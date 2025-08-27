52% немцев поддержали идею отказа Украины от оккупированных территорий ради мира, - опрос
В Германии 52% граждан считают, что Украина должна рассмотреть возможность отказа от оккупированных Россией территорий, если это необходимо для заключения мирного соглашения.
Об этом свидетельствуют результаты опроса института Forsa, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Welt.
Больше всего сторонников такой позиции - среди избирателей ультраправой партии "Альтернатива для Германии" - 72%. Среди сторонников консервативного блока эта цифра составляет 43%, а среди социал-демократов - 48%.
Опрос проводился 18-19 августа, в нем приняли участие 1002 респондента.
Топ комментарии
+10 Andrew Moon
показать весь комментарий27.08.2025 14:16 Ответить Ссылка
+7 Юрій Заданюк
показать весь комментарий27.08.2025 14:14 Ответить Ссылка
+5 громов віталій
показать весь комментарий27.08.2025 14:13 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Тобто відмова від територій не призводить до миру а чітко навпаки...
не німці обрали Оманську Гниду
це їх думка - мають право
берлінський паркан!
ндр!
хонекер!
чи, як?
не хочуть бюргери повернути ляйпциг та дрезден в кацапію?
А ми якось самі у себе наведемо лад.
Хай Німці спочатку з арабами та мусульмнами на своїх вулицях дадуть ладу!