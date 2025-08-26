РУС
82% жителей Киева считают, что Украина сделала недостаточно для подготовки к вторжению РФ в 2022 году, - КМИС. ИНФОГРАФИКА

Была ли готова Украина к войне Что говорят киевляне

82% жителей Киева считают, что государство сделало недостаточно для подготовки к полномасштабному вторжению РФ в 2022 году.

Об этом свидетельствуют результаты опроса КМИС, информирует Цензор.НЕТ.

Так, 46% заявили, что Украина абсолютно недостаточно сделала, а 36% - что недостаточно, но кое-что было сделано.

16% считают, что Украина сделала достаточно.

Была ли готова Украина к войне Что говорят киевляне

Гражданам, которые считают, что Украина сделала недостаточно, задавался дополнительный вопрос, почему именно не удалось подготовиться. Им предлагали несколько ответов.

Так, подавляющее большинство тех, кто считает, что Украина сделала недостаточно, прежде всего говорят, что политической власти не удалось приложить необходимые усилия (72%). Другие причины назывались реже: неверие самого населения во вторжение (30%), то, что руководство ВСУ не смогло приложить усилия (20%), слишком большие ресурсы у России (17%), недостаточная поддержка от Запада (16%).

Была ли готова Украина к войне Что говорят киевляне

Опрос проводился 25 июля - 3 августа 2025 года. Всего было опрошено 804 жителя Киева.

Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,3) не превышала 4,6% для показателей, близких к 50%, 4,0% для показателей, близких к 25%, 2,8% - для показателей, близких к 10%, 2,0% - для показателей, близких к 5%.

Киев (26016) опрос (2901) КМИС (348) война в Украине (5823)
+35
вислюка попереджали за пів року - а воно їздило у Карпати зі своїм адрійком відпочивати
26.08.2025 10:43 Ответить
+18
Не потрібно путати зелене лайно з державою, їм до держави і державності, як до неба рачки. Просто купа лайна
26.08.2025 10:46 Ответить
+17
26.08.2025 10:54 Ответить
вислюка попереджали за пів року - а воно їздило у Карпати зі своїм адрійком відпочивати
26.08.2025 10:43 Ответить
Не потрібно путати зелене лайно з державою, їм до держави і державності, як до неба рачки. Просто купа лайна
26.08.2025 10:46 Ответить
і навіщо ти мені це написав ? де ти прочитав про плутанину зеленого з державою ?
26.08.2025 10:52 Ответить
злиться..хвилюється..думки плутаються...
26.08.2025 11:18 Ответить
Українська Держава у нас не виключно влада.
це вірно, але наразі Українську Державу представляє ЗЄльоний.
Що обрали, те й маємо.

вся вина за провал (свідомий) підготовки до агресії лежить особисто на ЗЄльоному, Андрюші та його лакузах верещучках, служках і т.д.

військові готувались, наскільки їм це дозволяв ЗЄля, щоб "не злякати іноземних інвесторів".
готувались краще ніж я думав, і на рівні Головнокомандуючого Генерала Залужного та Генштаба (були виведені війська з казарм і підняті в повітря літаки) і на бригадному рівні (багато з моїх знайомих нині військових кажуть, що їм телефонували і попереджали)

ЗЄлєнського і всіх причетних до провалу підготовки до війни треба судити за державну зраду !

.
26.08.2025 11:20 Ответить
Огидно що люди кажуть про те, що непідготовилась Україна,
а не влада не підготуваласья.
тож, дайош ще раз 73%!!!
26.08.2025 11:37 Ответить
В усякому разі Україна як суспільство показала більшу готовість, ніж зелена "українська" влада.
показать весь комментарий
26.08.2025 10:44 Ответить
Та чого) вони також показали мастер клас
Красти в часи війни це вже новий рівень
Якщо почнеться якась мега сума я не здивуюсь якщо ті владики будуть мародери ти )
26.08.2025 10:48 Ответить
суспільство показало свою не готовність на виборах 2019 року
26.08.2025 10:52 Ответить
В десятку. А тоді питання: "А звідки беруться, точніше , для чого малюють високі рейтинги для Боневтіка Позорного?". Невже надумали фальшувати? Я би цього не радив робити, бо на "передку" виснажені і кинуті владою хлопці, вони як ніхто розуміють реальність і звиздьош по шмарафону.
показать весь комментарий
26.08.2025 11:09 Ответить
Суспільство в нас неоднорідне. Беручи статистично, тип homo sovieticus домінує - йому й завдячуємо результати всіляких виборів. Але є й верства свідома, яка притомно керує своїми діями.

У цьому, зрештою, ми не надто різнимося від инших країн. Озирнімося навколо, а чи й гляньмо поза океан, що там робиться…
26.08.2025 11:26 Ответить
все так і є, більш притомні заручники довбойобів
показать весь комментарий
не тільки в Києві. В Сумській області теж так вважають
показать весь комментарий
Вам сумно без них в окопі?
показать весь комментарий
26.08.2025 10:53 Ответить
26.08.2025 10:54 Ответить
Годі нарікати не ЗЕбануту владу. Хто їх вибрав? Марсіани? Може монголи? Самі вибрали, тепер цілуйте блазня в тухес. Підберіть соплі і на ВИБОРАХ, які будуть тільки після війни, виберіть достойних, а не блазня-ідіота для поржать.
26.08.2025 10:48 Ответить
І, що цікаво, знову ті кляті майже 73 відсотки 😂 один відсоток або впоротих, або вже загиблих
26.08.2025 10:56 Ответить
"Назвіть достойного кандидата"

порошенко. но ты не напрягайся, на дворе седьмой год другая власть, а у тебя в голове до сих пор "лишь бы не порошенко", тебе никакой кандидат не поможет
26.08.2025 12:00 Ответить
за то сейчас при твоём любимцы и судА целы и с воровством покончено и как следствие победа над коррупцией! а как возраст выхода на пенсию уменьшил солнцеликий то вообще шедевр! конечно для тебя любитель русского мира самый достойный кандидат! беги олежа марафон смотри и за вечерние видосики не забудь!
26.08.2025 12:06 Ответить
ПОРОШЕНКО ПЕТРО ОЛЕКСІЙОВИЧ. Беня КАЛ.омойський і ***** гарно попрацювали в 2019 році, це в них невіднімиш. Я звернув увагу на це увагу, коли знімали Арсенія Яценюка. Також красива комбінація від фсб, про украдений мільярд баксів. Лохотрон чистої води , а мудрий нарід і політики повелись на цей висер і зняли премьера Яценюка, котрий приняв кабмін, коли в казні були трохи більше 100 тисяч гривень. І він запустив єкономіку, відмовився від кацапського газу. Я ще перед виборами 2019 року нагадував і тут, на цензорі про фсб, яке готувало тупе бидло проти Пороха. Ну а тупе бидло захотіло хоть поржать і вибрало дебіла. Так що, любі хлопчики і дівчатка, всі проблеми тепер до блазня і його банди.
26.08.2025 12:21 Ответить
Зразу видно--що ви один із 73% Незнаєте,не думаєте,а брешете.
26.08.2025 12:22 Ответить
26.08.2025 10:48 Ответить
Україна? У кожного злочина є ім'я та прізвище.
26.08.2025 10:49 Ответить
А чому саме так поставлене питання "держава Україна зробила недостатньо для підготовки до повномасштабного вторгнення касапів у 2022 році"???

Та це ж проваландали вкупі вся влада України на чолі з потужним ЕрЗе!
Ще раз: це влада саботувала підготовку до війни, це Зе особисто переконував нас всіх, що вйни не буде, що потрібно маринувати шашлики!
26.08.2025 10:50 Ответить
але все одно готові голосувати за Оманську Гниду
26.08.2025 10:51 Ответить
Привіт зєлупє від вдячних виборців 🤡🤡🤡
26.08.2025 10:53 Ответить
і ти знаєш, на нових виборах вони все-одно оберуть оту саму зелупу...
26.08.2025 10:56 Ответить
Макаки таки проголосують за зЄжабу, нема сумніву
26.08.2025 11:04 Ответить
Поправка, не Україна, а одне зелене чмо.
26.08.2025 10:57 Ответить
Так, зробили достатньо, щоб сталася окупація.
26.08.2025 10:57 Ответить
Геніальне відкриття! А за ТРИ десятиліття Україна зробила достатньо для безпеки України від вторгнення РФ?

Коли корабель затонув то знайдеться безліч експертів, які знали як його можна було врятувати...

Из прошлогоднего... НАПИСАННОГО мною https://www.facebook.com/nykola.n.nagornyak/posts/pfbid02SXk71p86q2ryo3UGha2D7bq3xjCbFPJ7WXwEvb5kocaC4wW3T5Z4LF5KfeH7BNVxl?__cft__[0]=AZVmxNMao8joEW9HcH0zqZRK20hOg4piOa9hfvU5H4ewBcO-PlR-pEPGR6imrrDw_CoccJoRxr_y9QFjFKlzG9OgNjScmfDWiMJE7eeHvVRvH1OwqmVQRJpDX3rsOvuHJXiw0dNB_hNyVod6vxCPGPUOVvAuzFFxg1j30E2gYEiu2g&__tn__=%2CO%2CPH-R 26 август 2016 г. ...

Відносно Дня Незалежності, то в мене може більше чим треба ПЕСИМІЗМУ... Якийсь смуток і якась печаль...І тривога... І що з цим маємо робити?

На своїй сторінці в ФБ написав:

"День независимости - это НЕ ПРАЗДНИК, это день СКОРБИ за ПОТЕРЯННЫМИ надеждами и чаяниями населения со времен распада СССР, как потерянные исторический шанс и перспектива: население, - слово НАСЕЛЕНИЕ использовано мною вместо слова НАРОД по убеждению, потому, что НАРОД, - «хочу сиять заставить заново величественное слово» НАРОД, - НАРОД в меншинстве, в подавляющем меншинстве, как говорили коммунисты, - НАСЕЛЕНИЕ стало беднее, потеряло надежду и веру, а все новая т.н. элита, всякий раз дорывавшаяся до власти, - тут как тут, - становилась богаче и наглее...

Намедни сообщалося, например, что отставной начальник канцелярии Кучмы и юрист "всех времен и народов", муж оксанымарченко, которая почти десятилетия воображала себя телезвездой и первой красавицей Евразии, кум того, кто для наших соседей «наше все», , очень дорогую яхту приобрел ... на которой даже лифт... есть...

А некий одесский ******** со своим домом Поттера продолжает преграждать одесситам доступ к морю... Будто бы Черное море тоже его.



Нынешние продолжают воровать еще циничнее - на крови воинов и жертв агрессии.

Даже потеря Крыма и оккупация восточной части Украины, - ЛуганДон, - используются как схемы для продолжение обогащения, включая поставки армии - обогащение на одежде, медикаментах, продовольствии, военном снаряжении... - война все спишет...

Вспомнился анекдот времен агрессии против Грузии в 2008 г.. Генерал армии РФ, после боев, победителем возвращается к семье. И вот на роскошной даче, за столом собралась вся родня генерала. Генерал-герой говорит первый тост. Начинает словами: выпьем за здоровье нашего благодателя Михаила Саакашвили и т.д.... Домашние изумлены: папа, но он же нам враг!?

Синок! Если бы не Михаил Саакашвили, то я б не продал три танка, две САУ, ..... И не построил бы эту дачу, виллу на Женевском озере, не купил бы три квартиры, 5 дорогих авто Rolls-Royce и два Mercedes, на которых вы ездите, не...

Возможно, наши пьют за здоровье того, который дал им подобную возможность...

На днях сообщали, что с госрезерва украли млн. т зерна и еще чего-то...

Ранее также сообщалось, что Меркель с Орландом поговорят с Порошенко не только о ситуации в ЛуганДоне, а о коррупции в Украине...

Очевидно в мире понимают от чего необходимо спасать Украину в первую очередь.

Зажгите свечи,панове! Боже праведный спаси Украину и всех нас!

"Хочу сиять заставить заново величественное слово НАРОД!
26.08.2025 10:57 Ответить
всі, Сарочка, кругом одні сволочі, тільки ми з тобою ЗЄльоні.

з сєпарами та зрадою боролись і кравчук, і кучма, і Порошенок (як ніхто до нього !!).

але тільки яник та ЗЄля відкрито або таємно здавали Україну

.
26.08.2025 11:27 Ответить
Поперше не Україна, а Верховний головнокомандувач зробив. Подруге питання поставлене викривлено - влада зробила все, щоб Україна була захоплена за Три дні, але завдяки Залужному і його пдлеглим це не вдалось - ось, яке мало бути питання.
26.08.2025 11:02 Ответить
то ви ще мешканців Харківа, Херсона не питали. На жаль, значна кількість маріупольців вже нічого не скаже
26.08.2025 11:03 Ответить
Я б хотів щоб був судовий розгляд саме цього питання. І шоб зеленський з його шоблой був звинувачений у службовій недбалості, яка привела до загибелі тисячі людей.
Для цього відповідно треба нова влада. Самі себе вони судить не будуть. Нехай би тоді суд і визначив чи достатньо вони зробили для оборони країни від масштабного російського вторгнення.
26.08.2025 11:05 Ответить
не буде ніякого процесу проти Зєлі...він чкурне з України в Британію і буде спиратись на імунітет стосовно колишніх очільників, а євротолеєрасти його прикриють, адже сьогодні вони з ним ручкаються... так хоть би й це скоріш настало
26.08.2025 11:17 Ответить
Ну нашо бубочкі та Британія? Він не буде так ризикувати. Для нього є Ізраіль. Там мама Роза хатинку прикупила на березі Середземного моря, тим паче, Ізраіль на видає своїх гоям.
26.08.2025 12:57 Ответить
Не Україна зробила мало, а Боневтік Позорний, його свора-хуцпа, антимайданне ОПе і звичайно 73%, без них би цього ніколи не сталося.
26.08.2025 11:05 Ответить
... але залишається, ще 18% довбо&обів!
26.08.2025 11:08 Ответить


26.08.2025 11:10 Ответить
Моя особиста думка - малюють високі рейтинти Боневтіку Позорному. Де тільки не буваю - більшість не те що проти, а ненавидять його. Правда є і упороті - хворі, але і після арешту ледерів "Білого братства" деякі так і не вилікувались, а померли в психлікарнях.
26.08.2025 11:17 Ответить
Я вже не раз писав. Які можуть бути претензії до бубочки і його ЗЕбанутої команди? Блазня вибрала подавляюча більшість, 73%. Так що, дебіли, що вибрали блазня, це ваш вибір і поцілуйте його в тухес. В засос. А ми, порохоботи, посміємося з вас.
26.08.2025 13:03 Ответить
Але ж ми, порохоботи, теж пожинаємо плоди їх
26.08.2025 13:13 Ответить
думаю по Україні такої думки десь 73%
26.08.2025 11:14 Ответить
https://t.me/dmytro_chekalkyn/4176 Володимир В'ятрович:
Після отримання остаточної інформації від ГУР про вторгнення в ніч з 23 на 24, президент Зеленський продовжував наполягати на введенні у країні саме надзвичайного, а не воєнного стану. Таким чином надаючи особливі повноваження поліції та СБУ, а не військовим. Його речники у ВРУ, називали нас депутатів які вимагали введення таки воєнного стану, провокаторами, які провокують Росію до нападу. Через вісім годин після введення геть непотрібного надзвичайного стану парламент знову зібрався о 7:40 наступного ранку, аби врешті ввести таки воєнний. Вісім останніх годин перед повномасштабним вторгненням були просто змарновані
26.08.2025 11:15 Ответить
Для багатьох прийшло протверезіння. А голосували за антиукраїнську потвору та його приспішників на кшталт колі котлєти, безуглої… Ось і отримали, те що отримали!
26.08.2025 11:15 Ответить
Не дури себе, не прийшло...
Впоротих дебілів, на жаль, зовсім не поменшало.
Мало того, ті, що при тямі у своїй більшості там, на ЛБЗ, а вся та уставшая нечисть або по-норах, або через Тису.
26.08.2025 11:19 Ответить
Україна загалом, чи конкретні персонажі, що персонально відповідальні за ту підготовку?
Конкретно: верховний головнокомандувач, Голова ВР, голова уряду, міністр оборони? Все ж то конкретні персонажі, що мають імена, посади, службові обов`язки.
А тому мають нести кримінальну відповідальність за вчиненне!
26.08.2025 11:17 Ответить
Ну якщо вважати розмінування Чонгару і закриття ракетних проектів підготовкою до війни то таки да, недостатньо, треба було ще щось розмінувати
26.08.2025 11:18 Ответить
Фактично вони розмінували все щоб зустріти ворога з голою лупою.
26.08.2025 11:58 Ответить
Хто ті ядерні імбєціли зі складу 16%?!!
26.08.2025 11:20 Ответить
Пенси що дивляться марахвон
26.08.2025 11:23 Ответить
Як це недостатньо? Один Татаров чого вартує - всіх врятував від чеченців й переломив хід війни. А Боневтік з Мівіною?
26.08.2025 11:28 Ответить
Опять все уперлись только в Зелю а за распродажу честным полковником самой новой техники и его коллегами как всегда никто не вспоминает.
26.08.2025 11:34 Ответить
Чекаємо закінчення війни і потім розберемось, а зараз єднайтесь українці навколо України і не впадайте в срачі.
26.08.2025 11:51 Ответить
на четвертий рік лишилось лише 16% блажених ідіотів, це і є відсоток виборців які досі вірні османському ішаку
26.08.2025 11:53 Ответить
Як могли зрадники при владі підготовитися ?
26.08.2025 11:55 Ответить
Опитування,мабуть,проводилося в рестораціях,барах та інших розважальних закладах столиці, з огляду на таку патріотичність....або з закордону
26.08.2025 12:08 Ответить
все ветки власти, все абсолютно что то там бубнели, и ни одна падлюка явно не сказала - будет война, будет так то и так, готовьтесь кто как сможет, сидели с языками друг у друга в опе! такое не прощают
26.08.2025 12:31 Ответить
сами уроды спокойно готовились, делая запасы и эвакуирую своих личинок
26.08.2025 12:33 Ответить
Так це все випускники Трускавецької Академії, їх там так вчили.
26.08.2025 12:36 Ответить
А за кого 73% киян голосували в 2019му?
26.08.2025 12:43 Ответить
зешобло или Украина?
26.08.2025 13:10 Ответить
 
 