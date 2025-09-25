Сікорський готовий надати притулок українцю, підозрюваному у підриві "Північних потоків", - ЗМІ

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський готовий надати притулок українцю Володимиру Журавльову, якого Німеччина підозрює у підриві російських газогонів "Північні потоки".

За словами обізнаних польських співрозмовників видання, Сікорський неодноразово заявляв у приватних розмовах, що готовий надати Журавльову притулок у Польщі та навіть нагородити його медаллю.

У польській владі наголошують, що Журавльов поки що є лише підозрюваним і не був визнаний винним у будь-якому злочині.

Підриви "Північних потоків"

26 вересня 2022 року на трубопроводах "Північний потік - 1" та "Північний потік - 2", які пролягають дном Балтійського моря від Росії до Німеччини, сталися три вибухи, які спричинили масові витоки газу.

Уряди США, Великої Британії та ЄС заявили про цілеспрямовану диверсію.

На початку лютого 2024 року Швеція закрила розслідування підриву "Північного потоку" через відсутність юрисдикції.

Згодом Німеччина видала ордери на арешт усіх підозрюваних в диверсіях на газопроводах "Північний потік" у 2022 році. Усі вони - громадяни України.

Апеляційний суд Болоньї ухвалив рішення про екстрадицію до Німеччини українця Сергія Кузнєцова.

