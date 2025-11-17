Глава САП Клименко о "Миндичгейте": в течение 15 месяцев были утечки информации в разных направлениях

В Специализированной антикоррупционной прокуратуре расследуют возможные утечки информации во время проведения операции "Мидас".

Об этом во время заседания ВСК ВР заявил руководитель САП Александр Клименко, передает Цензор.НЕТ.

"В течение 15 месяцев документирования мы видели утечки в разных направлениях. Мы их параллельно регистрировали, но не проводили активные расследования, чтобы не навредить операции. Таких утечек было несколько. Сейчас они активно расследуются не в одном, и даже не в двух уголовных производствах по этим статьям", - отметил он.

По словам Клименко, также начаты служебные расследования о возможной причастности прокуроров САП к утечке информации.

"По результатам расследований и служебных проверок мы обязательно проинформируем, что нам удалось установить и удалось ли установить причастность сотрудников НАБУ и САП к утечкам информации именно в этом производстве", - сказал глава САП.

В отношении других правоохранительных органов Клименко заявил о готовности обмениваться с ними информацией, предоставлять материалы, которые есть в производстве.

"Для того, чтобы они у себя могли провести соответствующие расследования для установления причастности их сотрудников к этой схеме или любого обмена информацией с представителями бэк-офиса", - подытожил он.

Что предшествовало?

Ранее СМИ обнародовали расследование, в котором рассказали о возможном участии заместителя руководителя САП Андрея Синюка в разглашении материалов или обстоятельств расследований, связанных с Тимуром Миндичем.

Миндичгейт

