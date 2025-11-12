Плівки НАБУ мають потрапити під парламентський контроль, - "слуга народу" Радіна
Голова Комітету з питань антикорупційної політики, народна депутатка від "Слуги народу" Анастасія Радіна звернулася до колеги Ярослава Железняка з пропозицією організувати відкрите засідання Тимчасової слідчої комісії (ТСК) Верховної Ради з розслідування економічних злочинів за участі урядовців, НАБУ, НАЗК, ДБР, СБУ та Офісу Генерального прокурора.
Про це депутатка написала у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
За її словами, засідання має дати відповіді на низку важливих питань, зокрема:
які дії вжито СБУ у відповідь на можливе виведення коштів із підприємства енергетичного сектору до Москви;
які невідкладні заходи прийняті "Енергоатомом" та урядом для припинення "шлагбауму", за який отримували "відкати", згідно з плівками НАБУ;
які заходи вжито правоохоронцями та НАЗК у відповідь на інформацію про ймовірну корупцію та виконання незаконних вказівок.
Радіна наголосила, що перелік питань далеко не вичерпний і переконана: таке засідання ТСК має відбутися найближчим часом.
Що передувало?
- Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що НАБУ проводить обшуки у Міндіча, який виїхав з України за кілька годин до обшуків.
- Як повідомлялося, у вівторок, 4 листопада, в одній із філій відокремлених підрозділів НАЕК "Енергоатом" відбулися обшуки у справі про корупцію.
- Також НАБУ проводить обшуки в ексміністра енергетики Галущенка та "Енергоатомі".
- НАБУ та САП заявили про проведення масштабної операції з викриття корупції у сфері енергетики.
- Чинна міністерка енергетики Світлана Гринчук фігурує на записах НАБУ в рамках розслідування корупції в енергетиці.
- Згодом Національне антикорупційне бюро викрило офіс у центрі Києва, що належав родині екснардепа й нинішнього сенатора РФ Андрія Деркача. Там вели "чорну бухгалтерію", облік грошей і організовували відмивання.
- 11 листопада НАБУ оприлюднило записи, на яких фігурують міністр Галущенко та Міндіч.
- Головні фігуранти оприлюднених плівок НАБУ в операції "Мідас" – Рокет ("смотрящий" за "Енергоатомом") і Тенор (виконавчий директор "Енергоатому"). За інформацією ЗМІ, ідеться про Ігоря Миронюка та Дмитра Басова відповідно. У розмові вони, зокрема, обговорювали механізм тиску на контрагентів для вимагання грошей.
Просто вираз такий, простонародний. Тобто, людина розуміє суть речей, "зріт в корєнь"
Хотять і далі керувати...
.
Заявили, що НАБУ - "агенти кремля"...
.
она уже вагнергейт проверяла, их человек.
Потім зелена макака призналася, що сама зателефонувала бульбофюреру і злила операцію.
Одним словом, - Дайте плівки "слугам урода" і тепер замість бузуглої по вухах нам поїздить ще й ця *******. -
Здобули!!!
я так розумію Zельоні Гниди хочуть знищити докази.
А шось, до речи, з цього приводу, міський божевільной Марьянки не чути? де ця тваринка дЕрьмака?
Це перелік тих, хто брав участь у злочинах?
Може, тут хоч НАБУ у цьому списку зайве - все ж таки оприлюднили частину матеріалів, які викривають мафіозну структуру?
"Найшла коса на камінь".
в Україні парламенту немає .. уе всім відомо ..є ручна зешавка Оманської Гниди та ОПи дєрьмака
В Тельявіві сидить МІндіч
І сміється з тебе.."
Алже голова цієї ТСК - кореш Деркача і Юді нардеп Кучеренко - відоми совковий антириночник (щоб було зручніше красти в енергетиці)
"Сосни",заговорила!