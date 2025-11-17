Мама Міндіча оформила на себе три квартири у Києві протягом 2020-2023 рр., - ЗМІ

Мама співвласника "Квартал-95" Тімура Міндіча, якому повідомили про підозру НАБУ та САП, протягом останніх двох років придбала три квартири у Києві.

Про це йдеться в матеріалі hromadske, передає Цензор.НЕТ.

Про яку нерухомість йдеться?

Стелла Міндіч із 2020 року володіє однією з квартир у будинку на Грушевського, 9-А площею 214 кв. м.

Ще дві квартири у ЖК преміумкласу "Метрополь" зареєстровані на неї нещодавно - у 2023 році.





Загальна площа - майже 200 кв.м.. Мінімальна ринкова ціна на 2023 рік - майже 600 000 доларів.

Проте, за даними ЗМІ, мама Міндіча могла заплатити менше.

"Згідно з документами, які є в розпорядженні редакції, жінка оплатила за ці дві квартири 2 967 000 гривень, або 80 690 доларів.

Квартири Стелла Міндіч купувала у замовника будівництва ЖК — ТОВ "СКАЙПРОДЖЕКТ". Компанія належить Олександру Глімбовському — тестю ексголови ДФС Романа Насірова", - зазначили автори матеріалу.

