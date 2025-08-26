82% жителей Киева считают, что Украина сделала недостаточно для подготовки к вторжению РФ в 2022 году, - КМИС. ИНФОГРАФИКА
82% жителей Киева считают, что государство сделало недостаточно для подготовки к полномасштабному вторжению РФ в 2022 году.
Об этом свидетельствуют результаты опроса КМИС, информирует Цензор.НЕТ.
Так, 46% заявили, что Украина абсолютно недостаточно сделала, а 36% - что недостаточно, но кое-что было сделано.
16% считают, что Украина сделала достаточно.
Гражданам, которые считают, что Украина сделала недостаточно, задавался дополнительный вопрос, почему именно не удалось подготовиться. Им предлагали несколько ответов.
Так, подавляющее большинство тех, кто считает, что Украина сделала недостаточно, прежде всего говорят, что политической власти не удалось приложить необходимые усилия (72%). Другие причины назывались реже: неверие самого населения во вторжение (30%), то, что руководство ВСУ не смогло приложить усилия (20%), слишком большие ресурсы у России (17%), недостаточная поддержка от Запада (16%).
Опрос проводился 25 июля - 3 августа 2025 года. Всего было опрошено 804 жителя Киева.
Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,3) не превышала 4,6% для показателей, близких к 50%, 4,0% для показателей, близких к 25%, 2,8% - для показателей, близких к 10%, 2,0% - для показателей, близких к 5%.
це вірно, але наразі Українську Державу представляє ЗЄльоний.
Що обрали, те й маємо.
вся вина за провал (свідомий) підготовки до агресії лежить особисто на ЗЄльоному, Андрюші та його лакузах верещучках, служках і т.д.
військові готувались, наскільки їм це дозволяв ЗЄля, щоб "не злякати іноземних інвесторів".
готувались краще ніж я думав, і на рівні Головнокомандуючого Генерала Залужного та Генштаба (були виведені війська з казарм і підняті в повітря літаки) і на бригадному рівні (багато з моїх знайомих нині військових кажуть, що їм телефонували і попереджали)
ЗЄлєнського і всіх причетних до провалу підготовки до війни треба судити за державну зраду !
.
а не влада не підготуваласья.
тож, дайош ще раз 73%!!!
Красти в часи війни це вже новий рівень
Якщо почнеться якась мега сума я не здивуюсь якщо ті владики будуть мародери ти )
У цьому, зрештою, ми не надто різнимося від инших країн. Озирнімося навколо, а чи й гляньмо поза океан, що там робиться…
порошенко. но ты не напрягайся, на дворе седьмой год другая власть, а у тебя в голове до сих пор "лишь бы не порошенко", тебе никакой кандидат не поможет
Та це ж проваландали вкупі вся влада України на чолі з потужним ЕрЗе!
Ще раз: це влада саботувала підготовку до війни, це Зе особисто переконував нас всіх, що вйни не буде, що потрібно маринувати шашлики!
Коли корабель затонув то знайдеться безліч експертів, які знали як його можна було врятувати...
Из прошлогоднего... НАПИСАННОГО мною https://www.facebook.com/nykola.n.nagornyak/posts/pfbid02SXk71p86q2ryo3UGha2D7bq3xjCbFPJ7WXwEvb5kocaC4wW3T5Z4LF5KfeH7BNVxl?__cft__[0]=AZVmxNMao8joEW9HcH0zqZRK20hOg4piOa9hfvU5H4ewBcO-PlR-pEPGR6imrrDw_CoccJoRxr_y9QFjFKlzG9OgNjScmfDWiMJE7eeHvVRvH1OwqmVQRJpDX3rsOvuHJXiw0dNB_hNyVod6vxCPGPUOVvAuzFFxg1j30E2gYEiu2g&__tn__=%2CO%2CPH-R 26 август 2016 г. ...
Відносно Дня Незалежності, то в мене може більше чим треба ПЕСИМІЗМУ... Якийсь смуток і якась печаль...І тривога... І що з цим маємо робити?
На своїй сторінці в ФБ написав:
"День независимости - это НЕ ПРАЗДНИК, это день СКОРБИ за ПОТЕРЯННЫМИ надеждами и чаяниями населения со времен распада СССР, как потерянные исторический шанс и перспектива: население, - слово НАСЕЛЕНИЕ использовано мною вместо слова НАРОД по убеждению, потому, что НАРОД, - «хочу сиять заставить заново величественное слово» НАРОД, - НАРОД в меншинстве, в подавляющем меншинстве, как говорили коммунисты, - НАСЕЛЕНИЕ стало беднее, потеряло надежду и веру, а все новая т.н. элита, всякий раз дорывавшаяся до власти, - тут как тут, - становилась богаче и наглее...
Намедни сообщалося, например, что отставной начальник канцелярии Кучмы и юрист "всех времен и народов", муж оксанымарченко, которая почти десятилетия воображала себя телезвездой и первой красавицей Евразии, кум того, кто для наших соседей «наше все», , очень дорогую яхту приобрел ... на которой даже лифт... есть...
А некий одесский ******** со своим домом Поттера продолжает преграждать одесситам доступ к морю... Будто бы Черное море тоже его.
Нынешние продолжают воровать еще циничнее - на крови воинов и жертв агрессии.
Даже потеря Крыма и оккупация восточной части Украины, - ЛуганДон, - используются как схемы для продолжение обогащения, включая поставки армии - обогащение на одежде, медикаментах, продовольствии, военном снаряжении... - война все спишет...
Вспомнился анекдот времен агрессии против Грузии в 2008 г.. Генерал армии РФ, после боев, победителем возвращается к семье. И вот на роскошной даче, за столом собралась вся родня генерала. Генерал-герой говорит первый тост. Начинает словами: выпьем за здоровье нашего благодателя Михаила Саакашвили и т.д.... Домашние изумлены: папа, но он же нам враг!?
Синок! Если бы не Михаил Саакашвили, то я б не продал три танка, две САУ, ..... И не построил бы эту дачу, виллу на Женевском озере, не купил бы три квартиры, 5 дорогих авто Rolls-Royce и два Mercedes, на которых вы ездите, не...
Возможно, наши пьют за здоровье того, который дал им подобную возможность...
На днях сообщали, что с госрезерва украли млн. т зерна и еще чего-то...
Ранее также сообщалось, что Меркель с Орландом поговорят с Порошенко не только о ситуации в ЛуганДоне, а о коррупции в Украине...
Очевидно в мире понимают от чего необходимо спасать Украину в первую очередь.
Зажгите свечи,панове! Боже праведный спаси Украину и всех нас!
"Хочу сиять заставить заново величественное слово НАРОД!
з сєпарами та зрадою боролись і кравчук, і кучма, і Порошенок (як ніхто до нього !!).
але тільки яник та ЗЄля відкрито або таємно здавали Україну
.
Для цього відповідно треба нова влада. Самі себе вони судить не будуть. Нехай би тоді суд і визначив чи достатньо вони зробили для оборони країни від масштабного російського вторгнення.
Після отримання остаточної інформації від ГУР про вторгнення в ніч з 23 на 24, президент Зеленський продовжував наполягати на введенні у країні саме надзвичайного, а не воєнного стану. Таким чином надаючи особливі повноваження поліції та СБУ, а не військовим. Його речники у ВРУ, називали нас депутатів які вимагали введення таки воєнного стану, провокаторами, які провокують Росію до нападу. Через вісім годин після введення геть непотрібного надзвичайного стану парламент знову зібрався о 7:40 наступного ранку, аби врешті ввести таки воєнний. Вісім останніх годин перед повномасштабним вторгненням були просто змарновані
Впоротих дебілів, на жаль, зовсім не поменшало.
Мало того, ті, що при тямі у своїй більшості там, на ЛБЗ, а вся та уставшая нечисть або по-норах, або через Тису.
Конкретно: верховний головнокомандувач, Голова ВР, голова уряду, міністр оборони? Все ж то конкретні персонажі, що мають імена, посади, службові обов`язки.
А тому мають нести кримінальну відповідальність за вчиненне!