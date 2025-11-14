"Міндічгейт": Через офіс фігурантів пройшло близько $100 млн, - директор НАБУ Кривонос
Через офіс фігурантів справи про корупцію в енергетиці пройшло близько $100 млн.
Про це в ефірі УП розповів директор Бюро Семен Кривонос, передає Цензор.НЕТ.
"Ми під час документування встановили, що через офіс, так чи інакше, пройшло близько 100 мільйонів доларів. Це може бути набагато більше. Це те, що ми встановили оперативним шляхом", - пояснив він.
За словами Кривоноса, наступним етапом розслідування буде фінансове розслідування.
"У процесі фінансового розслідування і аналізу тих вилучених документів - а ми вилучили цікаві документи, - ми зможемо побачити і встановити, куди ці кошти перераховувалися, як вони конвертувалися, можливо, в нерухомість, в активи, чи залишалися на банківських рахунках - за кордоном, в якихось юрисдикціях", - додав директор НАБУ.
Далі, продовжив він, потрібно відстежити рух коштів через державні чи приватні банки, рух коштів за кордон.
"Вони (фігуранти схеми. - Ред.) часто використовували, за нашою інформацією, криптовалюту - це також ускладнить дуже сильно всю цю історію. Нам потрібна буде допомога правоохоронців інших країн, можливо, потрібно буде вирішувати питання щодо створення "джитів" (Joint Investigation Team) так званих, тобто спільних слідчих груп що демонстрували в кейсах про корупцію дуже високу свою ефективність", - підсумував він.
Міндічгейт
- Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що НАБУ проводить обшуки у Міндіча, який виїхав з України за кілька годин до обшуків.
- Як повідомлялося, у вівторок, 4 листопада, в одній із філій відокремлених підрозділів НАЕК "Енергоатом" відбулися обшуки у справі про корупцію.
- Також НАБУ проводить обшуки в ексміністра енергетики Галущенка та "Енергоатомі".
- НАБУ та САП заявили про проведення масштабної операції з викриття корупції у сфері енергетики.
- Чинна міністерка енергетики Світлана Гринчук фігурує на записах НАБУ в рамках розслідування корупції в енергетиці.
- Згодом Національне антикорупційне бюро викрило офіс у центрі Києва, що належав родині екснардепа й нинішнього сенатора РФ Андрія Деркача. Там вели "чорну бухгалтерію", облік грошей і організовували відмивання.
- 11 листопада НАБУ оприлюднило записи, на яких фігурують міністр Галущенко та Міндіч.
- Чернишову повідомлено про підозру у незаконному збагаченні в межах операції "Мідас".
- Одного з підозрюваних - Дмитра Басова - відправили під варту із заставою у 40 млн грн.
- Ексрадника Галущенка Миронюка відправили під варту із заставою у 126 млн грн.
- Кабінет Міністрів вніс на розгляд РНБО пропозиції щодо застосування персональних санкцій щодо Тімура Міндіча та Олександра Цукермана після розслідування НАБУ про корупцію в енергетиці.
- Раніше під варту на 60 днів відправили Ігоря Миронюка й виконавчого директора з безпеки "Енергоатому" Дмитра Басова, що фігурував на плівках НАБУ, під прізвиськом Тенор.
- Також на 60 днів у СІЗО відправили іншу фігурантку – Лесю Устименко.
- Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для підозрюваного у справі щодо корупції в енергетиці Ігоря Фурсенка (на записах НАБУ – Рьошик).
- 13 листопада ВАКС арештував Людмилу Зоріну, застава - 12 млн грн.
- Зеленський запровадив санкції проти Міндіча та Цукермана.
