Мама Міндіча оформила на себе три квартири у Києві протягом 2020-2023 рр., - ЗМІ
Мама співвласника "Квартал-95" Тімура Міндіча, якому повідомили про підозру НАБУ та САП, протягом останніх двох років придбала три квартири у Києві.
Про це йдеться в матеріалі hromadske, передає Цензор.НЕТ.
Про яку нерухомість йдеться?
Стелла Міндіч із 2020 року володіє однією з квартир у будинку на Грушевського, 9-А площею 214 кв. м.
Ще дві квартири у ЖК преміумкласу "Метрополь" зареєстровані на неї нещодавно - у 2023 році.
Загальна площа - майже 200 кв.м.. Мінімальна ринкова ціна на 2023 рік - майже 600 000 доларів.
Проте, за даними ЗМІ, мама Міндіча могла заплатити менше.
"Згідно з документами, які є в розпорядженні редакції, жінка оплатила за ці дві квартири 2 967 000 гривень, або 80 690 доларів.
Квартири Стелла Міндіч купувала у замовника будівництва ЖК — ТОВ "СКАЙПРОДЖЕКТ". Компанія належить Олександру Глімбовському — тестю ексголови ДФС Романа Насірова", - зазначили автори матеріалу.
Міндічгейт
- Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що НАБУ проводить обшуки у Міндіча, який виїхав з України за кілька годин до обшуків.
- Як повідомлялося, у вівторок, 4 листопада, в одній із філій відокремлених підрозділів НАЕК "Енергоатом" відбулися обшуки у справі про корупцію.
- Також НАБУ проводить обшуки в ексміністра енергетики Галущенка та "Енергоатомі".
- НАБУ та САП заявили про проведення масштабної операції з викриття корупції у сфері енергетики.
- Чинна міністерка енергетики Світлана Гринчук фігурує на записах НАБУ в рамках розслідування корупції в енергетиці.
- Згодом Національне антикорупційне бюро викрило офіс у центрі Києва, що належав родині екснардепа й нинішнього сенатора РФ Андрія Деркача. Там вели "чорну бухгалтерію", облік грошей і організовували відмивання.
- 11 листопада НАБУ оприлюднило записи, на яких фігурують міністр Галущенко та Міндіч.
- Чернишову повідомлено про підозру у незаконному збагаченні в межах операції "Мідас".
- Одного з підозрюваних - Дмитра Басова - відправили під варту із заставою у 40 млн грн.
- Ексрадника Галущенка Миронюка відправили під варту із заставою у 126 млн грн.
- Кабінет Міністрів вніс на розгляд РНБО пропозиції щодо застосування персональних санкцій щодо Тімура Міндіча та Олександра Цукермана після розслідування НАБУ про корупцію в енергетиці.
- Раніше під варту на 60 днів відправили Ігоря Миронюка й виконавчого директора з безпеки "Енергоатому" Дмитра Басова, що фігурував на плівках НАБУ, під прізвиськом Тенор.
- Також на 60 днів у СІЗО відправили іншу фігурантку – Лесю Устименко.
- Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для підозрюваного у справі щодо корупції в енергетиці Ігоря Фурсенка (на записах НАБУ – Рьошик).
- 13 листопада ВАКС арештував Людмилу Зоріну, застава - 12 млн грн.
- Зеленський запровадив санкції проти Міндіча та Цукермана.
просто никто пока не решается открыто об этом заявить
для розуміння рівня дискусії і питань від А. Радіної на сьогоднішній ТСК під головуванням Железняка.
НАБУ 15 місяців щось документує, оприлюднює деякі (!) записи (із 1000 годин), отримані під час проведення негласних заходів, де згадуються інші правоохоронні органи: без імен, без прізвищ, без псевдонімів, без посад, без конкретних фактів, без нічого.
питання А. Радіної на ТСК до ОГП, ДБР та НАЗК і реакція на їх відповіді:
- як так, що ви і досі (з минулого понеділка/вівторка) нікого із тих, про кого йшлося на записах НАБУ, не встановили / не посадили / не звільнили / не відсторонили чи хоча б не розстріляли?!
- хм, х…во працюєте, сідайте.
питань про те, чому НАБУ/САП за 15 місяців цього не встановило, що питання їх встановлення це як раз і є робота самих НАБУ/САП в межах їх досудового розслідування, які й володіють всіма відповідальними матеріалами, ні у Радіної, ні у Железняка, ні у інших, жодного.
О.Шрам
Про СБУ взагалі в площині боротьби з економічними злочинами не згадуйте, бо в них це відібрали саме заради створення НАБУ.
Від початку створення НАБУ всі топ чиновники, їх родичі і скоєні ними злочини в сфері корупції належать до предмету відання ВИКЛЮЧНО НАБУ.
Економічні ж злочини мають широкий спектр, це і крабіж, і розкрадання, і втрата і свідома порча....і навітькорупція але НЕ ТОП чиновників, то це рослідує і поліція і ДБР і СБУ.
ТОЖ НЕ ПУТАЙТЕ ПРАВЕДНЕ З ГРІШНИМ.
МІНДІЧ І ЙОГО МАМА це не директор школи або керівник міськради. Тому НАБУ цим і займається.
Na vse dobre.
ТОЖ НЕ ПУТАЙТЕ БОЖИЙ ДАР з ЯЄЧНЕЮ.
Ця справа предмет відання НАБУ.
СБУ хіба що може бути задіяна, якщо НАБУшникамі міндічятами та цукерманами порушені закони по таємницю.
Я не думаю, що є підстави вважати СБУ не виклнуючими свої обов'язка, або ДБРівцями. Вони як раз працюють і активно, хоча хотілося щоб ще більш акивно. Але якщо в кожного з їх слідчих по 250-300 справ, то зрощуміло, що вони не роботи.
Ми невдячні завжди саме.до.тих.хто не піариться, а робить.свою роботу мовчки. Саме тому в глибокій дупі з зеленим лайном.
СБУ - сама розпіарена структура - НАВІТЬ ТУТ ВИ НЕ ПРАВІ АБСОЛЮТНО. І не піарятся зараз мабуть тільки ССО (про багато, що мовчать) з такої когорти, причетних до цього. А от СБУ для піару навіть шпигунів російських обмініють майже одразу не вагаючись, і не рахуючись з тим, що вони володіють ще актуальними даними. І де ви взяли 250-300 справ у слідчих СБУ, це у слідчих нацполіції так, а 100 -120 може бути у слідчих СБУ, які розслідують військові злочини - не ТРЕБА ВВОДИТИ В ОМАНУ. У інших деяких і 20 ненабереться.
Ящо ви так в курсі кількості справ в СБУ і поліції(в них на кожного до 300 набігає), то чому не пишите, що в детективів НАБУ їх раз.два і очьолся??? Теж давайте без вибірковості.
І ще, припиніть.вибілювати НАБУ і САП!
В тому, що ми маємо винні всі, бо завжди ділемо на своїх і чужих, а гірше за все НЕ ВИМАГАЄМО щлагодженої роботи, а не взаємопоборювання між силовиками, щоб у Желєзняка не було підстав піаритися і поглиблювати їх нетерпимість.один до одного? Ви хоч розумієте як це НЕБЕЗПЕЧНО???!!-
Шастають між ногами, достають не те слово.
Медіа виконують у цій країні всю роботу отієї 3-буквенної (трохи 4-) під арні
Тож чесним це теж не назвеш.
Тіньовий квартирний бізнес, як і решти депутатів, у яких по 25-55 квартир.
Ви ж бачите лотереї, казіно, оренда все на 90% в підпіллі і жодного законодавчого зуду з приводу цьогго немає нів гетьманцева еі в третьякової ні в Желєзняка як члена податкового комітету. Хоч зуд законотворчий в них перейшов хронічний свербіж, але завжди в плані що ще зідради з пересічних і фопівців
Володимире Олександровичу, люди, які по три дні без світла сидять, цікавляться: двушка на Москву зайшла?
Бородач:
Поки рятував сімʼю і втратив все, бо ви ВПО і вас закрили в Україні - двушечка летела на москву.
Коли на все піднімались тарифи - двушечка летела на москву.
Коли ти економив,щоб допомогти пацанам - двушечка летела на москву.
Поки ти купував собі форму - двушечка летела на москву.
Gorobina:
Це сон. Порошенко під санкціями рятує фронт: дрони, броня, пікапи, медикаменти, лазні, пилорами... А наближені до 3е ділять мільярди, руйнують енергетику, перетворюють державу на чорну діру. Зеленський - центр цього хаосу. Це не криза. Це міндіч.
Уже є перший мільйон заявок від українців на зимову підтримку, - Зеленський.
Боже, яка радість, що твій народ - жебраки…
А скільки дрмів і акрів землі? Буковель хоч не вся в сейфі мами міндіча?
Если делать нечего тебе, мой друг,
Если ты от жизни от своей устал -
Покупай маме квартиры у закрытый квартал!