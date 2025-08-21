УКР
51% німців виступають проти відправлення військ в Україну для гарантій безпеки, - опитування

Німці проти відправки миротворчих військ в Україну

Більшість громадян Німеччини виступають проти відправлення солдатів Бундесверу до України в рамках майбутніх гарантій безпеки після завершення війни.

Про це свідчить опитування інституту дослідження громадської думки Civey, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на dpa-AFX.

Так, в опитуванні 51% респондентів висловилися проти участі Німеччини в миротворчій місії в Україні, і лише 36% опитаних погодилися б з цим. Решта 13% респондентів не визначилися.

Неприйняття особливо чітко простежується серед прихильників ультралівого Альянсу Сари Вагенкнехт: 92% його виборців виступають проти німецьких миротворців.

Натомість найвищий рівень схвалення спостерігається серед виборців німецької "Партії зелених": 77% з них виступають за участь Бундесверу.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Німеччина не відправлятиме військовий контингент в Україну, - глава МЗС Вадефуль

Німеччина (7663) миротворці (871) війна в Україні (5796)
А воювати проти ***** німці бажають в Польші та Литві?
21.08.2025 21:33 Відповісти
30% це емігранти які просто прийшли класно жити
ще 60% - ніженки яких можна образити поглядом на них

і того істинних германців лишилось може 1 % --- і то не факт!
21.08.2025 22:04 Відповісти
Господи, та не відправляйте, гуй з вами, тіко вгомоніться нарешті! Шо ви котрий місяць ніяк замовкнути не можете?
21.08.2025 21:33 Відповісти
Не ті вже німці не ті - колись Гітлер тільки свиснув і вже на Волзі
21.08.2025 21:35 Відповісти
Когда кацапы будут трахать немцев в толстую жопу, мы отправим им 5000 касок, что бы им было не страшно.
21.08.2025 22:30 Відповісти
До сих пор нужно разделять ФРГ и ГДР. Объединенная Германтя это миф. Оси, как их завут немцы, застряли в сссере и ментально и делами своими. Вот они и есть тормоз предлставления Таурусов, отправки войск и двигатель социализма. В ФРГ же гораздо болеее половины за предоставление более существенной помощи,.вроде около 70%
21.08.2025 22:37 Відповісти
Так. 45 років продування мізків радянським лайном далось взнаки. Зараз ці комсомольці є гальмом Німеччини та прогресу.
21.08.2025 23:07 Відповісти
 
 