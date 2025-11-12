Детективи НАБУ зустрілися з агентом ФБР у межах справи Міндіча, - ЗМІ
У Національному антикорупційному бюро України вчора відбулася зустріч детективів із новим офіцером ФБР, який координує співпрацю у всіх розслідуваннях НАБУ. Цього разу зустріч стосувалася справи Тимура Міндіча — фігуранта операції "Мідас", яку спільно проводять НАБУ та САП.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Дзеркало тижня.
Як стало відомо ZN.UA, нещодавно відбулася чергова планова ротація американського представника (такі зміни відбуваються кожні 4–6 місяців), і до Києва прибув новий офіцер Федерального бюро розслідувань США. Одна з його перших робочих зустрічей із детективами була саме по кейсу Міндича.
Представник ФБР постійно працює в НАБУ у межах міжвідомчого меморандуму, підписаного ще під час створення Бюро. Він має власний кабінет у будівлі НАБУ та щоденно комунікує з детективами, перебуваючи в курсі усіх розслідувань, особливо топкорупційних справ.
Меморандум про співпрацю оновлюється кожні два роки. Після приходу адміністрації Дональда Трампа діяла коротка технічна перерва, однак після візиту директора НАБУ Семена Кривоноса до США та його зустрічі з першим заступником директора ФБР документ було перепідписано. У межах цього меморандуму здійснюється постійна оперативна взаємодія між НАБУ та ФБР у справах, що стосуються топкорупції. Така координація є технічною процедурою, передбаченою міжвідомчими домовленостями.
Корупція в українській енергетиці
- Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що НАБУ проводить обшуки у Міндіча, який виїхав з України за кілька годин до обшуків.
- Як повідомлялося, у вівторок, 4 листопада, в одній із філій відокремлених підрозділів НАЕК "Енергоатом" відбулися обшуки у справі про корупцію.
- Також НАБУ проводить обшуки в ексміністра енергетики Галущенка та "Енергоатомі".
- НАБУ та САП заявили про проведення масштабної операції з викриття корупції у сфері енергетики.
- Чинна міністерка енергетики Світлана Гринчук фігурує на записах НАБУ в рамках розслідування корупції в енергетиці.
- Згодом Національне антикорупційне бюро викрило офіс у центрі Києва, що належав родині екснардепа й нинішнього сенатора РФ Андрія Деркача. Там вели "чорну бухгалтерію", облік грошей і організовували відмивання.
- 11 листопада НАБУ оприлюднило записи, на яких фігурують міністр Галущенко та Міндіч.
- Чернишову повідомлено про підозру у незаконному збагаченні в межах операції "Мідас.
- Одного з підозрюваних - Дмитра Басова - відправили під варту із заставою у 40 млн грн.
- Ексрадника Галущенка Миронюка відправили під варту із заставою у 126 млн грн.
- Кабінет Міністрів вніс на розгляд РНБО пропозиції щодо застосування персональних санкцій щодо Тімура Міндіча та Олександра Цукермана після розслідування НАБУ про корупцію в енергетиці.
Щоб не зникли, як при Кучмі....
от уявіть - у Вас беруть гроші "годувати бідолашних діточок " а самі протринькують в казино .... Ваша реакція? Мабуть вхопити за шкірки і на всю громаду показати мерзенну
хуцпупику казнокрадів
Всі інші таварісчі (ДБР, НАБУ, поліціянти в особі підр.страт.розслідувань(колишн.кар.розшук) можуть мати технічну можливість легально ( а часто і нелегально, тобто без постанови слідчого-судді) прослуховувати, а саме здійснювати аудіоконтроль розмов.
Тому тут питання ще будуть у адвокатів всієї цієї, такскать, бригади "УХ"
Закінчили 3 класи ЦПШ і не зовсім букви вміють читати)))
З Трампом злі жарти погані, типу бокс в Овальному,чи агенткраснов-він має чим відповісти,це не на Порошенка капати.
І взагалі,на що зеленашушера розраховула,коли лила бруд на президента найсильнішої держави в світі і від якої ще й залежить доля України?
Перед тим відкривали справу на сина попереднього президента США.
Бо як всі бачили на упаковках з долларами, вилученими по справі, були штампи та штрих коди резервної системи США з Арізони, Атланти, ітд...
Зелю запустив свої клешні вже й в федеральну резервну систему (нацбанк) США
От я не розумію до кінця як там ці гроші...
Чого пачки налом??? Або США спеціально приманку підложило міндічам, щоб показати на весь світ безпринципність і шкідливість Кагалу.
.... Або я щось не знаю про міжнародні доларові розрахунки .
Бо якщо б все по закону та прозоро, то гроші з США мали б йти офіційно траншем через Нацбанк України.
красти гроші американських платників податків - до того ж небезпечно
А зєльцман-міндіч хотів знищити НАБУ, саме через рід діяльності організації : право_охоронна. Розслідування топ-корупції.
Тобто структура задумувалася суто проукраїнська, антиригівська, антиколомойська !!
Зєля на коврі в ЕС та Вашингтоні кожного разу кліпає очима, і кожен раз бреше!! Бреше
Це все, що треба знати про виконання у нас самої же ж першої статті Конституції України :
"Стаття 1. Україна є СУВЕРЕННА і НЕЗАЛЕЖНА, демократична, соціальна, правова держава".
Просто змінили господаря з москви на Вашингтон / Брюссель . . .
А новий господар ще і не може або не хоче захистити тебе від вбивці (старого господаря), який вдерся у хату. Але при цьому претендує на те, аби командувати тобою і контролювати твоє майно.
Якось по фен-шую, або ти сам за себе, але тоді ти - вільна людина, або ти - раб, але тоді за тебе впишуться і захистять. А тут ти - раб, але при цьому тебе ніхто захищати не збирається. Просто бінго . . . Немає слів.
І це ж всюди "контролери" сидять - при всіх правоохоронних органах, в конкурсних комісіях в основні органи влади, в т. ч. судові, в наглядових радах ключових державних компаній (он, в тому ж Енергоатомі голова і незалежні члени Наглядової Ради іноземці були до вчора, поки не звільнили). Це тупо зовнішнє управління країною, але "без зобов'язань" (я не про фінансову підтримку, яка є, а саме про захист у сфері безпеки).
У лютому, після сварки в Овальному кабінеті всі ці "смотрящіє" мали бути видворені з країни протягом 24 годин. Якщо вже розторговували незалежність, то хоч би добилися того, аби наших громадян не вбивали тисячами і не стирали з обличчя землі міста і села.
А так і вбивати нас вбивають, і ми при цьому слова у своїй же країні не маємо, бо одразу корисні ідіоти-романтики з картонками під офісом Президента стоять.
Таке враження, що поки не вкрадемо десь ядерну зброю і не пошлемо весь світ нах...., нічого не буде.