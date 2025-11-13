Мерц говорив із Зеленським про корупцію в енергетиці та виїзд чоловіків. В Офісі президента про це не згадали

Повідомлення уряду Німеччини та Офісу президента України про підсумки сьогоднішньої телефонної розмови між лідерами країн суттєво відрізняються.

Зокрема, у німецькому уряді першою темою розмови між канцлером ФРН Фрідріхом Мерцом та президентом України Володимиром Зеленським вказують обговорення корупції в українському уряді.

"Президент Зеленський повідомив його (канцлера ФРН, – ред.) про розслідування корупції проти членів його уряду, які з того часу пішли у відставку, пообіцявши повну прозорість, довгострокову підтримку незалежних антикорупційних органів та подальші швидкі заходи для відновлення довіри українського народу, європейських партнерів та міжнародних донорів", – повідомляється на сайті уряду ФРН.

Своєю чергою Фрідріх Мерц наголосив на очікуваннях уряду Німеччини щодо того, що Україна буде рішуче боротися з корупцією та продовжувати реформи, зокрема у сфері верховенства права.

Лідери країн також обговорили питання протиповітряної оборони та захисту енергетичної інфраструктури України, посилання тиску на Москву, а також використанням заблокованих державних активів Росії.

"Канцлер Німеччини та президент України також обговорили ситуацію з українськими біженцями; президент Зеленський займеться питанням збільшення кількості виїздів молодих українських чоловіків до Європейського Союзу", – зазначається у повідомленні німецького уряду.

Водночас у пресслужбі Офісу президента наводять інший перелік питань, які обговорювалися під час телефонної розмови з канцлером ФРН. Зокрема, у цьому переліку відсутні питання щодо корупцій в енергетиці та щодо збільшення кількості українських біженців-чоловіків.

Як повідомлялося, станом на кінець вересня 2025 року статус тимчасового захисту в ЄС мали 4,3 млн біженців із України, після дозволу на виїзд чоловіків віком до 22 років їх кількість за місяць зросла на 79 тис.

Найбільшу кількість отримувачів тимчасового захисту зафіксовано у Німеччині (1,22 млн осіб) та Польщі (1,01 млн осіб), свідчать дані Євростату.

Топ коментарі
+7
,,Президент Зеленський займеться питанням збільшення кількості виїздів молодих українських чоловіків до Європейського Союзу". Це взагалі як розуміти? Я думав Український президент повинен робити все можливе аби українська молодь залишалась в Україні. Щось не схоже це на дії Українського президента.
13.11.2025 15:31 Відповісти
+6
це поганий переклад. насправді Мерц хоче, щоб молоді чоловіки з України не приїздили до Німеччини.
13.11.2025 15:57 Відповісти
+4
Звісно, німці хотять щоб вони воювали , поки німці та інші європейці спонсують росію грошима за енергоресурси.
13.11.2025 16:40 Відповісти
Запарєбрікавай, прокинься, ти сереш…
13.11.2025 20:02 Відповісти
В де там українці в цій зе-владі?
13.11.2025 21:40 Відповісти
друзі гаранта вимастили лайном....відмитися буде неможливо. а фільмаршал єрмак сухий і чистий як зайчик
13.11.2025 18:12 Відповісти
Мерца цікавлять наші найгарячіші проблеми, а нашого преЗЕдента - ні. ну а шо? і шо тут такого? подумаєш, дрібниці які!
13.11.2025 22:32 Відповісти
Наприкінці серпня український уряд дозволив чоловікам віком від 18 до 22 років безперешкодно виїжджати з України.

Після зміни правил кількість українських юнаків цієї вікової категорії, які в'їжджали до Німеччини, зросла з 19 на тиждень у середині серпня до 1400-1800 на тиждень у жовтні, повідомили у міністерстві внутрішніх справ ФРН.
13.11.2025 23:12 Відповісти
Українці отримують посвідку на проживання відповідно до §24 Закону про перебування, який дає їм право на негайний доступ до ринку праці та соціальних пільг.
13.11.2025 23:15 Відповісти
Ну, а чому самі на законодавчому рівні не вирішать, наприклад, здоровим чоловікам не виплачувати цю соціалку чи взагалі їх не пускати в свою країну чи офіцерів, військових, служивих, взагалі, депортувати, як вони наплювали на присягу і втекли... Зєля, звісно, неправий, що отак ділить людей - до 22 вільні, решта, як не силовики, блатні і т.д., ідіть воюйте, часто на смерть або каліцтво, але ж вони самі ще й закликають до таких поділів, самі ж їх не роблять і навіть не говорять про них - хочуть залишитись всі в білому.
14.11.2025 01:09 Відповісти

