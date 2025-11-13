Робитимемо все, щоб зміцнити довіру партнерів, - Зеленський після розмови із Мерцом
Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову із канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом.
Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.
Що обговорювали?
Зеленський поінформував німецького канцлера про ситуацію на фронті.
Сторони також обговорили кроки для захисту України.
"Вдячний Німеччині за підтримку: від початку повномасштабної війни завдяки допомозі Німеччини врятовані тисячі життів наших людей. Особливо цінуємо допомогу системами ППО, оборонними пакетами, підтримку нашої стійкості.
Подякував Фрідріху за політичну підтримку відкриття експортного офісу для української зброї в Берліні. Активно працюємо над запуском, будемо в контакті", - йдеться в повідомленні.
Також, за словами президента, скоординували позиції на європейському треку та у двосторонніх відносинах.
"Ціную поради й запевнив, що Україна робитиме все необхідне, щоб зміцнити довіру партнерів. Дякую!" - підсумував глава держави.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Зеля - Вибачте засранця, я більше не буду, клянусь.
"...поінформував німецького канцлера про ситуацію на фронті..."-
поінформував німецького канцлера про ситуацію на корупційному фронті, побожився, що нічого не знав!!!
Надана пошукова інформація не містить прямих і офіційних коментарів Росії щодо "Міндічгейту".
Результати пошуку в основному стосуються:
Контексту в Україні: Обговорення "Міндічгейту" українськими політиками (наприклад, Петром Порошенком) як внутрішньої проблеми, пов'язаної з довірою до влади, свободою слова та військовими.
Інших тем, пов'язаних з Росією: Наприклад, мобілізація в Росії або діяльність російських спецслужб.
Оскільки "Міндічгейт" є переважно внутрішнім українським політичним скандалом (пов'язаним з ймовірним лобіюванням інтересів у владних структурах), він, ймовірно, не викликав офіційної чи значної публічної реакції з боку російської влади або її офіційних представників. Російські пропагандистські ресурси могли його згадувати у своєму контексті для дискредитації української влади, але прямих офіційних коментарів знайти не вдалося.
навіть їх Зе-******* здивувала своєю МінДіччю
Молодці
Вже настав той час, коли йому плюють не тільки в спину, а й в обличчя, вказуючи через світові ЗМІ на результати безглуздого царювання, скорочуючи фінансову допомогу та співпрацю.
для початку випустимо за кордон своїх , що спалилися і дамо санкції да поменше строком
хоть паржом
А про довіру серед громадян України не переймається - заграю на роялі на Новий Рік Гімн України, запросю населеніє на майські шашлики у взяту фельдмаршалом Сирським Москву і покажемо по теліку чергову Супервундервафлю - Жопа Скумбрії! Народ в ****, гроші під Шифером, а Міндіч вмер захлинувшись слюною від неможливості керувати відкатами з Європейського репараційного кредиту. Такий план гастролей Єрмак намалював - а він від мене розумніший, бо може додавати дробні числа!