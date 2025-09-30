У Польщі затримали українця за підозрою у вибуху на "Північному потоці", - ЗМІ

У Польщі в місті Прушкув поліція затримала українця Володимира З., якого Німеччина підозрює у причетності до вибуху на газопроводі "Північний потік".

Про це повідомляє RMF24, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, чоловіка розшукували за європейським ордером на арешт, виданим німецьким судом. Володимира З. перевели до районної прокуратури у Варшаві, де незабаром має розпочатися процедура екстрадиції до Німеччини.

Адвокат затриманого Тимотеуш Папроцький зазначив, що, на думку захисту, підстав для екстрадиції наразі немає. Він підкреслив, що через повномасштабну війну в Україні та факт, що газопровід належить російській компанії "Газпром", яка фінансує діяльність РФ, звинувачення проти будь-кого, хто міг брати участь у диверсії, практично неможливе.

Папроцький також додав, що наразі невідомо, чи брав його клієнт особисто участь у вибуху.

Німецькі слідчі описують Володимира З. як інструктора з дайвінгу. За їхніми даними, у вересні 2022 року він прибув із німецького Ростока до Балтійського моря на яхті, після чого занурився під воду та встановив вибухівку на підводному трубопроводі.

Підриви "Північних потоків"

26 вересня 2022 року на трубопроводах "Північний потік - 1" та "Північний потік - 2", які пролягають дном Балтійського моря від Росії до Німеччини, сталися три вибухи, які спричинили масові витоки газу.

Уряди США, Великої Британії та ЄС заявили про цілеспрямовану диверсію.

На початку лютого 2024 року Швеція закрила розслідування підриву "Північного потоку" через відсутність юрисдикції.

Згодом Німеччина видала ордери на арешт усіх підозрюваних в диверсіях на газопроводах "Північний потік" у 2022 році. Усі вони - громадяни України.

Апеляційний суд Болоньї ухвалив рішення про екстрадицію до Німеччини українця Сергія Кузнєцова.

