51% немцев выступают против отправки войск в Украину для гарантий безопасности, - опрос
Большинство граждан Германии выступают против отправки солдат Бундесвера в Украину в рамках будущих гарантий безопасности после завершения войны.
Об этом свидетельствует опрос института исследования общественного мнения Civey, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на dpa-AFX.
В частности, в опросе 51% респондентов высказались против участия Германии в миротворческой миссии в Украине, и лишь 36% опрошенных согласились бы с этим. Остальные 13% респондентов не определились.
Неприятие особенно четко прослеживается среди сторонников ультралевого Альянса Сары Вагенкнехт: 92% его избирателей выступают против немецких миротворцев.
Зато самый высокий уровень одобрения наблюдается среди избирателей немецкой "Партии зеленых": 77% из них выступают за участие Бундесвера.
