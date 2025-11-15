"Власник Кварталу-95" Міндіч втік з України на віп-таксі, кордон перетнув о 2:09 ночі 10 листопада, - "Схеми"

Бізнесмен та співзасновник студії "Квартал 95" Тимур Міндіч, який наразі є підозрюваним в організації корупційної схеми у сфері енергетики, для виїзду з України скористався послугами львівського сервісу преміум перевезень "ТаймЛюкс".

Як інформує Цензор.НЕТ, це з’ясували "Схеми" (Радіо Свобода).

Як Міндіч покинув Україну?

За даними видання, він виїхав на автомобілі Mercedes-Benz S 350, який належить одному з власників цього сервісу. Інший бізнесмен-співвласник віп-трансфера, як встановили журналісти, раніше працював у західному регіональному управлінні Державної податкової служби України.

Міндіч, за даними джерел журналістів у правоохоронних органах, виїхав з України о 2:09 ночі 10 листопада. Це сталося за декілька годин до обшуків у його квартирі детективами НАБУ в рамках операції "Мідас", яка стосується діяльності злочинної організації, зокрема "систематичного отримання неправомірної вигоди від контрагентів "Енергоатому" у розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів".

Міндіч перетнув український кордон у напрямку Польщі на автівці Mercedes-Benz S-350.

Від джерел із доступом до даних про перетин кордону журналісти дізнались номери цього авта. Згодом відшукали цю машину в соцмережах і встановили особи власників.

Кому належить автівка?

Автомобіль Mercedes-Benz S 350 належить 38-річному львівському підприємцю Максиму Вовку, який є керівником та власником компанії "ТаймЛюкс" та, відповідно до YouControl, володіє автопарком із трьох машин, що використовуються для перевезень - це Hyundai Avante, Mercedes-Benz S 350 та Hyundai Sonata.

Фірма "ТаймЛюкс" була зареєстрована у Львові менше ніж пів року тому - в травні 2025 року.

У власності компанії не вказані нерухоме майно чи транспорт, лише чинна ліцензія на внутрішні й міжнародні перевезення пасажирів, а з її соцмереж видно, що послуги надавалися ще до формальної реєстрації, ймовірно в межах профільного ФОП Максима Вовка. Журналісти встановили, що на Mercedes-Benz S 350 Вовк неодноразово отримував штрафи, переважно за перевищення швидкості.

На сайті "ТаймЛюкс" зазначено, що компанія пропонує перевезення преміумкласу до Польщі, Молдови та Румунії. У рекламних роликах вони обіцяють "швидкий перетин кордону", "повний супровід" та "індивідуальні маршрути під побажання клієнта".

У рекламних відео "ТаймЛюкс" вказано, що салон Mercedes-Benz S 350 має шкіряні сидіння, окрему зону клімату і преміальне оздоблення. На питання про вартість поїздки у листопаді за маршрутом Київ – Варшава і автомобілем Mercedes-Benz S-класу, представники трансферу зазначили, що це коштує 1300 євро.

"Схеми" зв’язалися зі львівськими бізнесменами. Максим Вовк відповів: "Компанія не перевіряє документів пасажирів. Цим займаються відповідні державні органи під час перетину кордону. В мене немає інформації для того, щоб надавати коментарі з вашого питання". На друге уточнення, чи знайомий він з Міндічем, відповів: "Слава богу, ні".

