Детективы НАБУ встретились с агентом ФБР в рамках дела Миндича, - СМИ
В Национальном антикоррупционном бюро Украины вчера состоялась встреча детективов с новым офицером ФБР, который координирует сотрудничество во всех расследованиях НАБУ. На этот раз встреча касалась дела Тимура Миндича — фигуранта операции "Мидас", которую совместно проводят НАБУ и САП.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Зеркало недели.
Как стало известно ZN.UA, недавно состоялась очередная плановая ротация американского представителя (такие изменения происходят каждые 4–6 месяцев), и в Киев прибыл новый офицер Федерального бюро расследований США. Одна из его первых рабочих встреч с детективами была именно по делу Миндича.
Представитель ФБР постоянно работает в НАБУ в рамках межведомственного меморандума, подписанного еще во время создания Бюро. Он имеет собственный кабинет в здании НАБУ и ежедневно общается с детективами, находясь в курсе всех расследований, особенно топ-коррупционных дел.
Меморандум о сотрудничестве обновляется каждые два года. После прихода администрации Дональда Трампа действовала короткая техническая пауза, однако после визита директора НАБУ Семена Кривоноса в США и его встречи с первым заместителем директора ФБР документ был переподписан. В рамках этого меморандума осуществляется постоянное оперативное взаимодействие между НАБУ и ФБР по делам, касающимся топ-коррупции. Такая координация является технической процедурой, предусмотренной межведомственными договоренностями.
Коррупция в украинской энергетике
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что НАБУ проводит обыски у Миндича, который выехал из Украины за несколько часов до обысков.
- Как сообщалось, во вторник, 4 ноября, в одном из филиалов обособленных подразделений НАЭК "Энергоатом" прошли обыски по делу о коррупции.
- Также НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики Галущенко и в "Энергоатоме".
- НАБУ и САП заявили о проведении масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики.
- Действующая министр энергетики Светлана Гринчук фигурирует на записях НАБУ в рамках расследования коррупции в энергетике.
- Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро разоблачило офис в центре Киева, принадлежавший семье экс-нардепа и нынешнего сенатора РФ Андрея Деркача. Там вели "черную бухгалтерию", учет денег и организовывали отмывание.
- 11 ноября НАБУ обнародовало записи, на которых фигурируют министр Галущенко и Миндич.
- Чернышову сообщено о подозрении в незаконном обогащении в рамках операции "Мідас".
- Одного из подозреваемых - Дмитрия Басова - отправили под стражу с залогом в 40 млн грн.
- Экс-советника Галущенко Миронюка отправили под стражу с залогом в 126 млн грн.
- Кабинет Министров внес на рассмотрение СНБО предложения о применении персональных санкций в отношении Тимура Миндича и Александра Цукермана после расследования НАБУ о коррупции в энергетике.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Щоб не зникли, як при Кучмі....
Всі інші таварісчі (ДБР, НАБУ, поліціянти в особі підр.страт.розслідувань(колишн.кар.розшук) можуть мати технічну можливість легально ( а часто і нелегально, тобто без постанови слідчого-судді) прослуховувати, а саме здійснювати аудіоконтроль розмов.
Тому тут питання ще будуть у адвокатів всієї цієї, такскать, бригади "УХ"
Закінчили 3 класи ЦПШ і не зовсім букви вміють читати)))
З Трампом злі жарти погані, типу бокс в Овальному,чи агенткраснов-він має чим відповісти,це не на Порошенка капати.
І взагалі,на що зеленашушера розраховула,коли лила бруд на президента найсильнішої держави в світі і від якої ще й залежить доля України?
Перед тим відкривали справу на сина попереднього президента США.
Бо як всі бачили на упаковках з долларами, вилученими по справі, були штампи та штрих коди резервної системи США з Арізони, Атланти, ітд...
Зелю запустив свої клешні вже й в федеральну резервну систему (нацбанк) США
красти гроші американських платників податків - до того ж небезпечно