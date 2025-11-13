Мерц говорив із Зеленським про корупцію в енергетиці та виїзд чоловіків. В Офісі президента про це не згадали

Повідомлення уряду Німеччини та Офісу президента України про підсумки сьогоднішньої телефонної розмови між лідерами країн суттєво відрізняються.

Зокрема, у німецькому уряді першою темою розмови між канцлером ФРН Фрідріхом Мерцом та президентом України Володимиром Зеленським вказують обговорення корупції в українському уряді.

"Президент Зеленський повідомив його (канцлера ФРН, – ред.) про розслідування корупції проти членів його уряду, які з того часу пішли у відставку, пообіцявши повну прозорість, довгострокову підтримку незалежних антикорупційних органів та подальші швидкі заходи для відновлення довіри українського народу, європейських партнерів та міжнародних донорів", – повідомляється на сайті уряду ФРН.

Своєю чергою Фрідріх Мерц наголосив на очікуваннях уряду Німеччини щодо того, що Україна буде рішуче боротися з корупцією та продовжувати реформи, зокрема у сфері верховенства права.

Лідери країн також обговорили питання протиповітряної оборони та захисту енергетичної інфраструктури України, посилання тиску на Москву, а також використанням заблокованих державних активів Росії.

"Канцлер Німеччини та президент України також обговорили ситуацію з українськими біженцями; президент Зеленський займеться питанням збільшення кількості виїздів молодих українських чоловіків до Європейського Союзу", – зазначається у повідомленні німецького уряду.

Водночас у пресслужбі Офісу президента наводять інший перелік питань, які обговорювалися під час телефонної розмови з канцлером ФРН. Зокрема, у цьому переліку відсутні питання щодо корупцій в енергетиці та щодо збільшення кількості українських біженців-чоловіків.

Як повідомлялося, станом на кінець вересня 2025 року статус тимчасового захисту в ЄС мали 4,3 млн біженців із України, після дозволу на виїзд чоловіків віком до 22 років їх кількість за місяць зросла на 79 тис.

Найбільшу кількість отримувачів тимчасового захисту зафіксовано у Німеччині (1,22 млн осіб) та Польщі (1,01 млн осіб), свідчать дані Євростату.