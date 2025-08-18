Литва направит в Украину столько миротворцев, сколько отправляла в Афганистан, - советник Науседы

Литва готова направить в рамках миротворческой миссии в Украину такое же количество войск, которое ранее направляла в миротворческую миссию НАТО в Афганистане.

Об этом заявил советник президента Литвы Дайниус Жикевичус, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на LRT.

"Литва приняла решение (направить войска. - Ред.), конкретные цифры обсуждаются, я их не буду разглашать, но, вероятно, следует представить себе наш вклад в Афганистане, который был, мы будем двигаться в подобном направлении", - сказал он.

Обычно Литва отправляла в Афганистан несколько сотен солдат для участия в миротворческих миссиях, пишет издание.

По словам советника Науседы, эти силы также будут участвовать в подготовке украинских военных.

"Говоря об Украине и надежных гарантиях безопасности, мы должны учитывать, как мы будем обеспечивать безопасность в воздухе, на суше и на море", - добавил Жикевичус.

