51% немцев выступают против отправки войск в Украину для гарантий безопасности, - опрос

Немцы против отправки миротворческих войск в Украину

Большинство граждан Германии выступают против отправки солдат Бундесвера в Украину в рамках будущих гарантий безопасности после завершения войны.

Об этом свидетельствует опрос института исследования общественного мнения Civey, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на dpa-AFX.

В частности, в опросе 51% респондентов высказались против участия Германии в миротворческой миссии в Украине, и лишь 36% опрошенных согласились бы с этим. Остальные 13% респондентов не определились.

Неприятие особенно четко прослеживается среди сторонников ультралевого Альянса Сары Вагенкнехт: 92% его избирателей выступают против немецких миротворцев.

Зато самый высокий уровень одобрения наблюдается среди избирателей немецкой "Партии зеленых": 77% из них выступают за участие Бундесвера.

Германия не будет отправлять военный контингент в Украину, - глава МИД Вадефуль

Германия (7222) миротворцы (1197) война в Украине (5754)
А воювати проти ***** німці бажають в Польші та Литві?
21.08.2025 21:33 Ответить
30% це емігранти які просто прийшли класно жити
ще 60% - ніженки яких можна образити поглядом на них

і того істинних германців лишилось може 1 % --- і то не факт!
21.08.2025 22:04 Ответить
Господи, та не відправляйте, гуй з вами, тіко вгомоніться нарешті! Шо ви котрий місяць ніяк замовкнути не можете?
21.08.2025 21:33 Ответить
Не ті вже німці не ті - колись Гітлер тільки свиснув і вже на Волзі
21.08.2025 21:35 Ответить
Когда кацапы будут трахать немцев в толстую жопу, мы отправим им 5000 касок, что бы им было не страшно.
21.08.2025 22:30 Ответить
До сих пор нужно разделять ФРГ и ГДР. Объединенная Германтя это миф. Оси, как их завут немцы, застряли в сссере и ментально и делами своими. Вот они и есть тормоз предлставления Таурусов, отправки войск и двигатель социализма. В ФРГ же гораздо болеее половины за предоставление более существенной помощи,.вроде около 70%
21.08.2025 22:37 Ответить
Так. 45 років продування мізків радянським лайном далось взнаки. Зараз ці комсомольці є гальмом Німеччини та прогресу.
показать весь комментарий
