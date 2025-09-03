Подрыв "Северных потоков": в Италии отложили решение об экстрадиции подозреваемого украинца в Германию
Итальянский апелляционный суд рассмотрел дело об экстрадиции украинского гражданина, которого Германия подозревает в координации атак на три газопровода "Северный поток" в Балтийском море в 2022 году, но отложил рассмотрение дела до 9 сентября.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters.
Адвокат Кузнецова Никола Канестрини отметил, что апелляционный суд Болоньи в среду принял решение отложить слушания по экстрадиции Кузнецова, чтобы выяснить условия, на которых подозреваемый будет содержаться под стражей в Германии.
Он добавил, что Кузнецов отрицает любую причастность к взрывам на "Северных потоках" и призвал итальянские судебные власти "не жертвовать его правами", разрешив экстрадицию.
Подрывы "Северных потоков"
26 сентября 2022 года на трубопроводах "Северный поток - 1" и "Северный поток - 2", которые пролегают по дну Балтийского моря от России до Германии, произошли три взрыва, которые вызвали массовые утечки газа.
Правительства США, Великобритании и ЕС заявили о целенаправленной диверсии.
В начале февраля 2024 года Швеция закрыла расследование подрыва "Северного потока" из-за отсутствия юрисдикции.
Впоследствии Германия выдала ордера на арест всех подозреваемых в диверсиях на газопроводах "Северный поток" в 2022 году. Все они - граждане Украины.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Чи Меркельша, падло, тепер не жирує?!!!
Скоти ******.
Після вибухів у вересні 2022 року вважалося, що цей газопровід фактично знищено.
Однак упродовж останніх тижнів і місяців ситуація знову змінилася з урахуванням перспективи можливого припинення вогню в Україні: тепер подейкують про те, що "Північний потік-2" може стати частиною угоди між Трампом та путіним. США, мовляв, могли б купити трубопровід, відремонтувати його, а потім качати російський газ у Європу через американську компанію і заробляти на цьому.
Тож історія з "Північним потоком-2" виглядає вже як політичний трилер.
Він, як і раніше, виступає на підтримку газопроводу, будівництво якого сам же колись просував: мовляв, для збереження конкурентоспроможності Німеччини необхідні надійні та дешеві джерела енергії.
Прозвучало це так, ніби він мав на увазі: "Німеччині нарешті знову потрібна надійна й дешева енергія", хоча безпосередньо він цього й не сказав.
За словами Шредера, він обговорював це і з путіним.
Тепер же в цьому немає потреби.
І Росія теж залишається у грі.
Лінч, який у 2000-х роках тривалий час жив і займався бізнесом у Москві, а також відіграв певну роль у розвалі й розколі ЮКОСу, як і раніше, сповнений рішучості заволодіти трубопроводом.
Він вбачає в цьому "унікальну можливість для США та Європи" отримати контроль над європейським енергопостачанням.