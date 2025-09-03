УКР
Новини
Підрив "Північних потоків": в Італії відклали рішення про екстрадицію підозрюваного українця в Німеччину

В Італії відклали екстрадицію українця якого підозрюють у підриві Північних потоків

Італійський апеляційний суд розглянув справу про екстрадицію українського громадянина, якого Німеччина підозрює в координації атак на три газопроводи "Північний потік" у Балтійському морі в 2022 році, але відклав розгляд справи до 9 вересня.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Reuters.

Адвокат Кузнєцова Нікола Канестріні зазначив, що апеляційний суд Болоньї у середу ухвалив рішення відкласти слухання щодо екстрадиції Кузнєцова, аби зʼясувати умови, на яких підозрюваний буде утримуватися під вартою в Німеччині.

Він додав, що Кузнєцов заперечує будь-яку причетність до вибухів на "Північних потоках" і закликав італійську судову владу "не жертвувати його правами", дозволивши екстрадицію.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 52% німців підтримали ідею відмови України від окупованих територій заради миру, - опитування

Підриви "Північних потоків"

26 вересня 2022 року на трубопроводах "Північний потік — 1" та "Північний потік — 2", які пролягають дном Балтійського моря від Росії до Німеччини, сталися три вибухи, які спричинили масові витоки газу.

Уряди США, Великої Британії та ЄС заявили про цілеспрямовану диверсію.

На початку лютого 2024 року Швеція закрила розслідування підриву "Північного потоку" через відсутність юрисдикції.

Згодом Німеччина видала ордери на арешт усіх підозрюваних в диверсіях на газопроводах "Північний потік" у 2022 році. Усі вони –– громадяни України.

Також читайте: Українець, якого підозрюють у підриві "Північних потоків", відмовився від екстрадиції та відкинув звинувачення

Німеччина Італія українці Північний потік
+4
Уроди, ви ще звинуватьте ВСУ що тим що нищить кацапські заводи зриває контракти в кармани Фіцо й іншої гидоти.
Чи Меркельша, падло, тепер не жирує?!!!
Скоти ******.
03.09.2025 22:50 Відповісти
+3
апеляційний суд Болоньї у середу ухвалив рішення відкласти слухання щодо екстрадиції до моменту коли знайдуть знаряддя злочину - підводний човен, який той Кузнєцов втопив у морі.
03.09.2025 22:53 Відповісти
+3
DW

Після вибухів у вересні 2022 року вважалося, що цей газопровід фактично знищено.
Однак упродовж останніх тижнів і місяців ситуація знову змінилася з урахуванням перспективи можливого припинення вогню в Україні: тепер подейкують про те, що "Північний потік-2" може стати частиною угоди між Трампом та путіним. США, мовляв, могли б купити трубопровід, відремонтувати його, а потім качати російський газ у Європу через американську компанію і заробляти на цьому.

Тож історія з "Північним потоком-2" виглядає вже як політичний трилер.
03.09.2025 23:00 Відповісти
Одной из основ современной судебной системы в развитых странах является принцип: перед законом все равны. В противном случае, получается судебная система стран СНГ. Поэтому суд руководствуется не геополитическими и/или политическими реалиями, а буквой закона. ЗСУ действуют на территории Украины и рф, а газопроводы взорваны на территории стран ЕС, где действуют законы стран ЕС. Если бы ЗСУ действовали на территории стран ЕС, они бы были обязаны соблюдать законы стран ЕС.
Резюмируя:
Не впадайте в ребяческую демагогию. Почитайте основы правоприменения и тогда вы поймёте правила.
03.09.2025 23:46 Відповісти
DW

Після вибухів у вересні 2022 року вважалося, що цей газопровід фактично знищено.
Однак упродовж останніх тижнів і місяців ситуація знову змінилася з урахуванням перспективи можливого припинення вогню в Україні: тепер подейкують про те, що "Північний потік-2" може стати частиною угоди між Трампом та путіним. США, мовляв, могли б купити трубопровід, відремонтувати його, а потім качати російський газ у Європу через американську компанію і заробляти на цьому.

Тож історія з "Північним потоком-2" виглядає вже як політичний трилер.
03.09.2025 23:00 Відповісти
Нещодавно свою думку з цього приводу висловив 81-річний колишній канцлер Німеччини Ґергард Шредер.
Він, як і раніше, виступає на підтримку газопроводу, будівництво якого сам же колись просував: мовляв, для збереження конкурентоспроможності Німеччини необхідні надійні та дешеві джерела енергії.
Прозвучало це так, ніби він мав на увазі: "Німеччині нарешті знову потрібна надійна й дешева енергія", хоча безпосередньо він цього й не сказав.
За словами Шредера, він обговорював це і з путіним.
03.09.2025 23:02 Відповісти
Американському інвестору Стівену Лінчу, який вважається близьким до Трампа та який претендував на активи Nord Stream 2, стало зрозуміло, що в разі банкрутства довелося б заново робити запити щодо дозволів на будівництво трубопроводу, які раніше вже були видані.
Тепер же в цьому немає потреби.
І Росія теж залишається у грі.
Лінч, який у 2000-х роках тривалий час жив і займався бізнесом у Москві, а також відіграв певну роль у розвалі й розколі ЮКОСу, як і раніше, сповнений рішучості заволодіти трубопроводом.
Він вбачає в цьому "унікальну можливість для США та Європи" отримати контроль над європейським енергопостачанням.
03.09.2025 23:05 Відповісти
Ви трохи не в курсі останніх подій. Німеччина вже на законодавчому рівні заблокувала відновлення "Північних потоків".
03.09.2025 23:03 Відповісти
Є багато різних лазівок, наприклад дати кілька років на перехідний період, а потім на законодавчому рівні відмінити блокування.
03.09.2025 23:11 Відповісти
Після того як Китай нарешті погодився на новий газопровід з Росії, у Германії буде ще більше бажання відмити кремль, повісити підрив на українців і знову отримувати дешевий газ.
03.09.2025 23:23 Відповісти
Китай після багаторічних роздумів нарешті дав добро на будівництво нового газопроводу з Росії «Сила Сибіру 2», який має закріпити розворот Кремля на схід у відповідь на західні санкції за вторгнення в Україну та частково компенсувати в далекому майбутньому збитки від програної газової війни з Європою.
Якщо всі заявлені у вівторок проєкти будуть реалізовані, після 2030 року «Газпром» збільшить постачання в Китай з нинішніх 38 млрд майже до 110 млрд кубометрів на рік і буде забезпечувати понад 40% потреб Китаю в природному газі.
03.09.2025 23:29 Відповісти
03.09.2025 23:33 Відповісти
BBC
«Для Росії проєкт спочатку був зумовлений некомерційними факторами. Для Китаю основними проблемами були ціна газу та надмірна залежність від одного постачальника, однак погіршення відносин зі США може змінити ситуацію».
03.09.2025 23:35 Відповісти
Це б так європейські партнери постачанням зброї Україні переймалися та новими санкціями, як тими "Північними потоками".
03.09.2025 23:01 Відповісти
Нема явних доказів - нема справи. Це не гопники СБУ, що без ордеру двері вибивають та людей гамселять на замовлення ОПи.
03.09.2025 23:06 Відповісти
А за хлам, що плавав, а потім затонув у московитів, у Чорному морі з 2022 року, теж судитимуть Українців, в країнах ЄС???
03.09.2025 23:45 Відповісти
 
 