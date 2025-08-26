УКР
82% жителів Києва вважають, що Україна зробила недостатньо для підготовки до вторгнення РФ у 2022 році, - КМІС. ІНФОГРАФІКА

Чи була готова Україна до війни Що кажуть кияни

82% жителів Києва вважають, що держава зробила недостатньо для підготовки до повномасштабного вторгнення РФ у 2022 році.

Про це свідчать результати опитування КМІС, інформує Цензор.НЕТ.

Так, 46% заявили, що Україна абсолютно недостатньо зробила, а 36% - що недостатньо, але дещо було зроблено.

16% вважають, що Україна зробила достатньо.

Чи була готова Україна до війни Що кажуть кияни

Читайте також: Альтернативою Зеленському українці бачать Залужного, - опитування.

Громадянам, які вважають, що Україна зробила недостатньо, ставилося додаткове запитання, чому саме не вдалося підготуватися. Їм пропонували декілька відповідей.

Так, переважна більшість тих, хто вважає, що Україна зробила недостатньо, насамперед говорять, що політичній владі не вдалося докласти необхідних зусиль (72%). Інші причини називалися рідше: невіра самого населення у вторгнення (30%), те, що керівництво ЗСУ не змогло докласти зусиль (20%), занадто великі ресурси у Росії (17%), недостатня підтримка від Заходу (16%).

Чи була готова Україна до війни Що кажуть кияни

Читайте також: 42% австрійців підтримують участь країни у миротворчій місії в Україні, - опитування

Опитування проводилося 25 липня - 3 серпня 2025 року. Всього було опитано 804 жителі Києва. 

Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,3) не перевищувала 4,6% для показників, близьких до 50%, 4,0% для показників, близьких до 25%, 2,8% - для показників, близьких до 10%, 2,0% - для показників, близьких до 5%.

Читайте: 62% українців розмовляють вдома виключно українською мовою, - опитування.

вислюка попереджали за пів року - а воно їздило у Карпати зі своїм адрійком відпочивати
А чому саме так поставлене питання "держава Україна зробила недостатньо для підготовки до повномасштабного вторгнення касапів у 2022 році"???

Та це ж проваландали вкупі вся влада України на чолі з потужним ЕрЗе!
Ще раз: це влада саботувала підготовку до війни, це Зе особисто переконував нас всіх, що вйни не буде, що потрібно маринувати шашлики!
Не потрібно путати зелене лайно з державою, їм до держави і державності, як до неба рачки. Просто купа лайна
і навіщо ти мені це написав ? де ти прочитав про плутанину зеленого з державою ?
показати весь коментар
26.08.2025 10:52 Відповісти
В усякому разі Україна як суспільство показала більшу готовість, ніж зелена "українська" влада.
показати весь коментар
26.08.2025 10:44 Відповісти
Та чого) вони також показали мастер клас
Красти в часи війни це вже новий рівень
Якщо почнеться якась мега сума я не здивуюсь якщо ті владики будуть мародери ти )
показати весь коментар
26.08.2025 10:48 Відповісти
суспільство показало свою не готовність на виборах 2019 року
показати весь коментар
26.08.2025 10:52 Відповісти
В десятку. А тоді питання: "А звідки беруться, точніше , для чого малюють високі рейтинги для Боневтіка Позорного?". Невже надумали фальшувати? Я би цього не радив робити, бо на "передку" виснажені і кинуті владою хлопці, вони як ніхто розуміють реальність і звиздьош по шмарафону.
показати весь коментар
26.08.2025 11:09 Відповісти
не тільки в Києві. В Сумській області теж так вважають
показати весь коментар
26.08.2025 10:48 Відповісти
Вам сумно без них в окопі?
показати весь коментар
26.08.2025 10:53 Відповісти
Годі нарікати не ЗЕбануту владу. Хто їх вибрав? Марсіани? Може монголи? Самі вибрали, тепер цілуйте блазня в тухес. Підберіть соплі і на ВИБОРАХ, які будуть тільки після війни, виберіть достойних, а не блазня-ідіота для поржать.
показати весь коментар
26.08.2025 10:48 Відповісти
І, що цікаво, знову ті кляті майже 73 відсотки 😂 один відсоток або впоротих, або вже загиблих
показати весь коментар
26.08.2025 10:56 Відповісти
Україна? У кожного злочина є ім'я та прізвище.
показати весь коментар
26.08.2025 10:49 Відповісти
А чому саме так поставлене питання "держава Україна зробила недостатньо для підготовки до повномасштабного вторгнення касапів у 2022 році"???

Та це ж проваландали вкупі вся влада України на чолі з потужним ЕрЗе!
Ще раз: це влада саботувала підготовку до війни, це Зе особисто переконував нас всіх, що вйни не буде, що потрібно маринувати шашлики!
але все одно готові голосувати за Оманську Гниду
показати весь коментар
26.08.2025 10:51 Відповісти
Привіт зєлупє від вдячних виборців 🤡🤡🤡
показати весь коментар
26.08.2025 10:53 Відповісти
і ти знаєш, на нових виборах вони все-одно оберуть оту саму зелупу...
показати весь коментар
26.08.2025 10:56 Відповісти
Макаки таки проголосують за зЄжабу, нема сумніву
показати весь коментар
26.08.2025 11:04 Відповісти
Поправка, не Україна, а одне зелене чмо.
показати весь коментар
26.08.2025 10:57 Відповісти
Так, зробили достатньо, щоб сталася окупація.
показати весь коментар
26.08.2025 10:57 Відповісти
Геніальне відкриття! А за ТРИ десятиліття Україна зробила достатньо для безпеки України від вторгнення РФ?

Коли корабель затонув то знайдеться безліч експертів, які знали як його можна було врятувати...

Из прошлогоднего... НАПИСАННОГО мною https://www.facebook.com/nykola.n.nagornyak/posts/pfbid02SXk71p86q2ryo3UGha2D7bq3xjCbFPJ7WXwEvb5kocaC4wW3T5Z4LF5KfeH7BNVxl?__cft__[0]=AZVmxNMao8joEW9HcH0zqZRK20hOg4piOa9hfvU5H4ewBcO-PlR-pEPGR6imrrDw_CoccJoRxr_y9QFjFKlzG9OgNjScmfDWiMJE7eeHvVRvH1OwqmVQRJpDX3rsOvuHJXiw0dNB_hNyVod6vxCPGPUOVvAuzFFxg1j30E2gYEiu2g&__tn__=%2CO%2CPH-R 26 август 2016 г. ...

Відносно Дня Незалежності, то в мене може більше чим треба ПЕСИМІЗМУ... Якийсь смуток і якась печаль...І тривога... І що з цим маємо робити?

На своїй сторінці в ФБ написав:

"День независимости - это НЕ ПРАЗДНИК, это день СКОРБИ за ПОТЕРЯННЫМИ надеждами и чаяниями населения со времен распада СССР, как потерянные исторический шанс и перспектива: население, - слово НАСЕЛЕНИЕ использовано мною вместо слова НАРОД по убеждению, потому, что НАРОД, - «хочу сиять заставить заново величественное слово» НАРОД, - НАРОД в меншинстве, в подавляющем меншинстве, как говорили коммунисты, - НАСЕЛЕНИЕ стало беднее, потеряло надежду и веру, а все новая т.н. элита, всякий раз дорывавшаяся до власти, - тут как тут, - становилась богаче и наглее...

Намедни сообщалося, например, что отставной начальник канцелярии Кучмы и юрист "всех времен и народов", муж оксанымарченко, которая почти десятилетия воображала себя телезвездой и первой красавицей Евразии, кум того, кто для наших соседей «наше все», , очень дорогую яхту приобрел ... на которой даже лифт... есть...

А некий одесский ******** со своим домом Поттера продолжает преграждать одесситам доступ к морю... Будто бы Черное море тоже его.



Нынешние продолжают воровать еще циничнее - на крови воинов и жертв агрессии.

Даже потеря Крыма и оккупация восточной части Украины, - ЛуганДон, - используются как схемы для продолжение обогащения, включая поставки армии - обогащение на одежде, медикаментах, продовольствии, военном снаряжении... - война все спишет...

Вспомнился анекдот времен агрессии против Грузии в 2008 г.. Генерал армии РФ, после боев, победителем возвращается к семье. И вот на роскошной даче, за столом собралась вся родня генерала. Генерал-герой говорит первый тост. Начинает словами: выпьем за здоровье нашего благодателя Михаила Саакашвили и т.д.... Домашние изумлены: папа, но он же нам враг!?

Синок! Если бы не Михаил Саакашвили, то я б не продал три танка, две САУ, ..... И не построил бы эту дачу, виллу на Женевском озере, не купил бы три квартиры, 5 дорогих авто Rolls-Royce и два Mercedes, на которых вы ездите, не...

Возможно, наши пьют за здоровье того, который дал им подобную возможность...

На днях сообщали, что с госрезерва украли млн. т зерна и еще чего-то...

Ранее также сообщалось, что Меркель с Орландом поговорят с Порошенко не только о ситуации в ЛуганДоне, а о коррупции в Украине...

Очевидно в мире понимают от чего необходимо спасать Украину в первую очередь.

Зажгите свечи,панове! Боже праведный спаси Украину и всех нас!

"Хочу сиять заставить заново величественное слово НАРОД!
Поперше не Україна, а Верховний головнокомандувач зробив. Подруге питання поставлене викривлено - влада зробила все, щоб Україна була захоплена за Три дні, але завдяки Залужному і його пдлеглим це не вдалось - ось, яке мало бути питання.
показати весь коментар
26.08.2025 11:02 Відповісти
то ви ще мешканців Харківа, Херсона не питали. На жаль, значна кількість маріупольців вже нічого не скаже
показати весь коментар
26.08.2025 11:03 Відповісти
Я б хотів щоб був судовий розгляд саме цього питання. І шоб зеленський з його шоблой був звинувачений у службовій недбалості, яка привела до загибелі тисячі людей.
Для цього відповідно треба нова влада. Самі себе вони судить не будуть. Нехай би тоді суд і визначив чи достатньо вони зробили для оборони країни від масштабного російського вторгнення.
показати весь коментар
26.08.2025 11:05 Відповісти
не буде ніякого процесу проти Зєлі...він чкурне з України в Британію і буде спиратись на імунітет стосовно колишніх очільників, а євротолеєрасти його прикриють, адже сьогодні вони з ним ручкаються... так хоть би й це скоріш настало
показати весь коментар
26.08.2025 11:17 Відповісти
Не Україна зробила мало, а Боневтік Позорний, його свора-хуцпа, антимайданне ОПе і звичайно 73%, без них би цього ніколи не сталося.
показати весь коментар
26.08.2025 11:05 Відповісти
... але залишається, ще 18% довбо&обів!
показати весь коментар
Моя особиста думка - малюють високі рейтинти Боневтіку Позорному. Де тільки не буваю - більшість не те що проти, а ненавидять його. Правда є і упороті - хворі, але і після арешту ледерів "Білого братства" деякі так і не вилікувались, а померли в психлікарнях.
показати весь коментар
26.08.2025 11:17 Відповісти
думаю по Україні такої думки десь 73%
показати весь коментар
26.08.2025 11:14 Відповісти
https://t.me/dmytro_chekalkyn/4176 Володимир В'ятрович:
Після отримання остаточної інформації від ГУР про вторгнення в ніч з 23 на 24, президент Зеленський продовжував наполягати на введенні у країні саме надзвичайного, а не воєнного стану. Таким чином надаючи особливі повноваження поліції та СБУ, а не військовим. Його речники у ВРУ, називали нас депутатів які вимагали введення таки воєнного стану, провокаторами, які провокують Росію до нападу. Через вісім годин після введення геть непотрібного надзвичайного стану парламент знову зібрався о 7:40 наступного ранку, аби врешті ввести таки воєнний. Вісім останніх годин перед повномасштабним вторгненням були просто змарновані
показати весь коментар
26.08.2025 11:15 Відповісти
Для багатьох прийшло протверезіння. А голосували за антиукраїнську потвору та його приспішників на кшталт колі котлєти, безуглої… Ось і отримали, те що отримали!
показати весь коментар
26.08.2025 11:15 Відповісти
Україна загалом, чи конкретні персонажі, що персонально відповідальні за ту підготовку?
Конкретно: верховний головнокомандувач, Голова ВР, голова уряду, міністр оборони? Все ж то конкретні персонажі, що мають імена, посади, службові обов`язки.
А тому мають нести кримінальну відповідальність за вчиненне!
показати весь коментар
26.08.2025 11:17 Відповісти
 
 