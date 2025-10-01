В Польше взяли под стражу украинца, задержанного по делу о подрыве "Северных потоков", - СМИ

Варшавский окружной суд принял решение поместить под стражу на семь дней украинца Владимира Ж., которого немецкое правосудие подозревает в причастности к подрыву газопроводов "Северный поток" в 2022 году.

Отмечается, что в течение недели прокуратура должна получить соответствующую документацию, переведенную на польский язык.

Позже следователи будут готовить и, возможно, поддерживать ходатайство о выдаче Владимира Ж. Германии.

Ранее сообщалось, что задержанный в Польше гражданин Украины Владимир Ж. отрицает обвинения немецкого правосудия в причастности к подрыву газопроводов "Северный поток" в Балтийском море.

Напомним, в Польше в городе Прушкув полиция задержала украинца Владимира Ж ., которого Германия подозревает в причастности к взрыву на газопроводе "Северный поток".

Подрывы "Северных потоков"

26 сентября 2022 года на трубопроводах "Северный поток - 1" и "Северный поток - 2", которые пролегают по дну Балтийского моря от России до Германии, произошли три взрыва, которые вызвали массовые утечки газа.

Правительства США, Великобритании и ЕС заявили о целенаправленной диверсии.

В начале февраля 2024 года Швеция закрыла расследование подрыва "Северного потока" из-за отсутствия юрисдикции.

Впоследствии Германия выдала ордера на арест всех подозреваемых в диверсиях на газопроводах "Северный поток" в 2022 году. Все они - граждане Украины.

Апелляционный суд Болоньи принял решение об экстрадиции в Германию украинца Сергея Кузнецова.

