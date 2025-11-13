Будем делать все, чтобы укрепить доверие партнеров, - Зеленский после разговора с Мерцем

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с канцлером Германии Фридрихом Мерцем.

Об этом глава государства сообщил в Telegram.

Что обсуждали?

Зеленский проинформировал немецкого канцлера о ситуации на фронте.

Стороны также обсудили шаги для защиты Украины.

"Благодарен Германии за поддержку: с начала полномасштабной войны благодаря помощи Германии спасены тысячи жизней наших людей. Особенно ценим помощь системами ПВО, оборонными пакетами, поддержку нашей устойчивости.



Поблагодарил Фридриха за политическую поддержку открытия экспортного офиса для украинского оружия в Берлине. Активно работаем над запуском, будем в контакте", - говорится в сообщении.

Также, по словам президента, скоординировали позиции на европейском треке и в двусторонних отношениях.

"Ценю советы и заверил, что Украина будет делать все необходимое, чтобы укрепить доверие партнеров. Спасибо!" - подытожил глава государства.

