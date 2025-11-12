РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13531 посетитель онлайн
Новости Бизнес Миндича Коррупция в энергетике
1 764 39

Пленки НАБУ должны попасть под парламентский контроль, - "слуга народа" Радина

радіна

Председатель Комитета по вопросам антикоррупционной политики, народный депутат от "Слуги народа" Анастасия Радина обратилась к коллеге Ярославу Железняку с предложением организовать открытое заседание Временной следственной комиссии (ВСК) Верховной Рады по расследованию экономических преступлений с участием правительственных чиновников, НАБУ, НАПК, ГБР, СБУ и Офиса Генерального прокурора.

Об этом депутат написала в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По ее словам, заседание должно дать ответы на ряд важных вопросов, в частности:

  • какие меры приняты СБУ в ответ на возможное выведение средств из предприятия энергетического сектора в Москву;

  • какие неотложные меры приняты "Энергоатомом" и правительством для прекращения "шлагбаума", за который получали "откаты", согласно пленкам НАБУ;

  • какие меры приняты правоохранительными органами и НАПК в ответ на информацию о вероятной коррупции и выполнении незаконных указаний.

Радина подчеркнула, что перечень вопросов далеко не исчерпывающий и убеждена: такое заседание ВСК должно состояться в ближайшее время.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Студия "Квартал 95" как имущество коррупционера должна быть передана под управление АРМА, - Железняк

Что предшествовало?

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Квартал 95" заявил, что совладелец Миндич никак не влияет на компанию

Автор: 

НАБУ (4690) Радина Анастасия (26) Миндич Тимур (58)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+7
Бажано під контроль монобільшості, так?
показать весь комментарий
12.11.2025 14:32 Ответить
+7
які дії вжито СБУ у відповідь на можливе виведення коштів із підприємства енергетичного сектору до Москви

Заявили, що НАБУ - "агенти кремля"...
показать весь комментарий
12.11.2025 14:33 Ответить
+5
А чому не зразу презедента?
показать весь комментарий
12.11.2025 14:33 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Бажано під контроль монобільшості, так?
показать весь комментарий
12.11.2025 14:32 Ответить
"Прям в дирочку" дивитеся 😂
показать весь комментарий
12.11.2025 14:39 Ответить
що це за радіна, де вона ночує, щоб їй під контроль щось там надавати і за яку саме ,,дирочку,, мова?
показать весь комментарий
12.11.2025 15:04 Ответить
У вас тут запитань - на повноцінний філософський трактат вистачить, без "0,5" не розберешся
Просто вираз такий, простонародний. Тобто, людина розуміє суть речей, "зріт в корєнь"
показать весь комментарий
12.11.2025 15:11 Ответить
дочка - дучка
показать весь комментарий
12.11.2025 15:14 Ответить
"Хто володіє інформацією - той керує світом"
Хотять і далі керувати...
показать весь комментарий
12.11.2025 14:45 Ответить
А чому не зразу презедента?
показать весь комментарий
12.11.2025 14:33 Ответить
дырка от бублика ЗЕльоным, а не НАБУ !

.
показать весь комментарий
12.11.2025 14:58 Ответить
які дії вжито СБУ у відповідь на можливе виведення коштів із підприємства енергетичного сектору до Москви

Заявили, що НАБУ - "агенти кремля"...
показать весь комментарий
12.11.2025 14:33 Ответить
Та відразу під контроль Путіна ці плівки
показать весь комментарий
12.11.2025 14:34 Ответить
Единственное что хорошего есть во всей этой ситуации - это то чо вся шушера поняла, что Вова и АБ уже не могут являться 100% крышей. И что к любому могут прийти, но не у всех есть вертолет до Израиля.
показать весь комментарий
12.11.2025 14:34 Ответить
Тут дело весело, тут деньги в банковских пачках американские! Тут и печерский суд очень хорошо подумает и вова гарант тоже. Скоро побегут кенты нелоха.
показать весь комментарий
12.11.2025 14:38 Ответить
Кстати да. Я думаю уже по номерам упаковок отследили весь путь передвижения этих денег. Это не те суммы которые могли быть куплены в обменках, в которые предварительно валюту продавали частные лица. Это упаковки которые поставляются в банки, и эти деньги никогда не были в розничном обороте.
показать весь комментарий
12.11.2025 14:44 Ответить
там кодировка техаських банків
показать весь комментарий
12.11.2025 15:02 Ответить
при вилеті в Ізраіль перевіряють "посадочний талон" - він має бути обрізаним

.
показать весь комментарий
12.11.2025 15:00 Ответить
безумной отдайте.
она уже вагнергейт проверяла, их человек.
показать весь комментарий
12.11.2025 14:35 Ответить
за таку пропозицію, зразу цю "корабельну зелену сосну" НАБУ.СБУ.САП І ГЕНПРОКУРАТУРА мають взяти її за "заднє місце".як співучасницю корупції в Україні
показать весь комментарий
12.11.2025 14:36 Ответить
Вони всі - такі самі щурі, в одній бочці сидять.
показать весь комментарий
12.11.2025 14:41 Ответить
Тільки членами ТСК не одного "Слугу"Бо ці суки все зіллють
показать весь комментарий
12.11.2025 14:37 Ответить
Хріна тобі під носа, а не доступ до компромату на вас.
показать весь комментарий
12.11.2025 14:37 Ответить
.ТП.Куди будеш втікати *****?
показать весь комментарий
12.11.2025 14:38 Ответить
Ніт, шановна! Цей парламент - це ширма ОПи, він власге і призначив не лише уряд, а й цих міністрів. Плівки мають потрапити одразу у Міністерство юстиції США, а копії - у ФБР і Інтерпол.
показать весь комментарий
12.11.2025 14:39 Ответить
Ага, аже безугла "керувала" "рослідуванням" по "Вагнергейту". Результат ми знаємо, - спочатку Офіс президента взагалі заперечував планування такої операції, але голова комісії від «Слуги народу» мар'яна безугла у своєму звіті визнала, що щось подібне готувалося, але це була не «спецоперація», а «спецзахід», і посадка літака планувалася не в Києві, а в Стамбулі. При цьому жодної комунікації з турецькою стороною, за її словами, не велося. За висновками Комісії, вже на етапі вербування про плани української сторони дізналися росіяни та в битві трьох спецслужб українська сторона програла.-
Потім зелена макака призналася, що сама зателефонувала бульбофюреру і злила операцію.
Одним словом, - Дайте плівки "слугам урода" і тепер замість бузуглої по вухах нам поїздить ще й ця *******. -
Здобули!!!
показать весь комментарий
12.11.2025 14:40 Ответить
Смарагдові виродки настільки некомпетентні та нікчемні, що поняття не мають, де встигли "наслідити". Тому їм і потрібно ознайомитися з компроматом, щоб "підчистити" за собою.
показать весь комментарий
12.11.2025 14:45 Ответить
а хрен тобі зелений!
показать весь комментарий
12.11.2025 14:40 Ответить
під парламентський контроль які вбивали НАБУ та САП ?! ..Zемонобільшість? ))

я так розумію Zельоні Гниди хочуть знищити докази.
показать весь комментарий
12.11.2025 14:42 Ответить
За идиотов народ держат. Сами будут про себя расследовать гх-гх заметать следы...
показать весь комментарий
12.11.2025 14:43 Ответить
Вона теж до галущенка ночувати їздила?
показать весь комментарий
12.11.2025 14:44 Ответить
Шоб ви, Слуги *****, їх там і похоронили випадково знищів?
А шось, до речи, з цього приводу, міський божевільной Марьянки не чути? де ця тваринка дЕрьмака?
показать весь комментарий
12.11.2025 14:44 Ответить
з розслідування економічних злочинів за участі урядовців, НАБУ, НАЗК, ДБР, СБУ та Офісу Генерального прокурора. Джерело: https://censor.net/ua/n3584647
Це перелік тих, хто брав участь у злочинах?
Може, тут хоч НАБУ у цьому списку зайве - все ж таки оприлюднили частину матеріалів, які викривають мафіозну структуру?
показать весь комментарий
12.11.2025 14:44 Ответить
НАБУ зчепилося з СБУ, і зараз штрикають одне одного.
"Найшла коса на камінь".
показать весь комментарий
12.11.2025 14:47 Ответить
ZеГниди починають згадувати скільки їм давали на лапу за голосування..

в Україні парламенту немає .. уе всім відомо ..є ручна зешавка Оманської Гниди та ОПи дєрьмака
показать весь комментарий
12.11.2025 14:45 Ответить
Потрапити під парламентський контроль, щоб парламент все це розслідування поховав? Ці зрадники взагалі вже пустилися берега. Всіх їх до єдиного треба прибрати.
показать весь комментарий
12.11.2025 14:45 Ответить
"Україна, Україна, подивись на себе
В Тельявіві сидить МІндіч
І сміється з тебе.."
показать весь комментарий
12.11.2025 14:46 Ответить
Вже вагнергейт був під контролем у зелених, і що??? Замʼяли
показать весь комментарий
12.11.2025 14:46 Ответить
Чого вона звертається до Железняка?
Алже голова цієї ТСК - кореш Деркача і Юді нардеп Кучеренко - відоми совковий антириночник (щоб було зручніше красти в енергетиці)
показать весь комментарий
12.11.2025 14:46 Ответить
Рада уже навыбирала "министров" и напринимала "законы"...
показать весь комментарий
12.11.2025 14:53 Ответить
щоб там і згинути? вам уй0бк@м довіри нуль
показать весь комментарий
12.11.2025 14:55 Ответить
родіна, пусть ККККрічат УРОДІНА**, а она нам нравіттьььься хоть і нЄ красавіцца?
показать весь комментарий
12.11.2025 14:56 Ответить
 
 