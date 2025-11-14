НАБУ не встречалось с ФБР в рамках дела Миндича, - директор Бюро Кривонос

Директор НАБУ Семен Кривонос опроверг, что представители НАБУ проводили встречу с агентом ФБР по делу Тимура Миндича.

Об этом он заявил в эфире УП, информирует Цензор.НЕТ.

Ранее СМИ сообщали, что детективы НАБУ встретились с агентом ФБР в рамках дела Миндича.

"Что касается ФБР - это не соответствует действительности. У нас не было встреч сразу после операции с ФБР, ни в этот день, ни на следующий", - сказал Кривонос.

В то же время, по его словам, это не означает, что НАБУ не будет общаться с этим органом.

"Они не единственные наши партнеры. Мы общаемся и с NCA (Национальное агентство по борьбе с преступностью) Великобритании", - добавил глава Бюро.

Напомним, СМИ также сообщали, что Тимур Миндич может стать фигурантом расследования ФБР по отмыванию средств на Одесском припортовом заводе.

Миндичгейт