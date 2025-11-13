РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12736 посетителей онлайн
Новости Зеленский и Мерц провели разговор
1 298 31

Будем делать все, чтобы укрепить доверие партнеров, - Зеленский после разговора с Мерцем

Зеленский провел беседу с Мерцем. Что известно?

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с канцлером Германии Фридрихом Мерцем.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что обсуждали?

Зеленский проинформировал немецкого канцлера о ситуации на фронте.

Стороны также обсудили шаги для защиты Украины.

Читайте: Зеленский ввел санкции против "граждан Израиля" Миндича и Цукермана: на 3 года вместо 10

"Благодарен Германии за поддержку: с начала полномасштабной войны благодаря помощи Германии спасены тысячи жизней наших людей. Особенно ценим помощь системами ПВО, оборонными пакетами, поддержку нашей устойчивости.

Поблагодарил Фридриха за политическую поддержку открытия экспортного офиса для украинского оружия в Берлине. Активно работаем над запуском, будем в контакте", - говорится в сообщении.

Также, по словам президента, скоординировали позиции на европейском треке и в двусторонних отношениях.

"Ценю советы и заверил, что Украина будет делать все необходимое, чтобы укрепить доверие партнеров. Спасибо!" - подытожил глава государства.

Читайте: В Мерца заявили, что справятся с политическим давлением по поводу "украинского следа" в деле о "Северном потоке", - WSJ

Зеленский провел беседу с Мерцем. Что известно?

Автор: 

Зеленский Владимир (22571) Фридрих Мерц (269)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+13
Потвора брехлива
показать весь комментарий
13.11.2025 13:40 Ответить
+11
Імпічмент тобі в рило - тільки це поверне довіру Заходу.
показать весь комментарий
13.11.2025 13:40 Ответить
+8
Тоді найди мотузку і мило і на Золоті Ворота давай
показать весь комментарий
13.11.2025 13:41 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Потвора брехлива
показать весь комментарий
13.11.2025 13:40 Ответить
Імпічмент тобі в рило - тільки це поверне довіру Заходу.
показать весь комментарий
13.11.2025 13:40 Ответить
Робитимемо все хороше проти всього поганого. 🤡🤮😁
показать весь комментарий
13.11.2025 13:41 Ответить
Нууу, якщо не збрехав, то мав би почати зі звільнення Магамедрвсулова і інших набушників від нчдуманих підозр, а також есбеушника Червінського, що має такі ж абсурдні звинувачення. Потім треба відміняти санкції, внесені у плзаконституційний спосіб проти Порошенка, повертати у цифровий ефір опозиційні канали. І це все одразу ж, як сигнал, що не бреше.
показать весь комментарий
13.11.2025 14:02 Ответить
Шутка?!
показать весь комментарий
13.11.2025 13:41 Ответить
Тоді найди мотузку і мило і на Золоті Ворота давай
показать весь комментарий
13.11.2025 13:41 Ответить
thousand lies been told thousand times
показать весь комментарий
13.11.2025 13:42 Ответить
піздлява ширма не може бути президентом держави, за виживання якої покладено так багато життів
показать весь комментарий
13.11.2025 13:44 Ответить
Фрідріх - Не кради сволота, бо більше не отримаєш ні копійки.

Зеля - Вибачте засранця, я більше не буду, клянусь.
показать весь комментарий
13.11.2025 13:44 Ответить
показать весь комментарий
13.11.2025 13:53 Ответить
"...поінформував німецького канцлера про ситуацію на фронті..." -

поінформував німецького канцлера про ситуацію на корупційному фронті, побожився, що нічого не знав!!!
показать весь комментарий
13.11.2025 13:44 Ответить
Застрелься, скотино гундоса - це буде єдиний твій патріотичний вчинок за все твоє нікчемне життя.
показать весь комментарий
13.11.2025 13:44 Ответить
Ти знаєш що таке Майдан? Ну то в яника спитай……
показать весь комментарий
13.11.2025 13:45 Ответить
ця сопля ніколи сама не піде - тут тільки винос..
показать весь комментарий
13.11.2025 13:46 Ответить
Сховався б десь, маланськи поц, а не ліз би зі своїми "умняками". Вже ніщо з твоїх потуг не змиє того сорому і ганьби, що ти завдав іміджу країни. Тільки "добровільна здача" всього і всіх, відмова від президенства та відверте покаяння - у що я НІКОЛИ не повірю. Кривляка з підворотні ніколи не стане ОСОБИСТОСТЮ...не той випадок.
показать весь комментарий
13.11.2025 13:46 Ответить
Йшов би ти потиху у ліс зі своею шоблою, ви вже стільки всього "наробили" Україні що хз скільки десятків років прийдеться все це за вами "слугами" розгрібати.
показать весь комментарий
13.11.2025 13:47 Ответить
Невже подаси у відставку, позаконституційний ти не наш?
показать весь комментарий
13.11.2025 13:48 Ответить
Вовремя он 18-22 отпустил , не дай Бог ещё бы люди с картонками вышли и так беда на всех фронтах у него
показать весь комментарий
13.11.2025 13:48 Ответить
як росія коментує міндичгейт

Надана пошукова інформація не містить прямих і офіційних коментарів Росії щодо "Міндічгейту".

Результати пошуку в основному стосуються:

Контексту в Україні: Обговорення "Міндічгейту" українськими політиками (наприклад, Петром Порошенком) як внутрішньої проблеми, пов'язаної з довірою до влади, свободою слова та військовими.

Інших тем, пов'язаних з Росією: Наприклад, мобілізація в Росії або діяльність російських спецслужб.

Оскільки "Міндічгейт" є переважно внутрішнім українським політичним скандалом (пов'язаним з ймовірним лобіюванням інтересів у владних структурах), він, ймовірно, не викликав офіційної чи значної публічної реакції з боку російської влади або її офіційних представників. Російські пропагандистські ресурси могли його згадувати у своєму контексті для дискредитації української влади, але прямих офіційних коментарів знайти не вдалося.
показать весь комментарий
13.11.2025 13:49 Ответить
що, наіть експерти з РосПилу держ.бабла некоментують
навіть їх Зе-******* здивувала своєю МінДіччю
Молодці
показать весь комментарий
13.11.2025 14:18 Ответить
Найвпливовіша людина 2022 року, за версією видання TIME, своїми безглуздими діями за чотири роки перетворила себе у жалюгідне посміховисько, ганьбу та нікчемний тягар для України.
Вже настав той час, коли йому плюють не тільки в спину, а й в обличчя, вказуючи через світові ЗМІ на результати безглуздого царювання, скорочуючи фінансову допомогу та співпрацю.
показать весь комментарий
13.11.2025 13:49 Ответить
Зеленський ввійде в історію України як один знай потворніших (політиків) як мародер зрадник
показать весь комментарий
13.11.2025 13:50 Ответить
зміцнити довіру в черговий раз? та як два пальці!
для початку випустимо за кордон своїх , що спалилися і дамо санкції да поменше строком
показать весь комментарий
13.11.2025 13:52 Ответить
такої ненависті міг досягнути тільки енергоатомний барига з тупорилими 73%,

хоть паржом
показать весь комментарий
13.11.2025 13:55 Ответить
Я буду ще голосніше волати: "Дєржи вора!"
показать весь комментарий
13.11.2025 14:00 Ответить
*****! Відпрацьована метода - забьем Міке бакі!
А про довіру серед громадян України не переймається - заграю на роялі на Новий Рік Гімн України, запросю населеніє на майські шашлики у взяту фельдмаршалом Сирським Москву і покажемо по теліку чергову Супервундервафлю - Жопа Скумбрії! Народ в ****, гроші під Шифером, а Міндіч вмер захлинувшись слюною від неможливості керувати відкатами з Європейського репараційного кредиту. Такий план гастролей Єрмак намалював - а він від мене розумніший, бо може додавати дробні числа!
показать весь комментарий
13.11.2025 14:04 Ответить
Єрмака вигони,довіра з'явиться!Вся Україна знає що без Єрмака нічого не робиться.Чи ви з ним за одне?
показать весь комментарий
13.11.2025 14:10 Ответить
Ну чого ви психуєте!? Зеля вам (нам) всім сказав ;" Я вам НІЧЕГО нє должен!"
показать весь комментарий
13.11.2025 14:11 Ответить
А міндич в курсі?? Такі гроші,а він за межами....Може передадуть долю,звісно
показать весь комментарий
13.11.2025 14:14 Ответить
Важко зробити ще щось більше, що вже зроблено. Зате на закордонних візитах зекономиш.
показать весь комментарий
13.11.2025 14:18 Ответить
Просрочений мародер усю гниль фсбешну притягнув с собою
показать весь комментарий
13.11.2025 14:20 Ответить
 
 