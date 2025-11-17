"Міндічгейт": у Раді провели засідання ТСК. ВIДЕО
У Раді відбувається перше засідання Тимчасової слідчої комісії з економічної безпеки, на якому обговорюють, зокрема, результати операції "Мідас".
Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, передає Цензор.НЕТ.
Запрошені
Кабінет міністрів України: Прем’єр-міністр України – Свириденко Юлія; Міністр юстиції України - Галущенко Герман; Міністр енергетики України- Гринчук Світлана; Міністр економіки, довкілля та сільського господарства України - Соболев Олексій.
Міністерство фінансів України: Міністр - Марченко Сергій; Заступник Міністра - Драганчук Юрій.
Спеціалізована антикорупційна прокуратура: Керівник САП - Клименко Олександр; Прокурор у справі - Савицький Сергій.
Національне антикорупційне бюро України: Директор - Кривонос Семен; Керівник підрозділу детективів – Абакумов Олександр.
Фонд державного майна: Смачило Іванна – Т.в.о.Голови.
Офіс Генерального прокурора: Хоменко Олексій – Перший Заступник Генерального прокурора.
Служба безпеки України: Головаш Олег – начальник апарату Голови СБУ; Наумюк Філіп – заступник Голови СБУ.
Державна служба фінансового моніторингу України: Пронін Філіп - Голова; Корольчук Богдан – Перший заступник Голови; Хилюк Віталій – Заступник Голови.
Національний банк України: Олійник Дмитро – заступник Голови. Чобитокнальне агентство з питань запобігання корупції: Павлущик Віктор - Голова.
Державне бюро розслідувань: Чобиток Богдан – керівник управління внутрішнього контролю ДБР; Зіненко Костянтин – начальник відділу з питань запобігання та виявлення корупції Управління внутрішнього контролю ДБР.
Sense банк: Ступак Олексій – Голова Правління.
АТ "Енергоатом": Вашетіна Наталія - головний бухгалтер, тимчасово виконуюча обов’язки члена правління; Осотова Оксана - тимчасово виконуюча обов’язки директора з фінансів та бюджетування; Завадська Тетяна - уповноважена з антикорупційної діяльності – начальник відділу забезпечення діяльності у сфері запобігання корупції.
Міндічгейт
- Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що НАБУ проводить обшуки у Міндіча, який виїхав з України за кілька годин до обшуків.
- Як повідомлялося, у вівторок, 4 листопада, в одній із філій відокремлених підрозділів НАЕК "Енергоатом" відбулися обшуки у справі про корупцію.
- Також НАБУ проводить обшуки в ексміністра енергетики Галущенка та "Енергоатомі".
- НАБУ та САП заявили про проведення масштабної операції з викриття корупції у сфері енергетики.
- Чинна міністерка енергетики Світлана Гринчук фігурує на записах НАБУ в рамках розслідування корупції в енергетиці.
- Згодом Національне антикорупційне бюро викрило офіс у центрі Києва, що належав родині екснардепа й нинішнього сенатора РФ Андрія Деркача. Там вели "чорну бухгалтерію", облік грошей і організовували відмивання.
- 11 листопада НАБУ оприлюднило записи, на яких фігурують міністр Галущенко та Міндіч.
- Чернишову повідомлено про підозру у незаконному збагаченні в межах операції "Мідас".
- Одного з підозрюваних - Дмитра Басова - відправили під варту із заставою у 40 млн грн.
- Ексрадника Галущенка Миронюка відправили під варту із заставою у 126 млн грн.
- Кабінет Міністрів вніс на розгляд РНБО пропозиції щодо застосування персональних санкцій щодо Тімура Міндіча та Олександра Цукермана після розслідування НАБУ про корупцію в енергетиці.
- Раніше під варту на 60 днів відправили Ігоря Миронюка й виконавчого директора з безпеки "Енергоатому" Дмитра Басова, що фігурував на плівках НАБУ, під прізвиськом Тенор.
- Також на 60 днів у СІЗО відправили іншу фігурантку – Лесю Устименко.
- Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для підозрюваного у справі щодо корупції в енергетиці Ігоря Фурсенка (на записах НАБУ – Рьошик).
- 13 листопада ВАКС арештував Людмилу Зоріну, застава - 12 млн грн.
- Зеленський запровадив санкції проти Міндіча та Цукермана.
Точніше:
"Мухи проти лайна".
Ці суки крали допомогу,
Яку Америка дала.
Та ними виклали дорогу,
Що на Московію вела.
Все везли армії кацапів,
Щоб не здихав той піDARас.
Це ж скільки дронів і пікапів,
Могли відправити для нас?
А ними керував наш Зеля,
Робив їх «протеже» та дах.
Їх пофіг, бо Ізраїль їх оселя,
А Неньку били прямо в пах!!!
12.11.2025
Анатолій Березенський
Що хочуть від них почути? Про камасутру "галущенка"?
Ні. Жодного!
Якщо і будуть то в бік України нових фесбешників, гетьманцевих)) вони ж своїх не кидають))
Ви поговорите про.припущення??????
Тобто.нульовий вихлоп?
Ху...я!
Вірю що там не 100%, 80% корупціонерів, бо у вр саме таке співввідношення.
Падіння Дніпра?
Києва?
Чи Львова?
то й мудрість би була своя"
Леонід Глібов
ЩУКА
Байка
На Щуку хтось бомагу в суд подав,
Що буцімби вона такеє виробляла,
Що у ставу ніхто життя не мав:
Того заїла в смерть, другого обідрала.
Піймали Щуку молодці
Та в шаплиці
Гуртом до суду притаскали,
Хоча чуби й мокренькі стали.
На той раз суддями були
Якіїсь два Осли,
Одна нікчемна Шкапа
Та два стареньких Цапа, -
Усе народ, як бачите, такий
Добрячий та плохий.
За стряпчого, як завсігди годиться,
Була приставлена Лисиця...
А чутка у гаю була така,
Що ніби Щука та частенько,
Як тільки зробиться темненько,
Лисиці й шле то щупачка,
То сотеньку карасиків живеньких
Або линів гарненьких...
Чи справді так було, чи, може, хто збрехав
(Хто ворогів не мав!), -
А все-таки катюзі,
Як кажуть, буде по заслузі.
Зійшлися судді, стали розбирать:
Коли, і як воно, і що їй присудити?
Як не мудруй, а правди нігде діти.
Кінців не можна поховать...
Недовго думали - рішили
І Щуку на вербі повісити звеліли,
- Дозвольте і мені, панове, річ держать!
Тут обізвалася Лисиця. -
Розбійницю таку не так судить годиться:
Щоб більше жаху їй завдать
І щоб усяк боявся так робити, -
У річці вражу Щуку утопити! -
Розумна річ! - всі зачали гукать,
Послухали Лисичку
І Щуку кинули - у річку.
(1858)
*****... С кем боролись? Русский язык жить не давал? А может быть бы и помог, если бы читали и помнили кое-что из "собачьего".
говно узкое-что это тебя вдруг понос настиг? кто тебе не давал говорить на русском? я для таких как ты ,специально все малявы у Бутусова на русском тискаю.чтобы мозги твои проветрить.
Коротко: бла... бла... бла...
Саша-тетріс одразу озвучтв мету цього зібрання, насправді медійну х...ю, як то ОБГОВОРЕННЯ ПРИПУЩЕННЬ щодо корупції. Тобто упертих речей якими є лише факти в них не має, або їх обмаль. Кривонос одразу повідомив, що плівки це ого як круто але є одне великн але, за законом їх використовувати не можна в суді як доклнаний факт.без експертиз, який.будуть вестись роками, десятиліттями скоріше. Хоча я особисто цім плівкам вірю. Але це я. Закон потребує доказу їх автентичності і це загальна світова практика. Причому плівки ще ніде, від слова зовсім, в судах ЄС та США навіть після експертиз, суддями не сприймалися як належний доказ. Це всім відомо, желєзняку, кривоносу.так само. Відомо воно і всім слугам урода з їх наполеоном.
Тому це просто шоу, де кожен робить проби на роль посередників для заноса «двушки», «трьошки»...на мацкву, бо вона файно оплачується, дає реальну владу і сто відсотковий захист від покорань. Гетьманцев слідкує від фсб.
https://argumentua.com/novini/tse-dnipropetrovska-etnichna-ozu-yaka-sogodni-grabue-vsyu-ukrainu-brati-tsukermani-yaki-veli-
До виборів "міндичі" вважаються українцями, тікаючи від українського правосуддя знову стають євреями
https://youtu.be/kuh4bi6rhXU?si=6ZbvJaXd4mljAnjW
Цікаво скільки б прожили Міндіч з ********* якби вкрали у воюючого Ізраїла 100млн., доларів та ще й частку ворогам Ізраїля "засилали"???
От реально, скільки, місяць чи півтора?
Україні потрібен свій "масад" бо влада - гниль, Закони не працюють.