ДБР не відстороняло жодного працівника після публікації "плівок Міндіча"
У ДБР не відстороняли працівників Бюро після публікації "плівок Міндіча".
Про це стало відомо під час засідання ТСК, інформує Цензор.НЕТ.
"Слуга народу" Анастасія Радіна запитала керівника Управління внутрішнього контролю ДБР Богдана Чобітка, чи з'ясувало ДБР, до кого та коли міг приходити один із фігурантів плівок НАБУ Миронюк ("Рокет").
Чобіток заявив, що наразі робота з пошуку ведеться. Проте наразі не відомо, до кого саме та чи взагалі приходив Миронюк у ДБР.
На оприлюднених НАБУ записах Миронюк заявляв про тісні зв’язки з ДБР.
Радіна зауважила, що за тиждень після оприлюднення плівок НАБУ посадовців у ДБР не відстороняли.
"Ми робимо висновок, що ці посадовці продовжують зараз виконувати речі ніяк не співмірні з дотриманням закону, то це виглядає, на жаль, з вашого боку не як реакція на ймовірний злочин, а як співучасть", - додала вона.
Також Чобіток розповів , що за ініціативи директора ДБР 14 листопада було внесено відомості до ЄРДР за ознаками можливого вчинення злочинів:
- отримання неправомірної вигоди у великому розмірі або за попередньою змовою групою осіб, чи пов’язане з вимаганням;
- перевищення влади або службових повноважень правоохоронцем, що спричинило тяжкі наслідки
Наразі ДБР надіслало запити до НАБУ щодо дозволу на проведення слідчих дій.
У ДБР перевіряють інформацію про, зокрема, можливе отримання хабаря окремими працівниками ДБР за доступ до деталей операції "Мідас".
Наразі заплановано певні слідчі дії. Про результати повідомлять після встановлення всіх обставин.
Міндічгейт
- Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що НАБУ проводить обшуки у Міндіча, який виїхав з України за кілька годин до обшуків.
- Як повідомлялося, у вівторок, 4 листопада, в одній із філій відокремлених підрозділів НАЕК "Енергоатом" відбулися обшуки у справі про корупцію.
- Також НАБУ проводить обшуки в ексміністра енергетики Галущенка та "Енергоатомі".
- НАБУ та САП заявили про проведення масштабної операції з викриття корупції у сфері енергетики.
- Чинна міністерка енергетики Світлана Гринчук фігурує на записах НАБУ в рамках розслідування корупції в енергетиці.
- Згодом Національне антикорупційне бюро викрило офіс у центрі Києва, що належав родині екснардепа й нинішнього сенатора РФ Андрія Деркача. Там вели "чорну бухгалтерію", облік грошей і організовували відмивання.
- 11 листопада НАБУ оприлюднило записи, на яких фігурують міністр Галущенко та Міндіч.
- Чернишову повідомлено про підозру у незаконному збагаченні в межах операції "Мідас".
- Одного з підозрюваних - Дмитра Басова - відправили під варту із заставою у 40 млн грн.
- Ексрадника Галущенка Миронюка відправили під варту із заставою у 126 млн грн.
- Кабінет Міністрів вніс на розгляд РНБО пропозиції щодо застосування персональних санкцій щодо Тімура Міндіча та Олександра Цукермана після розслідування НАБУ про корупцію в енергетиці.
- Раніше під варту на 60 днів відправили Ігоря Миронюка й виконавчого директора з безпеки "Енергоатому" Дмитра Басова, що фігурував на плівках НАБУ, під прізвиськом Тенор.
- Також на 60 днів у СІЗО відправили іншу фігурантку – Лесю Устименко.
- Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для підозрюваного у справі щодо корупції в енергетиці Ігоря Фурсенка (на записах НАБУ – Рьошик).
- 13 листопада ВАКС арештував Людмилу Зоріну, застава - 12 млн грн.
- Зеленський запровадив санкції проти Міндіча та Цукермана.
Хай лише спробують, відразу спідкає доля НАБУ та САП!
Хто ж посадить самого Єрмака, він ж безсмертний!
А, точно, не надоло і не вручило.
Як же так?
Чому?
Згадала, Желєзняк сказав, що є «припущення» що хтось колись десь з ДБР міг бути задіяним.
Чому немає такої вимоги до НАЗК де так само міндіч говорить, що заносив туди бабо в долярах аби ті і далі страждали на курячу сліпоту.
НАБУ 15 місяців щось документує, оприлюднює деякі (!) записи (із 1000 годин), отримані під час проведення негласних заходів, де згадуються інші правоохоронні органи: без імен, без прізвищ, без псевдонімів, без посад, без конкретних фактів, без нічого.
питання А. Радіної на ТСК до ОГП, ДБР та НАЗК і реакція на їх відповіді:
- як так, що ви і досі (з минулого понеділка/вівторка) нікого із тих, про кого йшлося на записах НАБУ, не встановили / не посадили / не звільнили / не відсторонили чи хоча б не розстріляли?!
- хм, х…во працюєте, сідайте.
питань про те, чому НАБУ/САП за 15 місяців цього не встановило, що питання їх встановлення це як раз і є робота самих НАБУ/САП в межах їх досудового розслідування, які й володіють всіма відповідальними матеріалами, ні у Радіної, ні у Железняка, ні у інших, жодного.
мерзотно.
Олег Шрам
Так. Вони не годоють нікого крім себе, бо їм корито завжи маленьке.
В мене є представлення як через оновлення президії ВРУ, де головою стає Порошенко. Як не крути він там найдосвідченіший, і дипломат, і політик, і президент, не пишу бувший, бо бувших не буває. Ну, а далі ви знаєте....бо це ж вже було. Головне без Майданів, а виключно свідомо і відповідально.