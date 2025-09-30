Українець, затриманий у Польщі у справі "Північного потоку", не визнає звинувачень Німеччини, - ЗМІ

Затриманий у Польщі громадянин України Володимир Ж. заперечує звинувачення німецького правосуддя у причетності до підриву газопроводів "Північний потік" у Балтійському морі.

Про це повідомляє польська радіостанція RMF FM, передає Цензор.НЕТ.

Чоловіка затримали в Прушкуві на підставі європейського ордера на арешт, виданого Німеччиною. Його вже допитали в Окружній прокуратурі у Варшаві.

Під час допиту Володимир Ж. відкинув свою причетність до диверсії, що сталася три роки тому. Його адвокат Тимотеуш Папроцький наголосив, що справа має політичний вимір. "На мою думку, жоден громадянин України не може бути звинувачений в Європі у знищенні російської власності, коли його країна веде бойові дії", - заявив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сікорський готовий надати притулок українцю, підозрюваному у підриві "Північних потоків", - ЗМІ

Захист вимагає відмови у видачі затриманого Німеччині. Адвокат зазначив, що його підзахисний давно перебуває в Польщі й не вчиняв жодних злочинів на території ЄС. Остаточне рішення ухвалить польський суд.

Нагадаємо, у Польщі в місті Прушкув поліція затримала українця Володимира З., якого Німеччина підозрює у причетності до вибуху на газопроводі "Північний потік".

Підриви "Північних потоків"

26 вересня 2022 року на трубопроводах "Північний потік - 1" та "Північний потік - 2", які пролягають дном Балтійського моря від Росії до Німеччини, сталися три вибухи, які спричинили масові витоки газу.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Навроцький готовий зустрітися з Путіним, якщо від цього залежатиме безпека Польщі

Уряди США, Великої Британії та ЄС заявили про цілеспрямовану диверсію.

На початку лютого 2024 року Швеція закрила розслідування підриву "Північного потоку" через відсутність юрисдикції.

Згодом Німеччина видала ордери на арешт усіх підозрюваних в диверсіях на газопроводах "Північний потік" у 2022 році. Усі вони - громадяни України.

Апеляційний суд Болоньї ухвалив рішення про екстрадицію до Німеччини українця Сергія Кузнєцова.

Більше читайте в нашому Телеграм-каналі!