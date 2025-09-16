Підрив "Північних потоків": в Італії погодилася на екстрадицію підозрюваного українця в Німеччину
Апеляційний суд Болоньї ухвалив рішення про екстрадицію до Німеччини українця Сергія Кузнєцова, якого підозрюють у координації атак на газопроводи "Північний потік" у 2022 році.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на агентство ANSA.
Кузнєцова заарештували 21 серпня в Ріміні на підставі європейського ордера. Після слухання 9 вересня суд постановив передати його до Верховного федерального касаційного суду Німеччини.
Адвокат підозрюваного Нікола Канестріні заявив про намір оскаржити рішення в Касаційному суді Італії. За його словами, під час провадження були порушені основні права його клієнта - право на справедливий суд, умови тримання під вартою та функціональний імунітет.
Підриви "Північних потоків"
26 вересня 2022 року на трубопроводах "Північний потік - 1" та "Північний потік - 2", які пролягають дном Балтійського моря від Росії до Німеччини, сталися три вибухи, які спричинили масові витоки газу.
Уряди США, Великої Британії та ЄС заявили про цілеспрямовану диверсію.
На початку лютого 2024 року Швеція закрила розслідування підриву "Північного потоку" через відсутність юрисдикції.
Згодом Німеччина видала ордери на арешт усіх підозрюваних в диверсіях на газопроводах "Північний потік" у 2022 році. Усі вони - громадяни України.
