"Міндічгейт": у Раді провели засідання ТСК. ВIДЕО

У Раді відбувається перше засідання Тимчасової слідчої комісії з економічної безпеки, на якому обговорюють, зокрема, результати операції "Мідас".

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, передає Цензор.НЕТ.

Запрошені

Кабінет міністрів України: Прем’єр-міністр України – Свириденко Юлія; Міністр юстиції України - Галущенко Герман; Міністр енергетики України- Гринчук Світлана; Міністр економіки, довкілля та сільського господарства України - Соболев Олексій.

Міністерство фінансів України: Міністр - Марченко Сергій; Заступник Міністра - Драганчук Юрій.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура: Керівник САП - Клименко Олександр; Прокурор у справі - Савицький Сергій.

Національне антикорупційне бюро України: Директор - Кривонос Семен; Керівник підрозділу детективів – Абакумов Олександр.

Фонд державного майна: Смачило Іванна – Т.в.о.Голови.

Офіс Генерального прокурора: Хоменко Олексій – Перший Заступник Генерального прокурора.

Служба безпеки України: Головаш Олег – начальник апарату Голови СБУ; Наумюк Філіп – заступник Голови СБУ.

Державна служба фінансового моніторингу України: Пронін Філіп - Голова; Корольчук Богдан – Перший заступник Голови; Хилюк Віталій – Заступник Голови.

Національний банк України: Олійник Дмитро – заступник Голови. Чобитокнальне агентство з питань запобігання корупції: Павлущик Віктор - Голова.

Державне бюро розслідувань: Чобиток Богдан – керівник управління внутрішнього контролю ДБР; Зіненко Костянтин – начальник відділу з питань запобігання та виявлення корупції Управління внутрішнього контролю ДБР.

Sense банк: Ступак Олексій – Голова Правління.

АТ "Енергоатом": Вашетіна Наталія - головний бухгалтер, тимчасово виконуюча обов’язки члена правління; Осотова Оксана - тимчасово виконуюча обов’язки директора з фінансів та бюджетування; Завадська Тетяна - уповноважена з антикорупційної діяльності – начальник відділу забезпечення діяльності у сфері запобігання корупції.

