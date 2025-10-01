В Польше взяли под стражу украинца, задержанного по делу о подрыве "Северных потоков", - СМИ
Варшавский окружной суд принял решение поместить под стражу на семь дней украинца Владимира Ж., которого немецкое правосудие подозревает в причастности к подрыву газопроводов "Северный поток" в 2022 году.
Об этом пишет RMF FM, сообщает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что в течение недели прокуратура должна получить соответствующую документацию, переведенную на польский язык.
Позже следователи будут готовить и, возможно, поддерживать ходатайство о выдаче Владимира Ж. Германии.
Ранее сообщалось, что задержанный в Польше гражданин Украины Владимир Ж. отрицает обвинения немецкого правосудия в причастности к подрыву газопроводов "Северный поток" в Балтийском море.
Напомним, в Польше в городе Прушкув полиция задержала украинца Владимира Ж ., которого Германия подозревает в причастности к взрыву на газопроводе "Северный поток".
Подрывы "Северных потоков"
26 сентября 2022 года на трубопроводах "Северный поток - 1" и "Северный поток - 2", которые пролегают по дну Балтийского моря от России до Германии, произошли три взрыва, которые вызвали массовые утечки газа.
Правительства США, Великобритании и ЕС заявили о целенаправленной диверсии.
В начале февраля 2024 года Швеция закрыла расследование подрыва "Северного потока" из-за отсутствия юрисдикции.
Впоследствии Германия выдала ордера на арест всех подозреваемых в диверсиях на газопроводах "Северный поток" в 2022 году. Все они - граждане Украины.
Апелляционный суд Болоньи принял решение об экстрадиции в Германию украинца Сергея Кузнецова.
Если в итоге эти украинцы
Окажутся агентами ФСБ РФ
Подрыв этот не выгоден Украине
Когда тебе как стране нужна помощь мира
Ты не будешь заниматься подобным
А вот путину такой подрыв - на руку ....
Чтобы замарать Украину...
Чекисты в Катыни расстреляли польских военных
А свалили все на немцев
Прошло больше 80 лет
А чекисты работают- как и 80 лет назад
Зокрема, в розвідувальних відомствах вважають, що поведінка екіпажу була надто підозрілою, а доказів - занадто численними.
Це створює враження, що слідчих намагалися спрямувати в "потрібному напрямку", заявив співрозмовник видання.