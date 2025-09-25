УКР
Сікорський готовий надати притулок українцю, підозрюваному у підриві "Північних потоків", - ЗМІ

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський готовий надати притулок українцю Володимиру Журавльову, якого Німеччина підозрює у підриві російських газогонів "Північні потоки".

Про це повідомляє газета Rzeczpospolita

За словами обізнаних польських співрозмовників видання, Сікорський неодноразово заявляв у приватних розмовах, що готовий надати Журавльову притулок у Польщі та навіть нагородити його медаллю.

У польській владі наголошують, що Журавльов поки що є лише підозрюваним і не був визнаний винним у будь-якому злочині.

Підриви "Північних потоків"

26 вересня 2022 року на трубопроводах "Північний потік - 1" та "Північний потік - 2", які пролягають дном Балтійського моря від Росії до Німеччини, сталися три вибухи, які спричинили масові витоки газу.

Уряди США, Великої Британії та ЄС заявили про цілеспрямовану диверсію.

На початку лютого 2024 року Швеція закрила розслідування підриву "Північного потоку" через відсутність юрисдикції.

Згодом Німеччина видала ордери на арешт усіх підозрюваних в диверсіях на газопроводах "Північний потік" у 2022 році. Усі вони - громадяни України.

Апеляційний суд Болоньї ухвалив рішення про екстрадицію до Німеччини українця Сергія Кузнєцова.

Забирайте!
25.09.2025 14:00
Ну да. В Украине ему Зе пожизненное устроит.
25.09.2025 14:10
Журавльов з родиною хотів жити в Західній Європі. Польща йому навряд чи підходить.
25.09.2025 14:12
ну вот що ти несеш ?

Журавльов мав необережність (глупство) поїхати з родиною на відпочинок в Італію

25.09.2025 14:38
В Італії це інший. Кузнєцов.
25.09.2025 15:36
Шас газопроводом керує Варнінг, корефан х....ще з Дрездена, який змінив ще одного дрезденця Шредера. А фірми, які виготовляли труби, вимагають страховку, аж 10 ярдів. Страховики, ясна річ, пошлі в отказ-дайте хто,де коли. Раніше прокурор порушив, поліцаї відмовили. Гопота підсуєтилась, нєназванний істочнік приплів Генерала і Червінського, німці прокурори знову зашарудили паперами. А пан Сікорський просто стібається з недолугих прокураторів. Зараз знову включать нєназванного істочніка з ОПи.
25.09.2025 14:36
 
 