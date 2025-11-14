НАБУ не зустрічалося із ФБР в рамках справи Міндіча, - директор Бюро Кривонос
Директор НАБУ Семен Кривонос заперечив, що представники НАБУ проводили зустріч з агентом ФБР щодо справи Тімура Міндіча.
Про це він заявив в ефірі УП, інформує Цензор.НЕТ.
Раніше ЗМІ повідомляли, що детективи НАБУ зустрілися з агентом ФБР у межах справи Міндіча.
"Щодо ФБР - це не відповідає дійсності. Не було у нас зустрічей прямо після операції із ФБР, чи в цей день, чи наступного", - сказав Кривонос.
Водночас, за його словами, це не означає, що НАБУ не комунікуватиме з цим органом.
"Вони не єдині наші партнери. Ми комунікуємо і з NCA (Національне агентство з боротьби зі злочинністю) Британії", - додав очільник Бюро.
Нагадаємо, ЗМІ також повідомляли, що Тімур Міндіч може стати фігурантом розслідування ФБР щодо відмивання коштів на Одеському припортовому заводі.
Міндічгейт
- Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що НАБУ проводить обшуки у Міндіча, який виїхав з України за кілька годин до обшуків.
- Як повідомлялося, у вівторок, 4 листопада, в одній із філій відокремлених підрозділів НАЕК "Енергоатом" відбулися обшуки у справі про корупцію.
- Також НАБУ проводить обшуки в ексміністра енергетики Галущенка та "Енергоатомі".
- НАБУ та САП заявили про проведення масштабної операції з викриття корупції у сфері енергетики.
- Чинна міністерка енергетики Світлана Гринчук фігурує на записах НАБУ в рамках розслідування корупції в енергетиці.
- Згодом Національне антикорупційне бюро викрило офіс у центрі Києва, що належав родині екснардепа й нинішнього сенатора РФ Андрія Деркача. Там вели "чорну бухгалтерію", облік грошей і організовували відмивання.
- 11 листопада НАБУ оприлюднило записи, на яких фігурують міністр Галущенко та Міндіч.
- Чернишову повідомлено про підозру у незаконному збагаченні в межах операції "Мідас".
- Одного з підозрюваних - Дмитра Басова - відправили під варту із заставою у 40 млн грн.
- Ексрадника Галущенка Миронюка відправили під варту із заставою у 126 млн грн.
- Кабінет Міністрів вніс на розгляд РНБО пропозиції щодо застосування персональних санкцій щодо Тімура Міндіча та Олександра Цукермана після розслідування НАБУ про корупцію в енергетиці.
- Раніше під варту на 60 днів відправили Ігоря Миронюка й виконавчого директора з безпеки "Енергоатому" Дмитра Басова, що фігурував на плівках НАБУ, під прізвиськом Тенор.
- Також на 60 днів у СІЗО відправили іншу фігурантку – Лесю Устименко.
- Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для підозрюваного у справі щодо корупції в енергетиці Ігоря Фурсенка (на записах НАБУ – Рьошик).
- 13 листопада ВАКС арештував Людмилу Зоріну, застава - 12 млн грн.
- Зеленський запровадив санкції проти Міндіча та Цукермана.
Без підтримки Штатів,дерьмак би все бюро пересадив,вже і так частину його тримають в сізо, типу рос.шпіони,а Подоляк прямо сказав,що операція по Міндічу керована кремлем.
Тобто,хто проти зе-той агенткремля, що там довго думати.