ГБР не отстраняло ни одного сотрудника после публикации "пленок Миндича"
В ГБР не отстраняли сотрудников Бюро после публикации "пленок Миндича".
Об этом стало известно во время заседания ВСК, информирует Цензор.НЕТ.
"Слуга народа" Анастасия Радина спросила руководителя Управления внутреннего контроля ГБР Богдана Чобитка, выяснило ли ГБР, к кому и когда мог приходить один из фигурантов пленок НАБУ Миронюк ("Рокет").
Чобиток заявил, что в настоящее время работа по поиску ведется. Однако пока неизвестно, к кому именно и вообще приходил Миронюк в ГБР.
На обнародованных НАБУ записях Миронюк заявлял о тесных связях с ГБР.
Радина отметила, что через неделю после обнародования пленок НАБУ чиновников в ГБР не отстраняли.
"Мы делаем вывод, что эти чиновники продолжают сейчас выполнять вещи, никак не соизмеримые с соблюдением закона, то это выглядит, к сожалению, с вашей стороны не как реакция на вероятное преступление, а как соучастие", - добавила она.
Также Чобиток рассказал, что по инициативе директора ГБР 14 ноября были внесены сведения в ЕРДР по признакам возможного совершения преступлений:
- получение неправомерной выгоды в крупном размере или по предварительному сговору группой лиц, связанное с вымогательством;
- превышение власти или служебных полномочий правоохранителем, повлекшее тяжкие последствия
В настоящее время ГБР направило запросы в НАБУ о разрешении на проведение следственных действий.
В ГБР проверяют информацию, в частности, о возможном получении взятки отдельными сотрудниками ГБР за доступ к деталям операции "Мидас".
В настоящее время запланированы определенные следственные действия. О результатах сообщат после установления всех обстоятельств.
Миндичгейт
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что НАБУ проводит обыски у Миндича, который выехал из Украины за несколько часов до обысков.
- Как сообщалось, во вторник, 4 ноября, в одном из филиалов обособленных подразделений НАЭК "Энергоатом" прошли обыски по делу о коррупции.
- Также НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики Галущенко и в "Энергоатоме".
- НАБУ и САП заявили о проведении масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики.
- Действующая министр энергетики Светлана Гринчук фигурирует на записях НАБУ в рамках расследования коррупции в энергетике.
- Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро разоблачило офис в центре Киева, принадлежавший семье экс-нардепа и нынешнего сенатора РФ Андрея Деркача. Там вели "черную бухгалтерию", учет денег и организовывали отмывание.
- 11 ноября НАБУ обнародовало записи, на которых фигурируют министр Галущенко и Миндич.
- Чернышову сообщено о подозрении в незаконном обогащении в рамках операции "Мидас".
- Одного из подозреваемых - Дмитрия Басова - отправили под стражу с залогом в 40 млн грн.
- Экс-советника Галущенко Миронюка отправили под стражу с залогом в 126 млн грн.
- Кабинет Министров внес на рассмотрение СНБО предложения о применении персональных санкций в отношении Тимура Миндича и Александра Цукермана после расследования НАБУ о коррупции в энергетике.
- Ранее под стражу на 60 дней отправили Игоря Миронюка и исполнительного директора по безопасности "Энергоатома" Дмитрия Басова, фигурировавшего на пленках НАБУ под прозвищем Тенор.
- Также на 60 дней в СИЗО отправили другую фигурантку – Лесю Устименко.
- Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для подозреваемого по делу о коррупции в энергетике Игоря Фурсенко (на записях НАБУ – Рёшик).
- 13 ноября ВАКС арестовал Людмилу Зорину, залог – 12 млн грн.
- Зеленский ввел санкции против Миндича и Цукермана.
