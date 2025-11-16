Рейтинг Зеленського після "Міндічгейту" обвалився на 40%, і зараз на рівні менше 20%, - Железняк. ВIДЕО

Рейтинг президента Володимира Зеленського суттєво обвалився після гучного корупційного скандалу в енергетиці, до якого причетне його найближче оточення.

Про це повідомив народний депутат від "Голосу" Ярослав Железняк на своєму Ютуб-каналі, посилаючись на дані трьох закритих соціологічних досліджень, інформує Цензор.НЕТ.

Рейтинг Зеленського обвалився

"На першому місці президента давно немає - там є Залужний, відповідно далі йде сам Зеленський, там також є Буданов. У двох соціологіях, які я бачив, рейтинг Зеленського менше 20%. Рейтинг президента за результатами цього тижня обвалився на 40%. Друге - зросла позначка "інший кандидат" або "не визначилися"", - розповів парламентар.

Зріс антирейтинг

Крім цього, згідно із результатами закритих соціологічних досліджень, вперше антирейтинг Зеленського перевищив рівень довіри до нього.

"Це вперше. Навіть після "картонних" протестів такого не було. І цей антирейтинг достатньо великий", - говорить нардеп.

Також, за словами Железняка, в опитуваннях українці називають Зеленського головним відповідальним за корупцію в енергетиці, а далі йдуть "друзі президента".

"Міндічгейт" закрив шлях до другого терміну

Підсумовуючи, Железняк говорить, що головним наслідком "Міндічгейту" є те, що цей скандал закриває шлях Зеленському до другого президентського терміну.

"Більше того, я думаю, що все нові і нові факти призведуть до того, що рейтинг буде падати сильно - до менше 10%", - вважає депутат.

Міндічгейт

Топ коментарі
+77
Тільки вороги і розумово неповноцінні люди можуть і надалі підтримувати цю найвеличнішу мерзоту
16.11.2025 22:52 Відповісти
+61
Під кінець свого президентства для Зєлєнского рейтинг Порошенка-2019 (25 ввдсотків) буде здаватися захмарним. 😁 От така іронія долі чоловіка, який став президентом, щоб красти і брехати.
16.11.2025 22:57 Відповісти
+39
Зєля, як гімно плаває і не тоне.
16.11.2025 22:52 Відповісти
Сторінка 3 з 3
О! Іще одне "розумне" зелене із реєстрацією сьогодні!
17.11.2025 12:11 Відповісти
Який рейтинг ? його просто немає . Ці 20% це челядь обслуговуюча - слуги слуг ( поліція . прокуратура . судійство та чиновництво всіх рівнів )
17.11.2025 10:31 Відповісти
та ні , вже вік пенсійний
17.11.2025 11:02 Відповісти
Тут сидить і коментує "Наталья Кононенко".
17.11.2025 14:09 Відповісти
Тобто 20% з діагнозом важка форма олігофренії. Це ж скільки психлікарень треба....
17.11.2025 10:53 Відповісти
у тюрму зеленого крадія
17.11.2025 10:59 Відповісти
Це було б добре, але це просто з повітря дані, вода, джерело і соціологічна компанія "мені так здається", ніяких досліджень, просто прикидування, або, якщо точніше, видавання бажаного за дійсне. Ні про що. Він сам це говорить у відео, дослідження ніяке не проводилось, ці відсотки він намалював в своїй голові. На жаль.
17.11.2025 11:57 Відповісти
ідеальний час для трибуналу, мотузку на шию щоб не втік
17.11.2025 13:27 Відповісти
А в чому суть рейтингу коли немає виборів?
Чи на це й розрахунок?
17.11.2025 13:38 Відповісти
Голосуйте за українців інакше "представники меншин" швидко перетворять вас і ваших дітей на обездолене бидло.
17.11.2025 14:56 Відповісти
затє зе став богатішим на вкрадені кошти...поф йому той рейтинг...це ви дурні в нього грайтеся
17.11.2025 16:48 Відповісти
Важка задача атавізм пройдисвітства і пристосуванства https://www.youtube.com/watch?v=oTtPZ046BH4 запхати в корону.
17.11.2025 17:02 Відповісти
Зараз ЗЕлену ****** можуть підтримувати або душевнохворі, або клоуни з кварталу 95
17.11.2025 18:31 Відповісти
Клоуни заявили що не підтримують. Вони "внєпалітікі".
17.11.2025 20:08 Відповісти
хто ж ті 20 довбодятлів?
17.11.2025 22:06 Відповісти
Як може якась корупція похитнути кам'яну віру зелебобиків в свого великого кормчого
17.11.2025 22:07 Відповісти
Это .. простите но в Украине 20 %неисправимых дебилов. Каждый пятый идиот....
Зеля в сто пятьсот раз обосрался . А они едят.
И вкусно как. Он же шикаладам срот..
17.11.2025 22:53 Відповісти
