Міністр економіки Соболев запевняє, що нічого не знав про схему "шлагбаум" в "Енергоатомі"

Міністр економіки Олексій Соболев запевняє, що йому нічого не було відомо про схему "шлагбаум" в "Енергоатомі".

Про це він зазначив сьогодні під час засідання ТСК, інформує Цензор.НЕТ.

На це звернув увагу у телеграм-каналі нардеп "Голосу" Ярослав Железняк.

"Щодо того, що тривалий час не могли погодити контракти членам Наглядової ради, Олексій Соболев сказав, що Міністерство енергетики та міністр Галущенко намагалися якнайшвидше вирішити це питання", - додав Железняк.

