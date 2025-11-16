Рейтинг Зеленского после "Миндичгейта" обвалился на 40% и сейчас находится на уровне менее 20%, - Железняк. ВИДЕО

Рейтинг президента Владимира Зеленского существенно обвалился после громкого коррупционного скандала в энергетике, к которому причастно его ближайшее окружение.

Об этом сообщил народный депутат от "Голоса" Ярослав Железняк на своем YouTube-канале, со ссылкой на данные трех закрытых социологических исследований, информирует Цензор.НЕТ.

Рейтинг Зеленского обвалился

"На первом месте президента давно нет - там есть Залужный, соответственно далее идет сам Зеленский, там также есть Буданов. В двух социологиях, которые я видел, рейтинг Зеленского меньше 20%. Рейтинг президента по результатам этой недели обвалился на 40%. Второе - выросла отметка "другой кандидат" или "не определились"", - рассказал парламентарий.

Вырос антирейтинг

Кроме этого, согласно результатам закрытых социологических исследований, впервые антирейтинг Зеленского превысил уровень доверия к нему.

"Это впервые. Даже после "картонных" протестов такого не было. И этот антирейтинг достаточно велик", - говорит нардеп.

Также, по словам Железняка, в опросах украинцы называют Зеленского главным ответственным за коррупцию в энергетике, а далее идут "друзья президента".

"Миндичгейт" закрыл путь ко второму сроку

Подытоживая, Железняк говорит, что главным следствием "Миндичгейта" является то, что этот скандал закрывает путь Зеленскому ко второму президентскому сроку.

"Более того, я думаю, что все новые и новые факты приведут к тому, что рейтинг будет падать сильно - до менее 10%", - считает депутат.

Миндичгейт

