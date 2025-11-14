НАБУ не встречалось с ФБР в рамках дела Миндича, - директор Бюро Кривонос
Директор НАБУ Семен Кривонос опроверг, что представители НАБУ проводили встречу с агентом ФБР по делу Тимура Миндича.
Об этом он заявил в эфире УП, информирует Цензор.НЕТ.
Ранее СМИ сообщали, что детективы НАБУ встретились с агентом ФБР в рамках дела Миндича.
"Что касается ФБР - это не соответствует действительности. У нас не было встреч сразу после операции с ФБР, ни в этот день, ни на следующий", - сказал Кривонос.
В то же время, по его словам, это не означает, что НАБУ не будет общаться с этим органом.
"Они не единственные наши партнеры. Мы общаемся и с NCA (Национальное агентство по борьбе с преступностью) Великобритании", - добавил глава Бюро.
Напомним, СМИ также сообщали, что Тимур Миндич может стать фигурантом расследования ФБР по отмыванию средств на Одесском припортовом заводе.
Миндичгейт
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что НАБУ проводит обыски у Миндича, который выехал из Украины за несколько часов до обысков.
- Как сообщалось, во вторник, 4 ноября, в одном из филиалов обособленных подразделений НАЭК "Энергоатом" прошли обыски по делу о коррупции.
- Также НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики Галущенко и в "Энергоатоме".
- НАБУ и САП заявили о проведении масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики.
- Действующая министр энергетики Светлана Гринчук фигурирует на записях НАБУ в рамках расследования коррупции в энергетике.
- Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро разоблачило офис в центре Киева, принадлежавший семье экс-нардепа и нынешнего сенатора РФ Андрея Деркача. Там вели "черную бухгалтерию", учет денег и организовывали отмывание.
- 11 ноября НАБУ обнародовало записи, на которых фигурируют министр Галущенко и Миндич.
- Чернышову сообщено о подозрении в незаконном обогащении в рамках операции "Мидас".
- Одного из подозреваемых - Дмитрия Басова - отправили под стражу с залогом в 40 млн грн.
- Экс-советника Галущенко Миронюка отправили под стражу с залогом в 126 млн грн.
- Кабинет Министров внес на рассмотрение СНБО предложения о применении персональных санкций в отношении Тимура Миндича и Александра Цукермана после расследования НАБУ о коррупции в энергетике.
- Ранее под стражу на 60 дней отправили Игоря Миронюка и исполнительного директора по безопасности "Энергоатома" Дмитрия Басова, фигурировавшего на пленках НАБУ под прозвищем Тенор.
- Также на 60 дней в СИЗО отправили другую фигурантку – Лесю Устименко.
- Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для подозреваемого по делу о коррупции в энергетике Игоря Фурсенко (на записях НАБУ – Рёшик).
- 13 ноября ВАКС арестовал Людмилу Зорину, залог – 12 млн грн.
- Зеленский ввел санкции против Миндича и Цукермана.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Без підтримки Штатів,дерьмак би все бюро пересадив,вже і так частину його тримають в сізо, типу рос.шпіони,а Подоляк прямо сказав,що операція по Міндічу керована кремлем.
Тобто,хто проти зе-той агенткремля, що там довго думати.