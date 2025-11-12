Плівки НАБУ мають потрапити під парламентський контроль, - "слуга народу" Радіна

Голова Комітету з питань антикорупційної політики, народна депутатка від "Слуги народу" Анастасія Радіна звернулася до колеги Ярослава Железняка з пропозицією організувати відкрите засідання Тимчасової слідчої комісії (ТСК) Верховної Ради з розслідування економічних злочинів за участі урядовців, НАБУ, НАЗК, ДБР, СБУ та Офісу Генерального прокурора.

Про це депутатка написала у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

За її словами, засідання має дати відповіді на низку важливих питань, зокрема:

які дії вжито СБУ у відповідь на можливе виведення коштів із підприємства енергетичного сектору до Москви;

які невідкладні заходи прийняті "Енергоатомом" та урядом для припинення "шлагбауму", за який отримували "відкати", згідно з плівками НАБУ;

які заходи вжито правоохоронцями та НАЗК у відповідь на інформацію про ймовірну корупцію та виконання незаконних вказівок.

Радіна наголосила, що перелік питань далеко не вичерпний і переконана: таке засідання ТСК має відбутися найближчим часом.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Студія "Квартал 95" як майно корупціонера має бути передана під управління АРМА, - Железняк

Що передувало?

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Квартал 95" заявив, що співвласник Міндіч ніяк не впливає на компанію