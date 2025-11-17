По фігурантах "Міндічгейту" немає жодної підозрілої операції, - глава Держфінмоніторингу Пронін

Про це під час засідання ТСК Ради заявив голова Держфінмоніторингу Філіп Пронін, передає Цензор.НЕТ.

Голова ТСК Ярослав Железняк запитав, чому Фінмоніторинг не помітив роботи бек-офісу.

"Вони перекручували в крипту та виводили на закордонні рахунки. Зокрема, 6 млн для сестри Міндіча. У неї, за моєю інформацією, є паспорти Канади та Ізраїлю. Якимось чином ця ж транзакція пройшла з України?" - сказав парламентар.

Що відповів Пронін?

"Без прізвищ. В цілому по фігурантах справи, по фізичних особах. Немає жодної підозрілої операції", - сказав він.

За його словами, є банківське регулювання, є відпрацювання банківських установ Фінмоніторингом.

"Я вам кажу про те, що жоден банк не направив підозрілу фінансову операцію. Були порогові - десь, щось по-дрібницях купили. Але не в тих масштабах, як ми бачимо з плівок, як лунає із заяв", - додав Пронін.

Топ коментарі
Весь фінмоніторінг - у відставку!
Вони - "сліпі", лишилися зору від блиску золота і коштів!!!
17.11.2025 15:20 Відповісти
пронін через рік теж піде "паровозом".
17.11.2025 15:18 Відповісти
Все легше...
Просто НАБУ розслідує справи відносно проніна за багатомільйонні розкрадання на фортифікації Донбасу в період його "праці" на посаді голови Полтавської ОДА...
Звідкіля там взятися любові?!
17.11.2025 15:22 Відповісти
пронін через рік теж піде "паровозом".
17.11.2025 15:18 Відповісти
.. нікуди він не піде .. злиняє через кордон як і всі міндічі ..на законних підставах ..
17.11.2025 17:14 Відповісти
навряд чи. він вже давно під "прицілом", а раз НАБУ пішло "во всє тяжкіє", то крупних чиновників, які засвітились на відмазках принципового для НАБУ "міндічгейту", вже хєр випустять.
17.11.2025 17:19 Відповісти
Ваші слова,та Богу у вуха.
17.11.2025 19:16 Відповісти
наврядчи мої слова до вух якогось бога дійдуть, а от слова проніна до конкретних вух у НАБУ дійшли, і де треба їх вже занотували.
17.11.2025 19:26 Відповісти
Весь фінмоніторінг - у відставку!
Вони - "сліпі", лишилися зору від блиску золота і коштів!!!
17.11.2025 15:20 Відповісти
Все легше...
Просто НАБУ розслідує справи відносно проніна за багатомільйонні розкрадання на фортифікації Донбасу в період його "праці" на посаді голови Полтавської ОДА...
Звідкіля там взятися любові?!
17.11.2025 15:22 Відповісти
У нас всі "сліпі". СБУ, ДБР, НАЗК, БЕБ і т.д. І САП з НАБУ теж нічого "не помічали" десять років.
17.11.2025 15:38 Відповісти
під час сьогоднішнього засідання ТЦК почув шокуючі новини - СБУ не контролює членів наглядових рад!!!
Нафіга таке СБУ???
17.11.2025 15:54 Відповісти
Щоб лизати сраку зеленського!
17.11.2025 16:12 Відповісти
Зате СБУ чудово фабрикує справи проти оперативників НАБУ (на прохання ОПи).
Вдячний за "Золоту Зірку" очільник контори просто не міг відмовити голобородьку у такій дрібниці.
17.11.2025 16:12 Відповісти
Голова ТСК чітко , ну майже "чітко" запропонував всіх слідчих СБУ посадити за стіл в ТСК і разом розглянути цю справу! Процес пішов....
17.11.2025 16:14 Відповісти
На тому пронину вже штампи ставити нема куди.
Бойове брехливе чихуа-хуа ЗЕленого режиму...
17.11.2025 15:20 Відповісти
Мабуть досить легко - за номерами купюр нових американських доларів відслідкувати який з банків їх завіз, і з якого банку отак в банківських упаковках його було видано? Обмеження в місяць зараз наче 2000 доларів, то має виникнути просте питання - як з банку комусь видали принаймні 100 000 доларів?
17.11.2025 15:20 Відповісти
"...як з банку комусь видали принаймні 100 000 доларів?"
Запросто. 50 бомжів протягом години отримали по $2000 - і вуаля!
17.11.2025 15:28 Відповісти
....а звідкіля в цих бомБжей були б поточні валютні рахунки? Ці вигадки наївні.
18.11.2025 06:53 Відповісти
1000 бакс евро
показати весь коментар
Каже пі-дар який крав на фортифікаціях
17.11.2025 15:21 Відповісти
Кацап пронін - дєла хГаваріт....
17.11.2025 15:21 Відповісти
Там же кэш чемоданами носили
17.11.2025 15:22 Відповісти
РАФІК НЕ ЧИСТОЙ ВАДЫ ВУНУВАТЕЦЬ.
То все наклеп злобного НАБК яке це робить від заздрісті до успішних поапжних людей.
17.11.2025 15:22 Відповісти
То есть финмониторинг абсолютно бесполезен, он не выполняет свою функию, Только мешает обычным людям.
17.11.2025 15:23 Відповісти
"В цілому по фігурантах справи, по фізичних особах. Немає жодної підозрілої операції", - сказав він... Я вам кажу про те, що жоден банк не направив підозрілу фінансову операцію."

Так "немає жодної підозрілої операції чи "жоден банк не направив"?
Це ж абсолютно різні речі!
17.11.2025 15:24 Відповісти
У фінмона може небути, якщо банки не направляли. А самі вони "туди" не лізли. Тай банки знали чиї рахунки яких "поважних осіб" і підказав як і що робити. І все.
17.11.2025 15:30 Відповісти
А фінмон весь такий з себе:
"Мєня абманивать нє трудно
Я сам абманивацца рад!"
17.11.2025 15:40 Відповісти
скоро влада Zельоних Гнид фігурантам Міндічгейта заплатить за моральну шкоду коштами українців
17.11.2025 15:25 Відповісти
А також поновить на посадах і компенсує "винуждєний прагул".
17.11.2025 15:41 Відповісти
Якщо Держфінмоніторінг є структурою Кабміну, і заперечує ці злочини від імені всього Кабміну, то такий Кабмін в цивілізованому суспільстві мав би піти у відставку в повному складі.
Але це - лише в цивілізованому в некорумпованому владному секторі суспільства. Не в ********* українському....
17.11.2025 15:27 Відповісти
Дочка Пронина живёт в Лондоне и бегает на про Палестина Митинги.А ещё этот чел ввёл санкции против Пороха!
17.11.2025 15:29 Відповісти
То вони наші 15 тисяч бачать, а 6 млн. не видно. Пронін давно має сидіти, за розкрадання фортифікаційних коштів. Посадки і перезагрузка влади потрібна. Ліжка міняти в борделі не має сенсу.
17.11.2025 15:30 Відповісти
Що ви хочете від цього філіпа? Воно саме по вуха в лайні.
17.11.2025 15:33 Відповісти
Покупка 100 USDT - это подозрительная операция, а 6 млн абсолютно прозрачная.
17.11.2025 15:34 Відповісти
Сталося диво ! Та всі кімната карлсона заповнилася доларами.
17.11.2025 15:38 Відповісти
Пронина на гиляку - він плохо працює
17.11.2025 15:41 Відповісти
Держфинмониторинг - это те ребята, которые блокируют карточку жены, когда я перевожу ей свои деньги, чтобы она купила ребенку памперсы? При этом никаких подозрительных операций у зеленого фламидича, дитя отката, они не видели. Клоуны совсем ухуели, даже партия двух регионов с Азировым до такого не додумались.
17.11.2025 15:44 Відповісти
Свіженьке: 😂
"Рустем Умєров відмовився повертатися в Україну, - Clash Report. За повідомленнями ЗМІ, він особисто повідомив Зеленського про своє рішення. Чекаємо на офіційні коментарі."
17.11.2025 15:47 Відповісти
Криси тікають , це для нас добре.
17.11.2025 15:56 Відповісти
Краще б їх по каштанах розселяли.
17.11.2025 18:08 Відповісти
Фінмоніторинг якраз перший і мав побачити підозрілий рух грошей в нікуди. Тому був включений в схему.
17.11.2025 15:47 Відповісти
фінмоніторинг відповідного банку, але не державна Служба фінансового моніторингу. А вот якщо є щось підозріле, тоді фінмон банку відправляє інформацію на Держслужбу. Трансакцій за хвилину проходить стільки, що Державна служба не може відслідковувати все це. Первинний фінансовий моніторинг покладен як раз на відповідні служби комерційних банків. Якщо банк не передав інфу, то головний Фінмон про це не знає. Тому тут Пронін відповів так як є.
Інше питання чому Фінмон не відповідає на запити. Людей позвільняли, прийшла нова команда.
17.11.2025 16:08 Відповісти
Я вам кажу про те, що жоден банк не направив підозрілу фінансову операцію. Були порогові - десь, щось по-дрібницях купили. Але не в тих масштабах, як ми бачимо з плівок, як лунає із заяв", - додав Пронін. ОСЛІПЛЕНІ МИ БУЛИ БАКСАМИ ВІДКАТІВ.ТОМУ МИ БАЧИТИ НІЧОГО НЕ МОГЛИ...
17.11.2025 15:56 Відповісти
Як може давати якісь пояснення і чому він при цій посаді який підозрюється в крадії на будівництві фортифікацій на 200 млн грн ?
17.11.2025 15:58 Відповісти
москаль Філіп Пронін - керівник Фінмоніторингу України - вірний слуга банди Єрмака-Зеленського-Міндіча.
17.11.2025 16:08 Відповісти
А оті доляри в обгортках американських банків, як вони до міндічів потрапили? Це ж напевно зі сховищ нацьанку, чи якогось іншого державного банку? Чи кому до рук потрапляє та фіндопомога? Нє, те, що вона опинилась к волохатих лапах пархатих #идів, те зрозуміло, але кому на вході?
17.11.2025 16:14 Відповісти
Може тому що було задіяно державні банки у відмиванні бабок?
17.11.2025 16:18 Відповісти
Я припускаю, що ми, платники податків, ще заплатимо мільйонні компенсації всім цим "міндічам" у галущенківским kurwam, які виявляться найчеснішими людьми.

"проніни" вам це гарантують.
17.11.2025 16:31 Відповісти
Що і треба!! Банки - усі у білому! Фінмоніторінг - нічого не бачить. НАБУ підробили плівки!!! Обговорили чесних патріотів!! Хотіли Зеленського заплямувати!!! Справу,для безкомпромісного розслідування, передати до.....ЄДИНОГО МАРАФОНУ БАТАЛЬОНА МОНАКО!!
17.11.2025 16:40 Відповісти
Жодних...
віримо
17.11.2025 16:47 Відповісти
будуть, коли отримають 1000 грн зимової підтримки перебуваючи за кордоном
17.11.2025 16:58 Відповісти
це ***** пронін теж під підозрою ще за гроші які виділялися на спорудження фортифікацій коли це падло було головою полтавської військової адміністрації гроші **** вкрало і нічого не побудовано але як кажуть ворон воронові око не виклює наші доблесні мусора нічого кримінального в діях цього гандона проніна не найшли
17.11.2025 17:03 Відповісти
Ось воно як, немає нічого підозрілого... Ворон ворону глаз не виклює.
17.11.2025 17:12 Відповісти
Фінмониторинг бачить тільки як кріпак через ОЛХ продає свій радянський унітаз, або пилосос "Ракєта" за 200 грн. такому ж кріпаку.
А суми з п'яти нулями та більші, не викликають їхньої уваги завдяки конвертам від вдячних земіндічей.
17.11.2025 19:00 Відповісти
А Ауди діватись цьому Пилипку? Вступив у сімейство Альхенів, от і піває останні Буратіно.
17.11.2025 23:15 Відповісти
Може чорним налом гроші возили ??
Що за "двушка на москву"??? Хто пояснить, а ???
17.11.2025 23:23 Відповісти
Й ТУТ РУСЬКІЙ !!!???
18.11.2025 01:04 Відповісти
"По фігурантах "Міндічгейту" немає жодної підозрілої операції" - "завіса" - бурхливі аплодисменти - УРААААААААА!!!!!!!! - розходимось.
18.11.2025 12:04 Відповісти
 
 