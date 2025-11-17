По фігурантах "Міндічгейту" немає жодної підозрілої операції, - глава Держфінмоніторингу Пронін
Жодних підозрілих операцій у фігурантів корупції схеми в енергетиці не було.
Про це під час засідання ТСК Ради заявив голова Держфінмоніторингу Філіп Пронін, передає Цензор.НЕТ.
Голова ТСК Ярослав Железняк запитав, чому Фінмоніторинг не помітив роботи бек-офісу.
"Вони перекручували в крипту та виводили на закордонні рахунки. Зокрема, 6 млн для сестри Міндіча. У неї, за моєю інформацією, є паспорти Канади та Ізраїлю. Якимось чином ця ж транзакція пройшла з України?" - сказав парламентар.
Що відповів Пронін?
"Без прізвищ. В цілому по фігурантах справи, по фізичних особах. Немає жодної підозрілої операції", - сказав він.
За його словами, є банківське регулювання, є відпрацювання банківських установ Фінмоніторингом.
"Я вам кажу про те, що жоден банк не направив підозрілу фінансову операцію. Були порогові - десь, щось по-дрібницях купили. Але не в тих масштабах, як ми бачимо з плівок, як лунає із заяв", - додав Пронін.
Міндічгейт
- Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що НАБУ проводить обшуки у Міндіча, який виїхав з України за кілька годин до обшуків.
- Як повідомлялося, у вівторок, 4 листопада, в одній із філій відокремлених підрозділів НАЕК "Енергоатом" відбулися обшуки у справі про корупцію.
- Також НАБУ проводить обшуки в ексміністра енергетики Галущенка та "Енергоатомі".
- НАБУ та САП заявили про проведення масштабної операції з викриття корупції у сфері енергетики.
- Чинна міністерка енергетики Світлана Гринчук фігурує на записах НАБУ в рамках розслідування корупції в енергетиці.
- Згодом Національне антикорупційне бюро викрило офіс у центрі Києва, що належав родині екснардепа й нинішнього сенатора РФ Андрія Деркача. Там вели "чорну бухгалтерію", облік грошей і організовували відмивання.
- 11 листопада НАБУ оприлюднило записи, на яких фігурують міністр Галущенко та Міндіч.
- Чернишову повідомлено про підозру у незаконному збагаченні в межах операції "Мідас".
- Одного з підозрюваних - Дмитра Басова - відправили під варту із заставою у 40 млн грн.
- Ексрадника Галущенка Миронюка відправили під варту із заставою у 126 млн грн.
- Кабінет Міністрів вніс на розгляд РНБО пропозиції щодо застосування персональних санкцій щодо Тімура Міндіча та Олександра Цукермана після розслідування НАБУ про корупцію в енергетиці.
- Раніше під варту на 60 днів відправили Ігоря Миронюка й виконавчого директора з безпеки "Енергоатому" Дмитра Басова, що фігурував на плівках НАБУ, під прізвиськом Тенор.
- Також на 60 днів у СІЗО відправили іншу фігурантку – Лесю Устименко.
- Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для підозрюваного у справі щодо корупції в енергетиці Ігоря Фурсенка (на записах НАБУ – Рьошик).
- 13 листопада ВАКС арештував Людмилу Зоріну, застава - 12 млн грн.
- Зеленський запровадив санкції проти Міндіча та Цукермана.
Просто НАБУ розслідує справи відносно проніна за багатомільйонні розкрадання на фортифікації Донбасу в період його "праці" на посаді голови Полтавської ОДА...
Так "немає жодної підозрілої операції" чи "жоден банк не направив"?
Це ж абсолютно різні речі!
Інше питання чому Фінмон не відповідає на запити. Людей позвільняли, прийшла нова команда.
