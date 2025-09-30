УКР
Новини Підрив Північних потоків
У Польщі затримали українця за підозрою у вибуху на "Північному потоці", - ЗМІ

У Польщі в місті Прушкув поліція затримала українця Володимира З., якого Німеччина підозрює у причетності до вибуху на газопроводі "Північний потік".

Про це повідомляє RMF24, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, чоловіка розшукували за європейським ордером на арешт, виданим німецьким судом. Володимира З. перевели до районної прокуратури у Варшаві, де незабаром має розпочатися процедура екстрадиції до Німеччини.

Адвокат затриманого Тимотеуш Папроцький зазначив, що, на думку захисту, підстав для екстрадиції наразі немає. Він підкреслив, що через повномасштабну війну в Україні та факт, що газопровід належить російській компанії "Газпром", яка фінансує діяльність РФ, звинувачення проти будь-кого, хто міг брати участь у диверсії, практично неможливе.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сікорський готовий надати притулок українцю, підозрюваному у підриві "Північних потоків", - ЗМІ

Папроцький також додав, що наразі невідомо, чи брав його клієнт особисто участь у вибуху.

Німецькі слідчі описують Володимира З. як інструктора з дайвінгу. За їхніми даними, у вересні 2022 року він прибув із німецького Ростока до Балтійського моря на яхті, після чого занурився під воду та встановив вибухівку на підводному трубопроводі.

Підриви "Північних потоків"

26 вересня 2022 року на трубопроводах "Північний потік - 1" та "Північний потік - 2", які пролягають дном Балтійського моря від Росії до Німеччини, сталися три вибухи, які спричинили масові витоки газу.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Навроцький готовий зустрітися з Путіним, якщо від цього залежатиме безпека Польщі

Уряди США, Великої Британії та ЄС заявили про цілеспрямовану диверсію.

На початку лютого 2024 року Швеція закрила розслідування підриву "Північного потоку" через відсутність юрисдикції.

Згодом Німеччина видала ордери на арешт усіх підозрюваних в диверсіях на газопроводах "Північний потік" у 2022 році. Усі вони - громадяни України.

Апеляційний суд Болоньї ухвалив рішення про екстрадицію до Німеччини українця Сергія Кузнєцова.

Автор: 

Польща (9024) Північний потік (2482)
Можна взяти його на поруки???
30.09.2025 13:56 Відповісти
Володимир Зэ? Зеленьський шолі?
30.09.2025 14:02 Відповісти
Якусь зелену потвону необхідно вже арештовувати за держ.зраду разом зі
спільником васьою на три букви.Ці зелені підари гірше орків , діють проти захисників України.
30.09.2025 14:03 Відповісти
Так сам міністр МЗС Сікорський сказав, що Польща надасть підривникам ПП-1/2 притулок з гарантіями безпеки і свободи!
А що си сталось?
30.09.2025 14:05 Відповісти
Якщо буде екстрадиція до Німеччині, буде суд і вирок. Якщо нема чим зайнятися, підірвав би краще кримський міст.
30.09.2025 14:06 Відповісти
Яка ж гидота його здала? Звісно, якщо він дійсно з тієї героїчної команди.
30.09.2025 14:09 Відповісти
Отак працює пуйло-меркелівська "Штазі" - навіть зараз вони проводять засоби, які потрібні кремлю. Ось наскільки інфіковане русньою все в Західному світі! Це гірше за гангрену, це відкладені личинки, як часові бомби - вибухають тоді, коли їм накажуть куратори. І все це завуальоване і прикрите "демократичними цінностями" з використанням дійсно демократичних процедур цивілізованих країн. Цікаво, коли ж світ дійсно схаменеться і очититься(якщо очиститься!) від цього варварського руЗького гівна?
30.09.2025 14:18 Відповісти
 
 