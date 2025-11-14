Зеленський вивів Гринчук та Галущенка зі складу РНБО
Президент Володимир Зеленський вивів міністра енергетики Світлану Гринчук та міністра юстиції Германа Галущенка зі складу РНБО.
Відповідний указ оприлюднено на сайті Офісу Президента, передає Цензор.НЕТ.
"... вивести зі складу Ради національної безпеки і оборони України Г.Галущенка та С.Гринчук", - зазначається там.
Указ набирає чинності з дня його опублікування.
14 листопада Комітет ВР підтримав звільнення Гринчук з посади міністра.
Міндічгейт
- Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що НАБУ проводить обшуки у Міндіча, який виїхав з України за кілька годин до обшуків.
- Як повідомлялося, у вівторок, 4 листопада, в одній із філій відокремлених підрозділів НАЕК "Енергоатом" відбулися обшуки у справі про корупцію.
- Також НАБУ проводить обшуки в ексміністра енергетики Галущенка та "Енергоатомі".
- НАБУ та САП заявили про проведення масштабної операції з викриття корупції у сфері енергетики.
- Чинна міністерка енергетики Світлана Гринчук фігурує на записах НАБУ в рамках розслідування корупції в енергетиці.
- Згодом Національне антикорупційне бюро викрило офіс у центрі Києва, що належав родині екснардепа й нинішнього сенатора РФ Андрія Деркача. Там вели "чорну бухгалтерію", облік грошей і організовували відмивання.
- 11 листопада НАБУ оприлюднило записи, на яких фігурують міністр Галущенко та Міндіч.
- Чернишову повідомлено про підозру у незаконному збагаченні в межах операції "Мідас".
- Одного з підозрюваних - Дмитра Басова - відправили під варту із заставою у 40 млн грн.
- Ексрадника Галущенка Миронюка відправили під варту із заставою у 126 млн грн.
- Кабінет Міністрів вніс на розгляд РНБО пропозиції щодо застосування персональних санкцій щодо Тімура Міндіча та Олександра Цукермана після розслідування НАБУ про корупцію в енергетиці.
- Раніше під варту на 60 днів відправили Ігоря Миронюка й виконавчого директора з безпеки "Енергоатому" Дмитра Басова, що фігурував на плівках НАБУ, під прізвиськом Тенор.
- Також на 60 днів у СІЗО відправили іншу фігурантку – Лесю Устименко.
- Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для підозрюваного у справі щодо корупції в енергетиці Ігоря Фурсенка (на записах НАБУ – Рьошик).
- 13 листопада ВАКС арештував Людмилу Зоріну, застава - 12 млн грн.
- Зеленський запровадив санкції проти Міндіча та Цукермана.
Просто до нього поки ще не дійшли, президент не підслідний НАБУ. На жаль.
"Руководитель Офиса президента Андрей Ермак в интервью Politico заявил, что Владимир Зеленский не имеет отношения к коррупционным схемам в сфере энергетики и подчеркнул, что именно президент инициировал борьбу с коррупцией в Украине.По его словам, Зеленский является "очень принципиальным человеком" и "не коррумпированным".Глава ОП подчеркнул, что президент должен быть вне подозрений, ведь именно он "объявил борьбу с коррупцией" и позволил проводить "абсолютно свободные расследования", которые доказали независимость и дееспособность антикоррупционных органов.В то же время Ермак предположил, что "некоторые политические силы используют" антикоррупционные расследования для дискредитации украинского руководства.Он также отметил, что безосновательные обвинения, которые разрушают репутацию, могут случиться с любым, и добавил, что перед тем как делать выводы, следует дождаться решений судов и результатов расследований."
(с) О. Пономарь
Як Андрєй Барісич каже, так і є!
Боротьба триває. Боряться самі з собою.
"Щоб перемогти корупцію, треба її потужно і назламно очолити"
Орбан з фіцо, уже готуються теж?? Родичі ********, прибудуть, з дня на день??
Милованов??
Єдиний вихід - спецоперація патріотичної частини СБУ по ліквідації кількох зелених рил і тимчасове зовнішнє управління європейських союзників.
Который был (Баканов, Данилов - сбежал за границу, Резников-сбежал за границу, и т.д.) и который сейчас (Галущенко, Гринчук, Ермак, Умеров и т.д.).
Этих всех людей назначал ты по своему вкусу и выбору.
И после всего этого ты говоришь, что ты не такой.