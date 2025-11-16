"Квартал-95" після Міндічгейту: Не маємо стосунку до бізнесів акціонерів і політики
Студія "Квартал-95" після гучного скандалу довкола Міндічгейту запевняє, що не має дотичності до бізнесу акціонерів, зокрема й власника Тімура Міндіча, а також до будь-яких політичних процесів
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві Студії "Квартал-95".
Звернення Студії
"Ми хочемо звернутися до всіх прямо. "Квартал 95" - це не просто проєкт. Це команда, яка понад 20 років створює гумор, підтримує моральний дух країни, працює в найскладніші часи й залишається поруч із глядачем, коли це важливо найбільше. Ми - сотні людей, не одна особа і не один інформаційний привід", - йдеться у повідомленні.
Дотичність до бізнесу та політики
"Ми не дозволимо втягувати себе в політичні ігри або маніпуляції. Ми не маємо дотичності до жодних бізнесів наших акціонерів чи політичних процесів. Те, що відбувається зараз, - це не має прямого стосунку ні до нашої роботи, ні до нашої творчості. "Квартал 95" був, є і буде.
Ми себе захищатимемо. Ми не боїмося. Ми продовжуємо працювати для вас і з вами", - резюмували у Студії "Квартал-95".
Раніше "Квартал 95" заявив, що співвласник Міндіч ніяк не впливає на компанію.
Міндічгейт
- Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що НАБУ проводить обшуки у Міндіча, який виїхав з України за кілька годин до обшуків.
- Як повідомлялося, у вівторок, 4 листопада, в одній із філій відокремлених підрозділів НАЕК "Енергоатом" відбулися обшуки у справі про корупцію.
- Також НАБУ проводить обшуки в ексміністра енергетики Галущенка та "Енергоатомі".
- НАБУ та САП заявили про проведення масштабної операції з викриття корупції у сфері енергетики.
- Чинна міністерка енергетики Світлана Гринчук фігурує на записах НАБУ в рамках розслідування корупції в енергетиці.
- Згодом Національне антикорупційне бюро викрило офіс у центрі Києва, що належав родині екснардепа й нинішнього сенатора РФ Андрія Деркача. Там вели "чорну бухгалтерію", облік грошей і організовували відмивання.
- 11 листопада НАБУ оприлюднило записи, на яких фігурують міністр Галущенко та Міндіч.
- Чернишову повідомлено про підозру у незаконному збагаченні в межах операції "Мідас".
- Одного з підозрюваних - Дмитра Басова - відправили під варту із заставою у 40 млн грн.
- Ексрадника Галущенка Миронюка відправили під варту із заставою у 126 млн грн.
- Кабінет Міністрів вніс на розгляд РНБО пропозиції щодо застосування персональних санкцій щодо Тімура Міндіча та Олександра Цукермана після розслідування НАБУ про корупцію в енергетиці.
- Раніше під варту на 60 днів відправили Ігоря Миронюка й виконавчого директора з безпеки "Енергоатому" Дмитра Басова, що фігурував на плівках НАБУ, під прізвиськом Тенор.
- Також на 60 днів у СІЗО відправили іншу фігурантку – Лесю Устименко.
- Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для підозрюваного у справі щодо корупції в енергетиці Ігоря Фурсенка (на записах НАБУ – Рьошик).
- 13 листопада ВАКС арештував Людмилу Зоріну, застава - 12 млн грн.
- Зеленський запровадив санкції проти Міндіча та Цукермана.
