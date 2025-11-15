"Власник Кварталу-95" Міндіч втік з України на віп-таксі, кордон перетнув о 2:09 ночі 10 листопада, - "Схеми"
Бізнесмен та співзасновник студії "Квартал 95" Тимур Міндіч, який наразі є підозрюваним в організації корупційної схеми у сфері енергетики, для виїзду з України скористався послугами львівського сервісу преміум перевезень "ТаймЛюкс".
Як інформує Цензор.НЕТ, це з’ясували "Схеми" (Радіо Свобода).
Як Міндіч покинув Україну?
За даними видання, він виїхав на автомобілі Mercedes-Benz S 350, який належить одному з власників цього сервісу. Інший бізнесмен-співвласник віп-трансфера, як встановили журналісти, раніше працював у західному регіональному управлінні Державної податкової служби України.
Міндіч, за даними джерел журналістів у правоохоронних органах, виїхав з України о 2:09 ночі 10 листопада. Це сталося за декілька годин до обшуків у його квартирі детективами НАБУ в рамках операції "Мідас", яка стосується діяльності злочинної організації, зокрема "систематичного отримання неправомірної вигоди від контрагентів "Енергоатому" у розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів".
Міндіч перетнув український кордон у напрямку Польщі на автівці Mercedes-Benz S-350.
Від джерел із доступом до даних про перетин кордону журналісти дізнались номери цього авта. Згодом відшукали цю машину в соцмережах і встановили особи власників.
Кому належить автівка?
Автомобіль Mercedes-Benz S 350 належить 38-річному львівському підприємцю Максиму Вовку, який є керівником та власником компанії "ТаймЛюкс" та, відповідно до YouControl, володіє автопарком із трьох машин, що використовуються для перевезень - це Hyundai Avante, Mercedes-Benz S 350 та Hyundai Sonata.
Фірма "ТаймЛюкс" була зареєстрована у Львові менше ніж пів року тому - в травні 2025 року.
У власності компанії не вказані нерухоме майно чи транспорт, лише чинна ліцензія на внутрішні й міжнародні перевезення пасажирів, а з її соцмереж видно, що послуги надавалися ще до формальної реєстрації, ймовірно в межах профільного ФОП Максима Вовка. Журналісти встановили, що на Mercedes-Benz S 350 Вовк неодноразово отримував штрафи, переважно за перевищення швидкості.
На сайті "ТаймЛюкс" зазначено, що компанія пропонує перевезення преміумкласу до Польщі, Молдови та Румунії. У рекламних роликах вони обіцяють "швидкий перетин кордону", "повний супровід" та "індивідуальні маршрути під побажання клієнта".
У рекламних відео "ТаймЛюкс" вказано, що салон Mercedes-Benz S 350 має шкіряні сидіння, окрему зону клімату і преміальне оздоблення. На питання про вартість поїздки у листопаді за маршрутом Київ – Варшава і автомобілем Mercedes-Benz S-класу, представники трансферу зазначили, що це коштує 1300 євро.
"Схеми" зв’язалися зі львівськими бізнесменами. Максим Вовк відповів: "Компанія не перевіряє документів пасажирів. Цим займаються відповідні державні органи під час перетину кордону. В мене немає інформації для того, щоб надавати коментарі з вашого питання". На друге уточнення, чи знайомий він з Міндічем, відповів: "Слава богу, ні".
Міндічгейт
- Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що НАБУ проводить обшуки у Міндіча, який виїхав з України за кілька годин до обшуків.
- Як повідомлялося, у вівторок, 4 листопада, в одній із філій відокремлених підрозділів НАЕК "Енергоатом" відбулися обшуки у справі про корупцію.
- Також НАБУ проводить обшуки в ексміністра енергетики Галущенка та "Енергоатомі".
- НАБУ та САП заявили про проведення масштабної операції з викриття корупції у сфері енергетики.
- Чинна міністерка енергетики Світлана Гринчук фігурує на записах НАБУ в рамках розслідування корупції в енергетиці.
- Згодом Національне антикорупційне бюро викрило офіс у центрі Києва, що належав родині екснардепа й нинішнього сенатора РФ Андрія Деркача. Там вели "чорну бухгалтерію", облік грошей і організовували відмивання.
- 11 листопада НАБУ оприлюднило записи, на яких фігурують міністр Галущенко та Міндіч.
- Чернишову повідомлено про підозру у незаконному збагаченні в межах операції "Мідас".
- Одного з підозрюваних - Дмитра Басова - відправили під варту із заставою у 40 млн грн.
- Ексрадника Галущенка Миронюка відправили під варту із заставою у 126 млн грн.
- Кабінет Міністрів вніс на розгляд РНБО пропозиції щодо застосування персональних санкцій щодо Тімура Міндіча та Олександра Цукермана після розслідування НАБУ про корупцію в енергетиці.
- Раніше під варту на 60 днів відправили Ігоря Миронюка й виконавчого директора з безпеки "Енергоатому" Дмитра Басова, що фігурував на плівках НАБУ, під прізвиськом Тенор.
- Також на 60 днів у СІЗО відправили іншу фігурантку – Лесю Устименко.
- Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для підозрюваного у справі щодо корупції в енергетиці Ігоря Фурсенка (на записах НАБУ – Рьошик).
- 13 листопада ВАКС арештував Людмилу Зоріну, застава - 12 млн грн.
- Зеленський запровадив санкції проти Міндіча та Цукермана.
Один из собственников этой фирмы имеет отношение к Пограничной службе.
Как пишет УП ", некто
"...Ельдар Асадулаєв, який працював у західному регіональному управлінні ДПСУ і в одному із застосунків з перевірки номерів позначений як "начальник відділу боротьби з контрабандою Прикордонна служба"..." https://www.pravda.com.ua/news/2025/11/15/8007422/
Но самое интересное, что в своих рекламных роликах фирма предлагает "швидкий перетин кордону", "повний супровід" . Так что похоже Миндич пересекал границу с комфортом....
Потрібна негайна екстрадиція друзів-втікачів потужного до СІЗО НАБУ - вони зізнаються! Для цього треба негайно підключати інтерполу та інші інстанції.
Міндіч був громадянином України під час корупційних дій і крапка. На яких засадах, як подарунок, зе обрізав повноваження Українських правоохоронців позбавивши кращого друга українського громадянства? Це не є запобігання розслідуванню?
Від зе вже смердить: топ-корупцією під час війни яка унеможливлює перемогу, зв'язками зі спецслужбами країни-агресора, тиранією яка підриває моральні застави Українців, ослабленням внутрішніх інститутів шляхом призначення їх керівниками ворожих агентів (про Бакканова забули чогось).
Все це вже виглядає як кероване нашестя ворожих агентів, яке внутрішньо руйнує державу Україна.
