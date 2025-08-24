42% австрийцев поддерживают участие страны в миротворческой миссии в Украине, - опрос
Около 42% граждан Австрии заявили о поддержке участия австрийских солдат в потенциальной миротворческой миссии в Украине. Против высказались 44% респондентов.
Об этом свидетельствуют данные соцопроса Gallup, передает "Укринформ", информирует Цензор.НЕТ.
"42% респондентов могут представить отправку австрийских солдат для обеспечения мира, тогда как 44% выступают против этого. 14% не выразили четкого мнения", - сказао в сообщении.
Отмечается, что среди тех, кто положительно относится к участию австрийских военных в миссии в Украине, преобладают лица до 30 лет (55%), люди с высшим образованием (53%), а также сторонники партий "Зеленые" (63%) и NEOS (55%).
Больше всего противников идеи отправки австрийских солдат среди сторонников праворадикальной и пророссийской Партии свободы (FPÖ) - 66%.
Кроме этого, 53% австрийцев поддерживают размещение миротворческих сил ЕС в Украине в случае прекращения огня в Украине, 27% выступают против, а 20% не определились.
В то же время большинство населения Австрии считает, что в международной политике республика прежде всего является дипломатическим игроком. Так, 79% опрошенных считают, что невоенные миротворческие миссии соответствуют нейтралитету Австрии.
82% соглашаются с утверждением, что Австрия как нейтральное государство должна активно проводить политику мира и выступать посредником в международных конфликтах.
Развертывание сил поддержки в Украине
Напомним, "Коалиция желающих" заявила о готовности развернуть силы поддержки в Украине сразу после прекращения боевых действий.
Президент Трамп исключил возможность размещения американских войск на территории Украины в рамках гарантий безопасности.
В то же время Великобритания готова отправить свои войска для защиты неба и портов в Украине, но не к линии фронта.
Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон отметил важность размещения в Украине иностранных войск, отметив, что речь может идти о нескольких тысячах.
