У нас есть государственный язык - украинский. РФ может заявлять что угодно, - Зеленский

Зеленский прокомментировал требования РФ по поводу русского языка

Президент Владимир Зеленский заявил, что государственным языком в Украине является украинский. Поэтому требования РФ выдвигает лишь для того, чтобы усложнять мирный процесс.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом глава государства заявил во время общения с журналистами.

"У нас есть государственный язык - украинский. РФ может заявлять что угодно... Я считаю, что они сугубо для того, чтобы ставить ультимативные условия и усложнять процесс", - сказал он.

Напомним, во время встречи с президентом США Дональдом Трампом на Аляске российский диктатор Владимир Путин настаивал, чтобы русский язык получил статус официального в Украине, а также просил гарантий "безопасности" для РПЦ.

Читайте: Зеленский готов на встречу с Путиным, но не в Венгрии или России

ні! вовка! - це для того, щоб знову й знову приходити в Ураїну та захищати ТВОГО БАКАНОВА З ЙОГО РУЗЬКОЮ ЦЕРКВОЮ ( ти ж й ого для цього переховуєш зараз , чекаючи на руській мір)
21.08.2025 11:36 Ответить
Полностью согласен. Единственный государственный язык в Украине - украинский.
С чего бы это какому-то путину или еще кому указывать нам, на каком языке нам общаться, вести дела, растить детей?
Москва с начала своего основания имела комплексы насчет Киева, все время москали хотели поработить или уничтожить украинцев. И у них почти получилось это сделать в период советов.
Варвары, фашисты и убийцы... Сколько они народов уничтожили? Сколько "росифицировали"? Точнее пытаются это до сих пор сделать? Быдло дремучее...
21.08.2025 11:47 Ответить
О, прогрес! Бажано, щоб до *********, ще і робити щось почати...
21.08.2025 11:37 Ответить
Оманські знають, що «Каса», уже близько для них!…
21.08.2025 11:42 Ответить
До чого тут "РУСЬкий" мир?
Слово "русский" перекладається з російської на українську як "російський, росіянин" і ніяк інакше.
А руське - це щось, пов'язане з нашою давньою державою Русь.
21.08.2025 11:42 Ответить
саме тупе ЗЄтак обзиває зараз цапів називаючи їх РУСЬКИМИ - розкажіть йому а не мені
21.08.2025 12:08 Ответить
доречі я пишу РУZZЬКИЙ, ну з тією літерою , що на танках була й на яку починається прізвище "україніста" Зеленського
21.08.2025 12:11 Ответить
Літери при вторгненні які були? ZVO - зеленський вова олексанич.
21.08.2025 12:13 Ответить
Якщо ви вважаєте його тупим, то чому повторюєте його тупість?
21.08.2025 12:14 Ответить
розберіться хто такі "руські" і чому вони не росіяне ! НЕ НАЗИВАЙТЕ РОСІЯН "РУСЬКИМИ" !!! Руські - жителі нашої Русі , пращури українців . Московити-росіяне до Русі не мають жодного відношення !!!
21.08.2025 12:02 Ответить
а ти розберись хто такі руzzькі , улавліваєшь разніцу ? вовка ні...
21.08.2025 12:13 Ответить
Какаяразница
21.08.2025 11:36 Ответить
О, прогрес! Бажано, щоб до *********, ще і робити щось почати...
21.08.2025 11:37 Ответить
зе!поц в паниці генерує всяку *****, не затикаючись.
і про вибори, не просто так.
бо сракою чує, що приїхав остаточно!
а, бігти нема куди. та й, буржуї не зрозуміють.
21.08.2025 11:39 Ответить
Армія! Мова! Віра!
Слава Україні!!
21.08.2025 11:40 Ответить
Тому Ви мокшанською пишите?
21.08.2025 12:14 Ответить
Можна скільки завгодно торочити що українська мова тільки одна повинна бути, але ж Оман не віднімеш, ти був там в 19-20 роках , це факт!
21.08.2025 12:04 Ответить
Так навіть ці замасковані з 18 ст. під росіян а по суті личакові москалі вони створили привілейовані умови для розвитку своєї нібито російської ( руської) а по суті штучної кацапською мови. Адже законодавство ворожої нам РФ вимагає і не тільки від державних чиновників а від усіх, хто претендує на життя, роботу або навчання в цій жахливій профашистській личаковiй країні всі повинені надати сертифікат про володіння російсько- москальською мовою та знання повністю спотвореною і сфальсифікованою історії нібито Росії (Московії- орди) і основи її Законодавства ". Та і саме законодавство цієї сусідньої ворожої Україні держави навіть не дає можливості перетнути російський кордон без сертифіката про знання російської мови. І при цьому вони одночасно люто заперечують утвердження нашої рідної української мови в Україні "і розлючено намагаються насаджувати чужу нам свою окупаційну мову. Мову наших одвічних самих лютих ворогів в світі. Мову наших лютих кривавих ворогів, і клятих окупантів - загарбників святої суверенної української землі .
----
21.08.2025 12:05 Ответить
Тут все вірно ,ніякі рашиські хотелки що до поширення "русского мира" в Україні не будуть навіть розглядатись , немає більш мерзенної і брехливої істоти чим кацапи.
21.08.2025 12:06 Ответить
Щоб вимагати від України "захисту" російської мови та рпц - росія має зробити дзеркальні кроки - українській мові статус офіційної в росії та захист ПЦУ та УГКЦ в росії.
21.08.2025 12:07 Ответить
На@ха? Вам рососія брати? Вони згнити повинні після всього, що зробили..
21.08.2025 12:16 Ответить
Які на хєр брати? Ця ******* не має права висувати нам якісь вимоги, а якщо висуває-має робити так ж кроки зі свого боку.
21.08.2025 12:21 Ответить
 
 