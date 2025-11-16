Рейтинг Зеленского после "Миндичгейта" обвалился на 40% и сейчас находится на уровне менее 20%, - Железняк. ВИДЕО
Рейтинг президента Владимира Зеленского существенно обвалился после громкого коррупционного скандала в энергетике, к которому причастно его ближайшее окружение.
Об этом сообщил народный депутат от "Голоса" Ярослав Железняк на своем YouTube-канале, со ссылкой на данные трех закрытых социологических исследований, информирует Цензор.НЕТ.
Рейтинг Зеленского обвалился
"На первом месте президента давно нет - там есть Залужный, соответственно далее идет сам Зеленский, там также есть Буданов. В двух социологиях, которые я видел, рейтинг Зеленского меньше 20%. Рейтинг президента по результатам этой недели обвалился на 40%. Второе - выросла отметка "другой кандидат" или "не определились"", - рассказал парламентарий.
Вырос антирейтинг
Кроме этого, согласно результатам закрытых социологических исследований, впервые антирейтинг Зеленского превысил уровень доверия к нему.
"Это впервые. Даже после "картонных" протестов такого не было. И этот антирейтинг достаточно велик", - говорит нардеп.
Также, по словам Железняка, в опросах украинцы называют Зеленского главным ответственным за коррупцию в энергетике, а далее идут "друзья президента".
"Миндичгейт" закрыл путь ко второму сроку
Подытоживая, Железняк говорит, что главным следствием "Миндичгейта" является то, что этот скандал закрывает путь Зеленскому ко второму президентскому сроку.
"Более того, я думаю, что все новые и новые факты приведут к тому, что рейтинг будет падать сильно - до менее 10%", - считает депутат.
Миндичгейт
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что НАБУ проводит обыски у Миндича, который выехал из Украины за несколько часов до обысков.
- Как сообщалось, во вторник, 4 ноября, в одном из филиалов обособленных подразделений НАЭК "Энергоатом" прошли обыски по делу о коррупции.
- Также НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики Галущенко и в "Энергоатоме".
- НАБУ и САП заявили о проведении масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики.
- Действующая министр энергетики Светлана Гринчук фигурирует на записях НАБУ в рамках расследования коррупции в энергетике.
- Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро разоблачило офис в центре Киева, принадлежавший семье экс-нардепа и нынешнего сенатора РФ Андрея Деркача. Там вели "черную бухгалтерию", учет денег и организовывали отмывание.
- 11 ноября НАБУ обнародовало записи, на которых фигурируют министр Галущенко и Миндич.
- Чернышову сообщено о подозрении в незаконном обогащении в рамках операции "Мидас".
- Одного из подозреваемых - Дмитрия Басова - отправили под стражу с залогом в 40 млн грн.
- Экс-советника Галущенко Миронюка отправили под стражу с залогом в 126 млн грн.
- Кабинет Министров внес на рассмотрение СНБО предложения о применении персональных санкций в отношении Тимура Миндича и Александра Цукермана после расследования НАБУ о коррупции в энергетике.
- Ранее под стражу на 60 дней отправили Игоря Миронюка и исполнительного директора по безопасности "Энергоатома" Дмитрия Басова, фигурировавшего на пленках НАБУ под прозвищем Тенор.
- Также на 60 дней в СИЗО отправили другую фигурантку – Лесю Устименко.
- Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для подозреваемого по делу о коррупции в энергетике Игоря Фурсенко (на записях НАБУ – Рёшик).
- 13 ноября ВАКС арестовал Людмилу Зорину, залог – 12 млн грн.
- Зеленский ввел санкции против Миндича и Цукермана.
