Новости Подрыв Северных потоков
Германия выдала ордера на арест шестерых украинцев, подозреваемых в подрыве "Северных потоков", - СМИ

Подрыв Северных потоков: Германия подозревает 7 украинцев

В Германии выданы ордера на арест всех подозреваемых в диверсиях на газопроводах"Северный поток" в 2022 году. Все они - граждане Украины.

Об этом говорится в расследовании ARD, Süddeutsche Zeitung и Zeit, передает Цензор.НЕТ.

Немецкое следствие считает, что установило всех исполнителей операции - в атаке участвовали семь человек.

Среди них - четыре водолаза, человек, ответственный за взрывчатку, капитан и координатор (арестованный в Италии Сергей Кузнецов, который ждет решения суда об экстрадиции в Германию и официально отрицает обвинения).

Кого идентифицировали?

По данным немецких СМИ, среди участников операции - инструктор по дайвингу Владимир С. Он находился в Польше, где руководил компанией, но после немецкого ордера покинул страну.

Он скрылся от следствия на автомобиле украинского военного атташе, пишут СМИ.

В группу также якобы входил 53-летний военный Всеволод К., который, как предполагается, погиб в бою на востоке Украины в конце декабря 2024 года.

Еще один подозреваемый, Евгений У., который якобы отвечал за взрывчатку.

Журналисты также установили информацию о профессиональной драйверке Валерии Т. и капитане Юрии Т.

Так, по данным школы дайвинга, где работает Валерия, она является рекордсменкой Украины по глубоководным погружениям среди женщин в специализированной дисциплине - 104 метра. Для сравнения: трубопроводы "Северный поток" расположены на глубине примерно 80 метров.

В состав экипажа яхты "Андромеда", которой группа воспользовалась для совершения диверсии, входил шкипер Юрий Т. из Одессы. Это опытный спортсмен, который участвовал в соревнованиях по парусному спорту по всему миру.

На него следователи вышли из-за отпечатков пальцев, найденных на яхте.

По данным ARD, SZ и Zeit, когда-то у этого человека были проблемы с въездом в Нидерланды и, очевидно, ему пришлось сдать отпечатки пальцев.

Журналисты утверждают, что Юрий Т. имеет два поддельных паспорта на имена "Михаил Попов" и "Юрий Котенко".

В расследовании добавили, что есть признаки того, что подозреваемые действовали при поддержке украинских государственных органов. Однако окончательных выводов о причастности Украины у Германии пока нет. Украина обвинения в причастности отвергает.

Подрывы "Северных потоков"

26 сентября 2022 года на трубопроводах "Северный поток - 1" и "Северный поток - 2", которые пролегают по дну Балтийского моря от России до Германии, произошли три взрыва, которые вызвали массовые утечки газа.

Правительства США, Великобритании и ЕС заявили о целенаправленной диверсии.

В начале февраля 2024 года Швеция закрыла расследование подрыва "Северного потока" из-за отсутствия юрисдикции.

Стісняюсь спитать: хто ж здав цих відчайдушних хлопців та дівчат? Хоча після "вагнергейту" годі й дивуватися...
я, пишаюсь українцями, що спроміглися підірвати це кончене уйобство імені комсомолки анжелки!!!
всі у всьому всесвіті сцялися другої армієїсвіту з танковим кулаком! українці ні!
всі у всьому всесвіті дрочили на дешевий газ з болот! українцям насрати!
Як не треба, Ти диви які спритні слідчі органи, а як парашенську агентуру шукати, то соплі жують
Цих слідопитів потрібно ознайомити з матеріалами Нюрнберського трибуналу, на якому визначено, що любі дії, які жертва агресії використовує під час боротьби проти агресора є законними.
Польща, бо ця операція явно була проведена при сприянні та часткової участі Польщі. Зміна влади в Польщі змінило її позицію і дала добро на переслідування в обмін на неоприлюднення сприяння польською стороною цієї операції. Не 100% впевнений що так все було, але думає все так і є.
Навіщо дурню писати? Ці байки про " яхту" і перелік осіб що був на ній вже був оприлюднений у 2023- му році.
Даремно шукати чорну кішку у темній кімнаті опівночі, коли місяць зайшов за хмари, особливо, коли тої кіщки там нема і ніколи не було.
І тим більше, якщо це кішка Шредінгера...
Героям Слава! А 53-річному Всеволоду К. - Вічна Пам'ять!
Але дай, Боже, щоб був живим.
Національні ГЕРОЇ!! Живим -СЛАВА, полеглим-Вічна Пам'ять!!
Дойче фантазёриш.
Рашисти- неофашисти, Х вам задній прохід.
Це ті суки які 8 років не бачили на дамбасі разійські війська називаючи їх зеленими чоловічками, так швидко вичислили хто взірвав північні потоки? Зате хто взірвав кабеля інтернет і інші в Балтійському морі так і не знайшли?
Героям, які всупереч страхів і зойків головного фігуранта "вагнергейту" самостійно провели цю найвидатнішу в історії підводну диверсійну операцію проти рашистської пітьми - Слава!
У листопаді 2023 року Der Spiegel та WP писали, що координатором вибуху газопроводу «Північний потік» був полковник, колишній командир однієї з частин Сил спеціальних операцій України Роман Червинський.
кацапи самі взірвали ці потоки, щоб не платити багатомільярдні штрафи за те, що газ не качали вони тоді у Європу тими потоками уже більше двох місяців перед тими вибухами. вони ж **********, щоб ******* європейці платили за газ. а європейці сказали, що будуть платити тою валютою, яка була прописана у контрактах на поставку газу. ну кацапи почали бикувати і почали спочатку зменшувати тиск у тих газопроводах, а потім і взагалі почали перекривати вентиль, типу там якісь ремонтні роботи роблять.. а європейці їм пригрозили судовими позовами за непоставку газу на десятки мільярдів доларів. ну кацапня і рвонула тоді ці потоки, типу форс-мажор, ніякі позови визнавати вони не будуть і ніяких штрафів платити теж не будуть. ось головний мотив підриву тих потоків. українцям тоді не було взагалі резону підпивати їх, оскільки газ і так не йшов уже 2 місяці у Європу тими потоками.
Про це німці самі спочатку і писали в DW.
Схоже, що зараз німці допомагають кремлю відмазатись щоб знову купувати дешевий російський газ.
Це сталось, коли Трамп нагнув європейців своїми тарифами і дорогим американським зрідженим газом.
ти ж сам тут вище пишеш, що німці писали тоді про Червінського. Червінський же не кацап. та й щось я не зустрічав тоді в новинах, щоб німці писали, що це кацапи підірвали ті потоки. а от кацапський тг канал "генерал свр" буквально через кілька днів після підриву тих потоків у себе на каналі написав, що підірвали ці потоки специ із ГРУ. тоді якраз перед тими вибухами проходили навчання кацапського флоту у тому районі моря.
DW
30.08.202330 августа 2023 г.

"Газпром" перекрыл "Северный поток" почти за месяц до диверсии на газопроводе. Как это было? И к чему привело окончание полувекового газового сотрудничества РФ и ФРГ?

Версия, согласно которой в разрушении газопровода была заинтересована Россия, основана, в частности, на предположении, что тем самым Москва попыталась избавить "Газпром" от будущих многомиллиардных исков со стороны немецких и других европейских импортеров российского газа из-за срыва контрактных обязательств, ведь подрыв газопровода - это тот форс-мажор, на который можно упирать в арбитражных судах. Тем не менее целый ряд энергокомпаний намерены через суды потребовать от российского госконцерна компенсировать им убытки из-за непоставленных объемов.

Ведь прописанные в долгосрочных контрактах объемы не поступали не только между 31 августа и 26 сентября. "Газпром" еще в июне резко сократил прокачку: с 14 июня Германия получала на 40% меньше газа, с 16 июня - на 60% меньше. Тогда же прекратились поставки во Францию и уменьшились в Италию. Это день в день совпало с приездом в Киев 16 июня Олафа Шольца, Эмманюэля Макрона и Марио Драги. В ходе этого визита политические лидеры трех ведущих стран Евросоюза выступили за предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС.
Итак, миф о том, будто поставки по "Северному потоку" прекратились из-за разрушения газопровода, опровергается простым сопоставлением дат. Нет, их сознательно прекратила российская сторона. Утверждение, будто Германия сама себя наказала, отказавшись от дешевого российского газа, тоже является мифом, поскольку правительство ФРГ, поддержав введение санкций ЕС против угля, нефти и нефтепродуктов из России, выступало против ограничений на российский газ.

Собственно, санкций на него нет по сей день, поэтому партии сжиженного газа по-прежнему доставляются в порты Западной Европы, а трубопроводный газ продолжает поступать через Украину в Австрию и по "Турецкому потоку" в юго-восточные страны ЕС, хотя в несравнимо меньших объемах, чем раньше.

Иными словами, Германия, доведя в предшествующие годы свою зависимость от российского газа до 55%, вовсе не хотела прекращения сотрудничества с "Газпромом". Об этом свидетельствует и то, что крупнейший немецкий импортер Uniper даже согласился на то, что в России назвали "оплатой в рублях": он открыл специальный счет в евро в "Газпромбанке" и в конце мая 2022 года произвел через него первый платеж.
Да и Россия, даже после разрушения "Северного потока", могла бы, если захотела, продолжить поставки в Германию. Для этого можно было бы увеличить транзит через Украину в Австрию и/или возобновить поставки по газопроводу "Ямал-Европа" через Беларусь и Польшу.
от тільки ця стаття від серпня 23-го року, а потоки ці підірвали у вересні 22-го року.
Писали і раніше, я цитую де це краще написано.
німцям прийдеться виписувати чек на велику суму, щоб озброювати Україну, після того як трамп відмовився це робити

тепер німці порахують збитки від підриву "північного струму", і відповідно зменшать суму на цьому чекові

це називається "дружба дружбой а тютюнець врозь !"
Німці вже таке заявили , чи це вологі фантазії ?
так, мені вчора доручили розшукати максима перепелицю і персонально доставити бандероль
Задався питанням сам до себе: знаючи, що я такого наворотив в Європі, чи я би там проживав надалі? Думаю, що вони теж про це думали і вважаю, що ці ордери-вистріл в пустоту.
Сподіваюсь...
Ми згодом зведемо памʼятник цим людям і назвемо вулиці на їх честь! Герої
Ліплять справу з гівна і палиць на замовлення фсб. Ніхто не винний до вироку суду. А навіть якщо щось і дійде до суду, у суді все розвалиться.
Хотелось бы верить, что это Украина подорвала. Но как яхцмену и дайверу мне сложно представить, как это можно осуществить, учитывая, что парусную яхту позиционировать на долгое время, а именно не менее нескольких часов, не возможно. Якорь на глубину 80м не вероятно. Вода же не прощоачна, течения. Нужно погоузиться, найти и заминировать. Без декомпрессии не выйдет, даже с учетом ускоренной.
шось ЄС хоче допомогти втримати в кріслі президента 🤡... чекають шо він підпише капітуляцію ...після таких арештів українських героїв ,зрозуміло шо в них будуть винуваті і Залужний і Порошенко ,і тьотя з дядею ,аби тільки втримати цю зелену потвору при владі ...
Здали їх українськи спецслужби з потрохами.
Якщо це справді ця група підірвала -- єдина помилка цих людей це те, що вони не переїхали хоча б років на 10 до Уругваю.
Навіть самі ж кацапи в це не вірять .
***** ще три роки тому заявив що мовляв - спеціалістів з таких диверсій ,в усьому світі одиниці , і що їх можна порахувати на пальцях .
Невже всі вони в нас?))))
Хотілося щоб це було - так . !!
Молодці УКРАЇНЦІ!! Гордість наша.. На ордери НАСРАТИ! Німці й шукати наших хлопців не будуть.
Замість того аби подякувати цим величним людям,які здійснили неймовірну по складності роботу, їх розшукують і звинувачують. Ніякі юридичні пояснення про майнову приналежність трубопроводу якійсь там країні, не виправдовують злочинне рішення німецького уряду про початок його будівництва. Це був поштовх у бездну війни для московитів, запрошення до нападу на Україну. Сама операція по підриву- сюжет для фільму, який колись ми знімемо, а всіх учасників нагородимо вищими державними відзнаками.
Пишаюся своїми співвітчизниками!
якщо доведуть, що замовлення було державним - у нас великі проблеми. Дуже великі.

На х* було сидіти в Європі з таким багажом???
Та нехай ці "ордери" "німецьке слідство" засуне собі в сраку, х%йлу, меркель і всім "сєвєрним патокам" одразу. А наші хлопці і дівчата (якщо це вони зробили) - Герої.
