Министр экономики Соболев уверяет, что ничего не знал о схеме "шлагбаум" в "Энергоатоме"

Министр экономики Алексей Соболев уверяет, что ему ничего не было известно о схеме "шлагбаум" в "Энергоатоме".

Об этом он заявил сегодня во время заседания ВСК, сообщает Цензор.НЕТ.

На это обратил внимание в телеграм-канале нардеп "Голоса" Ярослав Железняк.

"Относительно того, что долгое время не могли согласовать контракты членам Наблюдательного совета, Алексей Соболев сказал, что Министерство энергетики и министр Галущенко пытались как можно быстрее решить этот вопрос", - добавил Железняк.

