Германия выдала ордера на арест шестерых украинцев, подозреваемых в подрыве "Северных потоков", - СМИ

В Германии выданы ордера на арест всех подозреваемых в диверсиях на газопроводах"Северный поток" в 2022 году. Все они - граждане Украины.

Об этом говорится в расследовании ARD, Süddeutsche Zeitung и Zeit, передает Цензор.НЕТ.

Немецкое следствие считает, что установило всех исполнителей операции - в атаке участвовали семь человек.

Среди них - четыре водолаза, человек, ответственный за взрывчатку, капитан и координатор (арестованный в Италии Сергей Кузнецов, который ждет решения суда об экстрадиции в Германию и официально отрицает обвинения).

Кого идентифицировали?

По данным немецких СМИ, среди участников операции - инструктор по дайвингу Владимир С. Он находился в Польше, где руководил компанией, но после немецкого ордера покинул страну.

Он скрылся от следствия на автомобиле украинского военного атташе, пишут СМИ.

В группу также якобы входил 53-летний военный Всеволод К., который, как предполагается, погиб в бою на востоке Украины в конце декабря 2024 года.

Еще один подозреваемый, Евгений У., который якобы отвечал за взрывчатку.

Журналисты также установили информацию о профессиональной драйверке Валерии Т. и капитане Юрии Т.

Так, по данным школы дайвинга, где работает Валерия, она является рекордсменкой Украины по глубоководным погружениям среди женщин в специализированной дисциплине - 104 метра. Для сравнения: трубопроводы "Северный поток" расположены на глубине примерно 80 метров.

В состав экипажа яхты "Андромеда", которой группа воспользовалась для совершения диверсии, входил шкипер Юрий Т. из Одессы. Это опытный спортсмен, который участвовал в соревнованиях по парусному спорту по всему миру.

На него следователи вышли из-за отпечатков пальцев, найденных на яхте.

По данным ARD, SZ и Zeit, когда-то у этого человека были проблемы с въездом в Нидерланды и, очевидно, ему пришлось сдать отпечатки пальцев.

Журналисты утверждают, что Юрий Т. имеет два поддельных паспорта на имена "Михаил Попов" и "Юрий Котенко".

В расследовании добавили, что есть признаки того, что подозреваемые действовали при поддержке украинских государственных органов. Однако окончательных выводов о причастности Украины у Германии пока нет. Украина обвинения в причастности отвергает.

Подрывы "Северных потоков"

26 сентября 2022 года на трубопроводах "Северный поток - 1" и "Северный поток - 2", которые пролегают по дну Балтийского моря от России до Германии, произошли три взрыва, которые вызвали массовые утечки газа.

Правительства США, Великобритании и ЕС заявили о целенаправленной диверсии.

В начале февраля 2024 года Швеция закрыла расследование подрыва "Северного потока" из-за отсутствия юрисдикции.