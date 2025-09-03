Підрив "Північних потоків": в Італії відклали рішення про екстрадицію підозрюваного українця в Німеччину

Італійський апеляційний суд розглянув справу про екстрадицію українського громадянина, якого Німеччина підозрює в координації атак на три газопроводи "Північний потік" у Балтійському морі в 2022 році, але відклав розгляд справи до 9 вересня.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Reuters.

Адвокат Кузнєцова Нікола Канестріні зазначив, що апеляційний суд Болоньї у середу ухвалив рішення відкласти слухання щодо екстрадиції Кузнєцова, аби зʼясувати умови, на яких підозрюваний буде утримуватися під вартою в Німеччині.

Він додав, що Кузнєцов заперечує будь-яку причетність до вибухів на "Північних потоках" і закликав італійську судову владу "не жертвувати його правами", дозволивши екстрадицію.

Підриви "Північних потоків"

26 вересня 2022 року на трубопроводах "Північний потік — 1" та "Північний потік — 2", які пролягають дном Балтійського моря від Росії до Німеччини, сталися три вибухи, які спричинили масові витоки газу.

Уряди США, Великої Британії та ЄС заявили про цілеспрямовану диверсію.

На початку лютого 2024 року Швеція закрила розслідування підриву "Північного потоку" через відсутність юрисдикції.

Згодом Німеччина видала ордери на арешт усіх підозрюваних в диверсіях на газопроводах "Північний потік" у 2022 році. Усі вони –– громадяни України.

