62% українців розмовляють вдома виключно українською мовою, - опитування. ІНФОГРАФІКА

62% громадян України заявили, що спілкуються вдома виключно українською мовою.

Про це свідчать результати опитування групи "Рейтинг" на замовлення Центру аналізу та соціологічних досліджень Міжнародного республіканського інституту, повідомляє Цензор.НЕТ.

Ще 27% опитаних розповіли, що спілкуються і російською, і українською, а 10% розмовляють вдома російською.

На запитання "Ви давно розмовляєте цією мовою чи нещодавно спеціально перейшли на цю мову" 93% відповіли, що давно розмовляють зазначеною у попередній відповіді мовою.

Своєю чергою 7% зазначили, що нещодавно свідомо перейшли на вказану мову.

Серед тих, хто вказав українську мову, 8% перейшли на неї свідомо. А серед тих, хто вказав російську мову, перейшли на неї свідомо 3%.

