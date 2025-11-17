РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10142 посетителя онлайн
Новости Миндичгейт
1 287 9

Глава САП Клименко о "Миндичгейте": в течение 15 месяцев были утечки информации в разных направлениях

Истоки информации во время Миндичгейта: что говорят в САП?

В Специализированной антикоррупционной прокуратуре расследуют возможные утечки информации во время проведения операции "Мидас".

Об этом во время заседания ВСК ВР заявил руководитель САП Александр Клименко, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"В течение 15 месяцев документирования мы видели утечки в разных направлениях. Мы их параллельно регистрировали, но не проводили активные расследования, чтобы не навредить операции. Таких утечек было несколько. Сейчас они активно расследуются не в одном, и даже не в двух уголовных производствах по этим статьям", - отметил он.

По словам Клименко, также начаты служебные расследования о возможной причастности прокуроров САП к утечке информации.

Читайте: Министр экономики Соболев уверяет, что ничего не знал о схеме "шлагбаум" в "Энергоатоме"

"По результатам расследований и служебных проверок мы обязательно проинформируем, что нам удалось установить и удалось ли установить причастность сотрудников НАБУ и САП к утечкам информации именно в этом производстве", - сказал глава САП.

В отношении других правоохранительных органов Клименко заявил о готовности обмениваться с ними информацией, предоставлять материалы, которые есть в производстве.

"Для того, чтобы они у себя могли провести соответствующие расследования для установления причастности их сотрудников к этой схеме или любого обмена информацией с представителями бэк-офиса", - подытожил он.

Что предшествовало?

Ранее СМИ обнародовали расследование, в котором рассказали о возможном участии заместителя руководителя САП Андрея Синюка в разглашении материалов или обстоятельств расследований, связанных с Тимуром Миндичем.

Читайте: Отставка коррупционного Кабминдича, новая коалиция в ВР, восстановление доверия и гарантия ненападения на НАБУ, - Порошенко обнародовал план выхода из кризиса. ВИДЕО

Миндичгейт

Смотрите также: Двушка на Москву не единственная транзакция: Большие цветочки будут в оборонке// Цензор.НЕТ. ВИДЕО

Автор: 

ВР (29469) ВСК (463) коррупция (8771) утечка (70) САП (2356)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Чому тягнули з Міндічем - чому не було підозри - шо він на трьох дітях з"їбався
показать весь комментарий
17.11.2025 12:12 Ответить
Означає,що в САП наперед були вже впхані працівники безпечної служби,або від будана.
показать весь комментарий
17.11.2025 12:19 Ответить
Не означає. Їх могли купити пізніше.
показать весь комментарий
17.11.2025 12:57 Ответить
Вони і направляли. У САП і ВАКС. Чи треба було генпрокурору?
показать весь комментарий
17.11.2025 12:47 Ответить
Без Железняка нічого б не відбулося. Він для влади чужий, але має тісні (у хорошому сенсі) зв'язки з донорами нашого б' юджету. Тому він був цією "Бабою Ягою", яка це все підганяла. Не треба робити "зливний бачок" з ініціатора цього розслідування, який питання цих оборудок, оборудок з дронами піднімав постійно на всіх рівнях. Железняк точно не працює у структурах НАБУ і САП, точно не мав допуску до матеріалів справи, а користується виключно відкритими джерелами, в основному журналістськими розслідуванням. Такі заяви таких адвокатів схожі на цілеспрямовану атаку на ініціаторів розслідування корупції.
показать весь комментарий
17.11.2025 12:45 Ответить
Керівник САП Олександр Клименко не бажає пояснити, як йому та його колегам з НАБУ та НАЗК вдається вже дев'ять років облизувати справу "Краяна" та наколядовані там 92 млн. грн?
показать весь комментарий
17.11.2025 12:57 Ответить
Ви подивіться на оце...морду!!!
показать весь комментарий
17.11.2025 12:59 Ответить
 
 