Украинец, задержанный в Польше по делу "Северного потока", не признает обвинений Германии, - СМИ

Задержанный в Польше гражданин Украины Владимир Ж. отрицает обвинения немецкого правосудия в причастности к подрыву газопроводов "Северный поток" в Балтийском море.

Об этом сообщает польская радиостанция RMF FM, передает Цензор.НЕТ.

Мужчину задержали в Прушкуве на основании европейского ордера на арест, выданного Германией. Его уже допросили в Окружной прокуратуре в Варшаве.

Во время допроса Владимир Ж. отверг свою причастность к диверсии, произошедшей три года назад. Его адвокат Тимотеуш Папроцкий отметил, что дело имеет политическое измерение. "По моему мнению, ни один гражданин Украины не может быть обвинен в Европе в уничтожении российской собственности, когда его страна ведет боевые действия", - заявил он.

Защита требует отказа в выдаче задержанного Германии. Адвокат отметил, что его подзащитный давно находится в Польше и не совершал никаких преступлений на территории ЕС. Окончательное решение примет польский суд.

Напомним, в Польше в городе Прушкув полиция задержала украинца Владимира З., которого Германия подозревает в причастности к взрыву на газопроводе "Северный поток".

Подрывы "Северных потоков"

26 сентября 2022 года на трубопроводах "Северный поток - 1" и "Северный поток - 2", которые пролегают по дну Балтийского моря от России до Германии, произошли три взрыва, которые вызвали массовые утечки газа.

Правительства США, Великобритании и ЕС заявили о целенаправленной диверсии.

В начале февраля 2024 года Швеция закрыла расследование подрыва "Северного потока" из-за отсутствия юрисдикции.

Впоследствии Германия выдала ордера на арест всех подозреваемых в диверсиях на газопроводах "Северный поток" в 2022 году. Все они - граждане Украины.

Апелляционный суд Болоньи принял решение об экстрадиции в Германию украинца Сергея Кузнецова.

