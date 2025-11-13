Робитимемо все, щоб зміцнити довіру партнерів, - Зеленський після розмови із Мерцом

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову із канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом.

Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що обговорювали?

Зеленський поінформував німецького канцлера про ситуацію на фронті.

Сторони також обговорили кроки для захисту України.

Читайте: Зеленський запровадив санкції проти "громадян Ізраїлю" Міндіча та Цукермана: на 3 роки замість 10

"Вдячний Німеччині за підтримку: від початку повномасштабної війни завдяки допомозі Німеччини врятовані тисячі життів наших людей. Особливо цінуємо допомогу системами ППО, оборонними пакетами, підтримку нашої стійкості.



Подякував Фрідріху за політичну підтримку відкриття експортного офісу для української зброї в Берліні. Активно працюємо над запуском, будемо в контакті", - йдеться в повідомленні.

Також, за словами президента, скоординували позиції на європейському треку та у двосторонніх відносинах.

"Ціную поради й запевнив, що Україна робитиме все необхідне, щоб зміцнити довіру партнерів. Дякую!" - підсумував глава держави.

Читайте: У Мерца заявили, що впораються з політичним тиском щодо "українського сліду" у справі про "Північний потік", - WSJ