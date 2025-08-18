Германия не будет отправлять военный контингент в Украину, - глава МИД Вадефуль
Размещение войск в Украине стало бы слишком большой нагрузкой для Германии. Берлин должен играть важную роль в обеспечении мира.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, об этом заявил министр иностранных дел ФРГ Иоганн Вадефуль.
Он отметил, что Германия намерена, в соответствии с действующими договоренностями, "сосредоточиться на территории НАТО".
"Бундесвер уже разместил бригаду в Литве. Дополнительное размещение немецких солдат в Украине, вероятно, стало бы для нас слишком большой нагрузкой", - пояснил министр.
Однако, подчеркнул он, Германия должна играть важную роль в возможном обеспечении мира в Украине.
"Украине нужны гарантии безопасности. США дали понять, что готовы на это. Теперь надо посмотреть, что можно реализовать совместно с европейцами", - сказал Вадефуль.
Напомним, "Коалиция желающих" заявила о готовности развернуть силы поддержки в Украине сразу после прекращения боевых действий.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Таким же самим чином одні "члени" НАТИ будуть забезпечувати мир для інших "членів" НАТИ.
Удмурти з чувашами та коряками є?
А со старыми гарантиями, что случилось? Срок годности?
Мир став ближчим ніж будь коли раніше коли його бачили в звичайний зенітний телескоп, тепер - виключно в Хаббл😕