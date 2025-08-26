82% жителів Києва вважають, що Україна зробила недостатньо для підготовки до вторгнення РФ у 2022 році, - КМІС. ІНФОГРАФІКА
82% жителів Києва вважають, що держава зробила недостатньо для підготовки до повномасштабного вторгнення РФ у 2022 році.
Про це свідчать результати опитування КМІС, інформує Цензор.НЕТ.
Так, 46% заявили, що Україна абсолютно недостатньо зробила, а 36% - що недостатньо, але дещо було зроблено.
16% вважають, що Україна зробила достатньо.
Громадянам, які вважають, що Україна зробила недостатньо, ставилося додаткове запитання, чому саме не вдалося підготуватися. Їм пропонували декілька відповідей.
Так, переважна більшість тих, хто вважає, що Україна зробила недостатньо, насамперед говорять, що політичній владі не вдалося докласти необхідних зусиль (72%). Інші причини називалися рідше: невіра самого населення у вторгнення (30%), те, що керівництво ЗСУ не змогло докласти зусиль (20%), занадто великі ресурси у Росії (17%), недостатня підтримка від Заходу (16%).
Опитування проводилося 25 липня - 3 серпня 2025 року. Всього було опитано 804 жителі Києва.
Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,3) не перевищувала 4,6% для показників, близьких до 50%, 4,0% для показників, близьких до 25%, 2,8% - для показників, близьких до 10%, 2,0% - для показників, близьких до 5%.
Красти в часи війни це вже новий рівень
Якщо почнеться якась мега сума я не здивуюсь якщо ті владики будуть мародери ти )
Та це ж проваландали вкупі вся влада України на чолі з потужним ЕрЗе!
Ще раз: це влада саботувала підготовку до війни, це Зе особисто переконував нас всіх, що вйни не буде, що потрібно маринувати шашлики!
Коли корабель затонув то знайдеться безліч експертів, які знали як його можна було врятувати...
Из прошлогоднего... НАПИСАННОГО мною https://www.facebook.com/nykola.n.nagornyak/posts/pfbid02SXk71p86q2ryo3UGha2D7bq3xjCbFPJ7WXwEvb5kocaC4wW3T5Z4LF5KfeH7BNVxl?__cft__[0]=AZVmxNMao8joEW9HcH0zqZRK20hOg4piOa9hfvU5H4ewBcO-PlR-pEPGR6imrrDw_CoccJoRxr_y9QFjFKlzG9OgNjScmfDWiMJE7eeHvVRvH1OwqmVQRJpDX3rsOvuHJXiw0dNB_hNyVod6vxCPGPUOVvAuzFFxg1j30E2gYEiu2g&__tn__=%2CO%2CPH-R 26 август 2016 г. ...
Відносно Дня Незалежності, то в мене може більше чим треба ПЕСИМІЗМУ... Якийсь смуток і якась печаль...І тривога... І що з цим маємо робити?
На своїй сторінці в ФБ написав:
"День независимости - это НЕ ПРАЗДНИК, это день СКОРБИ за ПОТЕРЯННЫМИ надеждами и чаяниями населения со времен распада СССР, как потерянные исторический шанс и перспектива: население, - слово НАСЕЛЕНИЕ использовано мною вместо слова НАРОД по убеждению, потому, что НАРОД, - «хочу сиять заставить заново величественное слово» НАРОД, - НАРОД в меншинстве, в подавляющем меншинстве, как говорили коммунисты, - НАСЕЛЕНИЕ стало беднее, потеряло надежду и веру, а все новая т.н. элита, всякий раз дорывавшаяся до власти, - тут как тут, - становилась богаче и наглее...
Намедни сообщалося, например, что отставной начальник канцелярии Кучмы и юрист "всех времен и народов", муж оксанымарченко, которая почти десятилетия воображала себя телезвездой и первой красавицей Евразии, кум того, кто для наших соседей «наше все», , очень дорогую яхту приобрел ... на которой даже лифт... есть...
А некий одесский ******** со своим домом Поттера продолжает преграждать одесситам доступ к морю... Будто бы Черное море тоже его.
Нынешние продолжают воровать еще циничнее - на крови воинов и жертв агрессии.
Даже потеря Крыма и оккупация восточной части Украины, - ЛуганДон, - используются как схемы для продолжение обогащения, включая поставки армии - обогащение на одежде, медикаментах, продовольствии, военном снаряжении... - война все спишет...
Вспомнился анекдот времен агрессии против Грузии в 2008 г.. Генерал армии РФ, после боев, победителем возвращается к семье. И вот на роскошной даче, за столом собралась вся родня генерала. Генерал-герой говорит первый тост. Начинает словами: выпьем за здоровье нашего благодателя Михаила Саакашвили и т.д.... Домашние изумлены: папа, но он же нам враг!?
Синок! Если бы не Михаил Саакашвили, то я б не продал три танка, две САУ, ..... И не построил бы эту дачу, виллу на Женевском озере, не купил бы три квартиры, 5 дорогих авто Rolls-Royce и два Mercedes, на которых вы ездите, не...
Возможно, наши пьют за здоровье того, который дал им подобную возможность...
На днях сообщали, что с госрезерва украли млн. т зерна и еще чего-то...
Ранее также сообщалось, что Меркель с Орландом поговорят с Порошенко не только о ситуации в ЛуганДоне, а о коррупции в Украине...
Очевидно в мире понимают от чего необходимо спасать Украину в первую очередь.
Зажгите свечи,панове! Боже праведный спаси Украину и всех нас!
"Хочу сиять заставить заново величественное слово НАРОД!
Для цього відповідно треба нова влада. Самі себе вони судить не будуть. Нехай би тоді суд і визначив чи достатньо вони зробили для оборони країни від масштабного російського вторгнення.
Після отримання остаточної інформації від ГУР про вторгнення в ніч з 23 на 24, президент Зеленський продовжував наполягати на введенні у країні саме надзвичайного, а не воєнного стану. Таким чином надаючи особливі повноваження поліції та СБУ, а не військовим. Його речники у ВРУ, називали нас депутатів які вимагали введення таки воєнного стану, провокаторами, які провокують Росію до нападу. Через вісім годин після введення геть непотрібного надзвичайного стану парламент знову зібрався о 7:40 наступного ранку, аби врешті ввести таки воєнний. Вісім останніх годин перед повномасштабним вторгненням були просто змарновані
Конкретно: верховний головнокомандувач, Голова ВР, голова уряду, міністр оборони? Все ж то конкретні персонажі, що мають імена, посади, службові обов`язки.
А тому мають нести кримінальну відповідальність за вчиненне!