"Міндічгейт": у Раді провели засідання ТСК. ВIДЕО

У Раді відбувається перше засідання Тимчасової слідчої комісії з економічної безпеки, на якому обговорюють, зокрема, результати операції "Мідас".

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, передає Цензор.НЕТ.

Запрошені

Кабінет міністрів України: Прем’єр-міністр України – Свириденко Юлія; Міністр юстиції України - Галущенко Герман; Міністр енергетики України- Гринчук Світлана; Міністр економіки, довкілля та сільського господарства України - Соболев Олексій.

Міністерство фінансів України: Міністр - Марченко Сергій; Заступник Міністра - Драганчук Юрій.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура: Керівник САП - Клименко Олександр; Прокурор у справі - Савицький Сергій.

Національне антикорупційне бюро України: Директор - Кривонос Семен; Керівник підрозділу детективів – Абакумов Олександр.

Фонд державного майна: Смачило Іванна – Т.в.о.Голови.

Офіс Генерального прокурора: Хоменко Олексій – Перший Заступник Генерального прокурора.

Служба безпеки України: Головаш Олег – начальник апарату Голови СБУ; Наумюк Філіп – заступник Голови СБУ.

Державна служба фінансового моніторингу України: Пронін Філіп - Голова; Корольчук Богдан – Перший заступник Голови; Хилюк Віталій – Заступник Голови.

Національний банк України: Олійник Дмитро – заступник Голови. Чобитокнальне агентство з питань запобігання корупції: Павлущик Віктор - Голова.

Державне бюро розслідувань: Чобиток Богдан – керівник управління внутрішнього контролю ДБР; Зіненко Костянтин – начальник відділу з питань запобігання та виявлення корупції Управління внутрішнього контролю ДБР.

Sense банк: Ступак Олексій – Голова Правління.

АТ "Енергоатом": Вашетіна Наталія - головний бухгалтер, тимчасово виконуюча обов’язки члена правління; Осотова Оксана - тимчасово виконуюча обов’язки директора з фінансів та бюджетування; Завадська Тетяна - уповноважена з антикорупційної діяльності – начальник відділу забезпечення діяльності у сфері запобігання корупції.

+22
"Бджоли проти меду".
Точніше:
"Мухи проти лайна".
показати весь коментар
17.11.2025 10:33 Відповісти
+21
Взагалі то правильна назва - зеленгейт! Чи зеленський вже ніщо у цих схемах?
показати весь коментар
17.11.2025 10:35 Відповісти
+15
Боже, то в ТСК гетьманцев? Коруціонер, крадій, прислуга фесбешника сівковича??? То це тск під.наглядрм фесбе??

Ху...я!
показати весь коментар
17.11.2025 10:44 Відповісти
Як вчергове «тихо замислюються» представниками з Будинку Уряду, АКТИВНА ДІЯЛЬНІСТЬ держсекретарів Секретаріату КМУ та ЦОВВ, на користь злочинної групи осіб КабМіндічів та деркача з *******, але на ШКОДУ Україні!!
показати весь коментар
17.11.2025 11:04 Відповісти
"ЗЕЛЕНІ ПАТРІОТИ"
Ці суки крали допомогу,
Яку Америка дала.
Та ними виклали дорогу,
Що на Московію вела.

Все везли армії кацапів,
Щоб не здихав той піDARас.
Це ж скільки дронів і пікапів,
Могли відправити для нас?

А ними керував наш Зеля,
Робив їх «протеже» та дах.
Їх пофіг, бо Ізраїль їх оселя,
А Неньку били прямо в пах!!!
12.11.2025
Анатолій Березенський
показати весь коментар
17.11.2025 10:35 Відповісти
зе реально ніщо, єрмакгей - о це було б правильно
показати весь коментар
17.11.2025 10:42 Відповісти
не ображайте наполеона !
показати весь коментар
17.11.2025 12:26 Відповісти
А для чого kurw запросили?

Що хочуть від них почути? Про камасутру "галущенка"?
показати весь коментар
17.11.2025 10:37 Відповісти
За що дякують? Всі фігуранти мідасу в сізо?
Ні. Жодного!
показати весь коментар
17.11.2025 10:39 Відповісти
Схоже, викликів "віп таксі" в сторону кордону стане ще більше після оприлюднення подальших записів "плівок міндіча"
показати весь коментар
17.11.2025 10:40 Відповісти
😂😂😂😂
Якщо і будуть то в бік України нових фесбешників, гетьманцевих)) вони ж своїх не кидають))
показати весь коментар
17.11.2025 10:53 Відповісти
Припущення???????????
Ви поговорите про.припущення??????
Тобто.нульовий вихлоп?
показати весь коментар
17.11.2025 10:41 Відповісти
І що будуть обговорювати? Ким тимчасово замінити Міндіча?
показати весь коментар
17.11.2025 10:47 Відповісти
А де прочитати весь склад цієї тск комісії???
Вірю що там не 100%, 80% корупціонерів, бо у вр саме таке співввідношення.
показати весь коментар
17.11.2025 10:51 Відповісти
Цікаво лише одно. Що має статись щоб їх розтріляли на вулиці?

Падіння Дніпра?
Києва?
Чи Львова?
показати весь коментар
17.11.2025 10:51 Відповісти
нас тримають за лохів
показати весь коментар
17.11.2025 10:51 Відповісти
Чому на засідання не запрошений головний мародер країни, без відома, згоди та прямої участі якого всі ці злочини проти держави були б неможливими?
показати весь коментар
17.11.2025 10:52 Відповісти
Ще не повернувся з Греції
показати весь коментар
17.11.2025 11:05 Відповісти
"якби ви вчились так як треба
то й мудрість би була своя"

Леонід Глібов

ЩУКА

Байка

На Щуку хтось бомагу в суд подав,
Що буцімби вона такеє виробляла,
Що у ставу ніхто життя не мав:
Того заїла в смерть, другого обідрала.
Піймали Щуку молодці
Та в шаплиці
Гуртом до суду притаскали,
Хоча чуби й мокренькі стали.
На той раз суддями були
Якіїсь два Осли,
Одна нікчемна Шкапа
Та два стареньких Цапа, -
Усе народ, як бачите, такий
Добрячий та плохий.
За стряпчого, як завсігди годиться,
Була приставлена Лисиця...
А чутка у гаю була така,
Що ніби Щука та частенько,
Як тільки зробиться темненько,
Лисиці й шле то щупачка,
То сотеньку карасиків живеньких
Або линів гарненьких...
Чи справді так було, чи, може, хто збрехав
(Хто ворогів не мав!), -
А все-таки катюзі,
Як кажуть, буде по заслузі.
Зійшлися судді, стали розбирать:
Коли, і як воно, і що їй присудити?
Як не мудруй, а правди нігде діти.
Кінців не можна поховать...
Недовго думали - рішили
І Щуку на вербі повісити звеліли,
- Дозвольте і мені, панове, річ держать!
Тут обізвалася Лисиця. -
Розбійницю таку не так судить годиться:
Щоб більше жаху їй завдать
І щоб усяк боявся так робити, -
У річці вражу Щуку утопити! -
Розумна річ! - всі зачали гукать,
Послухали Лисичку
І Щуку кинули - у річку.
(1858)
показати весь коментар
17.11.2025 11:05 Відповісти
Valery Koulga

*****... С кем боролись? Русский язык жить не давал? А может быть бы и помог, если бы читали и помнили кое-что из "собачьего".
говно узкое-что это тебя вдруг понос настиг? кто тебе не давал говорить на русском? я для таких как ты ,специально все малявы у Бутусова на русском тискаю.чтобы мозги твои проветрить.
показати весь коментар
17.11.2025 11:06 Відповісти
кацап іди на *** разом з язиком .
показати весь коментар
17.11.2025 11:12 Відповісти
Дуже "популярна" трансляція
показати весь коментар
17.11.2025 10:58 Відповісти
А кого там слухати? Промови борця з корупцією гетьманцева прислужника сівковича від фсб чи івченка??
показати весь коментар
17.11.2025 11:53 Відповісти
Я чесно протримався півтори години.
Коротко: бла... бла... бла...
показати весь коментар
17.11.2025 12:00 Відповісти
Я трохи менши, бо потягнуло блювати пісоя того як ротяку розкрив гетьманцнев-сівкович. Нагляд над тск з боку фсб став очевидним.
Саша-тетріс одразу озвучтв мету цього зібрання, насправді медійну х...ю, як то ОБГОВОРЕННЯ ПРИПУЩЕННЬ щодо корупції. Тобто упертих речей якими є лише факти в них не має, або їх обмаль. Кривонос одразу повідомив, що плівки це ого як круто але є одне великн але, за законом їх використовувати не можна в суді як доклнаний факт.без експертиз, який.будуть вестись роками, десятиліттями скоріше. Хоча я особисто цім плівкам вірю. Але це я. Закон потребує доказу їх автентичності і це загальна світова практика. Причому плівки ще ніде, від слова зовсім, в судах ЄС та США навіть після експертиз, суддями не сприймалися як належний доказ. Це всім відомо, желєзняку, кривоносу.так само. Відомо воно і всім слугам урода з їх наполеоном.
Тому це просто шоу, де кожен робить проби на роль посередників для заноса «двушки», «трьошки»...на мацкву, бо вона файно оплачується, дає реальну владу і сто відсотковий захист від покорань. Гетьманцев слідкує від фсб.
показати весь коментар
17.11.2025 12:22 Відповісти
Це - дніпропетровська етнічна ОЗУ, яка сьогодні грабує всю Україну. Брати Цукермани, які вели "фінансову частину" в Міндіча, терміново виїхали з України - Железняк
https://argumentua.com/novini/tse-dnipropetrovska-etnichna-ozu-yaka-sogodni-grabue-vsyu-ukrainu-brati-tsukermani-yaki-veli-
показати весь коментар
17.11.2025 11:12 Відповісти
Цікаве відео

До виборів "міндичі" вважаються українцями, тікаючи від українського правосуддя знову стають євреями
https://youtu.be/kuh4bi6rhXU?si=6ZbvJaXd4mljAnjW

https://youtu.be/kuh4bi6rhXU?si=6ZbvJaXd4mljAnjW
показати весь коментар
17.11.2025 11:14 Відповісти
Схода злодіїв, де вирішується хтось "стрілочник", і як відвести підозру від "малюка", "карлсона" та "алібаби".
показати весь коментар
17.11.2025 12:21 Відповісти
А сенс?
Цікаво скільки б прожили Міндіч з ********* якби вкрали у воюючого Ізраїла 100млн., доларів та ще й частку ворогам Ізраїля "засилали"???
От реально, скільки, місяць чи півтора?
Україні потрібен свій "масад" бо влада - гниль, Закони не працюють.
показати весь коментар
17.11.2025 13:26 Відповісти
Малюка не було? Ну звичайно, навіщо запрошувати "шавку", яка чекає за дверима команди "фас". До неї немає питань, звісно, як під носом, в центрі столиці ворог руками своїх агентів грабував головну енергокомпанію держави?
показати весь коментар
17.11.2025 14:45 Відповісти
То правда, що умєров не хоче повертатись? Міністр оборони, секретар РНБО Капець! Яка ганьба!
показати весь коментар
17.11.2025 16:46 Відповісти
 
 