Германия не будет отправлять военный контингент в Украину, - глава МИД Вадефуль

Размещение войск в Украине стало бы слишком большой нагрузкой для Германии. Берлин должен играть важную роль в обеспечении мира.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, об этом заявил министр иностранных дел ФРГ Иоганн Вадефуль.

Он отметил, что Германия намерена, в соответствии с действующими договоренностями, "сосредоточиться на территории НАТО".

"Бундесвер уже разместил бригаду в Литве. Дополнительное размещение немецких солдат в Украине, вероятно, стало бы для нас слишком большой нагрузкой", - пояснил министр.

Однако, подчеркнул он, Германия должна играть важную роль в возможном обеспечении мира в Украине.

"Украине нужны гарантии безопасности. США дали понять, что готовы на это. Теперь надо посмотреть, что можно реализовать совместно с европейцами", - сказал Вадефуль.

Напомним, "Коалиция желающих" заявила о готовности развернуть силы поддержки в Украине сразу после прекращения боевых действий.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Литва направит в Украину столько миротворцев, сколько отправляла в Афганистан, - советник Науседы