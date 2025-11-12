РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11049 посетителей онлайн
Новости Расследование ФБР в отношении Миндича Коррупция в энергетике
2 248 25

Детективы НАБУ встретились с агентом ФБР в рамках дела Миндича, - СМИ

набу

В Национальном антикоррупционном бюро Украины вчера состоялась встреча детективов с новым офицером ФБР, который координирует сотрудничество во всех расследованиях НАБУ. На этот раз встреча касалась дела Тимура Миндича — фигуранта операции "Мидас", которую совместно проводят НАБУ и САП.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Зеркало недели.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Как стало известно ZN.UA, недавно состоялась очередная плановая ротация американского представителя (такие изменения происходят каждые 4–6 месяцев), и в Киев прибыл новый офицер Федерального бюро расследований США. Одна из его первых рабочих встреч с детективами была именно по делу Миндича.

Представитель ФБР постоянно работает в НАБУ в рамках межведомственного меморандума, подписанного еще во время создания Бюро. Он имеет собственный кабинет в здании НАБУ и ежедневно общается с детективами, находясь в курсе всех расследований, особенно топ-коррупционных дел.

Меморандум о сотрудничестве обновляется каждые два года. После прихода администрации Дональда Трампа действовала короткая техническая пауза, однако после визита директора НАБУ Семена Кривоноса в США и его встречи с первым заместителем директора ФБР документ был переподписан. В рамках этого меморандума осуществляется постоянное оперативное взаимодействие между НАБУ и ФБР по делам, касающимся топ-коррупции. Такая координация является технической процедурой, предусмотренной межведомственными договоренностями.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Совладелец "95 квартала" Миндич может стать фигурантом расследования ФБР по отмыванию средств на Одесском припортовом заводе, - СМИ

Коррупция в украинской энергетике

Автор: 

НАБУ (4690) ФБР (226) Миндич Тимур (58)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+12
Срочно везите памперсы с кокаином на Банковую
показать весь комментарий
12.11.2025 22:21 Ответить
+12
Кожному своє: НАБУ зустрічається з ФБР, а люди зеленського - з ФСБ!
показать весь комментарий
12.11.2025 22:25 Ответить
+10
Кажеш ЗЕленський грошей не хватає на ракети та дрони?Як же їх хвате якщо твої друзі мародерять Україну.
показать весь комментарий
12.11.2025 22:22 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Срочно везите памперсы с кокаином на Банковую
показать весь комментарий
12.11.2025 22:21 Ответить
і шо буде ?
показать весь комментарий
12.11.2025 22:24 Ответить
обосрется, но с кайфом
показать весь комментарий
12.11.2025 22:25 Ответить
це у ваших хфантазіях. ви мрієте що приїде якийсь волшебний агент ФБР з заокеану або з другої планети та заарештує усіх корупціонерів в країні гідного та незламного наріду? ви помиляєтесь
показать весь комментарий
12.11.2025 22:30 Ответить
в НАБУ є офіційний робочий кабінет для представника ФБР. Офіцери ФБР завжди там працювали, в останній час не було їх правда, але нещодавно знову приїхав на ротацію
показать весь комментарий
12.11.2025 22:35 Ответить
Так поможіть Міндіча в Україну повернути і на кілок посадити. А то зараз почнеться - Австрія не віддає, Ізраїль теж.
показать весь комментарий
12.11.2025 22:21 Ответить
а шо Міндіча Україна обїявила у міжнародний розшук по лінії інтерпола? ні . і не обїявить ніколи
показать весь комментарий
12.11.2025 22:26 Ответить
Кажеш ЗЕленський грошей не хватає на ракети та дрони?Як же їх хвате якщо твої друзі мародерять Україну.
показать весь комментарий
12.11.2025 22:22 Ответить
Питання одне - де оригінали записів???
Щоб не зникли, як при Кучмі....
показать весь комментарий
12.11.2025 22:22 Ответить
орігінали вже в ФБР
показать весь комментарий
12.11.2025 22:23 Ответить
адвокати (захист) корупціонерів уже шукають "оригінали" - без них вони навіть справу не бажають розглядати!!! Тут юридичний момент є...
показать весь комментарий
12.11.2025 22:26 Ответить
О, ну от...правильно. Зара почнуть хороводи водити. До того ж, я взагалі здивований розголошенням цих записів. Саме розголошення - це теж порушення.мало того - злочин.
показать весь комментарий
12.11.2025 22:40 Ответить
Е нєєєє....Єдиною структурою в Україні, яка має монополію на оперативні спецзаходи, що будуть в суді ВИЗНАНІ, як докази є СБ України...
Всі інші таварісчі (ДБР, НАБУ, поліціянти в особі підр.страт.розслідувань(колишн.кар.розшук) можуть мати технічну можливість легально ( а часто і нелегально, тобто без постанови слідчого-судді) прослуховувати, а саме здійснювати аудіоконтроль розмов.
Тому тут питання ще будуть у адвокатів всієї цієї, такскать, бригади "УХ"
показать весь комментарий
12.11.2025 22:38 Ответить
Кожному своє: НАБУ зустрічається з ФБР, а люди зеленського - з ФСБ!
показать весь комментарий
12.11.2025 22:25 Ответить
та вони троху сплутали букви: ФБР, ФСБ
Закінчили 3 класи ЦПШ і не зовсім букви вміють читати)))
показать весь комментарий
12.11.2025 22:28 Ответить
Зрозумів, неправильно прочитали вивіску!
показать весь комментарий
12.11.2025 22:30 Ответить
та й геолокацію не визначили "ху із ху"- у них на кнопочних телефонах немає такої функції)))) А на смартфони коштів не вистачає)))
показать весь комментарий
12.11.2025 22:33 Ответить
А про геолохацію на кнопкових телефонах це Ви круто написали!
показать весь комментарий
12.11.2025 22:36 Ответить
Ознака того,що набу має підтримку Америки.
З Трампом злі жарти погані, типу бокс в Овальному,чи агенткраснов-він має чим відповісти,це не на Порошенка капати.
І взагалі,на що зеленашушера розраховула,коли лила бруд на президента найсильнішої держави в світі і від якої ще й залежить доля України?
Перед тим відкривали справу на сина попереднього президента США.
показать весь комментарий
12.11.2025 22:35 Ответить
Родіна на мордорі.Україна це Батіківщина
показать весь комментарий
12.11.2025 22:41 Ответить
Значить крали з американської допомоги, яку ще надавав Байдені, значить Трамп надасть наказ покарати під@рів, або ФБР (хороший варіант) або ЦРУ (***)
показать весь комментарий
12.11.2025 22:44 Ответить
Зєля таки дебіл. Він думав, що красти і гадити можна без міри і без пам'яті. А таке в світі глобалізації неможливо. Зєля, як під мікроскопом, всі його оборутки видно не віходя від компа
показать весь комментарий
12.11.2025 22:46 Ответить
Не тільки ФБР але й ЦРУ та інші розвідки та контррозвідки США, агентства протидії відмиванню брудних коштів, ітд.. мають бути зацікавлені у справі міндича - зеленського.
Бо як всі бачили на упаковках з долларами, вилученими по справі, були штампи та штрих коди резервної системи США з Арізони, Атланти, ітд...
Зелю запустив свої клешні вже й в федеральну резервну систему (нацбанк) США
показать весь комментарий
12.11.2025 22:51 Ответить
красти гроші - це погано
красти гроші американських платників податків - до того ж небезпечно
показать весь комментарий
12.11.2025 23:03 Ответить
це вже цікаво, бо ніякий печерський суд не спасе від ФБР
показать весь комментарий
12.11.2025 23:05 Ответить
 
 