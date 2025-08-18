УКР
Новини Іноземні миротворці в Україні
Німеччина не відправлятиме військовий контингент в Україну, - глава МЗС Вадефуль

Вадефуль виключає розміщення військ Німеччини в Україні

Розміщення військ в Україні стало б занадто великим навантаженням для Німеччини. Берлін має відігравати важливу роль у забезпеченні миру.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW, про це заявив міністр закордонних справ ФРН Йоганн Вадефуль.

Він зазначив, що Німеччина має намір, відповідно до чинних домовленостей, "зосередитися на території НАТО". 

"Бундесвер уже розмістив бригаду в Литві. Додаткове розміщення німецьких солдатів в Україні, ймовірно, стало б для нас занадто великим навантаженням", - пояснив міністр.

Проте, наголосив він, Німеччина повинна відігравати важливу роль у можливому забезпеченні миру в Україні.

"Україні потрібні гарантії безпеки. США дали зрозуміти, що готові на це. Тепер треба подивитися, що можна реалізувати спільно з європейцями", - сказав Вадефуль.

Нагадаємо, "Коаліція охочих" заявила про готовність розгорнути сили підтримки в Україні одразу після припинення бойових дій.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Литва направить до України стільки миротворців, скільки відправляла в Афганістан, - радник Науседи

Всі готові забезпечувати мир, але шоб нічого не робити.
Таким же самим чином одні "члени" НАТИ будуть забезпечувати мир для інших "членів" НАТИ.
18.08.2025 13:02 Відповісти
Стан "охочості" - 17:30.
18.08.2025 13:03 Відповісти
охочість впала?
18.08.2025 12:57 Відповісти
Хаахах
18.08.2025 12:55 Відповісти
охочість впала?
18.08.2025 12:57 Відповісти
Стан "охочості" - 17:30.
18.08.2025 13:03 Відповісти
Всі готові забезпечувати мир, але шоб нічого не робити.
Таким же самим чином одні "члени" НАТИ будуть забезпечувати мир для інших "членів" НАТИ.
18.08.2025 13:02 Відповісти
Ганчір'я.
18.08.2025 13:02 Відповісти
Тисяча солдат Бундесверу поклали би на лопатки економіку Німеччини - це серйозно?
18.08.2025 13:02 Відповісти
мабуть нема солдат. Бригада, що була, вже в Литві. Залишились праорщики на складах та штабні. Такого і тут є. Не той тепер вермахт.
18.08.2025 13:02 Відповісти
Навіть якщо і відбудеться вхід іноземних військових гарантів миру із країн НАТО, то це буде об'єднаний взвод з країн Балтики. І фсьо! В інших ,,охочих,, знайдеться купа причин для відмови.
18.08.2025 13:03 Відповісти
Может хватит **********? Ну сами подумайте - они нам зачем нужны? Они будут сидеть на первой линии в земляных СПшках? Пусть они лучше денег и оружия дадут, у нас своих профессиональных военных, с огромным опытом и мотивацией достаточно. Если союзники смогут обеспечить их нормальное содержание, с хорошей зарплатой - то от желающих остаться в армии отбоя не будет. Другое дело если сюда зайдут военные с техникой - пво, рэб, рэр. Если тут будет базироваться современная авиация, причем такая которая когда запахнет жареным не передислоцируется в первые часы на польские аэродромы. А лучше если это будут западные современные самолеты и наши подготовленные летчики. И побольше денег, на которые можно будет построить мощные фортификационные сооружения, роботизированные системы наблюдения и поражения. Нам нужны финансовые и производственные ресурсы цивилизованного мира, а несколько тысяч пехоты нам вообще погоды не сделают.
18.08.2025 13:07 Відповісти
100 чоловік символічно могли б і направити. Тут не в навантаженні справа в політичній позиції.
18.08.2025 13:09 Відповісти
Потужно, рiшуче.
18.08.2025 13:14 Відповісти
И про Таурус забудьте. Зато солидарности выделим, сколько попросите
18.08.2025 13:15 Відповісти
Матинка Божя, да тут на гілці свинособаками з тавром "росіянин" просто кишить як їх вигриьуха опаришами. Такий сморід лаптями та портками з щами і онучами тут стоїть шо продихнути нема чим. Фу, гідота.
Удмурти з чувашами та коряками є?
18.08.2025 13:15 Відповісти
А накуя їм це треба?Ми ж боронимо всю Європу
18.08.2025 13:15 Відповісти
Украине нужны гарантии безопасности. США дали понять, что готовы на это.

А со старыми гарантиями, что случилось? Срок годности?
18.08.2025 13:16 Відповісти
Та вас колбасников никто и не ждал. Но возможно в будущем пожалеете, и сильно.
18.08.2025 13:19 Відповісти
Прям як гасли мешканців Донбасу свого часу - "Зачєм нас нахлєбнікі із ЄС!!". Вони вам нічого не винні. У нас воєнкоми-доларові мільйонери маєтки будують, митники бунгало по 70 лямів відбудовують. А винні німці
18.08.2025 13:30 Відповісти
А то москалі не дадуть дешевоі нафти?
18.08.2025 13:20 Відповісти
Треба було в Німеччину заходити 3 роки тому пукіну , супротиву би точно не було би в інша частина Європи вичавила би занепокоєність.
18.08.2025 13:29 Відповісти
Там би армію Пу розфігачили б крилатими ракетами та авіацією. Чи ви дійсно вважаєте, що хтось буде переймати суто піхотну тактику України в 2022-му році і те, якщо не NLAW, Джавеліни тощо - невідомо, як би все було зараз
18.08.2025 13:32 Відповісти
А як би він туди зайшов, через телепорт?
18.08.2025 13:33 Відповісти
Ну так тауруси дайте. ХОЧА Б ОДНУ ОБІЦЯНКУ ВИКОНАЙТЕ,
18.08.2025 14:06 Відповісти
Це вже гарантії безпеки?
Мир став ближчим ніж будь коли раніше коли його бачили в звичайний зенітний телескоп, тепер - виключно в Хаббл😕
18.08.2025 14:11 Відповісти
Сикуни: Рейхсканцлер Гітлер торохтить кістками в домовині від таких діянь своїх послідовників...
18.08.2025 14:29 Відповісти
 
 