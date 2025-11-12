Детективы НАБУ встретились с агентом ФБР в рамках дела Миндича, - СМИ

В Национальном антикоррупционном бюро Украины вчера состоялась встреча детективов с новым офицером ФБР, который координирует сотрудничество во всех расследованиях НАБУ. На этот раз встреча касалась дела Тимура Миндича — фигуранта операции "Мидас", которую совместно проводят НАБУ и САП.

Как стало известно ZN.UA, недавно состоялась очередная плановая ротация американского представителя (такие изменения происходят каждые 4–6 месяцев), и в Киев прибыл новый офицер Федерального бюро расследований США. Одна из его первых рабочих встреч с детективами была именно по делу Миндича.

Представитель ФБР постоянно работает в НАБУ в рамках межведомственного меморандума, подписанного еще во время создания Бюро. Он имеет собственный кабинет в здании НАБУ и ежедневно общается с детективами, находясь в курсе всех расследований, особенно топ-коррупционных дел.

Меморандум о сотрудничестве обновляется каждые два года. После прихода администрации Дональда Трампа действовала короткая техническая пауза, однако после визита директора НАБУ Семена Кривоноса в США и его встречи с первым заместителем директора ФБР документ был переподписан. В рамках этого меморандума осуществляется постоянное оперативное взаимодействие между НАБУ и ФБР по делам, касающимся топ-коррупции. Такая координация является технической процедурой, предусмотренной межведомственными договоренностями.

