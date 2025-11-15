"Власник Кварталу-95" Міндіч втік з України на віп-таксі, кордон перетнув о 2:09 ночі 10 листопада, - "Схеми"

Як Міндіч втік з України

Бізнесмен та співзасновник студії "Квартал 95" Тимур Міндіч, який наразі є підозрюваним в організації корупційної схеми у сфері енергетики, для виїзду з України скористався послугами львівського сервісу преміум перевезень "ТаймЛюкс".

Як інформує Цензор.НЕТ, це з’ясували "Схеми" (Радіо Свобода).

Як Міндіч покинув Україну?

За даними видання, він виїхав на автомобілі Mercedes-Benz S 350, який належить одному з власників цього сервісу. Інший бізнесмен-співвласник віп-трансфера, як встановили журналісти, раніше працював у західному регіональному управлінні Державної податкової служби України.

Міндіч, за даними джерел журналістів у правоохоронних органах, виїхав з України о 2:09 ночі 10 листопада. Це сталося за декілька годин до обшуків у його квартирі детективами НАБУ в рамках операції "Мідас", яка стосується діяльності злочинної організації, зокрема "систематичного отримання неправомірної вигоди від контрагентів "Енергоатому" у розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів".

Міндіч перетнув український кордон у напрямку Польщі на автівці Mercedes-Benz S-350.

Від джерел із доступом до даних про перетин кордону журналісти дізнались номери цього авта. Згодом відшукали цю машину в соцмережах і встановили особи власників.

Кому належить автівка?

Автомобіль Mercedes-Benz S 350 належить 38-річному львівському підприємцю Максиму Вовку, який є керівником та власником компанії "ТаймЛюкс" та, відповідно до YouControl, володіє автопарком із трьох машин, що використовуються для перевезень - це Hyundai Avante, Mercedes-Benz S 350 та Hyundai Sonata.

Фірма "ТаймЛюкс" була зареєстрована у Львові менше ніж пів року тому - в травні 2025 року.

У власності компанії не вказані нерухоме майно чи транспорт, лише чинна ліцензія на внутрішні й міжнародні перевезення пасажирів, а з її соцмереж видно, що послуги надавалися ще до формальної реєстрації, ймовірно в межах профільного ФОП Максима Вовка. Журналісти встановили, що на Mercedes-Benz S 350 Вовк неодноразово отримував штрафи, переважно за перевищення швидкості.

На сайті "ТаймЛюкс" зазначено, що компанія пропонує перевезення преміумкласу до Польщі, Молдови та Румунії. У рекламних роликах вони обіцяють "швидкий перетин кордону", "повний супровід" та "індивідуальні маршрути під побажання клієнта".

У рекламних відео "ТаймЛюкс" вказано, що салон Mercedes-Benz S 350 має шкіряні сидіння, окрему зону клімату і преміальне оздоблення. На питання про вартість поїздки у листопаді за маршрутом Київ – Варшава і автомобілем Mercedes-Benz S-класу, представники трансферу зазначили, що це коштує 1300 євро.

"Схеми" зв’язалися зі львівськими бізнесменами. Максим Вовк відповів: "Компанія не перевіряє документів пасажирів. Цим займаються відповідні державні органи під час перетину кордону. В мене немає інформації для того, щоб надавати коментарі з вашого питання". На друге уточнення, чи знайомий він з Міндічем, відповів: "Слава богу, ні".

+48
та вже не смішно,в комендантську годину движ тільки починається,скільки всього можна мутити поки холопи сплять по графіку....
15.11.2025 11:11 Відповісти
+39
"У нас відсутня корупція, бо всі корупціонери виїхали", - заявив президент Зеленський під час Bloomberg Economy Forum.
Дивись... не збрехав
15.11.2025 11:18 Відповісти
+37
Цікава фірмочка. Але ще більш цікава та, що внесла заставу за двох тваринок, пов'язаних зі справами Міндіча. Звідки у меблевої фірми, котра ніколи нічого не робила і не продавала, не платила податків і т.і., купа мільйонів? Чому сцудді зі спітнілими рученятами цим не поцікавилися і мовчки прийняли гроші? Сцудді, ви тут, читаєте? Ви - виродки.
15.11.2025 11:16 Відповісти
Так комендантский час был,как он мог выехать ?
15.11.2025 11:08 Відповісти
та вже не смішно,в комендантську годину движ тільки починається,скільки всього можна мутити поки холопи сплять по графіку....
15.11.2025 11:11 Відповісти
Особливо мене дивує комендантська година в Ужгороді. Від кого ***** там комендантська година і власне нахуа там блокпости, щоби кОрбан ноччю не проскочив? Дбл бл
15.11.2025 11:38 Відповісти
це ми дебіли бо досі не задаємо питання про це,хоча все просто,1-це виховання покірності населення,і це працює,,2-я живу біля магістрілі і повірте на слух чую якого типу транспорт йде і його завантаженність,йдуть більшість легковиків та невеликих вантажників,з невеликим вантажем,3-пройдіться по зашкварах коменданських годин по Києву,там і проституція,наркота,бандитизм тих хто з ним бореться.....час можливостей,ненагадує часи репресій??там теж ночі боялися
15.11.2025 11:44 Відповісти
Ти напевно не ховав рідних своїх ,3 за тиждень,і дітев померлих в лікарні не бачив ,бовдуре.
15.11.2025 13:15 Відповісти
Я власне і до войни по ночам ніде не шниряв, ну інколи бувало. Так що мені пох. Та я і в приватному секторі живу. Можу хоч в два часа ночі начать жаріть шашлики і музику слухать. Так-то для мене нічого і не помінялось
15.11.2025 11:58 Відповісти
вища раса айтішників сидять дома і кодять без вилазно, без броні, по хардкору вже 4й рік, а я так, айтішник середнього звєна, бо працюю не на дядю, а на мать её Україну, а вона своїм синам надає бронь, як не як
15.11.2025 13:34 Відповісти
Але ж, якщо не мати математичного складу розуму, не знати іноземної мови, не бути психологом - то ти є людиною нижчого сорту. А це - соціал-дарвінізм.
15.11.2025 14:00 Відповісти
Всьо. Я тебе впізнав. Поняв хто. Але ж яка в біса різниця хто є хто, коли нас деруть одні й тіж ЗеМіндічі?
15.11.2025 14:06 Відповісти
Я і не ховався.
Різниця в тому, що вища раса виживе, а я -ні.
Поки товстий сохне, худий - здохне.
19.11.2025 22:25 Відповісти
А хіба не скасували її на Закарпатті?
15.11.2025 12:24 Відповісти
Ну тоді і на Волині, і во Франику, і в файному Місті Тернополі, та і Житомирі нахй нада. Ні. не скасували
15.11.2025 13:15 Відповісти
у зелених тварин все пов"язано -від таксіста вовка до до судді вовка які срати хотіли на закони та на все суспільство корумпованої країни
15.11.2025 13:44 Відповісти
Когда я ночью иду в убежище
Мимо иногда проезжаю автомобили
И это всегда сверхкрутые тачки
Никогда еще не видела ни полицейскую машину
Ни скорую помощь
А я хожу в убежище постоянно....
15.11.2025 12:10 Відповісти
і враження що для них дійсно війни нема,хоч одне царське село здригнулося від шаха чи ракети???навряд....
15.11.2025 12:24 Відповісти
То для черні комендантська година, а це друзі і бізнес- партнери Самого!!!
15.11.2025 11:15 Відповісти
Нуук, у рекламі цієї фірми з серії "Рога і копита" написано "повний супровід, маршрут за бажанням клієнта". Цікаво інше - фірма працює на напрямках, популярних у різних ухилянтів: Польща, Румунія, Молдова. Якщо додати сюди "повний супровід", то у менн виникають очевидні підозри. Цікаво, чому такі підозри не виниеають у певних служб? 🤔
15.11.2025 11:53 Відповісти
Дуже юридично цікаве формулювання - "повний супровід"- у львівського "бізнесмена" і його кореша (бувшого начальника боротьби з контрабандою ДПСУ).
Такі фопи всім можна відкривати?
15.11.2025 13:23 Відповісти
Нууу, з їхнього середоаища напевне всім.
15.11.2025 13:55 Відповісти
Це для аас з кумоюта доя мене з кумомкомендантська година а для міндічів, квартального непотребу, мажорів та агентів Параші гуляй куди хочеш.
15.11.2025 11:58 Відповісти
Перетнути безпроблемно вночі, мінімум три блок-пости (від Києва до Західного Кордону) під час дії в Україні КОМЕНДАНТСЬКОЇ ГОДИНИ, це підтверджує про чітко зформоване та організоване, злочинне формування з чітко ієрархічною схемою!! Деркачівських агентів, як друзів зеленського, державні службовці, забезпечили усими необхідними перепустками, як свого часу і бакая, з ДУС кучмарика!!
Малюк з шмигалем і керівниками нацПолу та УДО, нервово гризуть нігті???
15.11.2025 12:01 Відповісти
В нього був пропуск на всі види послуг -
основне на крадіжку !
15.11.2025 12:50 Відповісти
Хтось же його сполохав?
15.11.2025 11:12 Відповісти
"Сполохав..", класно підмітили...
Уявляю, якщо би:
- зупинили за перевищення швидкості
- склали постанову
- викликали ТЦК та СП
- перевірили документи і всіх на ВЛК
15.11.2025 11:37 Відповісти
Невже суддя Чаусов, або Гогішвіллі допомагали зеленському вивозити корупціонерів з грошима ФРС США ???
15.11.2025 12:03 Відповісти
Американці топнули ногою
15.11.2025 13:25 Відповісти
Гетьманцев як завжди не бачив корупціонера в податковій, воно може тільки нові податки вводити, як наприклад від 20% за кожну посилку з закордону, люди хочуть зекономити. Як завжди податок платити будуть тільки бідні!
15.11.2025 11:14 Відповісти
Залишилось з'ясувати, ПІБ прикордонників та митників, які так люб'язно провели пана через кордон...
15.11.2025 11:15 Відповісти
Ну, з'ясуємо - і що далі? Вони останній плавничок у рибині під назвою уряд. А риба, як відомо, гниє з голови... Не там потрібно шукати, не там...
15.11.2025 13:17 Відповісти
Риба гниє з кішок, з голови тобто з рота смердить.
16.11.2025 07:16 Відповісти
На таку роботу треба ще вміти влаштуватися.
Це одна з найпрестижніших робіт в Україні
15.11.2025 13:26 Відповісти
15.11.2025 11:16 Відповісти
15.11.2025 11:25 Відповісти
Ні вони не читають. Вони це роблять про що ми читаємо.
15.11.2025 15:38 Відповісти
15.11.2025 11:18 Відповісти
Класний комент.
15.11.2025 11:21 Відповісти
А який дибільний висер першоджерела!
15.11.2025 11:33 Відповісти
Якби ще сам виїхав, то його заява стала б ближчою до правди.
15.11.2025 11:25 Відповісти
А хто не виїхав, того ми вивеземо - зелений експрес.
15.11.2025 13:13 Відповісти
Все "Схеми" з'ясувують. А СБУ хоч що небудь з'ясовує?
15.11.2025 11:18 Відповісти
У них інші фігуранти.
15.11.2025 11:26 Відповісти
Кілька сотень сбу-шників досі займаються справою працівника НАБУ, що працював по справі Міндіча. Отак вони відробляють наші з вами податки.
15.11.2025 11:36 Відповісти
І + Червінським....
15.11.2025 11:45 Відповісти
"Вип такси" - новая услуга от ОП
15.11.2025 11:19 Відповісти
Тепер в ОПі є не тільки завгосп, але й своє таксі (це на той час, поки аеропорти не працюють і потрібно швидко доїхати із пункту А (Україна )в пункт Б (за межами України) )
15.11.2025 11:48 Відповісти
Услуга 24/7 при любой статье.
Комендантский час не помеха. Наоборот, это бонус. Меньше будет любопытных глаз.
Оплата по тарифу наличкой в багажник такси.
Торг не уместен.
15.11.2025 12:02 Відповісти
.. для "А.Б." і "Портрєта" із записів НАБУ діє скидочна карта до кінця року!!!
15.11.2025 12:30 Відповісти
38 років...не в армії...ТЦК не шукає....вештається через кордони через день...має можливість "повного супроводу"та гарний заробіток - гарно влаштувався. Цікаво під ким ходить....кому носить і хто його "забронював"...Крупа??? Хоча,звісно, "малюкам" та "будановим" не до цього...,якщо "Деркачі" в кожному кабінеті...стільки завдань...Ось Червинський - це проблема....нах....я той Міндич та Деркач..Да і на кордоні їсти хочуть...не воювати з???
15.11.2025 11:25 Відповісти
Ну, тільки справедливості ради - в Будановамає має бути трохи інше поле діяльності
показати весь коментар
Тоді вже заради справедливості йдемо до кінця - чому Буданов допоміг фігуранту корупційного скандалу у перетині державного кордону? Навіть не через посередників, а особисто.
/це про виїзд Трубіцина/
15.11.2025 11:39 Відповісти
Під зеленським ходить і машини має, бо єрмак сказав, що ухилянт неувіновнай!! Сказав, як відрізав….
15.11.2025 12:06 Відповісти
Ну пишуть, що в нього троє дітей...
15.11.2025 12:26 Відповісти
Бл. Як все прогнило наскрізь. Кордон тільки для лохів
15.11.2025 11:28 Відповісти
Тільки вірьовка та дієвий Суд Лінча, дещо виправить таку ситуацію в Україні!! Бо так і будуть ,ці криваві гойдалки для Українців, з чЛЄНІв в Урядовому порталі до портнова!!
15.11.2025 12:09 Відповісти
Все дрібниці. Принциповим є інше: НАБУ спільно з ФБР 1,5 роки слідкували як ця шайка хімічила зі 100 млн. баксі ....у квартирі,зокрема,Деркача,тобто ФСБ,хто з ким спить,говорять,тощо. За кілька годин НАБУ та ФБР дозволяють главарям шайки,яхудам Міндічу і Цукерману втекти в Ізраїль. А неяхудів арештовують і висувають звинувачення...
15.11.2025 11:30 Відповісти
Скоріш за все Міндіч "під ковпаком" у того ж ФСБ, його просто "пасуть".
15.11.2025 11:41 Відповісти
Можливо. Хоча сам по собі Міндіч.0 без палички,дрібний шнирь Бєні,а тепер Зєлі. Може його й вивели з під удару щоб не оголощувати організатором цієї схеми Зелю...
15.11.2025 12:07 Відповісти
- Кто заказывал такси на Дубровку?
15.11.2025 11:57 Відповісти
Хфігурант Міндічгейта кожен день робить скорбное **** на ежевечірніх гундосіках.
15.11.2025 12:03 Відповісти
він не фігурант,він організатор...
15.11.2025 12:08 Відповісти
Сильно переоцінюєш інтелект верховного...
15.11.2025 13:04 Відповісти
Зіцпредседатель Фунт, точніше зіцпрезидент.
15.11.2025 13:19 Відповісти
Вам що неясно сказала прес служба тцк?! Нічого вони не бачили і не чули про міндича, це вони тільки простий люд здатні бігати а таких панів ні ! Ручні песики режиму смарагдового
15.11.2025 12:10 Відповісти
Чи треба знищити москву з москалями?
15.11.2025 12:12 Відповісти
Неодноразово штрафували за перевищення швидкості. Ну, слава богу, поки нікого не збив на великій швидкості, але все продовжується. Держава не хоче захищати своїх громадян, позбавляючи прав тих, хто постійно порушує обмеження по швидкості, що є найголовнішою причиною загибелі людей при ДТП. Бо це буде незручно для депутатів, чиновників і інших володарів красивого життя. Ну а вбиті пару тисяч пересічних на рік то таке.
15.11.2025 12:11 Відповісти
Ну тепер на таксиста все і повісять.
А бубочка не винен.
15.11.2025 12:16 Відповісти
А людина з прізвищем Вовк і чисто українським імʼям Максім- звичайно що українець. Брешуть нам землячки….
15.11.2025 12:40 Відповісти
Фирма интересная.
Один из собственников этой фирмы имеет отношение к Пограничной службе.

Как пишет УП ", некто
"...Ельдар Асадулаєв, який працював у західному регіональному управлінні ДПСУ і в одному із застосунків з перевірки номерів позначений як "начальник відділу боротьби з контрабандою Прикордонна служба"..." https://www.pravda.com.ua/news/2025/11/15/8007422/

Но самое интересное, что в своих рекламных роликах фирма предлагает "швидкий перетин кордону", "повний супровід" . Так что похоже Миндич пересекал границу с комфортом....
15.11.2025 12:40 Відповісти
А ми думали що Мандич через кордон на ракеті "Фламінго " перелетів.
15.11.2025 13:17 Відповісти
Закону про заборону перетину кордону НЕМАЄ,є постанова,яка несе суто порадчий характер. Тому заборона існує тількі для батраків,терпіл,які свої язики собі до дупи позасовували і в стойлі стоять вже 6 рокіа,іншого відношення до себе ТЕРПІЛИ не заслуговують,жріТЄ.
15.11.2025 13:19 Відповісти
«VIP Таксі - туди, куди інші не доїдуть»
15.11.2025 13:26 Відповісти
Міндіч стайл:
15.11.2025 13:41 Відповісти
Всі зрадники і злочинці успішно тікають з України, дивно!...
15.11.2025 15:12 Відповісти
Судячи з коментів у громади ну ніякої довіри до влади нема!!! Так ви ж самі цю владу обирали!...
15.11.2025 15:25 Відповісти
комендантський час відмінили
15.11.2025 15:29 Відповісти
А разм з цим Карлсоном, за кордон полетіли на приватних картакових рахунках податкі, сплачені простими Українцями! Ну, тепер ржіть, - ги-ги-ги-ги!
Що обрали, те й заслужили!
Ги-ги-ги!
15.11.2025 16:05 Відповісти
Всі вони про все прекрасно знали на чолі з головою Львівської облдержадміністрації Козицьким якому в подяку за добре виконане доручення по евакуації бандита Міндіча за кордон зараз пророчать місце міністра енергетики замість "сосни" Гринчук.
15.11.2025 16:16 Відповісти
Как он выехал ? Где ответ ДПСУ ? кто выпустил? Кто отвечать будет ? черти
15.11.2025 17:26 Відповісти
Чому постійно пишуть "втік", якщо він законно виїхав. Тих, хто втікає, ми щодня бачимо на фотозвітах прикордонників, виловлених по горах і лісах. А Міндіч, як і всі інші, не втік, а виїхав.
15.11.2025 18:16 Відповісти
який пункт?
хто був на зміні?
нє.....
але, як що за документами жида, то звісно, ніякої відповідальності!
мені цікаве напруження:
міндіча та комісара таможні! як вони дивилися у очі один одному?
той знав, що подзвонили?
а, та знала, що їй заплатили?
15.11.2025 18:57 Відповісти
А чому в корупціонери переважно жиди?
15.11.2025 19:25 Відповісти
Бо вони між собою не конкурують.
16.11.2025 10:53 Відповісти
Як шакальонок якій смішив кодло яник-овоща може мати хоч якусь мораль? Навколо нього завжди було: вкради, відмий, надури...., та ще й пейсатий ген.
Потрібна негайна екстрадиція друзів-втікачів потужного до СІЗО НАБУ - вони зізнаються! Для цього треба негайно підключати інтерполу та інші інстанції.
Міндіч був громадянином України під час корупційних дій і крапка. На яких засадах, як подарунок, зе обрізав повноваження Українських правоохоронців позбавивши кращого друга українського громадянства? Це не є запобігання розслідуванню?
Від зе вже смердить: топ-корупцією під час війни яка унеможливлює перемогу, зв'язками зі спецслужбами країни-агресора, тиранією яка підриває моральні застави Українців, ослабленням внутрішніх інститутів шляхом призначення їх керівниками ворожих агентів (про Бакканова забули чогось).
Все це вже виглядає як кероване нашестя ворожих агентів, яке внутрішньо руйнує державу Україна.
До речі, конституція ж на паузі, можна було би і допитати з пристрастю все оточення агента Буратіно!
16.11.2025 10:54 Відповісти
Що за суперечки, що за суєта... В кого є гроші.. той і рулить парадом... В кого немає той сидить вдома без світла в комендантську годину... А бо в тюрмі за те що вкрав мішок кукурудзи.. невже ви це ще не розумієте?
17.11.2025 18:06 Відповісти
 
 