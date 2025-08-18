Німеччина не відправлятиме військовий контингент в Україну, - глава МЗС Вадефуль

Розміщення військ в Україні стало б занадто великим навантаженням для Німеччини. Берлін має відігравати важливу роль у забезпеченні миру.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW, про це заявив міністр закордонних справ ФРН Йоганн Вадефуль.

Він зазначив, що Німеччина має намір, відповідно до чинних домовленостей, "зосередитися на території НАТО".

"Бундесвер уже розмістив бригаду в Литві. Додаткове розміщення німецьких солдатів в Україні, ймовірно, стало б для нас занадто великим навантаженням", - пояснив міністр.

Проте, наголосив він, Німеччина повинна відігравати важливу роль у можливому забезпеченні миру в Україні.

"Україні потрібні гарантії безпеки. США дали зрозуміти, що готові на це. Тепер треба подивитися, що можна реалізувати спільно з європейцями", - сказав Вадефуль.

Нагадаємо, "Коаліція охочих" заявила про готовність розгорнути сили підтримки в Україні одразу після припинення бойових дій.

