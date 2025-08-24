42% австрійців підтримують участь країни у миротворчій місії в Україні, - опитування
Близько 42% громадян Австрії заявили про підтримку участі австрійських солдатів у потенційній миротворчій місії в Україні. Проти висловилися 44% респондентів.
Про це свідчать дані соцопитування Gallup, передає "Укрінформ", інформує Цензор.НЕТ.
"42% респондентів можуть уявити відправлення австрійських солдатів для забезпечення миру, тоді як 44% виступають проти цього. 14% не висловили чіткої думки", - сказао в повідомленні.
Зазначається, що серед тих, хто позитивно ставиться до участі австрійських військових у місії в Україні, переважають особи до 30 років (55%), люди з вищою освітою (53%), а також прихильники партій "Зелені" (63%) та NEOS (55%).
Найбільше противників ідеї відправлення австрійських солдатів серед симпатиків праворадикальної та проросійської Партії свободи (FPÖ) – 66%.
Окрім цього, 53% австрійців підтримують розміщення миротворчих сил ЄС в Україні у разі припинення вогню в Україні, 27% виступають проти, а 20% не визначилися.
Водночас більшість населення Австрії вважає, що в міжнародній політиці республіка насамперед є дипломатичним гравцем. Так, 79% опитаних вважають, що невійськові миротворчі місії відповідають нейтралітету Австрії.
82% погоджуються з твердженням, що Австрія як нейтральна держава має активно проводити політику миру та виступати посередником у міжнародних конфліктах.
Розгортання сил підтримки в Україні
Нагадаємо, "Коаліція охочих" заявила про готовність розгорнути сили підтримки в Україні одразу після припинення бойових дій.
Президент Трамп виключив можливість розміщення американських військ на території України в рамках гарантій безпеки.
Водночас Велика Британія готова відправити свої війська для захисту неба та портів в Україні, але не до лінії фронту.
Раніше президент Франції Емманюель Макрон наголосив на важливості розміщення в Україні іноземних військ, зазначивши, що може йтися про кілька тисяч.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль