У нас є державна мова - українська. РФ може заявляти що завгодно, - Зеленський

Зеленський прокоментував вимоги РФ щодо російської мови

Президент Володимир Зеленський заявив, що державною мовою в Україні є українська. Тому вимоги РФ висуває лише для того, щоб ускладнювати мирний процес.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це глава держави заявив під час спілкування із журналістами.

"У нас є державна мова – українська. РФ може заявляти що завгодно… Я вважаю, що вони суто для того, щоб ставити ультимативні умови та ускладнювати процес", - сказав він.

Нагадаємо, під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом на Алясці російський диктатор Володимир Путін наполягав, щоб російська мова отримала статус офіційної в Україні, а також просив гарантій "безпеки" для РПЦ.

Топ коментарі
+11
ні! вовка! - це для того, щоб знову й знову приходити в Ураїну та захищати ТВОГО БАКАНОВА З ЙОГО РУЗЬКОЮ ЦЕРКВОЮ ( ти ж й ого для цього переховуєш зараз , чекаючи на руській мір)
показати весь коментар
21.08.2025 11:36 Відповісти
+7
Оманські знають, що «Каса», уже близько для них!…
показати весь коментар
21.08.2025 11:42 Відповісти
+6
зе!поц в паниці генерує всяку *****, не затикаючись.
і про вибори, не просто так.
бо сракою чує, що приїхав остаточно!
а, бігти нема куди. та й, буржуї не зрозуміють.
показати весь коментар
21.08.2025 11:39 Відповісти
ні! вовка! - це для того, щоб знову й знову приходити в Ураїну та захищати ТВОГО БАКАНОВА З ЙОГО РУЗЬКОЮ ЦЕРКВОЮ ( ти ж й ого для цього переховуєш зараз , чекаючи на руській мір)
показати весь коментар
21.08.2025 11:36 Відповісти
Оманські знають, що «Каса», уже близько для них!…
показати весь коментар
21.08.2025 11:42 Відповісти
До чого тут "РУСЬкий" мир?
Слово "русский" перекладається з російської на українську як "російський, росіянин" і ніяк інакше.
А руське - це щось, пов'язане з нашою давньою державою Русь.
показати весь коментар
21.08.2025 11:42 Відповісти
саме тупе ЗЄтак обзиває зараз цапів називаючи їх РУСЬКИМИ - розкажіть йому а не мені
показати весь коментар
21.08.2025 12:08 Відповісти
доречі я пишу РУZZЬКИЙ, ну з тією літерою , що на танках була й на яку починається прізвище "україніста" Зеленського
показати весь коментар
21.08.2025 12:11 Відповісти
Літери при вторгненні які були? ZVO - зеленський вова олексанич.
показати весь коментар
21.08.2025 12:13 Відповісти
показати весь коментар
21.08.2025 13:15 Відповісти
пишіть руϟϟкій..
також не погано..
показати весь коментар
21.08.2025 13:21 Відповісти
розберіться хто такі "руські" і чому вони не росіяне ! НЕ НАЗИВАЙТЕ РОСІЯН "РУСЬКИМИ" !!! Руські - жителі нашої Русі , пращури українців . Московити-росіяне до Русі не мають жодного відношення !!!
показати весь коментар
21.08.2025 12:02 Відповісти
а ти розберись хто такі руzzькі , улавліваєшь разніцу ? вовка ні...
показати весь коментар
21.08.2025 12:13 Відповісти
Какаяразница
показати весь коментар
21.08.2025 11:36 Відповісти
О, прогрес! Бажано, щоб до *********, ще і робити щось почати...
показати весь коментар
21.08.2025 11:37 Відповісти
зе!поц в паниці генерує всяку *****, не затикаючись.
і про вибори, не просто так.
бо сракою чує, що приїхав остаточно!
а, бігти нема куди. та й, буржуї не зрозуміють.
показати весь коментар
21.08.2025 11:39 Відповісти
Армія! Мова! Віра!
Слава Україні!!
показати весь коментар
21.08.2025 11:40 Відповісти
Полностью согласен. Единственный государственный язык в Украине - украинский.
С чего бы это какому-то путину или еще кому указывать нам, на каком языке нам общаться, вести дела, растить детей?
Москва с начала своего основания имела комплексы насчет Киева, все время москали хотели поработить или уничтожить украинцев. И у них почти получилось это сделать в период советов.
Варвары, фашисты и убийцы... Сколько они народов уничтожили? Сколько "росифицировали"? Точнее пытаются это до сих пор сделать? Быдло дремучее...
показати весь коментар
21.08.2025 11:47 Відповісти
Тому Ви мокшанською пишите?
показати весь коментар
21.08.2025 12:14 Відповісти
Тащ Денис, у вас ошибка. Правильно не русифицировать - а охрючить.
показати весь коментар
21.08.2025 13:15 Відповісти
Можна скільки завгодно торочити що українська мова тільки одна повинна бути, але ж Оман не віднімеш, ти був там в 19-20 роках , це факт!
показати весь коментар
21.08.2025 12:04 Відповісти
Так навіть ці замасковані з 18 ст. під росіян а по суті личакові москалі вони створили привілейовані умови для розвитку своєї нібито російської ( руської) а по суті штучної кацапською мови. Адже законодавство ворожої нам РФ вимагає і не тільки від державних чиновників а від усіх, хто претендує на життя, роботу або навчання в цій жахливій профашистській личаковiй країні всі повинені надати сертифікат про володіння російсько- москальською мовою та знання повністю спотвореною і сфальсифікованою історії нібито Росії (Московії- орди) і основи її Законодавства ". Та і саме законодавство цієї сусідньої ворожої Україні держави навіть не дає можливості перетнути російський кордон без сертифіката про знання російської мови. І при цьому вони одночасно люто заперечують утвердження нашої рідної української мови в Україні "і розлючено намагаються насаджувати чужу нам свою окупаційну мову. Мову наших одвічних самих лютих ворогів в світі. Мову наших лютих кривавих ворогів, і клятих окупантів - загарбників святої суверенної української землі .
----
показати весь коментар
21.08.2025 12:05 Відповісти
Тут все вірно ,ніякі рашиські хотелки що до поширення "русского мира" в Україні не будуть навіть розглядатись , немає більш мерзенної і брехливої істоти чим кацапи.
показати весь коментар
21.08.2025 12:06 Відповісти
Щоб вимагати від України "захисту" російської мови та рпц - росія має зробити дзеркальні кроки - українській мові статус офіційної в росії та захист ПЦУ та УГКЦ в росії.
показати весь коментар
21.08.2025 12:07 Відповісти
На@ха? Вам рососія брати? Вони згнити повинні після всього, що зробили..
показати весь коментар
21.08.2025 12:16 Відповісти
Які на хєр брати? Ця ******* не має права висувати нам якісь вимоги, а якщо висуває-має робити так ж кроки зі свого боку.
показати весь коментар
21.08.2025 12:21 Відповісти
Розумна людина ще у 2019 році закликала....
показати весь коментар
21.08.2025 12:24 Відповісти
"Какая разніца" змащене мастилом, акуратно загорнуто, і поки відкладено в сторону.
показати весь коментар
21.08.2025 12:24 Відповісти
Хоч стосовно державноi мови не схибив. Так схибив в другому, нащо пыню чмошного переказувати , шо у нас е русскiе, котрих пиня вирiшив захистити, тому , мовляв, i вторгся в нашi терени... Пiдмiняю пана Вiталiя iз "Vx-Vs", тому кажу, що на момент вторгнення росiян-мародерiв-катiв у Крим в 2014 р. в Криму, як i в других частинах Украiни кацапо-москалiв не було , за виключенням може кацап-туристiв, та обмеженого контингенту москалiв на ЧФ, згiдно з договором з Украiною. Кримчани як i всi громадяни Украiни, юридично мали право мати одне громадянство - це громадянин украiни. Друге дiло , що украiнцi Криму розмовляли як державною мовою, так i мовою нацменшин татарська , нiмецька, росiйська, та iншi. Отже як би хутiн пуй не брехав , та вiн напав на украiнцi, навiть росiйськомовних, та украiнцiв.
показати весь коментар
21.08.2025 13:12 Відповісти
От шо Ви прави - коли відпочивали у Криму - від татар набирались всіляких слів, в вони витребували українські))

А одного відпочинку, хазяїн у якого ми відпочивали, приносив каву кожного ранку, а сам із запісничком. Я каву сьорбала, а він питання з укрмови задавав..
показати весь коментар
21.08.2025 13:27 Відповісти
В нас держава Україна і не можна було робити того,що пішло на її шкоду:
-велике будівництво доріг з півночі і півдня,по яких рос.бронетехніка примчала до околиць столиці
-закриття ракетної програми
-вивід військ з напрямків,по яких почався наступ росіян в 22-му.
-ігнор попереджень про широкомасштабний наступ в 22-му.
-злив операції Авеню
-передача повноважень своєму завгоспу
-таємна поїздка в Оман,аж допоки ін.змі не опублікували його світлини там.
-примусова відставка гк Залужного і вищого генералітету
-призначення гк з рос.минулим
-курська,з втратою зах.техніки і озброєнь
-і тд і тп
показати весь коментар
21.08.2025 13:13 Відповісти
"Я ХОЧУ ШТОБ МИ ВСЄ ГОВОРІЛІ НА ОДНОМ ЯЗИКЄ. МИ СЄЙЧАС НА НЬОМ ГОВОРІМ..." Володимир Зеленський.

Весна 2014, Донецька область, окупована Горлівка. Перші в історії "переговори" Зеленського з росіянами. Квартал-95 розважає російських терористів Безлера, а Зеленський клянеться у своїй любові до росіян.

https://www.facebook.com/watch/?v=1361339545146980
показати весь коментар
21.08.2025 13:13 Відповісти
через те за нього голосували..
всякі мертветчуки опзж, шарії,
та інші злодії та зрадники..
показати весь коментар
21.08.2025 13:23 Відповісти
 
 