Подрыв "Северных потоков": в Италии отложили решение об экстрадиции подозреваемого украинца в Германию

Итальянский апелляционный суд рассмотрел дело об экстрадиции украинского гражданина, которого Германия подозревает в координации атак на три газопровода "Северный поток" в Балтийском море в 2022 году, но отложил рассмотрение дела до 9 сентября.

Адвокат Кузнецова Никола Канестрини отметил, что апелляционный суд Болоньи в среду принял решение отложить слушания по экстрадиции Кузнецова, чтобы выяснить условия, на которых подозреваемый будет содержаться под стражей в Германии.

Он добавил, что Кузнецов отрицает любую причастность к взрывам на "Северных потоках" и призвал итальянские судебные власти "не жертвовать его правами", разрешив экстрадицию.

Подрывы "Северных потоков"

26 сентября 2022 года на трубопроводах "Северный поток - 1" и "Северный поток - 2", которые пролегают по дну Балтийского моря от России до Германии, произошли три взрыва, которые вызвали массовые утечки газа.

Правительства США, Великобритании и ЕС заявили о целенаправленной диверсии.

В начале февраля 2024 года Швеция закрыла расследование подрыва "Северного потока" из-за отсутствия юрисдикции.

Впоследствии Германия выдала ордера на арест всех подозреваемых в диверсиях на газопроводах "Северный поток" в 2022 году. Все они - граждане Украины.

