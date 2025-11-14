"Міндічгейт": Через офіс фігурантів пройшло близько $100 млн, - директор НАБУ Кривонос

Міндічгейт: Скільки грошей пройшло через офіс фігурантів?

Через офіс фігурантів справи про корупцію в енергетиці пройшло близько $100 млн. 

Про це в ефірі УП розповів директор Бюро Семен Кривонос, передає Цензор.НЕТ.

"Ми під час документування встановили, що через офіс, так чи інакше, пройшло близько 100 мільйонів доларів. Це може бути набагато більше. Це те, що ми встановили оперативним шляхом", - пояснив він.

За словами Кривоноса, наступним етапом розслідування буде фінансове розслідування.

"У процесі фінансового розслідування і аналізу тих вилучених документів - а ми вилучили цікаві документи, - ми зможемо побачити і встановити, куди ці кошти перераховувалися, як вони конвертувалися, можливо, в нерухомість, в активи, чи залишалися на банківських рахунках - за кордоном, в якихось юрисдикціях", - додав директор НАБУ.

Далі, продовжив він, потрібно відстежити рух коштів через державні чи приватні банки, рух коштів за кордон.

"Вони (фігуранти схеми. - Ред.) часто використовували, за нашою інформацією, криптовалюту - це також ускладнить дуже сильно всю цю історію. Нам потрібна буде допомога правоохоронців інших країн, можливо, потрібно буде вирішувати питання щодо створення "джитів" (Joint Investigation Team) так званих, тобто спільних слідчих груп що демонстрували в кейсах про корупцію дуже високу свою ефективність", - підсумував він.

а скільки було тіх офісів....ну не кажть що лише один...
14.11.2025 15:10 Відповісти
Говорят что дрон-перехватчик стоит 3000 баксов. 100 миллионов долларов это 30 тысяч таких перехватчиков.
14.11.2025 15:14 Відповісти
Так саме цікаво, що такий офіс був не один. В кожній галузі були такі офіси і свої люди. А у задокументовано та обнародуваному офісі гроші йшли на росію, це ж яке велике ганьбище. Американські гроші злочинцю, який під американськими санкціями?
14.11.2025 17:49 Відповісти
Чому не заарештован Галущенко зі своєю повією ? Чому ви замилюваєтє хріпатого перевертня, який відправляє мільйони до вбивць террористів на москву , через спрут підручних ⁉️
15.11.2025 00:59 Відповісти
звільнені...
тобто два місця на зелене хрюкало звільнено.
думайте масштабніше!
15.11.2025 01:23 Відповісти
в опі таку мєлочь навіть не помічяють,
там все на мілліарди - дерева свідки...
14.11.2025 15:14 Відповісти
Ні корупції! Виходимо на Майдан! 15 листопада, 12:00
14.11.2025 15:14 Відповісти
на вулицю червоних ліхтарів можеш вийти., а ні, тобі голубих.
14.11.2025 16:06 Відповісти
пан за три копійки підпрацьовує шабесгоєм у зекоманди?
14.11.2025 16:14 Відповісти
хрюзге швайн за фуфирік іміткє борцуна з корупцією? ти підарок в Україну приїдь і виходь на майдан, а не гавкаєш зза кордону.
14.11.2025 17:07 Відповісти
на, отримай ще 3 копійки від зе, гой.

P.S.: це VPN.
14.11.2025 17:14 Відповісти
гомику, чекаю фотозвіт як ти майданиш проти зеленої шобли.
14.11.2025 17:19 Відповісти
Цікаво, шо з цього приводу скажуть Ze******?
14.11.2025 15:15 Відповісти
І всі б були живі..
14.11.2025 21:15 Відповісти
Що каже закон? Зеленський на посаді президента користується правом недоторканності під час виконання своїх повноважень, що означає, що його не можна притягнути до кримінальної відповідальності за скоєні дії. Однак він не є повністю вільним від законів, оскільки його дії можуть призвести до імпічменту, тоді він також буде нести відповідальність за порушення антикорупційного законодавства. Ось так, мирно тільки після імпічменту, або якщо Майдан скаже геть таку владу!
Кучму геть! Шапкокрада яника геть! Зеленого мародера геть!
14.11.2025 15:19 Відповісти
якє право, зелюк виявився, ворогом , українського народу, ( як мент оборотень , так і цей перевертень) , який довірив , ойму свої долі , а він їх зрадив Він , втратив право , на недоторканість з першої зради і тим більш, легетимність з травня 2024 р Ну і , як, щоб він здох від серцевого нападу, чи від передозу , той що Україна зчезла з лиця Землі? Завжди є вихід з безвихідних ситуацій Створити уряд порятунку , і управління з представниками донорів , які будуть контролювати їх діяльність
15.11.2025 01:11 Відповісти
Вся відповідальність на президенті, не вірю я розкрадались сотні мільйонів доларів його дружбанами а він не знав. Це мародерство всіх цих міндічів розстріляти мало ,це коли країна стікає кровю ,діти збирають копійки щоб допомогти війську ну бидло грабує і жирує.
14.11.2025 15:29 Відповісти
так мало , того , зепитори переправляють мільйони террористам на паРашу :" двушка ушла на москву, будет неделі через полтори ". А ще , мільон ушел в Ізраїль " ……•
15.11.2025 01:14 Відповісти
Імпічмент зеленському !
14.11.2025 15:34 Відповісти
Призначив агентів ФСБ і гнид , а мародерство йшло паралельно ! Ванька Баканов виконував всі накази з кремля , призначаючи Кулініча, Наумова, витиснув всіх патріотичних офіцерів , як генерал Бурба , полковник Червінський , відкрив ( проклятий опариш) незаконну підлу справу проти Героя України генерала Марченко , начебто за погані броніжилети, а сам , через Міндіча навмисно , підсовував спрвжне китайськє фуфло , яке повністью прострілюється
15.11.2025 01:21 Відповісти
Погано те,що саме зараз ці кошти,ця нерухомість і ця кріпта не заарештовані (бо тільки встановлюються) і міняють володарів,місця зберігання та кошти виводяться з України у непідконтрольні регіони, у тому числі з допомогою "ображених" слуг
14.11.2025 17:42 Відповісти
прості люди по копійках збирають на ЗСУ а тут... В Україні ніби воєнний стан, чому не повісять паскуд?
14.11.2025 17:52 Відповісти
Мільйони знайшли, а мільярди вивезли
14.11.2025 17:52 Відповісти
нічого не буде, бо бидло, яке це вибирало (по-приколу, чи по відсутності розуму) нікуди не ділось
14.11.2025 17:57 Відповісти
Брехня. Там миллиарды. Если они брали по 15% со всех заказов Энергоатома и прочих госпредприятий и оборонных заказов, то там много миллиардов.
14.11.2025 18:33 Відповісти
Чи доведуть справу до правдивого вироку, чи напівдорозі домовляться? Чи затягнеться все, щоб забули? Або Кривонос зробить собі карʼєру, або загине в цій самій корупції…
14.11.2025 20:13 Відповісти
Как то сложно осознать что такое 100 миллионов долларов. Для примера - это 100 000 тысяч простых дронов, 80 ракет "Фламинго", годовая зарплата 3000 военнослужащих ЗСУ, минимальная годовая пенсия 142 000 пенсионеров, ну или 30 довольно скромных квартир в Монако, 167 Роллс-Ройсов Спектр (по украинским ценам) и, наконец, тонна стодолларовых банкнот
