У нас есть государственный язык - украинский. РФ может заявлять что угодно, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что государственным языком в Украине является украинский. Поэтому требования РФ выдвигает лишь для того, чтобы усложнять мирный процесс.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом глава государства заявил во время общения с журналистами.

"У нас есть государственный язык - украинский. РФ может заявлять что угодно... Я считаю, что они сугубо для того, чтобы ставить ультимативные условия и усложнять процесс", - сказал он.

Напомним, во время встречи с президентом США Дональдом Трампом на Аляске российский диктатор Владимир Путин настаивал, чтобы русский язык получил статус официального в Украине, а также просил гарантий "безопасности" для РПЦ.

