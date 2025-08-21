У нас є державна мова - українська. РФ може заявляти що завгодно, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що державною мовою в Україні є українська. Тому вимоги РФ висуває лише для того, щоб ускладнювати мирний процес.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це глава держави заявив під час спілкування із журналістами.

"У нас є державна мова – українська. РФ може заявляти що завгодно… Я вважаю, що вони суто для того, щоб ставити ультимативні умови та ускладнювати процес", - сказав він.

Нагадаємо, під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом на Алясці російський диктатор Володимир Путін наполягав, щоб російська мова отримала статус офіційної в Україні, а також просив гарантій "безпеки" для РПЦ.

