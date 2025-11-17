ГБР не отстраняло ни одного сотрудника после публикации "пленок Миндича"

В ГБР не отстраняли сотрудников Бюро после публикации "пленок Миндича".

Об этом стало известно во время заседания ВСК, информирует Цензор.НЕТ.

"Слуга народа" Анастасия Радина спросила руководителя Управления внутреннего контроля ГБР Богдана Чобитка, выяснило ли ГБР, к кому и когда мог приходить один из фигурантов пленок НАБУ Миронюк ("Рокет").

Чобиток заявил, что в настоящее время работа по поиску ведется. Однако пока неизвестно, к кому именно и вообще приходил Миронюк в ГБР.

На обнародованных НАБУ записях Миронюк заявлял о тесных связях с ГБР.

Радина отметила, что через неделю после обнародования пленок НАБУ чиновников в ГБР не отстраняли.

"Мы делаем вывод, что эти чиновники продолжают сейчас выполнять вещи, никак не соизмеримые с соблюдением закона, то это выглядит, к сожалению, с вашей стороны не как реакция на вероятное преступление, а как соучастие", - добавила она.

Также Чобиток рассказал, что по инициативе директора ГБР 14 ноября были внесены сведения в ЕРДР по признакам возможного совершения преступлений:

получение неправомерной выгоды в крупном размере или по предварительному сговору группой лиц, связанное с вымогательством;

превышение власти или служебных полномочий правоохранителем, повлекшее тяжкие последствия

В настоящее время ГБР направило запросы в НАБУ о разрешении на проведение следственных действий.

В ГБР проверяют информацию, в частности, о возможном получении взятки отдельными сотрудниками ГБР за доступ к деталям операции "Мидас".

В настоящее время запланированы определенные следственные действия. О результатах сообщат после установления всех обстоятельств.

Миндичгейт

Читайте также: Глава САП Клименко о "Миндичгейте": в течение 15 месяцев были утечки информации в разных направлениях