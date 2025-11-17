РУС
По фигурантам "Миндичгейта" нет ни одной подозрительной операции, - глава Госфинмониторинга Пронин

Пронин говорит, что нет подозрительных операций фигурантами Миндичгейта

Никаких подозрительных операций у фигурантов коррупционной схемы в энергетике не было.

Об этом во время заседания ВСК Рады заявил глава Госфинмониторинга Филипп Пронин, передает Цензор.НЕТ.

Председатель ВСК Ярослав Железняк спросил, почему Финмониторинг не заметил работы бэк-офиса.

"Они переводили в крипту и выводили на зарубежные счета. В частности, 6 млн для сестры Миндича. У нее, по моей информации, есть паспорта Канады и Израиля. Каким-то образом эта же транзакция прошла из Украины?" - сказал парламентарий.

Что ответил Пронин?

"Без фамилий. В целом по фигурантам дела, по физическим лицам. Нет ни одной подозрительной операции", - сказал он.

По его словам, есть банковское регулирование, есть отработка банковских учреждений Финмониторингом.

"Я вам говорю о том, что ни один банк не направил подозрительную финансовую операцию. Были пороговые - где-то, что-то по мелочам купили. Но не в тех масштабах, как мы видим из пленок, как звучит из заявлений", - добавил Пронин.

Читайте: НАБУ направляло Финмониторингу запрос относительно "одного производителя БПЛА", ответа до сих пор не получили, - детектив Абакумов

Миндичгейт

Читайте также: Мама Миндича оформила на себя три квартиры в Киеве в течение 2020-2023 гг., - СМИ

Топ комментарии
+16
Весь фінмоніторінг - у відставку!
Вони - "сліпі", лишилися зору від блиску золота і коштів!!!
17.11.2025 15:20 Ответить
+13
пронін через рік теж піде "паровозом".
17.11.2025 15:18 Ответить
+12
На тому пронину вже штампи ставити нема куди.
Бойове брехливе чихуа-хуа ЗЕленого режиму...
17.11.2025 15:20 Ответить
Все легше...
Просто НАБУ розслідує справи відносно проніна за багатомільйонні розкрадання на фортифікації Донбасу в період його "праці" на посаді голови Полтавської ОДА...
Звідкіля там взятися любові?!
17.11.2025 15:22 Ответить
У нас всі "сліпі". СБУ, ДБР, НАЗК, БЕБ і т.д. І САП з НАБУ теж нічого "не помічали" десять років.
17.11.2025 15:38 Ответить
під час сьогоднішнього засідання ТЦК почув шокуючі новини - СБУ не контролює членів наглядових рад!!!
Нафіга таке СБУ???
17.11.2025 15:54 Ответить
Мабуть досить легко - за номерами купюр нових американських доларів відслідкувати який з банків їх завіз, і з якого банку отак в банківських упаковках його було видано? Обмеження в місяць зараз наче 2000 доларів, то має виникнути просте питання - як з банку комусь видали принаймні 100 000 доларів?
17.11.2025 15:20 Ответить
"...як з банку комусь видали принаймні 100 000 доларів?"
Запросто. 50 бомжів протягом години отримали по $2000 - і вуаля!
17.11.2025 15:28 Ответить
1000 бакс евро
показать весь комментарий
Каже пі-дар який крав на фортифікаціях
показать весь комментарий
Кацап пронін - дєла хГаваріт....
показать весь комментарий
Там же кэш чемоданами носили
показать весь комментарий
РАФІК НЕ ЧИСТОЙ ВАДЫ ВУНУВАТЕЦЬ.
То все наклеп злобного НАБК яке це робить від заздрісті до успішних поапжних людей.
показать весь комментарий
То есть финмониторинг абсолютно бесполезен, он не выполняет свою функию, Только мешает обычным людям.
показать весь комментарий
"В цілому по фігурантах справи, по фізичних особах. Немає жодної підозрілої операції", - сказав він... Я вам кажу про те, що жоден банк не направив підозрілу фінансову операцію." Джерело: https://censor.net/ua/n3585477

Так "немає жодної підозрілої операції чи "жоден банк не направив"?
Це ж абсолютно різні речі!
17.11.2025 15:24 Ответить
У фінмона може небути, якщо банки не направляли. А самі вони "туди" не лізли. Тай банки знали чиї рахунки яких "поважних осіб" і підказав як і що робити. І все.
показать весь комментарий
А фінмон весь такий з себе:
"Мєня абманивать нє трудно
Я сам абманивацца рад!"
показать весь комментарий
скоро влада Zельоних Гнид фігурантам Міндічгейта заплатить за моральну шкоду коштами українців
показать весь комментарий
А також поновить на посадах і компенсує "винуждєний прагул".
показать весь комментарий
Якщо Держфінмоніторінг є структурою Кабміну, і заперечує ці злочини від імені всього Кабміну, то такий Кабмін в цивілізованому суспільстві мав би піти у відставку в повному складі.
Але це - лише в цивілізованому в некорумпованому владному секторі суспільства. Не в ********* українському....
показать весь комментарий
Дочка Пронина живёт в Лондоне и бегает на про Палестина Митинги.А ещё этот чел ввёл санкции против Пороха!
показать весь комментарий
Все хорошо - прекрасная маркиза...
показать весь комментарий
То вони наші 15 тисяч бачать, а 6 млн. не видно. Пронін давно має сидіти, за розкрадання фортифікаційних коштів. Посадки і перезагрузка влади потрібна. Ліжка міняти в борделі не має сенсу.
показать весь комментарий
Що ви хочете від цього філіпа? Воно саме по вуха в лайні.
показать весь комментарий
Покупка 100 USDT - это подозрительная операция, а 6 млн абсолютно прозрачная.
показать весь комментарий
Сталося диво ! Та всі кімната карлсона заповнилася доларами.
показать весь комментарий
Пронина на гиляку - він плохо працює
показать весь комментарий
Держфинмониторинг - это те ребята, которые блокируют карточку жены, когда я перевожу ей свои деньги, чтобы она купила ребенку памперсы? При этом никаких подозрительных операций у зеленого фламидича, дитя отката, они не видели. Клоуны совсем ухуели, даже партия двух регионов с Азировым до такого не додумались.
показать весь комментарий
Свіженьке: 😂
"Рустем Умєров відмовився повертатися в Україну, - Clash Report. За повідомленнями ЗМІ, він особисто повідомив Зеленського про своє рішення. Чекаємо на офіційні коментарі."
показать весь комментарий
Криси тікають , це для нас добре.
показать весь комментарий
Фінмоніторинг якраз перший і мав побачити підозрілий рух грошей в нікуди. Тому був включений в схему.
показать весь комментарий
фінмоніторинг відповідного банку, але не державна Служба фінансового моніторингу. А вот якщо є щось підозріле, тоді фінмон банку відправляє інформацію на Держслужбу. Трансакцій за хвилину проходить стільки, що Державна служба не може відслідковувати все це. Первинний фінансовий моніторинг покладен як раз на відповідні служби комерційних банків. Якщо банк не передав інфу, то головний Фінмон про це не знає. Тому тут Пронін відповів так як є.
Інше питання чому Фінмон не відповідає на запити. Людей позвільняли, прийшла нова команда.
показать весь комментарий
Я вам кажу про те, що жоден банк не направив підозрілу фінансову операцію. Були порогові - десь, щось по-дрібницях купили. Але не в тих масштабах, як ми бачимо з плівок, як лунає із заяв", - додав Пронін. ОСЛІПЛЕНІ МИ БУЛИ БАКСАМИ ВІДКАТІВ.ТОМУ МИ БАЧИТИ НІЧОГО НЕ МОГЛИ...
показать весь комментарий
Як може давати якісь пояснення і чому він при цій посаді який підозрюється в крадії на будівництві фортифікацій на 200 млн грн ?
показать весь комментарий
москаль Філіп Пронін - керівник Фінмоніторингу України - вірний слуга банди Єрмака-Зеленського-Міндіча.
показать весь комментарий
