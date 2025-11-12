УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
21850 відвідувачів онлайн
Новини Бізнес Міндіча Корупція в енергетиці
4 969 49

Плівки НАБУ мають потрапити під парламентський контроль, - "слуга народу" Радіна

радіна

Голова Комітету з питань антикорупційної політики, народна депутатка від "Слуги народу" Анастасія Радіна звернулася до колеги Ярослава Железняка з пропозицією організувати відкрите засідання Тимчасової слідчої комісії (ТСК) Верховної Ради з розслідування економічних злочинів за участі урядовців, НАБУ, НАЗК, ДБР, СБУ та Офісу Генерального прокурора.

Про це депутатка написала у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

За її словами, засідання має дати відповіді на низку важливих питань, зокрема:

  • які дії вжито СБУ у відповідь на можливе виведення коштів із підприємства енергетичного сектору до Москви;

  • які невідкладні заходи прийняті "Енергоатомом" та урядом для припинення "шлагбауму", за який отримували "відкати", згідно з плівками НАБУ;

  • які заходи вжито правоохоронцями та НАЗК у відповідь на інформацію про ймовірну корупцію та виконання незаконних вказівок.

Радіна наголосила, що перелік питань далеко не вичерпний і переконана: таке засідання ТСК має відбутися найближчим часом.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Студія "Квартал 95" як майно корупціонера має бути передана під управління АРМА, - Железняк

Що передувало?

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Квартал 95" заявив, що співвласник Міндіч ніяк не впливає на компанію

Автор: 

НАБУ (5729) Радіна Анастасія (57) Міндіч Тімур (332)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+19
які дії вжито СБУ у відповідь на можливе виведення коштів із підприємства енергетичного сектору до Москви

Заявили, що НАБУ - "агенти кремля"...
показати весь коментар
12.11.2025 14:33 Відповісти
+17
Бажано під контроль монобільшості, так?
показати весь коментар
12.11.2025 14:32 Відповісти
+11
А чому не зразу презедента?
показати весь коментар
12.11.2025 14:33 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Бажано під контроль монобільшості, так?
показати весь коментар
12.11.2025 14:32 Відповісти
"Прям в дирочку" дивитеся 😂
показати весь коментар
12.11.2025 14:39 Відповісти
що це за радіна, де вона ночує, щоб їй під контроль щось там надавати і за яку саме ,,дирочку,, мова?
показати весь коментар
12.11.2025 15:04 Відповісти
У вас тут запитань - на повноцінний філософський трактат вистачить, без "0,5" не розберешся
Просто вираз такий, простонародний. Тобто, людина розуміє суть речей, "зріт в корєнь"
показати весь коментар
12.11.2025 15:11 Відповісти
дочка - дучка
показати весь коментар
12.11.2025 15:14 Відповісти
"Хто володіє інформацією - той керує світом"
Хотять і далі керувати...
показати весь коментар
12.11.2025 14:45 Відповісти
А чому не зразу презедента?
показати весь коментар
12.11.2025 14:33 Відповісти
дырка от бублика ЗЕльоным, а не НАБУ !

.
показати весь коментар
12.11.2025 14:58 Відповісти
які дії вжито СБУ у відповідь на можливе виведення коштів із підприємства енергетичного сектору до Москви

Заявили, що НАБУ - "агенти кремля"...
показати весь коментар
12.11.2025 14:33 Відповісти
Та відразу під контроль Путіна ці плівки
показати весь коментар
12.11.2025 14:34 Відповісти
Единственное что хорошего есть во всей этой ситуации - это то чо вся шушера поняла, что Вова и АБ уже не могут являться 100% крышей. И что к любому могут прийти, но не у всех есть вертолет до Израиля.
показати весь коментар
12.11.2025 14:34 Відповісти
Тут дело весело, тут деньги в банковских пачках американские! Тут и печерский суд очень хорошо подумает и вова гарант тоже. Скоро побегут кенты нелоха.
показати весь коментар
12.11.2025 14:38 Відповісти
Кстати да. Я думаю уже по номерам упаковок отследили весь путь передвижения этих денег. Это не те суммы которые могли быть куплены в обменках, в которые предварительно валюту продавали частные лица. Это упаковки которые поставляются в банки, и эти деньги никогда не были в розничном обороте.
показати весь коментар
12.11.2025 14:44 Відповісти
там кодировка техаських банків
показати весь коментар
12.11.2025 15:02 Відповісти
при вилеті в Ізраіль перевіряють "посадочний талон" - він має бути обрізаним

.
показати весь коментар
12.11.2025 15:00 Відповісти
безумной отдайте.
она уже вагнергейт проверяла, их человек.
показати весь коментар
12.11.2025 14:35 Відповісти
за таку пропозицію, зразу цю "корабельну зелену сосну" НАБУ.СБУ.САП І ГЕНПРОКУРАТУРА мають взяти її за "заднє місце".як співучасницю корупції в Україні
показати весь коментар
12.11.2025 14:36 Відповісти
Вони всі - такі самі щурі, в одній бочці сидять.
показати весь коментар
12.11.2025 14:41 Відповісти
Тільки членами ТСК не одного "Слугу"Бо ці суки все зіллють
показати весь коментар
12.11.2025 14:37 Відповісти
Хріна тобі під носа, а не доступ до компромату на вас.
показати весь коментар
12.11.2025 14:37 Відповісти
Ніт, шановна! Цей парламент - це ширма ОПи, він власге і призначив не лише уряд, а й цих міністрів. Плівки мають потрапити одразу у Міністерство юстиції США, а копії - у ФБР і Інтерпол.
показати весь коментар
12.11.2025 14:39 Відповісти
Ага, аже безугла "керувала" "рослідуванням" по "Вагнергейту". Результат ми знаємо, - спочатку Офіс президента взагалі заперечував планування такої операції, але голова комісії від «Слуги народу» мар'яна безугла у своєму звіті визнала, що щось подібне готувалося, але це була не «спецоперація», а «спецзахід», і посадка літака планувалася не в Києві, а в Стамбулі. При цьому жодної комунікації з турецькою стороною, за її словами, не велося. За висновками Комісії, вже на етапі вербування про плани української сторони дізналися росіяни та в битві трьох спецслужб українська сторона програла.-
Потім зелена макака призналася, що сама зателефонувала бульбофюреру і злила операцію.
Одним словом, - Дайте плівки "слугам урода" і тепер замість бузуглої по вухах нам поїздить ще й ця *******. -
Здобули!!!
показати весь коментар
12.11.2025 14:40 Відповісти
Смарагдові виродки настільки некомпетентні та нікчемні, що поняття не мають, де встигли "наслідити". Тому їм і потрібно ознайомитися з компроматом, щоб "підчистити" за собою.
показати весь коментар
12.11.2025 14:45 Відповісти
а хрен тобі зелений!
показати весь коментар
12.11.2025 14:40 Відповісти
під парламентський контроль які вбивали НАБУ та САП ?! ..Zемонобільшість? ))

я так розумію Zельоні Гниди хочуть знищити докази.
показати весь коментар
12.11.2025 14:42 Відповісти
За идиотов народ держат. Сами будут про себя расследовать гх-гх заметать следы...
показати весь коментар
12.11.2025 14:43 Відповісти
Вона теж до галущенка ночувати їздила?
показати весь коментар
12.11.2025 14:44 Відповісти
Шоб ви, Слуги *****, їх там і похоронили випадково знищів?
А шось, до речи, з цього приводу, міський божевільной Марьянки не чути? де ця тваринка дЕрьмака?
показати весь коментар
12.11.2025 14:44 Відповісти
з розслідування економічних злочинів за участі урядовців, НАБУ, НАЗК, ДБР, СБУ та Офісу Генерального прокурора. Джерело: https://censor.net/ua/n3584647
Це перелік тих, хто брав участь у злочинах?
Може, тут хоч НАБУ у цьому списку зайве - все ж таки оприлюднили частину матеріалів, які викривають мафіозну структуру?
показати весь коментар
12.11.2025 14:44 Відповісти
НАБУ зчепилося з СБУ, і зараз штрикають одне одного.
"Найшла коса на камінь".
показати весь коментар
12.11.2025 14:47 Відповісти
ZеГниди починають згадувати скільки їм давали на лапу за голосування..

в Україні парламенту немає .. уе всім відомо ..є ручна зешавка Оманської Гниди та ОПи дєрьмака
показати весь коментар
12.11.2025 14:45 Відповісти
Потрапити під парламентський контроль, щоб парламент все це розслідування поховав? Ці зрадники взагалі вже пустилися берега. Всіх їх до єдиного треба прибрати.
показати весь коментар
12.11.2025 14:45 Відповісти
"Україна, Україна, подивись на себе
В Тельявіві сидить МІндіч
І сміється з тебе.."
показати весь коментар
12.11.2025 14:46 Відповісти
Вже вагнергейт був під контролем у зелених, і що??? Замʼяли
показати весь коментар
12.11.2025 14:46 Відповісти
Чого вона звертається до Железняка?
Алже голова цієї ТСК - кореш Деркача і Юді нардеп Кучеренко - відоми совковий антириночник (щоб було зручніше красти в енергетиці)
показати весь коментар
12.11.2025 14:46 Відповісти
Рада уже навыбирала "министров" и напринимала "законы"...
показати весь коментар
12.11.2025 14:53 Відповісти
щоб там і згинути? вам уй0бк@м довіри нуль
показати весь коментар
12.11.2025 14:55 Відповісти
родіна, пусть ККККрічат УРОДІНА**, а она нам нравіттьььься хоть і нЄ красавіцца?
показати весь коментар
12.11.2025 14:56 Відповісти
Сосни заговорили !!!
показати весь коментар
12.11.2025 15:24 Відповісти
Є і інші знаки!
"Сосни",заговорила!
показати весь коментар
12.11.2025 17:41 Відповісти
Партія слуга народу ,має бути заборонненою констітуційно ,як партія яка заподіяла великої шкоди та біди Україні та її народу ,а говнокомандуючого за кольйоні підвісити над дверима Банкової !!! ...хоча би намальованого на плакаті , тварюко зеленський ! ...
показати весь коментар
12.11.2025 15:41 Відповісти
плівки? а чому не платівки?
показати весь коментар
12.11.2025 15:46 Відповісти
«ЮРЧЕНКО ОБОВ'ЯЗКОВО БУДЕ СИДІТИ В ТЮРМІ - Зеленський. На думку президента, якщо "людина взяла хоч якийсь хабар, ХОЧ ГРИВНЮ - вона повинна сидіти". Народний депутат від "Слуги народу" Олександр Юрченко, якому https://zn.ua/POLITICS/deputatu-jurchenko-objavili-podozrenie.html НАБУ оголосило підозру в хабарництві, обов'язково буде сидіти в тюрмі. Про це президент Володимир Зеленський заявив на брифінгу у Львівській області, передає http://interfax.com.ua/ Інтерфакс-Україна. "Я дуже радий, що знайшли першого хабарника. Хоча я знаю, що багато хабарників серед чиновників, особливо, чесно кажучи, в областях, на місцях. Я РАДИЙ, ЩО ЗАТРИМАЛИ ЛЮДИНУ, ЯКА В ПАРТІЇ "СЛУГА НАРОДУ", який завжди говорив, що він такий чесний і порядний. Сьогодні йому вручила підозра генеральна прокурорка, він її отримав, і обов'язково сяде в тюрму. Тому що очищення влади ми повинні робити, починати з себе, дивитися в очі людям", - вважає він. Президент додав, що до влади люди спочатку приходять "ввічливі і чесні, але міцності їм не вистачає". Щодо Юрченка Зеленський сказав, що це "приклад людини, міцності якого вистачило на один рік". Президент запевнив, що "так буде з кожною людиною, яка бере хабарі", незалежно від партійної приналежності і суми неправомірної вигоди. На думку Зеленського, якщо "людина взяла якусь хабар, хоч гривню - він повинен сидіти"». ДЗЕРКАЛО ТИЖНЯ, 2020, 17.09 - https://zn.ua/ukr/POLITICS/jurchenko-obovjazkovo-bude-siditi-v-tjurmi-zelenskij.html
показати весь коментар
12.11.2025 15:53 Відповісти
І зє не збрехав "хоч гривню" буде сидіти,а за €,£,$ він не говорив!
показати весь коментар
12.11.2025 17:39 Відповісти
Сцикотно зеленим мародерам, тут треба якось відмазуватись і розвішувати лапшу піплу, а для цього треба знати що там на тих плівках , набу злили тільки маленьку частинку тих записів, а основний компромат і безпосередньо на блазня ще не опрелюднено ось вони і біснуються.
показати весь коментар
12.11.2025 16:39 Відповісти
Може кварталівські де-путани почнуть розслідування по інших галузях української промисловості, де відбувається все теж саме, чи знов будуть шукати скандалу, після розслідувань НАБУ або Поліції.
показати весь коментар
12.11.2025 16:56 Відповісти
Плівки НАБУ мають потрапити під парламентський контроль, Плывки мають попасти у ЗМІ, а оригінали зберігатися яку банках Швеції - інакше пропадуть,їх викуплять, сфальсифікують. Кремль допоможе.
показати весь коментар
12.11.2025 17:02 Відповісти
Хай потрапляють! Тільки копії!
показати весь коментар
12.11.2025 17:36 Відповісти
 
 