Германия выдала ордера на арест шестерых украинцев, подозреваемых в подрыве "Северных потоков", - СМИ
В Германии выданы ордера на арест всех подозреваемых в диверсиях на газопроводах"Северный поток" в 2022 году. Все они - граждане Украины.
Об этом говорится в расследовании ARD, Süddeutsche Zeitung и Zeit, передает Цензор.НЕТ.
Немецкое следствие считает, что установило всех исполнителей операции - в атаке участвовали семь человек.
Среди них - четыре водолаза, человек, ответственный за взрывчатку, капитан и координатор (арестованный в Италии Сергей Кузнецов, который ждет решения суда об экстрадиции в Германию и официально отрицает обвинения).
Кого идентифицировали?
По данным немецких СМИ, среди участников операции - инструктор по дайвингу Владимир С. Он находился в Польше, где руководил компанией, но после немецкого ордера покинул страну.
Он скрылся от следствия на автомобиле украинского военного атташе, пишут СМИ.
В группу также якобы входил 53-летний военный Всеволод К., который, как предполагается, погиб в бою на востоке Украины в конце декабря 2024 года.
Еще один подозреваемый, Евгений У., который якобы отвечал за взрывчатку.
Журналисты также установили информацию о профессиональной драйверке Валерии Т. и капитане Юрии Т.
Так, по данным школы дайвинга, где работает Валерия, она является рекордсменкой Украины по глубоководным погружениям среди женщин в специализированной дисциплине - 104 метра. Для сравнения: трубопроводы "Северный поток" расположены на глубине примерно 80 метров.
В состав экипажа яхты "Андромеда", которой группа воспользовалась для совершения диверсии, входил шкипер Юрий Т. из Одессы. Это опытный спортсмен, который участвовал в соревнованиях по парусному спорту по всему миру.
На него следователи вышли из-за отпечатков пальцев, найденных на яхте.
По данным ARD, SZ и Zeit, когда-то у этого человека были проблемы с въездом в Нидерланды и, очевидно, ему пришлось сдать отпечатки пальцев.
Журналисты утверждают, что Юрий Т. имеет два поддельных паспорта на имена "Михаил Попов" и "Юрий Котенко".
В расследовании добавили, что есть признаки того, что подозреваемые действовали при поддержке украинских государственных органов. Однако окончательных выводов о причастности Украины у Германии пока нет. Украина обвинения в причастности отвергает.
Подрывы "Северных потоков"
26 сентября 2022 года на трубопроводах "Северный поток - 1" и "Северный поток - 2", которые пролегают по дну Балтийского моря от России до Германии, произошли три взрыва, которые вызвали массовые утечки газа.
Правительства США, Великобритании и ЕС заявили о целенаправленной диверсии.
В начале февраля 2024 года Швеция закрыла расследование подрыва "Северного потока" из-за отсутствия юрисдикции.
Але дай, Боже, щоб був живим.
всі у всьому всесвіті сцялися другої армієїсвіту з танковим кулаком! українці ні!
всі у всьому всесвіті дрочили на дешевий газ з болот! українцям насрати!
Схоже, що зараз німці допомагають кремлю відмазатись щоб знову купувати дешевий російський газ.
Це сталось, коли Трамп нагнув європейців своїми тарифами і дорогим американським зрідженим газом.
30.08.202330 августа 2023 г.
"Газпром" перекрыл "Северный поток" почти за месяц до диверсии на газопроводе. Как это было? И к чему привело окончание полувекового газового сотрудничества РФ и ФРГ?
Версия, согласно которой в разрушении газопровода была заинтересована Россия, основана, в частности, на предположении, что тем самым Москва попыталась избавить "Газпром" от будущих многомиллиардных исков со стороны немецких и других европейских импортеров российского газа из-за срыва контрактных обязательств, ведь подрыв газопровода - это тот форс-мажор, на который можно упирать в арбитражных судах. Тем не менее целый ряд энергокомпаний намерены через суды потребовать от российского госконцерна компенсировать им убытки из-за непоставленных объемов.
Ведь прописанные в долгосрочных контрактах объемы не поступали не только между 31 августа и 26 сентября. "Газпром" еще в июне резко сократил прокачку: с 14 июня Германия получала на 40% меньше газа, с 16 июня - на 60% меньше. Тогда же прекратились поставки во Францию и уменьшились в Италию. Это день в день совпало с приездом в Киев 16 июня Олафа Шольца, Эмманюэля Макрона и Марио Драги. В ходе этого визита политические лидеры трех ведущих стран Евросоюза выступили за предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС.
Собственно, санкций на него нет по сей день, поэтому партии сжиженного газа по-прежнему доставляются в порты Западной Европы, а трубопроводный газ продолжает поступать через Украину в Австрию и по "Турецкому потоку" в юго-восточные страны ЕС, хотя в несравнимо меньших объемах, чем раньше.
Иными словами, Германия, доведя в предшествующие годы свою зависимость от российского газа до 55%, вовсе не хотела прекращения сотрудничества с "Газпромом". Об этом свидетельствует и то, что крупнейший немецкий импортер Uniper даже согласился на то, что в России назвали "оплатой в рублях": он открыл специальный счет в евро в "Газпромбанке" и в конце мая 2022 года произвел через него первый платеж.
тепер німці порахують збитки від підриву "північного струму", і відповідно зменшать суму на цьому чекові
це називається "дружба дружбой а тютюнець врозь !"
***** ще три роки тому заявив що мовляв - спеціалістів з таких диверсій ,в усьому світі одиниці , і що їх можна порахувати на пальцях .
На х* було сидіти в Європі з таким багажом???