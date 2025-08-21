51% немцев выступают против отправки войск в Украину для гарантий безопасности, - опрос

Большинство граждан Германии выступают против отправки солдат Бундесвера в Украину в рамках будущих гарантий безопасности после завершения войны.

Об этом свидетельствует опрос института исследования общественного мнения Civey, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на dpa-AFX.

В частности, в опросе 51% респондентов высказались против участия Германии в миротворческой миссии в Украине, и лишь 36% опрошенных согласились бы с этим. Остальные 13% респондентов не определились.

Неприятие особенно четко прослеживается среди сторонников ультралевого Альянса Сары Вагенкнехт: 92% его избирателей выступают против немецких миротворцев.

Зато самый высокий уровень одобрения наблюдается среди избирателей немецкой "Партии зеленых": 77% из них выступают за участие Бундесвера.

