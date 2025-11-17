УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9184 відвідувача онлайн
Новини Міндічгейт
2 988 20

ДБР не відстороняло жодного працівника після публікації "плівок Міндіча"

Міндічгейт: ДБР не відстороняло своїх працівників

У ДБР не відстороняли працівників Бюро після публікації "плівок Міндіча".

Про це стало відомо під час засідання ТСК, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

"Слуга народу" Анастасія Радіна запитала керівника Управління внутрішнього контролю ДБР Богдана Чобітка, чи з'ясувало ДБР, до кого та коли міг приходити один із фігурантів плівок НАБУ Миронюк ("Рокет"). 

Чобіток заявив, що наразі робота з пошуку ведеться. Проте наразі не відомо, до кого саме та чи взагалі приходив Миронюк у ДБР.

На оприлюднених НАБУ записах Миронюк заявляв про тісні зв’язки з ДБР.

Радіна зауважила, що за тиждень після оприлюднення плівок НАБУ посадовців у ДБР не відстороняли.

"Ми робимо висновок, що ці посадовці продовжують зараз виконувати речі ніяк не співмірні з дотриманням закону, то це виглядає, на жаль, з вашого боку не як реакція на ймовірний злочин, а як співучасть", - додала вона.

Також читайте: Плівки НАБУ мають потрапити під парламентський контроль, - "слуга народу" Радіна

Також Чобіток розповів , що за ініціативи директора ДБР 14 листопада було внесено відомості до ЄРДР за ознаками можливого вчинення злочинів:

  • отримання неправомірної вигоди у великому розмірі або за попередньою змовою групою осіб, чи пов’язане з вимаганням;
  • перевищення влади або службових повноважень правоохоронцем, що спричинило тяжкі наслідки

Наразі ДБР надіслало запити до НАБУ щодо дозволу на проведення слідчих дій.

У ДБР перевіряють інформацію про, зокрема, можливе отримання хабаря окремими працівниками ДБР за доступ до деталей операції "Мідас".

Наразі заплановано певні слідчі дії. Про результати повідомлять після встановлення всіх обставин.

Читайте: Запроваджений Кабміном аудит не виявить схеми "шлагбауму" в енергетиці, - НАБУ

Міндічгейт

Читайте також: Голова САП Клименко про "Міндічгейт": протягом 15 місяців були витоки інформації в різних напрямках

Автор: 

НАБУ (5732) ВР (15163) ТСК (390) ДБР (3937) Радіна Анастасія (57)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+13
Не там ищут, начинать нужно не с рядовых сотрудников, а с главы ДБР. Не ошибетесь
показати весь коментар
17.11.2025 13:48 Відповісти
+9
Державне Бюро Репресій ©
показати весь коментар
17.11.2025 13:46 Відповісти
+7
Державне Бюро ригоаналів...
показати весь коментар
17.11.2025 13:51 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Державне Бюро Репресій ©
показати весь коментар
17.11.2025 13:46 Відповісти
Державне Бюро ригоаналів...
показати весь коментар
17.11.2025 13:51 Відповісти
Не там ищут, начинать нужно не с рядовых сотрудников, а с главы ДБР. Не ошибетесь
показати весь коментар
17.11.2025 13:48 Відповісти
показати весь коментар
17.11.2025 13:48 Відповісти
А хто вони вже ці, ДБР?!
Хай лише спробують, відразу спідкає доля НАБУ та САП!
Хто ж посадить самого Єрмака, він ж безсмертний!
показати весь коментар
17.11.2025 14:07 Відповісти
Та вони, оті ДБР сплять вже багато років. А щє жруть Український хліб. Більше нічого не вміють. Жах!!!!!
показати весь коментар
17.11.2025 14:17 Відповісти
А кого воно мало відсторонити? НАБУ посади і прізвища надало? Підозриви вручило???
А, точно, не надоло і не вручило.
Як же так?
Чому?
Згадала, Желєзняк сказав, що є «припущення» що хтось колись десь з ДБР міг бути задіяним.
Чому немає такої вимоги до НАЗК де так само міндіч говорить, що заносив туди бабо в долярах аби ті і далі страждали на курячу сліпоту.
показати весь коментар
17.11.2025 14:51 Відповісти
Знову бояри недоперепила?
показати весь коментар
17.11.2025 16:20 Відповісти
Кацап, не рекламуй бояру. Пий сам це гімно
показати весь коментар
17.11.2025 16:31 Відповісти
Зеср@нь - гірша за кацапа
показати весь коментар
17.11.2025 16:54 Відповісти
Вам видніше))
показати весь коментар
17.11.2025 17:00 Відповісти
для розуміння рівня дискусії і питань від А. Радіної на сьогоднішній ТСК під головуванням Железняка.

НАБУ 15 місяців щось документує, оприлюднює деякі (!) записи (із 1000 годин), отримані під час проведення негласних заходів, де згадуються інші правоохоронні органи: без імен, без прізвищ, без псевдонімів, без посад, без конкретних фактів, без нічого.

питання А. Радіної на ТСК до ОГП, ДБР та НАЗК і реакція на їх відповіді:

- як так, що ви і досі (з минулого понеділка/вівторка) нікого із тих, про кого йшлося на записах НАБУ, не встановили / не посадили / не звільнили / не відсторонили чи хоча б не розстріляли?!

- хм, х…во працюєте, сідайте.

питань про те, чому НАБУ/САП за 15 місяців цього не встановило, що питання їх встановлення це як раз і є робота самих НАБУ/САП в межах їх досудового розслідування, які й володіють всіма відповідальними матеріалами, ні у Радіної, ні у Железняка, ні у інших, жодного.

мерзотно.

Олег Шрам
показати весь коментар
17.11.2025 14:52 Відповісти
Зеср@нь негодує
показати весь коментар
17.11.2025 16:19 Відповісти
Це ви про податковий і псевдо антикорупційний комітет врушників?
Так. Вони не годоють нікого крім себе, бо їм корито завжи маленьке.
показати весь коментар
17.11.2025 16:32 Відповісти
Це я про мілку зеср@нь подляка, яка тут треться за гривню
показати весь коментар
17.11.2025 16:51 Відповісти
Я думала вас звуть Сергій, а ви мілка що п'є бояру з зесранню?)) Гарна кумпанія))
показати весь коментар
17.11.2025 17:01 Відповісти
Дбр взагалі треба розпустити, а нових набрати з ветеранів там багато з юридичною освітою!!!
показати весь коментар
17.11.2025 15:12 Відповісти
А чому б не роспустити нинішній склад НАБУ, САП, НАГЛЯДОВИХ РАД І РАД ДОБРОЧЕСНОСТЕЙ, а з ними треба роспустити НАЗК, АРМУ, ВККС, ВАКС? І сюди обрати виключно тих хто був на фронті, саме на передовій, тм більше якщо юристів, як ви кажете, таи достатньо?? Я за всіх роспустити, якщо на те пішло і набрати виключно тих хто реально воював а не по банях шастав, в тилах, виключно тих в кого сім'ї в Україні, в кого діти вчаться в Україні, в кого в сім'ї немає.тих хто втік за кордон, виключно тих в кого немає.недвиги і збережень за кордоном, виключно тих в кого немає.жодних зв'язків з росією, навіть.опосередкованих? Давайте тоді зробим це для всіх. Може знов гірше.не.буде.
показати весь коментар
17.11.2025 16:39 Відповісти
Хто розпускати буде, голобародька?
показати весь коментар
17.11.2025 16:53 Відповісти
Спитайте у Алекса, він запропонував то мабуть знає як.
В мене є представлення як через оновлення президії ВРУ, де головою стає Порошенко. Як не крути він там найдосвідченіший, і дипломат, і політик, і президент, не пишу бувший, бо бувших не буває. Ну, а далі ви знаєте....бо це ж вже було. Головне без Майданів, а виключно свідомо і відповідально.
показати весь коментар
17.11.2025 17:05 Відповісти
 
 