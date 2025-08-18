РУС
Германия не будет отправлять военный контингент в Украину, - глава МИД Вадефуль

Вадефуль исключает размещение войск Германии в Украине

Размещение войск в Украине стало бы слишком большой нагрузкой для Германии. Берлин должен играть важную роль в обеспечении мира.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, об этом заявил министр иностранных дел ФРГ Иоганн Вадефуль.

Он отметил, что Германия намерена, в соответствии с действующими договоренностями, "сосредоточиться на территории НАТО".

"Бундесвер уже разместил бригаду в Литве. Дополнительное размещение немецких солдат в Украине, вероятно, стало бы для нас слишком большой нагрузкой", - пояснил министр.

Однако, подчеркнул он, Германия должна играть важную роль в возможном обеспечении мира в Украине.

"Украине нужны гарантии безопасности. США дали понять, что готовы на это. Теперь надо посмотреть, что можно реализовать совместно с европейцами", - сказал Вадефуль.

Напомним, "Коалиция желающих" заявила о готовности развернуть силы поддержки в Украине сразу после прекращения боевых действий.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Литва направит в Украину столько миротворцев, сколько отправляла в Афганистан, - советник Науседы

+5
Всі готові забезпечувати мир, але шоб нічого не робити.
Таким же самим чином одні "члени" НАТИ будуть забезпечувати мир для інших "членів" НАТИ.
показать весь комментарий
18.08.2025 13:02 Ответить
+5
Стан "охочості" - 17:30.
показать весь комментарий
18.08.2025 13:03 Ответить
+4
охочість впала?
показать весь комментарий
18.08.2025 12:57 Ответить
Хаахах
18.08.2025 12:55 Ответить
охочість впала?
18.08.2025 12:57 Ответить
Стан "охочості" - 17:30.
18.08.2025 13:03 Ответить
Всі готові забезпечувати мир, але шоб нічого не робити.
Таким же самим чином одні "члени" НАТИ будуть забезпечувати мир для інших "членів" НАТИ.
18.08.2025 13:02 Ответить
Ганчір'я.
18.08.2025 13:02 Ответить
Тисяча солдат Бундесверу поклали би на лопатки економіку Німеччини - це серйозно?
18.08.2025 13:02 Ответить
мабуть нема солдат. Бригада, що була, вже в Литві. Залишились праорщики на складах та штабні. Такого і тут є. Не той тепер вермахт.
18.08.2025 13:02 Ответить
Навіть якщо і відбудеться вхід іноземних військових гарантів миру із країн НАТО, то це буде об'єднаний взвод з країн Балтики. І фсьо! В інших ,,охочих,, знайдеться купа причин для відмови.
18.08.2025 13:03 Ответить
Может хватит **********? Ну сами подумайте - они нам зачем нужны? Они будут сидеть на первой линии в земляных СПшках? Пусть они лучше денег и оружия дадут, у нас своих профессиональных военных, с огромным опытом и мотивацией достаточно. Если союзники смогут обеспечить их нормальное содержание, с хорошей зарплатой - то от желающих остаться в армии отбоя не будет. Другое дело если сюда зайдут военные с техникой - пво, рэб, рэр. Если тут будет базироваться современная авиация, причем такая которая когда запахнет жареным не передислоцируется в первые часы на польские аэродромы. А лучше если это будут западные современные самолеты и наши подготовленные летчики. И побольше денег, на которые можно будет построить мощные фортификационные сооружения, роботизированные системы наблюдения и поражения. Нам нужны финансовые и производственные ресурсы цивилизованного мира, а несколько тысяч пехоты нам вообще погоды не сделают.
18.08.2025 13:07 Ответить
100 чоловік символічно могли б і направити. Тут не в навантаженні справа в політичній позиції.
18.08.2025 13:09 Ответить
Потужно, рiшуче.
18.08.2025 13:14 Ответить
И про Таурус забудьте. Зато солидарности выделим, сколько попросите
18.08.2025 13:15 Ответить
Матинка Божя, да тут на гілці свинособаками з тавром "росіянин" просто кишить як їх вигриьуха опаришами. Такий сморід лаптями та портками з щами і онучами тут стоїть шо продихнути нема чим. Фу, гідота.
Удмурти з чувашами та коряками є?
18.08.2025 13:15 Ответить
А накуя їм це треба?Ми ж боронимо всю Європу
18.08.2025 13:15 Ответить
Украине нужны гарантии безопасности. США дали понять, что готовы на это.

А со старыми гарантиями, что случилось? Срок годности?
18.08.2025 13:16 Ответить
Та вас колбасников никто и не ждал. Но возможно в будущем пожалеете, и сильно.
18.08.2025 13:19 Ответить
Прям як гасли мешканців Донбасу свого часу - "Зачєм нас нахлєбнікі із ЄС!!". Вони вам нічого не винні. У нас воєнкоми-доларові мільйонери маєтки будують, митники бунгало по 70 лямів відбудовують. А винні німці
18.08.2025 13:30 Ответить
А то москалі не дадуть дешевоі нафти?
18.08.2025 13:20 Ответить
Треба було в Німеччину заходити 3 роки тому пукіну , супротиву би точно не було би в інша частина Європи вичавила би занепокоєність.
18.08.2025 13:29 Ответить
Там би армію Пу розфігачили б крилатими ракетами та авіацією. Чи ви дійсно вважаєте, що хтось буде переймати суто піхотну тактику України в 2022-му році і те, якщо не NLAW, Джавеліни тощо - невідомо, як би все було зараз
18.08.2025 13:32 Ответить
А як би він туди зайшов, через телепорт?
18.08.2025 13:33 Ответить
Ну так тауруси дайте. ХОЧА Б ОДНУ ОБІЦЯНКУ ВИКОНАЙТЕ,
18.08.2025 14:06 Ответить
Це вже гарантії безпеки?
Мир став ближчим ніж будь коли раніше коли його бачили в звичайний зенітний телескоп, тепер - виключно в Хаббл😕
18.08.2025 14:11 Ответить
Сикуни: Рейхсканцлер Гітлер торохтить кістками в домовині від таких діянь своїх послідовників...
18.08.2025 14:29 Ответить
 
 