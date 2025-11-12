Детективи НАБУ зустрілися з агентом ФБР у межах справи Міндіча, - ЗМІ

У Національному антикорупційному бюро України вчора відбулася зустріч детективів із новим офіцером ФБР, який координує співпрацю у всіх розслідуваннях НАБУ. Цього разу зустріч стосувалася справи Тимура Міндіча — фігуранта операції "Мідас", яку спільно проводять НАБУ та САП.

Як стало відомо ZN.UA, нещодавно відбулася чергова планова ротація американського представника (такі зміни відбуваються кожні 4–6 місяців), і до Києва прибув новий офіцер Федерального бюро розслідувань США. Одна з його перших робочих зустрічей із детективами була саме по кейсу Міндича.

Представник ФБР постійно працює в НАБУ у межах міжвідомчого меморандуму, підписаного ще під час створення Бюро. Він має власний кабінет у будівлі НАБУ та щоденно комунікує з детективами, перебуваючи в курсі усіх розслідувань, особливо топкорупційних справ.

Меморандум про співпрацю оновлюється кожні два роки. Після приходу адміністрації Дональда Трампа діяла коротка технічна перерва, однак після візиту директора НАБУ Семена Кривоноса до США та його зустрічі з першим заступником директора ФБР документ було перепідписано. У межах цього меморандуму здійснюється постійна оперативна взаємодія між НАБУ та ФБР у справах, що стосуються топкорупції. Така координація є технічною процедурою, передбаченою міжвідомчими домовленостями.

