Пленки НАБУ должны попасть под парламентский контроль, - "слуга народа" Радина
Председатель Комитета по вопросам антикоррупционной политики, народный депутат от "Слуги народа" Анастасия Радина обратилась к коллеге Ярославу Железняку с предложением организовать открытое заседание Временной следственной комиссии (ВСК) Верховной Рады по расследованию экономических преступлений с участием правительственных чиновников, НАБУ, НАПК, ГБР, СБУ и Офиса Генерального прокурора.
Об этом депутат написала в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.
По ее словам, заседание должно дать ответы на ряд важных вопросов, в частности:
какие меры приняты СБУ в ответ на возможное выведение средств из предприятия энергетического сектора в Москву;
какие неотложные меры приняты "Энергоатомом" и правительством для прекращения "шлагбаума", за который получали "откаты", согласно пленкам НАБУ;
какие меры приняты правоохранительными органами и НАПК в ответ на информацию о вероятной коррупции и выполнении незаконных указаний.
Радина подчеркнула, что перечень вопросов далеко не исчерпывающий и убеждена: такое заседание ВСК должно состояться в ближайшее время.
Что предшествовало?
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что НАБУ проводит обыски у Миндича, который выехал из Украины за несколько часов до обысков.
- Как сообщалось, во вторник, 4 ноября, в одном из филиалов обособленных подразделений НАЭК "Энергоатом" прошли обыски по делу о коррупции.
- Также НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики Галущенко и в "Энергоатоме".
- НАБУ и САП заявили о проведении масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики.
- Действующая министр энергетики Светлана Гринчук фигурирует на записях НАБУ в рамках расследования коррупции в энергетике.
- Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро разоблачило офис в центре Киева, принадлежавший семье экс-нардепа и нынешнего сенатора РФ Андрея Деркача. Там вели "черную бухгалтерию", учет денег и организовывали отмывание.
- 11 ноября НАБУ обнародовало записи, на которых фигурируют министр Галущенко и Миндич.
- Главные фигуранты обнародованных пленок НАБУ в операции "Мидас" – Рокет ("смотрящий" за "Энергоатомом") и Тенор (исполнительный директор "Энергоатома"). По информации СМИ, речь идет об Игоре Миронюке и Дмитрии Басове соответственно. В разговоре они, в частности, обсуждали механизм давления на контрагентов для вымогательства денег.
Просто вираз такий, простонародний. Тобто, людина розуміє суть речей, "зріт в корєнь"
Хотять і далі керувати...
Заявили, що НАБУ - "агенти кремля"...
она уже вагнергейт проверяла, их человек.
Потім зелена макака призналася, що сама зателефонувала бульбофюреру і злила операцію.
Одним словом, - Дайте плівки "слугам урода" і тепер замість бузуглої по вухах нам поїздить ще й ця *******. -
Здобули!!!
я так розумію Zельоні Гниди хочуть знищити докази.
А шось, до речи, з цього приводу, міський божевільной Марьянки не чути? де ця тваринка дЕрьмака?
Це перелік тих, хто брав участь у злочинах?
Може, тут хоч НАБУ у цьому списку зайве - все ж таки оприлюднили частину матеріалів, які викривають мафіозну структуру?
"Найшла коса на камінь".
в Україні парламенту немає .. уе всім відомо ..є ручна зешавка Оманської Гниди та ОПи дєрьмака
В Тельявіві сидить МІндіч
І сміється з тебе.."
Алже голова цієї ТСК - кореш Деркача і Юді нардеп Кучеренко - відоми совковий антириночник (щоб було зручніше красти в енергетиці)