82% жителей Киева считают, что Украина сделала недостаточно для подготовки к вторжению РФ в 2022 году, - КМИС. ИНФОГРАФИКА

82% жителей Киева считают, что государство сделало недостаточно для подготовки к полномасштабному вторжению РФ в 2022 году.

Об этом свидетельствуют результаты опроса КМИС, информирует Цензор.НЕТ.

Так, 46% заявили, что Украина абсолютно недостаточно сделала, а 36% - что недостаточно, но кое-что было сделано.

16% считают, что Украина сделала достаточно.

Читайте также: Альтернативой Зеленскому украинцы видят Залужного, - опрос. ИНФОГРАФИКА

Гражданам, которые считают, что Украина сделала недостаточно, задавался дополнительный вопрос, почему именно не удалось подготовиться. Им предлагали несколько ответов.

Так, подавляющее большинство тех, кто считает, что Украина сделала недостаточно, прежде всего говорят, что политической власти не удалось приложить необходимые усилия (72%). Другие причины назывались реже: неверие самого населения во вторжение (30%), то, что руководство ВСУ не смогло приложить усилия (20%), слишком большие ресурсы у России (17%), недостаточная поддержка от Запада (16%).

Читайте также: 42% австрийцев поддерживают участие страны в миротворческой миссии в Украине, - опрос

Опрос проводился 25 июля - 3 августа 2025 года. Всего было опрошено 804 жителя Киева.

Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,3) не превышала 4,6% для показателей, близких к 50%, 4,0% для показателей, близких к 25%, 2,8% - для показателей, близких к 10%, 2,0% - для показателей, близких к 5%.

Читайте: 62% украинцев разговаривают дома исключительно на украинском языке, - опрос. ИНФОГРАФИКА