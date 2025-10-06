"Подарок Кремлю": Перед судом в Польше протестуют против экстрадиции украинца, подозреваемого в подрывах "Северных потоков". ФОТО
Перед зданием суда в Польше, где рассматривают дело украинца Владимира З., подозреваемого в причастности к подрывам "Северных потоков", собрались протестующие, которые требуют не экстрадировать его в Германию.
Об этом пишет RMF24, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, сейчас суд рассматривает ходатайство прокурора о продлении срока содержания украинца под стражей до 100 дней, а также должен решить вопрос экстрадиции после получения документации от германской стороны.
На фоне этого перед судом собрались десятки людей с польскими и украинскими флагами, которые протестуют против ареста Владимира З. и требуют его освобождения. Присутствующие держат баннеры с лозунгами: "Саботаж Nord Stream - это польский национальный интерес!", "Экстрадиция - подарок Кремлю", "Свободу Владимиру! Нюрнберг для Путина!" и другие.
Юридическая фирма, защищающая украинца, также собирает подписи в его поддержку - сейчас их более 2000. Адвокат заявил, что будет ходатайствовать о применении мер пресечения, не связанных с содержанием под стражей, в частности залога.
Подрывы "Северных потоков"
26 сентября 2022 года на трубопроводах "Северный поток - 1" и "Северный поток - 2", которые пролегают по дну Балтийского моря от России до Германии, произошли три взрыва, которые вызвали массовые утечки газа.
Правительства США, Великобритании и ЕС заявили о целенаправленной диверсии.
В начале февраля 2024 года Швеция закрыла расследование подрыва "Северного потока" из-за отсутствия юрисдикции.
Впоследствии Германия выдала ордера на арест всех подозреваемых в диверсиях на газопроводах "Северный поток" в 2022 году. Все они - граждане Украины.
Апелляционный суд Болоньи принял решение об экстрадиции в Германию украинца Сергея Кузнецова.
1 октября Варшавский окружной суд принял решение поместить под стражу на семь дней украинца Владимира Ж., которого немецкое правосудие подозревает в причастности к подрыву газопроводов "Северный поток" в 2022 году.
