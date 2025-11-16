РУС
Рейтинг Зеленского после "Миндичгейта" обвалился на 40% и сейчас находится на уровне менее 20%, - Железняк. ВИДЕО

Рейтинг президента Владимира Зеленского существенно обвалился после громкого коррупционного скандала в энергетике, к которому причастно его ближайшее окружение.

Об этом сообщил народный депутат от "Голоса" Ярослав Железняк на своем YouTube-канале, со ссылкой на данные трех закрытых социологических исследований, информирует Цензор.НЕТ.

Рейтинг Зеленского обвалился

"На первом месте президента давно нет - там есть Залужный, соответственно далее идет сам Зеленский, там также есть Буданов. В двух социологиях, которые я видел, рейтинг Зеленского меньше 20%. Рейтинг президента по результатам этой недели обвалился на 40%. Второе - выросла отметка "другой кандидат" или "не определились"", - рассказал парламентарий.

Вырос антирейтинг

Кроме этого, согласно результатам закрытых социологических исследований, впервые антирейтинг Зеленского превысил уровень доверия к нему.

"Это впервые. Даже после "картонных" протестов такого не было. И этот антирейтинг достаточно велик", - говорит нардеп.

Также, по словам Железняка, в опросах украинцы называют Зеленского главным ответственным за коррупцию в энергетике, а далее идут "друзья президента".

Читайте также: Доверие к Зеленскому среди молодежи упало на 15% после скандала с НАБУ и САП, - опрос

"Миндичгейт" закрыл путь ко второму сроку

Подытоживая, Железняк говорит, что главным следствием "Миндичгейта" является то, что этот скандал закрывает путь Зеленскому ко второму президентскому сроку.

"Более того, я думаю, что все новые и новые факты приведут к тому, что рейтинг будет падать сильно - до менее 10%", - считает депутат.

Читайте также: Коррупционный кризис в правительстве Зеленского: сумки с наличными и золотой туалет, - FT

Миндичгейт

Смотрите также: Двушка на Москву не единственная транзакция: Большие цветочки будут в оборонке// Цензор.НЕТ. ВИДЕО

Зеленский Владимир (22610) опрос (2969) рейтинг (1651) Железняк Ярослав (499)
Буданов со значением подмигивает. Но пока еще не время.
показать весь комментарий
16.11.2025 22:51 Ответить
Тільки вороги і розумово неповноцінні люди можуть і надалі підтримувати цю найвеличнішу мерзоту
показать весь комментарий
16.11.2025 22:52 Ответить
Ну це нормально, тільки в диктаторських помийках люди «обожнюють» лідерів своїх країн, а їх рейтинги 80-90%…
показать весь комментарий
16.11.2025 22:52 Ответить
Зєля, як гімно плаває і не тоне.
показать весь комментарий
16.11.2025 22:52 Ответить
Так 20 ще дуже високий рейтинг..
показать весь комментарий
16.11.2025 22:53 Ответить
Під кінець свого президентства для Зєлєнского рейтинг Порошенка-2019 (25 ввдсотків) буде здаватися захмарним. 😁 От така іронія долі чоловіка, який став президентом, щоб красти і брехати.
показать весь комментарий
16.11.2025 22:57 Ответить
Хореографічний гурток на зоні зачекався на зажерлого буратіну.
показать весь комментарий
16.11.2025 22:57 Ответить
Може...тюремний духовий оркестр? Адже наш Лідор не співак.
показать весь комментарий
16.11.2025 23:02 Ответить
Так підіймайте з трибуни ВР питання про легітимність перебування зебіла на посаді президента понад конституційний термін. Відправте звернення до КС, щоб вони це перевірили.
показать весь комментарий
16.11.2025 23:01 Ответить
 
 