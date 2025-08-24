УКР
62% українців розмовляють вдома виключно українською мовою, - опитування. ІНФОГРАФІКА

62% громадян України заявили, що спілкуються вдома виключно українською мовою.

Про це свідчать результати опитування групи "Рейтинг" на замовлення Центру аналізу та соціологічних досліджень Міжнародного республіканського інституту, повідомляє Цензор.НЕТ.

Ще 27% опитаних розповіли, що спілкуються і російською, і українською, а 10% розмовляють вдома російською.

опитування

На запитання "Ви давно розмовляєте цією мовою чи нещодавно спеціально перейшли на цю мову" 93% відповіли, що давно розмовляють зазначеною у попередній відповіді мовою.

опитування

Своєю чергою 7% зазначили, що нещодавно свідомо перейшли на вказану мову.

Серед тих, хто вказав українську мову, 8% перейшли на неї свідомо. А серед тих, хто вказав російську мову, перейшли на неї свідомо 3%.

опитування

Чушь собачья хоть и инфограмика!
показати весь коментар
24.08.2025 02:02 Відповісти
Что ! Кто то "свечку держал" в чужих квартирах под одеялом и исследованья проводил на каком языке семьи разговаривают дома?
показати весь коментар
24.08.2025 02:04 Відповісти
Бред
В офіційній може, але вдома немає
Тут питання не в тому, що всі ******* кацапську мову, а в тому, що дуже мало контенту в інтернеті українською мовою
показати весь коментар
24.08.2025 02:05 Відповісти
контенту багато,з тенденціей на підвіщене...
показати весь коментар
24.08.2025 02:08 Відповісти
Контенту взагалі немає. Навіть за Мегого, якщо дитині я вмикаю Діскавері або наукові серіали про космос тощо, то озвучка кацапська

Я не кажу, що це повний жах - діти підхоплюють як губка всі мови і розуміють

Але якщо популяризувати українську мову - це не голосами потрібно, а масовістю українського контенту

Нормально контенту
показати весь коментар
24.08.2025 02:14 Відповісти
Дивно що і досі треба переконувати людей, ...маєте свою мову так і користуйтесь, дбайте як про свою дитину. Може сусідські діти сильні і красиві, але мати дбає про свою дитину, хоч і занедбану колись. Перевага українців в тому що вони знають другу, як таемну превагу, і можуть застосовувать її як трофейну зброю в надзвичайній ситуації. Я так думаю...
показати весь коментар
24.08.2025 02:11 Відповісти
Перевага українців в тому що вони знають другу, як таемну превагу, і можуть застосовувать її як трофейну зброю в надзвичайній ситуації.
-----------
Ну да, кацапский язык тоже нужно знать иначе как будешь допрашивать пленных
Але... Тут не про це
показати весь коментар
24.08.2025 02:16 Відповісти
 
 