ДБР не відстороняло жодного працівника після публікації "плівок Міндіча"

У ДБР не відстороняли працівників Бюро після публікації "плівок Міндіча".

Про це стало відомо під час засідання ТСК, інформує Цензор.НЕТ.

"Слуга народу" Анастасія Радіна запитала керівника Управління внутрішнього контролю ДБР Богдана Чобітка, чи з'ясувало ДБР, до кого та коли міг приходити один із фігурантів плівок НАБУ Миронюк ("Рокет").

Чобіток заявив, що наразі робота з пошуку ведеться. Проте наразі не відомо, до кого саме та чи взагалі приходив Миронюк у ДБР.

На оприлюднених НАБУ записах Миронюк заявляв про тісні зв’язки з ДБР.

Радіна зауважила, що за тиждень після оприлюднення плівок НАБУ посадовців у ДБР не відстороняли.

"Ми робимо висновок, що ці посадовці продовжують зараз виконувати речі ніяк не співмірні з дотриманням закону, то це виглядає, на жаль, з вашого боку не як реакція на ймовірний злочин, а як співучасть", - додала вона.

Також Чобіток розповів , що за ініціативи директора ДБР 14 листопада було внесено відомості до ЄРДР за ознаками можливого вчинення злочинів:

отримання неправомірної вигоди у великому розмірі або за попередньою змовою групою осіб, чи пов’язане з вимаганням;

перевищення влади або службових повноважень правоохоронцем, що спричинило тяжкі наслідки

Наразі ДБР надіслало запити до НАБУ щодо дозволу на проведення слідчих дій.

У ДБР перевіряють інформацію про, зокрема, можливе отримання хабаря окремими працівниками ДБР за доступ до деталей операції "Мідас".

Наразі заплановано певні слідчі дії. Про результати повідомлять після встановлення всіх обставин.

Міндічгейт

