"Квартал-95" після Міндічгейту: Не маємо стосунку до бізнесів акціонерів і політики

Студія "Квартал-95" після гучного скандалу довкола Міндічгейту запевняє, що не має дотичності до бізнесу акціонерів, зокрема й власника Тімура Міндіча, а також до будь-яких політичних процесів

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві Студії "Квартал-95".

Звернення Студії

"Ми хочемо звернутися до всіх прямо. "Квартал 95" - це не просто проєкт. Це команда, яка понад 20 років створює гумор, підтримує моральний дух країни, працює в найскладніші часи й залишається поруч із глядачем, коли це важливо найбільше. Ми - сотні людей, не одна особа і не один інформаційний привід", - йдеться у повідомленні.

Дотичність до бізнесу та політики

"Ми не дозволимо втягувати себе в політичні ігри або маніпуляції. Ми не маємо дотичності до жодних бізнесів наших акціонерів чи політичних процесів. Те, що відбувається зараз, - це не має прямого стосунку ні до нашої роботи, ні до нашої творчості. "Квартал 95" був, є і буде.

Ми себе захищатимемо. Ми не боїмося. Ми продовжуємо працювати для вас і з вами", - резюмували у Студії "Квартал-95".

Раніше "Квартал 95" заявив, що співвласник Міндіч ніяк не впливає на компанію.

