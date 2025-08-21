У нас є державна мова - українська. РФ може заявляти що завгодно, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що державною мовою в Україні є українська. Тому вимоги РФ висуває лише для того, щоб ускладнювати мирний процес.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це глава держави заявив під час спілкування із журналістами.
"У нас є державна мова – українська. РФ може заявляти що завгодно… Я вважаю, що вони суто для того, щоб ставити ультимативні умови та ускладнювати процес", - сказав він.
Нагадаємо, під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом на Алясці російський диктатор Володимир Путін наполягав, щоб російська мова отримала статус офіційної в Україні, а також просив гарантій "безпеки" для РПЦ.
Наталия Гончар
Oleksandr Valovyi
Hrysha Hlyba
Слово "русский" перекладається з російської на українську як "російський, росіянин" і ніяк інакше.
А руське - це щось, пов'язане з нашою давньою державою Русь.
також не погано..
і про вибори, не просто так.
бо сракою чує, що приїхав остаточно!
а, бігти нема куди. та й, буржуї не зрозуміють.
Слава Україні!!
С чего бы это какому-то путину или еще кому указывать нам, на каком языке нам общаться, вести дела, растить детей?
Москва с начала своего основания имела комплексы насчет Киева, все время москали хотели поработить или уничтожить украинцев. И у них почти получилось это сделать в период советов.
Варвары, фашисты и убийцы... Сколько они народов уничтожили? Сколько "росифицировали"? Точнее пытаются это до сих пор сделать? Быдло дремучее...
----
А одного відпочинку, хазяїн у якого ми відпочивали, приносив каву кожного ранку, а сам із запісничком. Я каву сьорбала, а він питання з укрмови задавав..
-велике будівництво доріг з півночі і півдня,по яких рос.бронетехніка примчала до околиць столиці
-закриття ракетної програми
-вивід військ з напрямків,по яких почався наступ росіян в 22-му.
-ігнор попереджень про широкомасштабний наступ в 22-му.
-злив операції Авеню
-передача повноважень своєму завгоспу
-таємна поїздка в Оман,аж допоки ін.змі не опублікували його світлини там.
-примусова відставка гк Залужного і вищого генералітету
-призначення гк з рос.минулим
-курська,з втратою зах.техніки і озброєнь
-і тд і тп
Весна 2014, Донецька область, окупована Горлівка. Перші в історії "переговори" Зеленського з росіянами. Квартал-95 розважає російських терористів Безлера, а Зеленський клянеться у своїй любові до росіян.
https://www.facebook.com/watch/?v=1361339545146980
всякі мертветчуки опзж, шарії,
та інші злодії та зрадники..