протягом години отримали по $2000 - і вуаля!
То все наклеп злобного НАБК яке це робить від заздрісті до успішних поапжних людей.
Так "немає жодної підозрілої операції чи "жоден банк не направив"?
Це ж абсолютно різні речі!
"Мєня абманивать нє трудно
Я сам абманивацца рад!"
Але це - лише в цивілізованому в некорумпованому владному секторі суспільства. Не в ********* українському....
"Рустем Умєров відмовився повертатися в Україну, - Clash Report. За повідомленнями ЗМІ, він особисто повідомив Зеленського про своє рішення. Чекаємо на офіційні коментарі."
Інше питання чому Фінмон не відповідає на запити. Людей позвільняли, прийшла нова команда.