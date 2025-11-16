Рейтинг Зеленського після "Міндічгейту" обвалився на 40%, і зараз на рівні менше 20%, - Железняк. ВIДЕО

Рейтинг президента Володимира Зеленського суттєво обвалився після гучного корупційного скандалу в енергетиці, до якого причетне його найближче оточення.

Про це повідомив народний депутат від "Голосу" Ярослав Железняк на своєму Ютуб-каналі, посилаючись на дані трьох закритих соціологічних досліджень, інформує Цензор.НЕТ.

Рейтинг Зеленського обвалився

"На першому місці президента давно немає - там є Залужний, відповідно далі йде сам Зеленський, там також є Буданов. У двох соціологіях, які я бачив, рейтинг Зеленського менше 20%. Рейтинг президента за результатами цього тижня обвалився на 40%. Друге - зросла позначка "інший кандидат" або "не визначилися"", - розповів парламентар.

Зріс антирейтинг

Крім цього, згідно із результатами закритих соціологічних досліджень, вперше антирейтинг Зеленського перевищив рівень довіри до нього.

"Це вперше. Навіть після "картонних" протестів такого не було. І цей антирейтинг достатньо великий", - говорить нардеп.

Також, за словами Железняка, в опитуваннях українці називають Зеленського головним відповідальним за корупцію в енергетиці, а далі йдуть "друзі президента".

"Міндічгейт" закрив шлях до другого терміну

Підсумовуючи, Железняк говорить, що головним наслідком "Міндічгейту" є те, що цей скандал закриває шлях Зеленському до другого президентського терміну.

"Більше того, я думаю, що все нові і нові факти призведуть до того, що рейтинг буде падати сильно - до менше 10%", - вважає депутат.

Міндічгейт

