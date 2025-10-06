Суд в Польше продлил на 40 суток срок содержания под стражей украинца, задержанного по делу о подрыве "Северных потоков"

В понедельник, 6 октября, Варшавский воеводский суд продлил на 40 суток арест украинца Владимира Ж., которого немецкое правосудие подозревает в причастности к подрыву газопроводов "Северный поток" в 2022 году.

Об этом пишут польское агентство PAP и немецкое издание DW, сообщает Цензор.НЕТ.

Как отмечают СМИ, мужчина находился в розыске на основании европейского ордера на арест, выданного властями Германии, и был задержан польской полицией в пригороде Варшавы 30 сентября, а арестован 1 октября.

Продление срока ареста подозреваемого связано с процессом принятия решения о его экстрадиции в Германию.

Что заявил адвокат украинца?

Защитник Владимира Ж. Тимотеуш Папроцкий сказал, что сначала прокуратура ходатайствовала о продлении срока содержания под стражей для подозреваемого на 100 суток. Однако суд "применил временный арест на 40 суток".

Подрывы "Северных потоков"

26 сентября 2022 года на трубопроводах "Северный поток - 1" и "Северный поток - 2", которые пролегают по дну Балтийского моря от России до Германии, произошли три взрыва, которые вызвали массовые утечки газа.

Правительства США, Великобритании и ЕС заявили о целенаправленной диверсии.

В начале февраля 2024 года Швеция закрыла расследование подрыва "Северного потока" из-за отсутствия юрисдикции.

Впоследствии Германия выдала ордера на арест всех подозреваемых в диверсиях на газопроводах "Северный поток" в 2022 году. Все они - граждане Украины.

Апелляционный суд Болоньи принял решение об экстрадиции в Германию украинца Сергея Кузнецова.

1 октября Варшавский окружной суд принял решение поместить под стражу на семь дней украинца Владимира Ж., которого немецкое правосудие подозревает в причастности к подрыву газопроводов "Северный поток" в 2022 году.

