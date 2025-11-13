Будем делать все, чтобы укрепить доверие партнеров, - Зеленский после разговора с Мерцем
Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с канцлером Германии Фридрихом Мерцем.
Об этом глава государства сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.
Что обсуждали?
Зеленский проинформировал немецкого канцлера о ситуации на фронте.
Стороны также обсудили шаги для защиты Украины.
"Благодарен Германии за поддержку: с начала полномасштабной войны благодаря помощи Германии спасены тысячи жизней наших людей. Особенно ценим помощь системами ПВО, оборонными пакетами, поддержку нашей устойчивости.
Поблагодарил Фридриха за политическую поддержку открытия экспортного офиса для украинского оружия в Берлине. Активно работаем над запуском, будем в контакте", - говорится в сообщении.
Также, по словам президента, скоординировали позиции на европейском треке и в двусторонних отношениях.
"Ценю советы и заверил, что Украина будет делать все необходимое, чтобы укрепить доверие партнеров. Спасибо!" - подытожил глава государства.
Зеля - Вибачте засранця, я більше не буду, клянусь.
"...поінформував німецького канцлера про ситуацію на фронті..."-
поінформував німецького канцлера про ситуацію на корупційному фронті, побожився, що нічого не знав!!!
Надана пошукова інформація не містить прямих і офіційних коментарів Росії щодо "Міндічгейту".
Результати пошуку в основному стосуються:
Контексту в Україні: Обговорення "Міндічгейту" українськими політиками (наприклад, Петром Порошенком) як внутрішньої проблеми, пов'язаної з довірою до влади, свободою слова та військовими.
Інших тем, пов'язаних з Росією: Наприклад, мобілізація в Росії або діяльність російських спецслужб.
Оскільки "Міндічгейт" є переважно внутрішнім українським політичним скандалом (пов'язаним з ймовірним лобіюванням інтересів у владних структурах), він, ймовірно, не викликав офіційної чи значної публічної реакції з боку російської влади або її офіційних представників. Російські пропагандистські ресурси могли його згадувати у своєму контексті для дискредитації української влади, але прямих офіційних коментарів знайти не вдалося.
навіть їх Зе-******* здивувала своєю МінДіччю
Молодці
Вже настав той час, коли йому плюють не тільки в спину, а й в обличчя, вказуючи через світові ЗМІ на результати безглуздого царювання, скорочуючи фінансову допомогу та співпрацю.
для початку випустимо за кордон своїх , що спалилися і дамо санкції да поменше строком
хоть паржом
А про довіру серед громадян України не переймається - заграю на роялі на Новий Рік Гімн України, запросю населеніє на майські шашлики у взяту фельдмаршалом Сирським Москву і покажемо по теліку чергову Супервундервафлю - Жопа Скумбрії! Народ в ****, гроші під Шифером, а Міндіч вмер захлинувшись слюною від неможливості керувати відкатами з Європейського репараційного кредиту. Такий план гастролей Єрмак намалював - а він від мене розумніший, бо може додавати дробні числа!