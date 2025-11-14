"Міндічгейт": Через офіс фігурантів пройшло близько $100 млн, - директор НАБУ Кривонос

Через офіс фігурантів справи про корупцію в енергетиці пройшло близько $100 млн.

Про це в ефірі УП розповів директор Бюро Семен Кривонос, передає Цензор.НЕТ.

"Ми під час документування встановили, що через офіс, так чи інакше, пройшло близько 100 мільйонів доларів. Це може бути набагато більше. Це те, що ми встановили оперативним шляхом", - пояснив він.

За словами Кривоноса, наступним етапом розслідування буде фінансове розслідування.

"У процесі фінансового розслідування і аналізу тих вилучених документів - а ми вилучили цікаві документи, - ми зможемо побачити і встановити, куди ці кошти перераховувалися, як вони конвертувалися, можливо, в нерухомість, в активи, чи залишалися на банківських рахунках - за кордоном, в якихось юрисдикціях", - додав директор НАБУ.

Далі, продовжив він, потрібно відстежити рух коштів через державні чи приватні банки, рух коштів за кордон.

"Вони (фігуранти схеми. - Ред.) часто використовували, за нашою інформацією, криптовалюту - це також ускладнить дуже сильно всю цю історію. Нам потрібна буде допомога правоохоронців інших країн, можливо, потрібно буде вирішувати питання щодо створення "джитів" (Joint Investigation Team) так званих, тобто спільних слідчих груп що демонстрували в кейсах про корупцію дуже високу свою ефективність", - підсумував він.

Міндічгейт

