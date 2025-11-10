РУС
Подрыв Северных потоков


У Мерца заявили, что справятся с политическим давлением по поводу "украинского следа" в деле о "Северном потоке", - WSJ

Мерц прибыл в США и встретится с Трампом

В окружении канцлера Германии Фридриха Мерца заявили, что правительство сможет справиться с последствиями политического давления, которое усиливается из-за новых данных расследования о предполагаемой причастности украинцев к подрыву газопроводов "Северного потока".

Об этом сообщает The Wall Street Journal, передает Цензор.НЕТ.

Экстрадиция Кузнецова

Как отмечает издание, итальянские судьи до декабря должны решить, экстрадировать ли в Германию украинца Сергея Кузнецова, подозреваемого в диверсии. В случае начала судебного разбирательства отношения между Киевом и Берлином могут подвергнуться новой напряженности, ведь Германия остается одним из главных доноров Украины и поставщиком систем противовоздушной обороны.

Влияние на помощь Украине

Приближенные к Мерцу политики считают, что внутри страны смогут сдержать попытки оппозиции добиться прекращения финансирования Киева. Они отметили, что немецкое общество уже в значительной степени привыкло к предположениям об участии Украины во взрывах, в частности благодаря публикациям в СМИ.

Вместе с тем источники издания признают, что Германии было бы легче справиться с дипломатическими последствиями, если бы расследование не создало столь убедительную версию об украинском следе.

Напомним, немецкие следователи пришли к выводу, что атаки на газопроводы "Северного потока" в Балтийском море в 2022 году осуществила группа из семи украинцев, которые якобы действовали под непосредственным руководством тогдашнего главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного.

Взрывы "Северных потоков"

26 сентября 2022 года на трубопроводах "Северный поток - 1" и "Северный поток - 2", пролегающих по дну Балтийского моря от России до Германии, произошли три взрыва, которые привели к массовым утечкам газа.

Правительства США, Великобритании и ЕС заявили о целенаправленной диверсии.

В начале февраля 2024 года Швеция закрыла расследование подрыва "Северного потока" из-за отсутствия юрисдикции.

Впоследствии Германия выдала ордера на арест всех подозреваемых в диверсиях на газопроводах "Северный поток" в 2022 году. Все они - граждане Украины.

Апелляционный суд Болоньи принял решение об экстрадиции в Германию украинца Сергея Кузнецова.

1 октября Варшавский окружной суд принял решение поместить под стражу на семь дней украинца Владимира Ж., которого немецкое правосудие подозревает в причастности к подрыву газопроводов "Северный поток" в 2022 году.

6 октября Варшавский воеводский суд продлил на 40 суток арест украинца Владимира Ж.

Апелляционный суд в Болонье подтвердил решение об экстрадиции в Германию гражданина Украины Сергея Кузнецова, которого подозревают в причастности к подрыву газопроводов "Северный поток" в 2022 году.

 

Северный поток (1490) Фридрих Мерц (268)
Німецькі слідчі вважають, що диверсію на "Північному потоці" у 2022 році здійснили семеро українців під керівництвом Залужного, - WSJ Джерело: МЕРЦ ВПОРАВСЯ...
показать весь комментарий
10.11.2025 11:09 Ответить
"якби розслідування не створило настільки переконливу версію щодо українського сліду" - а ви, лизоблюди кацапські, почитайте вирок польського суду по такому ж учаснику - ось де справедлива оцінка тих подій, ось яким повино бути правосуддя, а не замовне від КГБ чи Штазі, де числиться меркель.
показать весь комментарий
10.11.2025 11:12 Ответить
Нам пишут: "Если Россия рухнет - вас всех накроет обломками".
Рухнуть, господа, может только здание.
Россия - выгребная яма.
Надо просто стоять подальше, чтобы не забрызгало.
показать весь комментарий
10.11.2025 11:15 Ответить
Ну впораєтєсь, гер мерці, а от як ви впораєтєсь з вланою обіцянкою на рахунок надання СОУ "Таурус"? Шо ні як ви з цім не впораєтєсь.
показать весь комментарий
10.11.2025 11:19 Ответить
і Мерц непроти аплодисментів з Кремля...
показать весь комментарий
10.11.2025 11:26 Ответить
Разом з тим джерела видання визнають, що Німеччині було б легше впоратися з дипломатичними наслідками, якби розслідування не створило настільки переконливу версію щодо українського сліду. Джерело: https://censor.net/ua/n3584137

Там нет ни одной прямой улики, все косвенные, кроме одной Залужного видели в Любмине, ходящего в ластах
показать весь комментарий
10.11.2025 11:38 Ответить
 
 