НАБУ не встречалось с ФБР в рамках дела Миндича, - директор Бюро Кривонос

Кривонос опроверг встречу НАБУ с ФБР по поводу Миндича.

Директор НАБУ Семен Кривонос опроверг, что представители НАБУ проводили встречу с агентом ФБР по делу Тимура Миндича.

Об этом он заявил в эфире УП, информирует Цензор.НЕТ.

Ранее СМИ сообщали, что детективы НАБУ встретились с агентом ФБР в рамках дела Миндича.

"Что касается ФБР - это не соответствует действительности. У нас не было встреч сразу после операции с ФБР, ни в этот день, ни на следующий", - сказал Кривонос.

В то же время, по его словам, это не означает, что НАБУ не будет общаться с этим органом.

"Они не единственные наши партнеры. Мы общаемся и с NCA (Национальное агентство по борьбе с преступностью) Великобритании", - добавил глава Бюро.

Напомним, СМИ также сообщали, что Тимур Миндич может стать фигурантом расследования ФБР по отмыванию средств на Одесском припортовом заводе.

Миндичгейт

14.11.2025 13:16 Ответить
І дуже шкода, що не комунікували. Треба не тільки комунікувати, а публікувати всю компру на головного гадьониша в Україні.
14.11.2025 13:26 Ответить
З фбр не зустрічалося але зустрічалося всього лише з ЦРУ і анб
14.11.2025 13:32 Ответить
"Вони(ФБР) не єдині наші партнери. Ми комунікуємо і з NCA (Національне агентство з боротьби зі злочинністю) Британії", - додав очільник Бюро.
Без підтримки Штатів,дерьмак би все бюро пересадив,вже і так частину його тримають в сізо, типу рос.шпіони,а Подоляк прямо сказав,що операція по Міндічу керована кремлем.
Тобто,хто проти зе-той агенткремля, що там довго думати.
14.11.2025 13:34 Ответить
 
 