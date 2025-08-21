51% німців виступають проти відправлення військ в Україну для гарантій безпеки, - опитування

Більшість громадян Німеччини виступають проти відправлення солдатів Бундесверу до України в рамках майбутніх гарантій безпеки після завершення війни.

Про це свідчить опитування інституту дослідження громадської думки Civey, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на dpa-AFX.

Так, в опитуванні 51% респондентів висловилися проти участі Німеччини в миротворчій місії в Україні, і лише 36% опитаних погодилися б з цим. Решта 13% респондентів не визначилися.

Неприйняття особливо чітко простежується серед прихильників ультралівого Альянсу Сари Вагенкнехт: 92% його виборців виступають проти німецьких миротворців.

Натомість найвищий рівень схвалення спостерігається серед виборців німецької "Партії зелених": 77% з них виступають за участь Бундесверу.

