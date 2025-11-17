3 632 28

Міністр економіки Соболев запевняє, що нічого не знав про схему "шлагбаум" в "Енергоатомі"

Міністр економіки Олексій Соболев запевняє, що йому нічого не було відомо про схему "шлагбаум" в "Енергоатомі".

Про це він зазначив сьогодні під час засідання ТСК, інформує Цензор.НЕТ.

На це звернув увагу у телеграм-каналі нардеп "Голосу" Ярослав Железняк. 

"Щодо того, що тривалий час не могли погодити контракти членам Наглядової ради, Олексій Соболев сказав, що Міністерство енергетики та міністр Галущенко намагалися якнайшвидше вирішити це питання", - додав Железняк.

Міндічгейт

Автор: 

корупція (5072) Енергоатом (1736) Соболев Олексій (55) Міністерство розвитку економіки торгівлі та сільського господарства (301)
Топ коментарі
+18
Добре. Тоді цього виродка гнати за некомпетентність...
17.11.2025 11:37 Відповісти
17.11.2025 11:37 Відповісти
+12
Я не я - корова не моя.
17.11.2025 11:35 Відповісти
17.11.2025 11:35 Відповісти
+11
"Нічого не чую, нічого не знаю нічого не бачу" ну прямо як тцк про міндича, але правда випливає назовні, і ви не сховаєтеся..
17.11.2025 11:36 Відповісти
17.11.2025 11:36 Відповісти
побожісь, ****!
17.11.2025 11:34 Відповісти
17.11.2025 11:34 Відповісти
Слизький - намагається пройти між краплями...
17.11.2025 11:34 Відповісти
17.11.2025 11:34 Відповісти
Ні сном - ні духом - свіжовилуплений?
17.11.2025 11:36 Відповісти
17.11.2025 11:36 Відповісти
Добре. Тоді цього виродка гнати за некомпетентність...
17.11.2025 11:37 Відповісти
17.11.2025 11:37 Відповісти
Не знав не знав і забув.....
17.11.2025 11:39 Відповісти
17.11.2025 11:39 Відповісти
Очень даже может быть! Насажали Фунтов ( зиц председателей) в министерские кресла, им это по рангу знать не положено! Сиди, плюй в потолок, играйся степлером, гноби подчиненных, а воровство бюджетных денег, на это есть подготовленные товариСчи.
17.11.2025 11:42 Відповісти
17.11.2025 11:42 Відповісти
Тобто, воно документи підписувало нечитаючі?))))
17.11.2025 12:02 Відповісти
17.11.2025 12:02 Відповісти
Вы когда ни будь в органах гос. управления работали? Прежде чем бумага попадает на подпись Первому там стоят с десяток виз! И только "старая школа" руководителей читает документ!
17.11.2025 12:36 Відповісти
17.11.2025 12:36 Відповісти
Министры тоже люди. Ну про@ал, дело то житейское). Сраные "малыши" да "карлсоны"...
17.11.2025 11:43 Відповісти
17.11.2025 11:43 Відповісти
А, ну все, тоді питань нема
17.11.2025 11:44 Відповісти
17.11.2025 11:44 Відповісти
Ще напишіть, що Зеленський, міндічі і цукермани нічого не знали!
17.11.2025 11:48 Відповісти
17.11.2025 11:48 Відповісти
А могли б щось і занести, хоча б просто щоб засвідчити повагу. Які непорядні люди.
17.11.2025 11:49 Відповісти
17.11.2025 11:49 Відповісти
Як такого інфантильного чоловіка з наївністю гірше дитячої можна призначати міністром, довіряти фому ресурси, країну і людські життя? 🤔Хоча можливо він і дорослий брехун, або алкаш, яккий бухає з 2019-го роеу, чи космонавт, який вчора повернувся з п'ятирічного перебування за межами Галактики без жодного зв'язку з Землею.
17.11.2025 11:51 Відповісти
17.11.2025 11:51 Відповісти
все просто: бо він "свой чілавєк"
17.11.2025 12:02 Відповісти
17.11.2025 12:02 Відповісти
Був на Марсі у ясєльках із 2019, забухав там, а вчора астронавти спустили
17.11.2025 12:20 Відповісти
17.11.2025 12:20 Відповісти
В нього зараз амнезія. Як тільки звільнять, все згадає, навіть номери банкнот в «двушті» які везли на мацкву
17.11.2025 12:01 Відповісти
17.11.2025 12:01 Відповісти
нє віноватая я! он сам прішол!
17.11.2025 12:01 Відповісти
17.11.2025 12:01 Відповісти
Железняк Железняк Железняк...
17.11.2025 12:02 Відповісти
17.11.2025 12:02 Відповісти
Йди Соболєв в "відказ", може і заканає.
17.11.2025 12:07 Відповісти
17.11.2025 12:07 Відповісти
І знать не знаві і вєдать не вєдав...
17.11.2025 12:45 Відповісти
17.11.2025 12:45 Відповісти
От клоуни! Лівий дядько, близький дружбан Зеленского, який не займає ніяких посад, стояв на посту керуючого общаком, і керував свої повноваження дзвінками Зелі, і від нього приймали вказівки, і заносили відкати, і про це ніхто ні сном, ні духом. Така схема на Міндічі не закінчується. Бо він тільки "офіціант".
17.11.2025 12:50 Відповісти
17.11.2025 12:50 Відповісти
Дубінський з камери просигналізував, що Міндіч шістка. Принеси-подай. Треба копати глибше ОПу.
17.11.2025 13:02 Відповісти
17.11.2025 13:02 Відповісти
Гнати
17.11.2025 13:08 Відповісти
17.11.2025 13:08 Відповісти
Не,ну говорит же не знал, значит не знал.Если бы знал,то наверняка бы сказал.)))))
17.11.2025 13:09 Відповісти
17.11.2025 13:09 Відповісти
А зараз кажуть просуває на посаду керівника однієї згалузей економіки України одного з найбільших корупціонерів Жмтомирщини з прямими звязками із ФСБ .
17.11.2025 14:05 Відповісти
17.11.2025 14:05 Відповісти
... ми так і подумали ...
17.11.2025 14:18 Відповісти
17.11.2025 14:18 Відповісти
 
 