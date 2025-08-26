82% жителів Києва вважають, що Україна зробила недостатньо для підготовки до вторгнення РФ у 2022 році, - КМІС. ІНФОГРАФІКА

82% жителів Києва вважають, що держава зробила недостатньо для підготовки до повномасштабного вторгнення РФ у 2022 році.

Про це свідчать результати опитування КМІС, інформує Цензор.НЕТ.

Так, 46% заявили, що Україна абсолютно недостатньо зробила, а 36% - що недостатньо, але дещо було зроблено.

16% вважають, що Україна зробила достатньо.

Читайте також: Альтернативою Зеленському українці бачать Залужного, - опитування. ІНФОГРАФІКА

Громадянам, які вважають, що Україна зробила недостатньо, ставилося додаткове запитання, чому саме не вдалося підготуватися. Їм пропонували декілька відповідей.

Так, переважна більшість тих, хто вважає, що Україна зробила недостатньо, насамперед говорять, що політичній владі не вдалося докласти необхідних зусиль (72%). Інші причини називалися рідше: невіра самого населення у вторгнення (30%), те, що керівництво ЗСУ не змогло докласти зусиль (20%), занадто великі ресурси у Росії (17%), недостатня підтримка від Заходу (16%).

Читайте також: 42% австрійців підтримують участь країни у миротворчій місії в Україні, - опитування

Опитування проводилося 25 липня - 3 серпня 2025 року. Всього було опитано 804 жителі Києва.

Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,3) не перевищувала 4,6% для показників, близьких до 50%, 4,0% для показників, близьких до 25%, 2,8% - для показників, близьких до 10%, 2,0% - для показників, близьких до 5%.

Читайте: 62% українців розмовляють вдома виключно українською мовою, - опитування. ІНФОГРАФІКА