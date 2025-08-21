1 876 22
У нас есть государственный язык - украинский. РФ может заявлять что угодно, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что государственным языком в Украине является украинский. Поэтому требования РФ выдвигает лишь для того, чтобы усложнять мирный процесс.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом глава государства заявил во время общения с журналистами.
"У нас есть государственный язык - украинский. РФ может заявлять что угодно... Я считаю, что они сугубо для того, чтобы ставить ультимативные условия и усложнять процесс", - сказал он.
Напомним, во время встречи с президентом США Дональдом Трампом на Аляске российский диктатор Владимир Путин настаивал, чтобы русский язык получил статус официального в Украине, а также просил гарантий "безопасности" для РПЦ.
Топ комментарии
+3 Наталия Гончар
показать весь комментарий21.08.2025 11:36 Ответить Ссылка
+2 Денис Короленко #559270
показать весь комментарий21.08.2025 11:47 Ответить Ссылка
+1 Evgen Karpenko
показать весь комментарий21.08.2025 11:37 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Слово "русский" перекладається з російської на українську як "російський, росіянин" і ніяк інакше.
А руське - це щось, пов'язане з нашою давньою державою Русь.
і про вибори, не просто так.
бо сракою чує, що приїхав остаточно!
а, бігти нема куди. та й, буржуї не зрозуміють.
Слава Україні!!
С чего бы это какому-то путину или еще кому указывать нам, на каком языке нам общаться, вести дела, растить детей?
Москва с начала своего основания имела комплексы насчет Киева, все время москали хотели поработить или уничтожить украинцев. И у них почти получилось это сделать в период советов.
Варвары, фашисты и убийцы... Сколько они народов уничтожили? Сколько "росифицировали"? Точнее пытаются это до сих пор сделать? Быдло дремучее...
----