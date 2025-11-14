НАБУ не зустрічалося із ФБР в рамках справи Міндіча, - директор Бюро Кривонос

Директор НАБУ Семен Кривонос заперечив, що представники НАБУ проводили зустріч з агентом ФБР щодо справи Тімура Міндіча.

Про це він заявив в ефірі УП, інформує Цензор.НЕТ.

Раніше ЗМІ повідомляли, що детективи НАБУ зустрілися з агентом ФБР у межах справи Міндіча.

"Щодо ФБР - це не відповідає дійсності. Не було у нас зустрічей прямо після операції із ФБР, чи в цей день, чи наступного", - сказав Кривонос.

Водночас, за його словами, це не означає, що НАБУ не комунікуватиме з цим органом.

"Вони не єдині наші партнери. Ми комунікуємо і з NCA (Національне агентство з боротьби зі злочинністю) Британії", - додав очільник Бюро.

Нагадаємо, ЗМІ також повідомляли, що Тімур Міндіч може стати фігурантом розслідування ФБР щодо відмивання коштів на Одеському припортовому заводі.

14.11.2025 13:16 Відповісти
І дуже шкода, що не комунікували. Треба не тільки комунікувати, а публікувати всю компру на головного гадьониша в Україні.
14.11.2025 13:26 Відповісти
З фбр не зустрічалося але зустрічалося всього лише з ЦРУ і анб
14.11.2025 13:32 Відповісти
Без підтримки Штатів,дерьмак би все бюро пересадив,вже і так частину його тримають в сізо, типу рос.шпіони,а Подоляк прямо сказав,що операція по Міндічу керована кремлем.
Тобто,хто проти зе-той агенткремля, що там довго думати.
14.11.2025 13:34 Відповісти
Ну і даремно. Дочекаєтесь,коли з ними зустрінуться....ваші "клієнти"!! Гроші роблять дива! Трамп ось США розпродає....
14.11.2025 14:36 Відповісти
 
 