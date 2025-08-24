62% українців розмовляють вдома виключно українською мовою, - опитування. ІНФОГРАФІКА
62% громадян України заявили, що спілкуються вдома виключно українською мовою.
Про це свідчать результати опитування групи "Рейтинг" на замовлення Центру аналізу та соціологічних досліджень Міжнародного республіканського інституту, повідомляє Цензор.НЕТ.
Ще 27% опитаних розповіли, що спілкуються і російською, і українською, а 10% розмовляють вдома російською.
На запитання "Ви давно розмовляєте цією мовою чи нещодавно спеціально перейшли на цю мову" 93% відповіли, що давно розмовляють зазначеною у попередній відповіді мовою.
Своєю чергою 7% зазначили, що нещодавно свідомо перейшли на вказану мову.
Серед тих, хто вказав українську мову, 8% перейшли на неї свідомо. А серед тих, хто вказав російську мову, перейшли на неї свідомо 3%.
В офіційній може, але вдома немає
Тут питання не в тому, що всі ******* кацапську мову, а в тому, що дуже мало контенту в інтернеті українською мовою
Я не кажу, що це повний жах - діти підхоплюють як губка всі мови і розуміють
Але якщо популяризувати українську мову - це не голосами потрібно, а масовістю українського контенту
Нормально контенту
-----------
Ну да, кацапский язык тоже нужно знать иначе как будешь допрашивать пленных
Але... Тут не про це