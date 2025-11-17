По фігурантах "Міндічгейту" немає жодної підозрілої операції, - глава Держфінмоніторингу Пронін

Жодних підозрілих операцій у фігурантів корупції схеми в енергетиці не було.

Про це під час засідання ТСК Ради заявив голова Держфінмоніторингу Філіп Пронін, передає Цензор.НЕТ.

Голова ТСК Ярослав Железняк запитав, чому Фінмоніторинг не помітив роботи бек-офісу.

"Вони перекручували в крипту та виводили на закордонні рахунки. Зокрема, 6 млн для сестри Міндіча. У неї, за моєю інформацією, є паспорти Канади та Ізраїлю. Якимось чином ця ж транзакція пройшла з України?" - сказав парламентар.

Що відповів Пронін?

"Без прізвищ. В цілому по фігурантах справи, по фізичних особах. Немає жодної підозрілої операції", - сказав він.

За його словами, є банківське регулювання, є відпрацювання банківських установ Фінмоніторингом.

"Я вам кажу про те, що жоден банк не направив підозрілу фінансову операцію. Були порогові - десь, щось по-дрібницях купили. Але не в тих масштабах, як ми бачимо з плівок, як лунає із заяв", - додав Пронін.

