Литва направить до України стільки миротворців, скільки відправляла в Афганістан, - радник Науседи

Литва готова направити в рамках миротворчої місії до України таку ж кількість військ, яку раніше направляла до миротворчої місії НАТО в Афганістані.

Про це заявив радник президента Литви Дайніус Жікевічус, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на LRT.

"Литва прийняла рішення (направити війська. - Ред.), конкретні цифри обговорюються, я їх не розголошуватиму, але, ймовірно, слід уявити собі наш внесок в Афганістані, який був, ми рухатимемося в подібному напрямку", - сказав він.

Зазвичай Литва відправляла до Афганістану кілька сотень солдатів для участі в миротворчих місіях, пише видання.

За словами радника Науседи, ці сили також братимуть участь у підготовці українських військових.

"Говорячи про Україну і надійні гарантії безпеки, ми повинні враховувати, як ми будемо забезпечувати безпеку в повітрі, на суші і на морі", - додав Жікевічус.

