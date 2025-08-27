РУС
52% немцев поддержали идею отказа Украины от оккупированных территорий ради мира, - опрос

Германия одобрила дополнительные €400 млн на военную помощь Украине

В Германии 52% граждан считают, что Украина должна рассмотреть возможность отказа от оккупированных Россией территорий, если это необходимо для заключения мирного соглашения.

Об этом свидетельствуют результаты опроса института Forsa, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Welt.

Больше всего сторонников такой позиции - среди избирателей ультраправой партии "Альтернатива для Германии" - 72%. Среди сторонников консервативного блока эта цифра составляет 43%, а среди социал-демократов - 48%.

Опрос проводился 18-19 августа, в нем приняли участие 1002 респондента.

+10
Україна відмовилась від Криму моментально отримала війну на Донбасі. Погодилась з окупацією Донецька - отримала війну вже повномасштабну.
Тобто відмова від територій не призводить до миру а чітко навпаки...
27.08.2025 14:16 Ответить
27.08.2025 14:16 Ответить
+7
Легко ******* коли це не твої тереиторії...
27.08.2025 14:14 Ответить
27.08.2025 14:14 Ответить
+5
Ну а х-ли? хіба вони небачть скільки здоровенних втікачів від мобілізації в них в країні!більше мільойна ухилянтів ховаються у Німеччині! Якщо Україна непотрібна українцям то навіщо вона німцям?
27.08.2025 14:13 Ответить
27.08.2025 14:13 Ответить
Комментировать
ну так и в украине если по лбз+- пару км сойтись согласяться процентов 80-90 минимум
27.08.2025 14:13 Ответить
27.08.2025 14:13 Ответить
Ну а х-ли? хіба вони небачть скільки здоровенних втікачів від мобілізації в них в країні!більше мільойна ухилянтів ховаються у Німеччині! Якщо Україна непотрібна українцям то навіщо вона німцям?
27.08.2025 14:13 Ответить
27.08.2025 14:13 Ответить
що невже так замітно?
27.08.2025 14:16 Ответить
27.08.2025 14:16 Ответить
Так пусть отдадут 20% своей жилплощади местным бомжам для начала
27.08.2025 14:14 Ответить
27.08.2025 14:14 Ответить
Легко ******* коли це не твої тереиторії...
27.08.2025 14:14 Ответить
27.08.2025 14:14 Ответить
Вони вітали підписання Будапештського меморандуму, що передбачав територіальну цілісність нашої території, і її суверенітет а тепер, виходить, хочуть знищення України. Х-уйло розпочинав війну не для того, щоб дозволити існування України. Ви недалека людина, що не помічаєте цмнізму ситуації.
27.08.2025 14:23 Ответить
27.08.2025 14:23 Ответить
Україна відмовилась від Криму моментально отримала війну на Донбасі. Погодилась з окупацією Донецька - отримала війну вже повномасштабну.
Тобто відмова від територій не призводить до миру а чітко навпаки...
27.08.2025 14:16 Ответить
27.08.2025 14:16 Ответить
по закінченні другої світової війни частина території Німеччина була віддана Польща, на протязі наступних 20 років по центральному телебаченню західної Німеччини показували прогноз погоди на території яких вже входили в склад Польщі були мітинги і постійні політичні вимоги повернути цю територію що це негуманно незаконно і взагалі як це так що у німців забрали ці території, незважаючи на всі ті звірства які німці чинили в тому числі із поляками... а тут Україна яка взагалі ні в чому не виновата крім тупості своєї влади, але німці вирішили що треба територію віддати, ну бо яка різниця, це ж не німецькі землі...
27.08.2025 14:17 Ответить
27.08.2025 14:17 Ответить
"крім тупості своєї влади" - так українці її і обрали..і в чому винні німці ? ))

не німці обрали Оманську Гниду
27.08.2025 14:22 Ответить
27.08.2025 14:22 Ответить
То це вони, значить, мстять за вибір Зеленського Президентом?
27.08.2025 14:35 Ответить
27.08.2025 14:35 Ответить
Використовуючи слова ,,зільоні гниди,, та інші в цій тематиці ти привертаєш увагу поціновувачів цього сайту, які є в більшості противники Слуг. Але самі дописи в тебе антиукраїнські. Тобто, ти просто замасковуєш свій закацапський контент в ,,антизелену,, обгортку. Доречі, ти не перший на сайті з такими ноухау. Значить, це система. І не треба знати вищу математику щоб здогадатися де її розробили.
27.08.2025 14:45 Ответить
27.08.2025 14:45 Ответить
ясна річ ,в Німеччині 52% русні ,які 35% покупляли докі померлих німців ....
27.08.2025 14:17 Ответить
27.08.2025 14:17 Ответить
будемо відвертими - кошти зельоні гниди крадуть .. нахера німцям платити гнидам ?

це їх думка - мають право
27.08.2025 14:17 Ответить
27.08.2025 14:17 Ответить
все ж просто....
берлінський паркан!
ндр!
хонекер!
чи, як?
не хочуть бюргери повернути ляйпциг та дрезден в кацапію?
27.08.2025 14:18 Ответить
27.08.2025 14:18 Ответить
От коли пуйло своїми танками окупує німцям частину Баварії, Саксонії, і постане питання відмовитись від частини Німецьких земель заради мирних угод, ось тоді хай ці 52% німців й підтримують цю ідею, але у себе, в Німеччині.
А ми якось самі у себе наведемо лад.
Хай Німці спочатку з арабами та мусульмнами на своїх вулицях дадуть ладу!
27.08.2025 14:19 Ответить
27.08.2025 14:19 Ответить
А ти яким боком до німецьких платників податків?
27.08.2025 14:23 Ответить
27.08.2025 14:23 Ответить
Може кацапи таки праві і ,,На Берлин!,, всеж треба ,,павтаріть,,?
27.08.2025 14:23 Ответить
27.08.2025 14:23 Ответить
населення папуа-нової гвінеї підтримали передачу частини німецької землі Польщі задля збереження добрих відносин між цими країнами ! А маорі Нової Зеландії не проти того щоб всю полінезію перекроїли по-новому . Хто перший з предків полінезійців відкрив будь який острів - того й нащадки мають права на нього . Африканські зулуси наполегливо рекомендують владі сша віддати аляску чи хотя б Сітку - россії . Інакше миру не буде й путінські орки можуть спробувати відтяпати її силою ! )))
27.08.2025 14:23 Ответить
27.08.2025 14:23 Ответить
нехай віддадуть кацапам Саксонію чи Баварію
27.08.2025 14:24 Ответить
27.08.2025 14:24 Ответить
Ну так заради миру можна і Берлінські стіну відбудувати. Чи німці думають що на Україні амбіції ***** закінчуються?
27.08.2025 14:27 Ответить
27.08.2025 14:27 Ответить
всі нашими землями розкидуються й.т.м.!!!
27.08.2025 14:28 Ответить
27.08.2025 14:28 Ответить
Херово там опитування роблять. Треба запитувати пакетами. 1. Про ставлення до втрати територій сторонніми державами, 2. Про ставлення до втрати територій своєї країни. 3. На вас напав небезпечний злочинець, і пропонує зупинити напад у обмін на одне око, наприклад. Цікаво побачити роботу логічних ланцюжків
27.08.2025 14:31 Ответить
27.08.2025 14:31 Ответить
Так **** віддавати чуже це не своє віддавати. ***** і ультраправі давно німцям сцять в вуха що як тільки Україна капітулює то у німців буде дешева нафта і газ із Сосії. А капітуляція заради миру це як відрізати голову заради здоров'я. Доречі, якщо Україна погодиться на капітуляцію то наступна влада в Німеччині будуть ультраправі. І підозрюю що не тільки в Німеччині. От тоді рашистів вже ніхто не буде зупиняти
27.08.2025 14:31 Ответить
27.08.2025 14:31 Ответить
Щоб заохотити окупанта
27.08.2025 14:32 Ответить
27.08.2025 14:32 Ответить
Громадяни Украіни. Сміло заходьте до однієі із квартир німця і живіть там. Нехай німець відмовляється, по його логіці.🤣
27.08.2025 14:41 Ответить
27.08.2025 14:41 Ответить
 
 