3 058 40

Зеленський вивів Гринчук та Галущенка зі складу РНБО

Президент Володимир Зеленський вивів міністра енергетики Світлану Гринчук та міністра юстиції Германа Галущенка зі складу РНБО.

Відповідний указ оприлюднено на сайті Офісу Президента, передає Цензор.НЕТ.

"... вивести зі складу Ради національної безпеки і оборони України Г.Галущенка та С.Гринчук", - зазначається там.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

14 листопада Комітет ВР підтримав звільнення Гринчук з посади міністра.

Міндічгейт

Зеленський Володимир (27853) РНБО (2299) Галущенко Герман (652) Гринчук Світлана (53)
+18
попрацювали, накрали і можна на Мальдіви - країна мрій
14.11.2025 15:47 Відповісти
+16
А шо Умєров, повернувся?
14.11.2025 15:37 Відповісти
+15
потужно...
14.11.2025 15:38 Відповісти
А таки навіщо там українці, там мілких народностей хватає...
14.11.2025 15:44 Відповісти
Геть гоїв типу ?
14.11.2025 18:10 Відповісти
Як швидко! 😲 Процшло лише 5 днів! І ніяк не можу повірити, що Гринчук з хахалем Галущенком за санкції проти співучасника Міндіча голосували? 🤔
14.11.2025 15:44 Відповісти
Зели будет тяжко выйти с этой ситуации, красиво его кинули его же друзья жиды
14.11.2025 15:46 Відповісти
Ніхто його не кидав, ви ж не вірите, що без його "кришування" схема працювала?
Просто до нього поки ще не дійшли, президент не підслідний НАБУ. На жаль.
14.11.2025 16:24 Відповісти
попрацювали, накрали і можна на Мальдіви - країна мрій
14.11.2025 15:47 Відповісти
опять страна виновата?! а народец построивший этот беспредел конечно же не при делах, да ботокс?
14.11.2025 16:39 Відповісти
Ну хоч за псевдосанкціі проголосували як треба?
14.11.2025 15:52 Відповісти

14.11.2025 15:54 Відповісти
Пора - політична партія.....

.
14.11.2025 16:25 Відповісти
Міндіча вивів в Ізраїль, гроші вивів в офшори.... Мовчало б вже, виводіло гадливе
14.11.2025 15:56 Відповісти
зеленський .котрий звільняє і виводить корупціонерів і грабіжників.тим самим підписується до причетності пограбування України і її народу
14.11.2025 15:56 Відповісти
Не всі вважають, що все так погано.
"Руководитель Офиса президента Андрей Ермак в интервью Politico заявил, что Владимир Зеленский не имеет отношения к коррупционным схемам в сфере энергетики и подчеркнул, что именно президент инициировал борьбу с коррупцией в Украине.По его словам, Зеленский является "очень принципиальным человеком" и "не коррумпированным".Глава ОП подчеркнул, что президент должен быть вне подозрений, ведь именно он "объявил борьбу с коррупцией" и позволил проводить "абсолютно свободные расследования", которые доказали независимость и дееспособность антикоррупционных органов.В то же время Ермак предположил, что "некоторые политические силы используют" антикоррупционные расследования для дискредитации украинского руководства.Он также отметил, что безосновательные обвинения, которые разрушают репутацию, могут случиться с любым, и добавил, что перед тем как делать выводы, следует дождаться решений судов и результатов расследований."
(с) О. Пономарь
Як Андрєй Барісич каже, так і є!
14.11.2025 16:15 Відповісти
Так-так і ще "затримали однофамільця Єрмака який пропонував за бабло влаштувати в ОПу".
Боротьба триває. Боряться самі з собою.
"Щоб перемогти корупцію, треба її потужно і назламно очолити"
14.11.2025 16:26 Відповісти
варто нагадати свєтлєйшему А.Б., що преЗЄдент сам казав, що він нікому НЄ должен

.
14.11.2025 16:36 Відповісти
щє осталося самого себе за вухо вивести
14.11.2025 15:57 Відповісти
КабМіндічі, мабуть, уже готують їм зустріч, як «страждальців від катувань» ухилянтом зеленським?!?!
Орбан з фіцо, уже готуються теж?? Родичі ********, прибудуть, з дня на день??
14.11.2025 15:59 Відповісти
хтож замість них буде красти??
Милованов??
14.11.2025 16:07 Відповісти
І входіт і виходіт ,замєчатєльно виходіт ( хто забув ,це я про мультфільм "Вінніпух " а саме про те що ви подумали ,тільки не дитячий виріб ,а дорослий.
14.11.2025 16:11 Відповісти
Пахан вивів своїх шісток послицями, питання які шістки зайдуть на їх місце?
14.11.2025 16:15 Відповісти
щас вони обидва двоє рвонуть в різдвяну заручну подорож, кудись там в тропіки )) перелітовуватимуть холодну та темну українську зиму, вдалині від прослуховування та відеонагляду. то в її скромном бунгало заночують, то знову то в його )) добре що встигли накупити очерету в Україні та туди чартерами навозити та побудувати ))
14.11.2025 16:16 Відповісти
Кіно romantic, до сліз
14.11.2025 16:35 Відповісти
За что так жєстоко? Вони ж так вірно служили
14.11.2025 16:17 Відповісти
Ну сколько такой беспредел будет продолжаться???ЖЕсть..когда уже будет не отстранение или повышение в должности...А посадили, расстреляли....ну есть хоть одно рыло из руководства которое осудили заслуженно наказали???? хоть одно???
14.11.2025 16:21 Відповісти
Вже весь зелений ****** пройшов через рнбо.
14.11.2025 16:27 Відповісти
Зечмо перетворить Україну на другу північну корею на побігеньках у кремля.
Єдиний вихід - спецоперація патріотичної частини СБУ по ліквідації кількох зелених рил і тимчасове зовнішнє управління європейських союзників.
14.11.2025 16:34 Відповісти
14.11.2025 16:54 Відповісти
Зеленский, посмотри на состав РНБО.
Который был (Баканов, Данилов - сбежал за границу, Резников-сбежал за границу, и т.д.) и который сейчас (Галущенко, Гринчук, Ермак, Умеров и т.д.).
Этих всех людей назначал ты по своему вкусу и выбору.
И после всего этого ты говоришь, что ты не такой.
14.11.2025 16:59 Відповісти
Зеленський вивів Галущенка із Гринчук
14.11.2025 17:04 Відповісти
На кол мразей..зеля будь хоть раз мужиком..
14.11.2025 17:19 Відповісти
Страшно то як звучить - майже як: "зеленський вивів галущенко та гринчук за гаражі і розстріляв з парабелума"...🤔
14.11.2025 17:21 Відповісти
Не из парабеллума в а из Узи, из двух сразу
14.11.2025 17:54 Відповісти
... а коли конфіскація статків у цих рішал ,чи вже все поділили ?
14.11.2025 17:30 Відповісти
Треба за цей подвиг дати Гаранту звання Героя - атомщика! За досягнення в галузі...і, можливо, висунути на премію дружби ім. Міндича. Крупа радіє!! За неї - забули!!! Як і за Одеського воєнкома....Судді чекають пропозицій,поки гвалт за інше...
14.11.2025 17:32 Відповісти
а там все одинаковые
14.11.2025 17:38 Відповісти
І як же оце тепер без них РНБО буде? Просто катастрофа!..
15.11.2025 00:49 Відповісти
 
 