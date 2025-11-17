По фигурантам "Миндичгейта" нет ни одной подозрительной операции, - глава Госфинмониторинга Пронин

Никаких подозрительных операций у фигурантов коррупционной схемы в энергетике не было.

Об этом во время заседания ВСК Рады заявил глава Госфинмониторинга Филипп Пронин, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Председатель ВСК Ярослав Железняк спросил, почему Финмониторинг не заметил работы бэк-офиса.

"Они переводили в крипту и выводили на зарубежные счета. В частности, 6 млн для сестры Миндича. У нее, по моей информации, есть паспорта Канады и Израиля. Каким-то образом эта же транзакция прошла из Украины?" - сказал парламентарий.

Что ответил Пронин?

"Без фамилий. В целом по фигурантам дела, по физическим лицам. Нет ни одной подозрительной операции", - сказал он.

По его словам, есть банковское регулирование, есть отработка банковских учреждений Финмониторингом.

"Я вам говорю о том, что ни один банк не направил подозрительную финансовую операцию. Были пороговые - где-то, что-то по мелочам купили. Но не в тех масштабах, как мы видим из пленок, как звучит из заявлений", - добавил Пронин.

Читайте: НАБУ направляло Финмониторингу запрос относительно "одного производителя БПЛА", ответа до сих пор не получили, - детектив Абакумов

Миндичгейт

Читайте также: Мама Миндича оформила на себя три квартиры в Киеве в течение 2020-2023 гг., - СМИ