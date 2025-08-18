РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11143 посетителя онлайн
Новости Иностранные миротворцы в Украине
835 1

Литва направит в Украину столько миротворцев, сколько отправляла в Афганистан, - советник Науседы

Сколько миротворцев может направить Литва в Украину

Литва готова направить в рамках миротворческой миссии в Украину такое же количество войск, которое ранее направляла в миротворческую миссию НАТО в Афганистане.

Об этом заявил советник президента Литвы Дайниус Жикевичус, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на LRT.

"Литва приняла решение (направить войска. - Ред.), конкретные цифры обсуждаются, я их не буду разглашать, но, вероятно, следует представить себе наш вклад в Афганистане, который был, мы будем двигаться в подобном направлении", - сказал он.

Обычно Литва отправляла в Афганистан несколько сотен солдат для участия в миротворческих миссиях, пишет издание.

По словам советника Науседы, эти силы также будут участвовать в подготовке украинских военных.

"Говоря об Украине и надежных гарантиях безопасности, мы должны учитывать, как мы будем обеспечивать безопасность в воздухе, на суше и на море", - добавил Жикевичус.

Также читайте: Европе не хватает сил для реального влияния на переговорах Трампа и Путина, - The Times

Автор: 

Афганистан (607) Литва (2564) миротворцы (1189)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Коли вже люди порозумнішають? Як можна це порівнювати і нащо? Пошлете шість, чи вісім? А чи це взагалі потрібно оголошувати? Тому путін сміється з Заходу. Там люди впали у інфантілізм.
показать весь комментарий
18.08.2025 11:46 Ответить
 
 