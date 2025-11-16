Рейтинг Зеленського після "Міндічгейту" обвалився на 40%, і зараз на рівні менше 20%, - Железняк. ВIДЕО
Рейтинг президента Володимира Зеленського суттєво обвалився після гучного корупційного скандалу в енергетиці, до якого причетне його найближче оточення.
Про це повідомив народний депутат від "Голосу" Ярослав Железняк на своєму Ютуб-каналі, посилаючись на дані трьох закритих соціологічних досліджень, інформує Цензор.НЕТ.
Рейтинг Зеленського обвалився
"На першому місці президента давно немає - там є Залужний, відповідно далі йде сам Зеленський, там також є Буданов. У двох соціологіях, які я бачив, рейтинг Зеленського менше 20%. Рейтинг президента за результатами цього тижня обвалився на 40%. Друге - зросла позначка "інший кандидат" або "не визначилися"", - розповів парламентар.
Зріс антирейтинг
Крім цього, згідно із результатами закритих соціологічних досліджень, вперше антирейтинг Зеленського перевищив рівень довіри до нього.
"Це вперше. Навіть після "картонних" протестів такого не було. І цей антирейтинг достатньо великий", - говорить нардеп.
Також, за словами Железняка, в опитуваннях українці називають Зеленського головним відповідальним за корупцію в енергетиці, а далі йдуть "друзі президента".
"Міндічгейт" закрив шлях до другого терміну
Підсумовуючи, Железняк говорить, що головним наслідком "Міндічгейту" є те, що цей скандал закриває шлях Зеленському до другого президентського терміну.
"Більше того, я думаю, що все нові і нові факти призведуть до того, що рейтинг буде падати сильно - до менше 10%", - вважає депутат.
Міндічгейт
- Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що НАБУ проводить обшуки у Міндіча, який виїхав з України за кілька годин до обшуків.
- Як повідомлялося, у вівторок, 4 листопада, в одній із філій відокремлених підрозділів НАЕК "Енергоатом" відбулися обшуки у справі про корупцію.
- Також НАБУ проводить обшуки в ексміністра енергетики Галущенка та "Енергоатомі".
- НАБУ та САП заявили про проведення масштабної операції з викриття корупції у сфері енергетики.
- Чинна міністерка енергетики Світлана Гринчук фігурує на записах НАБУ в рамках розслідування корупції в енергетиці.
- Згодом Національне антикорупційне бюро викрило офіс у центрі Києва, що належав родині екснардепа й нинішнього сенатора РФ Андрія Деркача. Там вели "чорну бухгалтерію", облік грошей і організовували відмивання.
- 11 листопада НАБУ оприлюднило записи, на яких фігурують міністр Галущенко та Міндіч.
- Чернишову повідомлено про підозру у незаконному збагаченні в межах операції "Мідас".
- Одного з підозрюваних - Дмитра Басова - відправили під варту із заставою у 40 млн грн.
- Ексрадника Галущенка Миронюка відправили під варту із заставою у 126 млн грн.
- Кабінет Міністрів вніс на розгляд РНБО пропозиції щодо застосування персональних санкцій щодо Тімура Міндіча та Олександра Цукермана після розслідування НАБУ про корупцію в енергетиці.
- Раніше під варту на 60 днів відправили Ігоря Миронюка й виконавчого директора з безпеки "Енергоатому" Дмитра Басова, що фігурував на плівках НАБУ, під прізвиськом Тенор.
- Також на 60 днів у СІЗО відправили іншу фігурантку – Лесю Устименко.
- Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для підозрюваного у справі щодо корупції в енергетиці Ігоря Фурсенка (на записах НАБУ – Рьошик).
- 13 листопада ВАКС арештував Людмилу Зоріну, застава - 12 млн грн.
- Зеленський запровадив санкції проти Міндіча та Цукермана.
