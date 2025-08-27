52% немцев поддержали идею отказа Украины от оккупированных территорий ради мира, - опрос

В Германии 52% граждан считают, что Украина должна рассмотреть возможность отказа от оккупированных Россией территорий, если это необходимо для заключения мирного соглашения.

Об этом свидетельствуют результаты опроса института Forsa, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Welt.

Больше всего сторонников такой позиции - среди избирателей ультраправой партии "Альтернатива для Германии" - 72%. Среди сторонников консервативного блока эта цифра составляет 43%, а среди социал-демократов - 48%.

Опрос проводился 18-19 августа, в нем приняли участие 1002 респондента.

