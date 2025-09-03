РУС
Подрыв "Северных потоков": в Италии отложили решение об экстрадиции подозреваемого украинца в Германию

В Италии отложили экстрадицию украинца, подозреваемого в подрыве Северных потоков

Итальянский апелляционный суд рассмотрел дело об экстрадиции украинского гражданина, которого Германия подозревает в координации атак на три газопровода "Северный поток" в Балтийском море в 2022 году, но отложил рассмотрение дела до 9 сентября.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters.

Адвокат Кузнецова Никола Канестрини отметил, что апелляционный суд Болоньи в среду принял решение отложить слушания по экстрадиции Кузнецова, чтобы выяснить условия, на которых подозреваемый будет содержаться под стражей в Германии.

Он добавил, что Кузнецов отрицает любую причастность к взрывам на "Северных потоках" и призвал итальянские судебные власти "не жертвовать его правами", разрешив экстрадицию.

Подрывы "Северных потоков"

26 сентября 2022 года на трубопроводах "Северный поток - 1" и "Северный поток - 2", которые пролегают по дну Балтийского моря от России до Германии, произошли три взрыва, которые вызвали массовые утечки газа.

Правительства США, Великобритании и ЕС заявили о целенаправленной диверсии.

В начале февраля 2024 года Швеция закрыла расследование подрыва "Северного потока" из-за отсутствия юрисдикции.

Впоследствии Германия выдала ордера на арест всех подозреваемых в диверсиях на газопроводах "Северный поток" в 2022 году. Все они - граждане Украины.

Уроди, ви ще звинуватьте ВСУ що тим що нищить кацапські заводи зриває контракти в кармани Фіцо й іншої гидоти.
Чи Меркельша, падло, тепер не жирує?!!!
Скоти ******.
показать весь комментарий
03.09.2025 22:50 Ответить
апеляційний суд Болоньї у середу ухвалив рішення відкласти слухання щодо екстрадиції до моменту коли знайдуть знаряддя злочину - підводний човен, який той Кузнєцов втопив у морі.
показать весь комментарий
03.09.2025 22:53 Ответить
DW

Після вибухів у вересні 2022 року вважалося, що цей газопровід фактично знищено.
Однак упродовж останніх тижнів і місяців ситуація знову змінилася з урахуванням перспективи можливого припинення вогню в Україні: тепер подейкують про те, що "Північний потік-2" може стати частиною угоди між Трампом та путіним. США, мовляв, могли б купити трубопровід, відремонтувати його, а потім качати російський газ у Європу через американську компанію і заробляти на цьому.

Тож історія з "Північним потоком-2" виглядає вже як політичний трилер.
показать весь комментарий
03.09.2025 23:00 Ответить
Нещодавно свою думку з цього приводу висловив 81-річний колишній канцлер Німеччини Ґергард Шредер.
Він, як і раніше, виступає на підтримку газопроводу, будівництво якого сам же колись просував: мовляв, для збереження конкурентоспроможності Німеччини необхідні надійні та дешеві джерела енергії.
Прозвучало це так, ніби він мав на увазі: "Німеччині нарешті знову потрібна надійна й дешева енергія", хоча безпосередньо він цього й не сказав.
За словами Шредера, він обговорював це і з путіним.
показать весь комментарий
03.09.2025 23:02 Ответить
Американському інвестору Стівену Лінчу, який вважається близьким до Трампа та який претендував на активи Nord Stream 2, стало зрозуміло, що в разі банкрутства довелося б заново робити запити щодо дозволів на будівництво трубопроводу, які раніше вже були видані.
Тепер же в цьому немає потреби.
І Росія теж залишається у грі.
Лінч, який у 2000-х роках тривалий час жив і займався бізнесом у Москві, а також відіграв певну роль у розвалі й розколі ЮКОСу, як і раніше, сповнений рішучості заволодіти трубопроводом.
Він вбачає в цьому "унікальну можливість для США та Європи" отримати контроль над європейським енергопостачанням.
показать весь комментарий
03.09.2025 23:05 Ответить
Ви трохи не в курсі останніх подій. Німеччина вже на законодавчому рівні заблокувала відновлення "Північних потоків".
показать весь комментарий
03.09.2025 23:03 Ответить
Є багато різних лазівок, наприклад дати кілька років на перехідний період, а потім на законодавчому рівні відмінити блокування.
показать весь комментарий
03.09.2025 23:11 Ответить
Це б так європейські партнери постачанням зброї Україні переймалися та новими санкціями, як тими "Північними потоками".
показать весь комментарий
03.09.2025 23:01 Ответить
Нема явних доказів - нема справи. Це не гопники СБУ, що без ордеру двері вибивають та людей гамселять на замовлення ОПи.
показать весь комментарий
03.09.2025 23:06 Ответить
 
 