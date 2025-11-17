Глава САП Клименко о "Миндичгейте": в течение 15 месяцев были утечки информации в разных направлениях
В Специализированной антикоррупционной прокуратуре расследуют возможные утечки информации во время проведения операции "Мидас".
Об этом во время заседания ВСК ВР заявил руководитель САП Александр Клименко, передает Цензор.НЕТ.
"В течение 15 месяцев документирования мы видели утечки в разных направлениях. Мы их параллельно регистрировали, но не проводили активные расследования, чтобы не навредить операции. Таких утечек было несколько. Сейчас они активно расследуются не в одном, и даже не в двух уголовных производствах по этим статьям", - отметил он.
По словам Клименко, также начаты служебные расследования о возможной причастности прокуроров САП к утечке информации.
"По результатам расследований и служебных проверок мы обязательно проинформируем, что нам удалось установить и удалось ли установить причастность сотрудников НАБУ и САП к утечкам информации именно в этом производстве", - сказал глава САП.
В отношении других правоохранительных органов Клименко заявил о готовности обмениваться с ними информацией, предоставлять материалы, которые есть в производстве.
"Для того, чтобы они у себя могли провести соответствующие расследования для установления причастности их сотрудников к этой схеме или любого обмена информацией с представителями бэк-офиса", - подытожил он.
Что предшествовало?
Ранее СМИ обнародовали расследование, в котором рассказали о возможном участии заместителя руководителя САП Андрея Синюка в разглашении материалов или обстоятельств расследований, связанных с Тимуром Миндичем.
Миндичгейт
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что НАБУ проводит обыски у Миндича, который выехал из Украины за несколько часов до обысков.
- Как сообщалось, во вторник, 4 ноября, в одном из филиалов обособленных подразделений НАЭК "Энергоатом" прошли обыски по делу о коррупции.
- Также НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики Галущенко и в "Энергоатоме".
- НАБУ и САП заявили о проведении масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики.
- Действующая министр энергетики Светлана Гринчук фигурирует на записях НАБУ в рамках расследования коррупции в энергетике.
- Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро разоблачило офис в центре Киева, принадлежавший семье экс-нардепа и нынешнего сенатора РФ Андрея Деркача. Там вели "черную бухгалтерию", учет денег и организовывали отмывание.
- 11 ноября НАБУ обнародовало записи, на которых фигурируют министр Галущенко и Миндич.
- Чернышову сообщено о подозрении в незаконном обогащении в рамках операции "Мидас".
- Одного из подозреваемых - Дмитрия Басова - отправили под стражу с залогом в 40 млн грн.
- Экс-советника Галущенко Миронюка отправили под стражу с залогом в 126 млн грн.
- Кабинет Министров внес на рассмотрение СНБО предложения о применении персональных санкций в отношении Тимура Миндича и Александра Цукермана после расследования НАБУ о коррупции в энергетике.
- Ранее под стражу на 60 дней отправили Игоря Миронюка и исполнительного директора по безопасности "Энергоатома" Дмитрия Басова, фигурировавшего на пленках НАБУ под прозвищем Тенор.
- Также на 60 дней в СИЗО отправили другую фигурантку – Лесю Устименко.
- Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для подозреваемого по делу о коррупции в энергетике Игоря Фурсенко (на записях НАБУ – Рёшик).
- 13 ноября ВАКС арестовал Людмилу Зорину, залог – 12 млн грн.
- Зеленский ввел санкции против Миндича и Цукермана.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль