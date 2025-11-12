Пленки НАБУ должны попасть под парламентский контроль, - "слуга народа" Радина

Председатель Комитета по вопросам антикоррупционной политики, народный депутат от "Слуги народа" Анастасия Радина обратилась к коллеге Ярославу Железняку с предложением организовать открытое заседание Временной следственной комиссии (ВСК) Верховной Рады по расследованию экономических преступлений с участием правительственных чиновников, НАБУ, НАПК, ГБР, СБУ и Офиса Генерального прокурора.

По ее словам, заседание должно дать ответы на ряд важных вопросов, в частности:

какие меры приняты СБУ в ответ на возможное выведение средств из предприятия энергетического сектора в Москву;

какие неотложные меры приняты "Энергоатомом" и правительством для прекращения "шлагбаума", за который получали "откаты", согласно пленкам НАБУ;

какие меры приняты правоохранительными органами и НАПК в ответ на информацию о вероятной коррупции и выполнении незаконных указаний.

Радина подчеркнула, что перечень вопросов далеко не исчерпывающий и убеждена: такое заседание ВСК должно состояться в ближайшее время.

Что предшествовало?

