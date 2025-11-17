РУС
Министр экономики Соболев уверяет, что ничего не знал о схеме "шлагбаум" в "Энергоатоме"

Схемы в Энергоатоме

Министр экономики Алексей Соболев уверяет, что ему ничего не было известно о схеме "шлагбаум" в "Энергоатоме".

Об этом он заявил сегодня во время заседания ВСК, сообщает Цензор.НЕТ.

На это обратил внимание в телеграм-канале нардеп "Голоса" Ярослав Железняк.

"Относительно того, что долгое время не могли согласовать контракты членам Наблюдательного совета, Алексей Соболев сказал, что Министерство энергетики и министр Галущенко пытались как можно быстрее решить этот вопрос", - добавил Железняк.

Читайте также: "Миндичгейт": в Раде проводят заседание ВСК. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Миндичгейт

Читайте также: Ермак фигурирует на "пленках Миндыча" как "Алибаба", - Железняк. ВИДЕО

коррупция (8771) Энергоатом (455) Соболев Алексей (8) Министерство развития экономики (84)
Топ комментарии
+12
Добре. Тоді цього виродка гнати за некомпетентність...
17.11.2025 11:37 Ответить
+7
Я не я - корова не моя.
17.11.2025 11:35 Ответить
+7
"Нічого не чую, нічого не знаю нічого не бачу" ну прямо як тцк про міндича, але правда випливає назовні, і ви не сховаєтеся..
17.11.2025 11:36 Ответить
побожісь, ****!
17.11.2025 11:34 Ответить
Слизький - намагається пройти між краплями...
17.11.2025 11:34 Ответить
Я не я - корова не моя.
17.11.2025 11:35 Ответить
"Нічого не чую, нічого не знаю нічого не бачу" ну прямо як тцк про міндича, але правда випливає назовні, і ви не сховаєтеся..
17.11.2025 11:36 Ответить
Ні сном - ні духом - свіжовилуплений?
17.11.2025 11:36 Ответить
Добре. Тоді цього виродка гнати за некомпетентність...
17.11.2025 11:37 Ответить
Не знав не знав і забув.....
17.11.2025 11:39 Ответить
Очень даже может быть! Насажали Фунтов ( зиц председателей) в министерские кресла, им это по рангу знать не положено! Сиди, плюй в потолок, играйся степлером, гноби подчиненных, а воровство бюджетных денег, на это есть подготовленные товариСчи.
17.11.2025 11:42 Ответить
Тобто, воно документи підписувало нечитаючі?))))
17.11.2025 12:02 Ответить
Вы когда ни будь в органах гос. управления работали? Прежде чем бумага попадает на подпись Первому там стоят с десяток виз! И только "старая школа" руководителей читает документ!
17.11.2025 12:36 Ответить
Министры тоже люди. Ну про@ал, дело то житейское). Сраные "малыши" да "карлсоны"...
17.11.2025 11:43 Ответить
А, ну все, тоді питань нема
17.11.2025 11:44 Ответить
Ще напишіть, що Зеленський, міндічі і цукермани нічого не знали!
17.11.2025 11:48 Ответить
А могли б щось і занести, хоча б просто щоб засвідчити повагу. Які непорядні люди.
17.11.2025 11:49 Ответить
Як такого інфантильного чоловіка з наївністю гірше дитячої можна призначати міністром, довіряти фому ресурси, країну і людські життя? 🤔Хоча можливо він і дорослий брехун, або алкаш, яккий бухає з 2019-го роеу, чи космонавт, який вчора повернувся з п'ятирічного перебування за межами Галактики без жодного зв'язку з Землею.
17.11.2025 11:51 Ответить
все просто: бо він "свой чілавєк"
17.11.2025 12:02 Ответить
Був на Марсі у ясєльках із 2019, забухав там, а вчора астронавти спустили
17.11.2025 12:20 Ответить
В нього зараз амнезія. Як тільки звільнять, все згадає, навіть номери банкнот в «двушті» які везли на мацкву
17.11.2025 12:01 Ответить
нє віноватая я! он сам прішол!
17.11.2025 12:01 Ответить
Железняк Железняк Железняк...
17.11.2025 12:02 Ответить
Йди Соболєв в "відказ", може і заканає.
17.11.2025 12:07 Ответить
І знать не знаві і вєдать не вєдав...
17.11.2025 12:45 Ответить
От клоуни! Лівий дядько, близький дружбан Зеленского, який не займає ніяких посад, стояв на посту керуючого общаком, і керував свої повноваження дзвінками Зелі, і від нього приймали вказівки, і заносили відкати, і про це ніхто ні сном, ні духом. Така схема на Міндічі не закінчується. Бо він тільки "офіціант".
17.11.2025 12:50 Ответить
Дубінський з камери просигналізував, що Міндіч шістка. Принеси-подай. Треба копати глибше ОПу.
17.11.2025 13:02 Ответить
 
 